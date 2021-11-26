На Украине школьница попыталась избить "ботаника", но наткнулась на гендерное равенство

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Конечно, девочек бить нельзя, но если девочка ведет себя как мальчик, то все установки автоматически обнуляются.
Школьница из Шировцов Черновицкой области решила выяснить отношения с одноклассником. Пацан сначала лишь уклонялся от града ударов, которые щедро сыпались на его голову, а потом решил взять реванш. Женщина поднявшая на мужчину руку, может считаться спарринг-партнером?
Особенное удивление вызывают одноклассники борцунов, наблюдающие за избиением. Ну и возмущение девиц, не ожидавших такого отпора от парня, тоже достойны изумления. А чего вы хотели, барышни?
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