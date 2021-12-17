Бесящая гейм-толерантность: чернокожие, феминистки и ЛГБТ захватили компьютерные игры

Одна из причин, почему люди играют в компьютерные игры – возможность побыть тем, кем никогда не будешь в реальной жизни. Ведь космодесантником, охотником на чудовищ или ещё кем-либо, при всём желании не стать.
Именно поэтому приходится отождествлять себя с персонажами. Правда, в последнее время делать это как-то уже не хочется. Почему? Потому что всю охоту отбило навязывание толерантности ко всему и вся.
Теперь игры модно делать так, чтобы в обиде не остались ни феминистки, ни афроамериканцы, ни ЛГБТ-сообщество. В противном случае, разработчиков ждет повальная критика, а то и вовсе суды.
Например, Red Dead Redemption 2 словил гнев феминисток за отсутствие женщин на обложке игры. Правда, там был один женский персонаж, носивший мужские вещи, но критику уже было не остановить.
Если вы считаете, что в славянском фэнтези 15-го века не могут быть афроамериканцы, поздравляем, вы – расист, по мнению западного журналиста, наехавшего на разработчиков «Ведьмака» за отсутствие чернокожих в игре.
Но если это фэнтези, то причины критики польской Kingdom Come: Deliverance о средневековой Чехии вообще непонятны.
Почему-то люди уверены, что сохранять историческую достоверность не нужно, а лучше добавить афроамериканцев туда, где их и в помине не было.
Не боится нападок только босс Quantic Dream Дэвид Кейдж, который дословно заявил, что «не будет делать игры для пи**ров». Остальные же игроделы всё чаще прогибаются под повесточку.
«Прогрессивный интернет» призывает к бойкоту игры Star Wars еclipse. Всему виной босс разрабов, Дэвид Кейдж, который когда-то сказал, что его студия не делает игр для пидорасов.— Константин (@ReCompTGL) December 12, 2021
Лучше рекламы для игры не придумаешь pic.twitter.com/dJWA7MNSWC
Серия Battlefield всегда пыталась реалистично показать боевые действия, но в 5-ой части серии, рассказывающей о Первой мировой войне, перед игроками предстал отряд каких-то разодетых бомжей.
Особенно, когда реальная операция «Ганнерсайд» по штурму немецкого завода проводился на 46 обученными бойцами, а одной женщиной. И из таких моментов строится вся игра.
Watch Dogs 2 и вовсе превратил Сан-Франциско в радужное гетто, где группа хипстеров непонятной ориентации проворачивают хакерские делишки.
Сетевой шутер Overwatch от Blizzard разошёлся на полную, устроив настоящий «праздник толерантности», объявив добрую половину персонажей обладателями нетрадиционной ориентации.
В ту же степь сунулся и Football Manager, ставший помечать футболистов-геев. Причём за предложением им контракта разработчики предлагает игроку бонусы.
Ну и завершим игрой Last of Us 2. Если первая часть рассказывала драматичную семейную историю, то вторая часть превратилась в парад всех современных штампов. Главная злодейка – стероидная феминистка, а сторону добра представляет лесбийская пара.
Глядя на всю эту картину, остается надеяться, что Quantic Dream и Дэвид Кейдж не останутся последними, кто не прогнется под навязыванием толерантной повестки.
Источник:
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ЕСТЬ НЕГРЫ.
лоф2 посмотрел пару роликов - днище полное, всякие там асасинскриды вальхалы, такая же лабуда... в последнее время играть толком не во что, переигрываю в старые хиты =(
И расплодили педеров в своих симах
-бл"дь, как я тебе завидую...
Надеюсь Россия отобьется от этих мразей ,даже если придется применить оружие хе хе Главное спиной не поварачиваться хаха ха и Гнать их пинками под зад из страны !
Дополнение "каменные сердца"