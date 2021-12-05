Забавный факт, он описан, между прочим, в Википедии. А уж верить или не верить, это каждый сам для себя решит.
Мультфильм такой есть, называется "Мартынко". Наверняка вы его смотрели. Хороший мультфильм с юмором, экранизация одноименной сказки Бориса Шергина.
Краткий сюжет
Солдат Мартынко попал на гауптвахту, так как случайно попал мячом в генеральшу. В камере он нашел волшебные карты, которые всегда позволяют их владельцу выигрывать.
В итоге Мартынко выиграл себе у надзирателя ключи от камеры и отправился зарабатывать капиталы. Мартынко выиграл всех в высшем обществе и добрался до царя. А царь назначил его таможенным министром. Начал Мартынко играть на благо государства.
А дальше ...
Если не смотрели, то посмотрите, чтобы было интереснее.
В мультфильме есть такой персонаж как Раиска. Она была дочерью царя. Глупый персонаж, из-за которого Мартынко потерял свои карты. И эту Раиску Мартынко очень так конкретно наказал, дав ей волшебные яблочки, от которых вырастают рога.
Потом он ее, конечно, излeчил и даже женился на ней, но это уже в конце. Самое главное - персонажа зовут Раиска. И никак иначе.
У Михаила Сергеевича жену вдруг тоже звали Раиса. Именно из-за этого случайного совпадения мультфильм не показывали по ТВ несколько лет. Перестройка перестройкой, но ...
Снят мультфильм был в 1987 году, а по телевидению его показали только в конце 1991 года.
И ведь режиссеру Эдуарду Назарову говорили, мол, переделай ты имя царевне, но тот твердо хотел использовать именно имя Раиска, так как оно было в оригинальной сказке Шергина.
Интересный факт
Роль Мартынко озвучил Леонид Куравлев, а царя - Эдуард Назаров. Для того, чтобы озвучка шла как можно более правдоподобнее, Куравлев и Назаров входили в образы посредством игры в карты.
Источник:
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https://old.fishki.net/4015751-gorbachev-i-raiska-s-rogami.htmlhttps://old.fishki.net/4015751-gorbachev-i-raiska-s-rogami.html
Забавный факт, он описан, между прочим, в Википедии. А уж верить или не верить, это каждый сам для себя решит.
Мультфильм такой есть, называется "Мартынко". Наверняка вы его смотрели. Хороший...