Потом он ее, конечно, излeчил и даже женился на ней, но это уже в конце. Самое главное - персонажа зовут Раиска. И никак иначе.



У Михаила Сергеевича жену вдруг тоже звали Раиса. Именно из-за этого случайного совпадения мультфильм не показывали по ТВ несколько лет. Перестройка перестройкой, но ...



Снят мультфильм был в 1987 году, а по телевидению его показали только в конце 1991 года.



И ведь режиссеру Эдуарду Назарову говорили, мол, переделай ты имя царевне, но тот твердо хотел использовать именно имя Раиска, так как оно было в оригинальной сказке Шергина.



Интересный факт

Роль Мартынко озвучил Леонид Куравлев, а царя - Эдуард Назаров. Для того, чтобы озвучка шла как можно более правдоподобнее, Куравлев и Назаров входили в образы посредством игры в карты.