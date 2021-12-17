FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Игромир 392 поста • 281 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Игромир 
Бесящая гейм-толерантность: чернокожие, феминистки и ЛГБТ захватили компьютерные игры

Бесящая гейм-толерантность: чернокожие, феминистки и ЛГБТ захватили компьютерные игры (20 фото)

Автор:
17 декабря 2021 17:41
Сообщество : Игромир
Метки: Red Dead Redemption 2   quantic dream   Кейдж   игры   лгбт   толерантность   феминистки   
1653
20

Одна из причин, почему люди играют в компьютерные игры – возможность побыть тем, кем никогда не будешь в реальной жизни. Ведь космодесантником, охотником на чудовищ или ещё кем-либо, при всём желании не стать.

Именно поэтому приходится отождествлять себя с персонажами. Правда, в последнее время делать это как-то уже не хочется. Почему? Потому что всю охоту отбило навязывание толерантности ко всему и вся.


×
×

Теперь игры модно делать так, чтобы в обиде не остались ни феминистки, ни афроамериканцы, ни ЛГБТ-сообщество. В противном случае, разработчиков ждет повальная критика, а то и вовсе суды.


Например, Red Dead Redemption 2 словил гнев феминисток за отсутствие женщин на обложке игры. Правда, там был один женский персонаж, носивший мужские вещи, но критику уже было не остановить.


Если вы считаете, что в славянском фэнтези 15-го века не могут быть афроамериканцы, поздравляем, вы – расист, по мнению западного журналиста, наехавшего на разработчиков «Ведьмака» за отсутствие чернокожих в игре.


Но если это фэнтези, то причины критики польской Kingdom Come: Deliverance о средневековой Чехии вообще непонятны.


Почему-то люди уверены, что сохранять историческую достоверность не нужно, а лучше добавить афроамериканцев туда, где их и в помине не было.


Не боится нападок только босс  Quantic Dream Дэвид Кейдж, который дословно заявил, что «не будет делать игры для пи**ров». Остальные же игроделы всё чаще прогибаются под повесточку.


Серия Battlefield всегда пыталась реалистично показать боевые действия, но в 5-ой части серии, рассказывающей о Первой мировой войне, перед игроками предстал  отряд каких-то разодетых бомжей.


Особенно, когда реальная операция «Ганнерсайд» по штурму немецкого завода проводился на 46 обученными бойцами, а одной женщиной. И из таких моментов строится вся игра.


Watch Dogs 2 и вовсе превратил Сан-Франциско в радужное гетто, где группа хипстеров непонятной ориентации проворачивают хакерские делишки.


Сетевой шутер Overwatch от Blizzard разошёлся на полную, устроив настоящий «праздник толерантности», объявив добрую половину персонажей обладателями нетрадиционной ориентации.


В ту же степь сунулся и Football Manager, ставший помечать футболистов-геев. Причём за предложением им контракта разработчики предлагает игроку бонусы.


Ну и завершим игрой Last of Us 2. Если первая часть рассказывала драматичную семейную историю, то вторая часть превратилась в парад всех современных штампов. Главная злодейка – стероидная феминистка, а сторону добра представляет лесбийская пара.


Глядя на всю эту картину, остается надеяться, что Quantic Dream и Дэвид Кейдж не останутся последними, кто не прогнется под навязыванием толерантной повестки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: Red Dead Redemption 2   quantic dream   Кейдж   игры   лгбт   толерантность   феминистки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
108k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
НЕТ афроамериканцев, афрофранцузов, афробельгийцев....
ЕСТЬ НЕГРЫ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
286
Аккаунт удален 16 минут назад
Самое фиговое, эти дурачки не понимают, сколько они бабок теряют. всякие купленные отзывы и накрученные оценки не спасают.
лоф2 посмотрел пару роликов - днище полное, всякие там асасинскриды вальхалы, такая же лабуда... в последнее время играть толком не во что, переигрываю в старые хиты =(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Олег Данилов 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мистер Фикс 20 минут назад
Неужели в ГТА сделают неубиваемых негров?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
477
Чумной Доктор Полчаса назад
так надо просто героев делать геями и лесбиянками - чтоб если кто отождествляет себя с ними мог себя апгрейдить пробкой в жопе и радужной снарягой и все. зато остальным захочется лично такого чудика развальцевать всеми способами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
829
StoneWolf 49 минут назад
Вот поэтому я опять и снова запускаю Fallout 2
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
4ijik 51 минуту назад
Публика голосует рублём, ни один фильм с заднеприводными не набрал кассу нормальную. Задолбаются банкноты печатать для съёмок этого говна. 7% больных не сделают кассу.

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Трям 55 минут назад
Какие создатели - такие и игры!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mowgley Час назад
Черт с ними, с играми, эта нечисть и детский телеканал "Карусель" захватывает. Посмотрите внимательно, у кого он есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Doomer 2 часа назад
Это ещё автор явно не играл в Cyberpunk 2077 и Far Cry 6.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Ego sum qui sum 2 часа назад
так в чем проблема то? играйте за негров убивайте пид..сов, или наоборот, дайте волю своим желаниям
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
noName 2 часа назад
Да и с кино точно такая же история...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Erorist 2 часа назад
Вот перепрошёл на днях "Сибирь 1" и "Сибирь 2"... лепота, никаких современных тенденций. Замечаю, что чаще играю в старые игры чем в современные. На очереди трилогия Bioshock (да, только сейчас добрался - потому что не играл в шутеры никогда от первого лица). Собственно, люди многое могут объединившись. Если бы каждую игру с такой повесткой приниципально ВСЕ игнорировали, то после подсчёта убытков были бы осторожнее разработчики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
586
Mixan 2 часа назад
Берегите своих детей и внуков от этой нечисти ,пытающейся захватить уже не только СМИ ,но и души нормальных людей всего мира ..
Надеюсь Россия отобьется от этих мразей ,даже если придется применить оружие хе хе Главное спиной не поварачиваться хаха ха и Гнать их пинками под зад из страны !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
812
Hallo FreeSpace 2 часа назад
да ладно , даже у Сапковского в книге были темнокожие )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Лучше бы не увольнялся». Биткоин-миллионер рассказал о своих страданиях «Лучше бы не увольнялся». Биткоин-миллионер рассказал о своих страданиях В Японии создали кровать для геймеров В Японии создали кровать для геймеров Игра DOKA2 появилась в Steam, и там реально можно вытаскивать кишки Игра DOKA2 появилась в Steam, и там реально можно вытаскивать кишки Diablo IV быть: Серия возвращается к мрачному стилю Diablo IV быть: Серия возвращается к мрачному стилю Они там охре... офигели совсем? Подсмотрено у бильярдистов Они там охре... офигели совсем? Подсмотрено у бильярдистов Когда читать отзывы об играх интереснее, чем играть в эти самые игры Когда читать отзывы об играх интереснее, чем играть в эти самые игры
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11551



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Уникальные артефакты, глядя на которые и прошлое становится понятнее, и мурашки по коже бегут
2
86
Уникальные артефакты, глядя на которые и прошлое становится понятнее, и мурашки по...
«Вам полагается билет в один конец»: 400 мигрантов выслали из РФ и запретили возвращаться
0
133
«Вам полагается билет в один конец»: 400 мигрантов выслали из РФ и запретили возвращаться
Набирающие популярность в сообществах
Поддельное и синтетическое мясо
0
36
Поддельное и синтетическое мясо
Британка наняла аниматора в образе Гринча, а тот разнес ее дом и облил ее сына соком
0
5
Британка наняла аниматора в образе Гринча, а тот разнес ее дом и облил ее сына соком
Травля. Истории тех, кто не сломался
Травля. Истории тех, кто не сломался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И не поспоришь!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#история#Ynews#дтп#в мире#авто аварии#Россия#сарказм
#Юмор#ватермарк#СССР#люди#автомир#картинки#аварии#Разное#милота#сатира
#интересно#прикол#подборка#факты#автомобили#кино#забавно#природа#приколы#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться