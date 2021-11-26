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На Украине школьница попыталась избить "ботаника", но наткнулась на гендерное равенство

На Украине школьница попыталась избить "ботаника", но наткнулась на гендерное равенство (2 фото)

Автор:
26 ноября 2021 08:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дети   драка   ответочка   равноправие   феминизм   школа   
1140
2

Конечно, девочек бить нельзя, но если девочка ведет себя как мальчик, то все установки автоматически обнуляются.

Школьница из Шировцов Черновицкой области решила выяснить отношения с одноклассником. Пацан сначала лишь уклонялся от града ударов, которые щедро сыпались на его голову, а потом решил взять реванш. Женщина поднявшая на мужчину руку, может считаться спарринг-партнером?


Особенное удивление вызывают одноклассники борцунов, наблюдающие за избиением. Ну и возмущение девиц, не ожидавших такого отпора от парня, тоже достойны изумления. А чего вы хотели, барышни?


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Метки: видео   дети   драка   ответочка   равноправие   феминизм   школа   
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16k
homerchik 22 минуты назад
На Украине школьница попыталась избить "ботаника", но наткнулась на гендерное равенствоПосмотреть
На Украине школьница попыталась избить "ботаника", но наткнулась на гендерное равенство
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3k
vorkuta-72 Минуту назад
Все правильно.
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−180
павук 3 минуты назад
нужно было еще обосцать ее
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1k
Антон Штопаный 6 минут назад
Если вы из тех , кто не понимает, как это вообще можно ударить женщину. Вы просто еще не встретили ту единственную...
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104
Демон 9 минут назад
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35k
Антон 9 минут назад
Молодец! Все правильно сделал!
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2k
maloy 12 минут назад
Я игралась, а он зверь накинулся из - за маленькой шутки. КАзел
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5k
молотый Либентроп 14 минут назад
Ибонехой!
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37k
Лесли 🥰 18 минут назад
Это не девочка! Это быдляк! Получила, что и заслужила. Все правильно пацан сделал.
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208
Дмитрий Д 18 минут назад
Хотели контентик запилить подруге, но что то пошло не так
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58k
pynh 22 минуты назад
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