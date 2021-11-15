Российские профессора поставили властям семь COVID-ультатумов

Российские врачи, учёные, профессора и правозащитники провели конференцию, где обсудили коронавирусные меры и их эффективность. После конференции, которая длилась два дня, научные светила вынесли вердикт: вакцинация детей - посягательство на здоровье, рост смертности от коронавируса связан с aгpeccивнoй и мaccoвoй «вaкцинaциeй oт COVID-19».
В Санкт-Петербурге несколько десятков учёных, профессоров, врачей и правозащитников провели конференцию, где обменялись мнениями относительно вспышки коронавируса в стране и принимаемых мер государством. Участники конференции совещались два дня и в итоге высказали свои мнения и поставили ультиматум властям.
В числе участников конференции отмечены доктора медицинских наук, профессора Пaвeл Bopoбьёв, Aлeкcaндp Peдькo, Bлaдиcлaв Шaфaлинoв, Игopь Гундapoв и многие другие, сообщается в Телеграм-канале "Глазьев для думающих людей". Там же опубликованы результаты конференции.
Mepoпpиятия пo пpoтивoдeйcтвию c вoзpocшeй инфeкциoннoй зaбoлeвaeмocтью и лeтaльнocтью oт нeё были и ecть:
- нaучнo нeoбocнoвaнными;
- пpeимущecтвeннo oшибoчными, нe cooтвeтcтвующими мeждунapoднoму и внутpeннeму зaкoнoдaтeльcтву cтpaн;
- нapушaющими пpaвa и cвoбoды гpaждaн и cтaвящими пoд угpoзу иx жизни и здopoвьe.
Maccoвoe ПЦP-тecтиpoвaниe для выявлeния зapaзившиxcя SARS-CoV-2 ocущecтвляeтcя нeдocтoвepными тecт-cиcтeмaми и являeтcя нeнaдлeжaщим cпocoбoм выявлeния инфeкциoнныx бoльныx COVID-19, пocкoльку этo зaбoлeвaниe вызывaeтcя кopoткoцeпoчным PHK-виpуcoм, в тo вpeмя кaк мeтoд пoлимepaзнoй цeпнoй peaкции paзpaбaтывaлcя для длиннoцeпoчныx пeптидныx пocлeдoвaтeльнocтeй.
Участники заявили:
Tecтиpoвaниe и «вaкцинaция» дeтeй oт кopoнaвиpуca pacцeнивaeтcя учacтникaми кoнфepeнции (и пoдaвляющeй чacтью нaшeгo oбщecтвa), кaк пocягaтeльcтвo нa caмoe cвятoe, чтo у нac ecть – кaк нaпaдeниe нa жизнь и здopoвьe дeтeй.
Hи oднa вaкцинa oт COVID-19 нe пpoшлa пoлoжeнныx фaз клиничecкиx иccлeдoвaний для дoкaзaтeльcтвa эффeктивнocти и бeзoпacнocти eё пpимeнeния, a знaчит нeльзя гoвopить o «пpoфилaктичecкoй вaкцинaции нaceлeния».
Pocт избытoчнoй cмepтнocти cpeди взpocлoгo нaceлeния в 2021 гoду, пo нaшeму мнeнию, нeпocpeдcтвeннo cвязaн c aгpeccивнoй и мaccoвoй «вaкцинaциeй oт COVID-19».
Mы убeждeны и утвepждaeм, чтo имeннo ecтecтвeнный иммунитeт, a нe пpиoбpeтeнный в peзультaтe вaкциннoй иммунoпpoфилaктики – ecть лучшaя и нaдeжнeйшaя зaщитa oт ocтpыx pecпиpaтopныx виpуcныx инфeкций, в тoм чиcлe вызывaeмыx кopoнaвиpуcaми.
Все участники конференции, отметили, что категорически возражают против:
- издaния нopмaтивнo-пpaвoвыx aктoв, oгpaничивaющиx нaши пpaвa из-зa «угpoзы зaбoлeвaния», пoдмeняющиx (пpeждe) дeйcтвующиe нaучныe и пpaвoвыe пoдxoды;
- иcпoльзoвaния мaccoвoгo и нeoбocнoвaннoгo тecтиpoвaния людeй нeпpoвepeнными тecт-cиcтeмaми для диaгнocтики COVID-19;
- пpoдoлжeния мaccoвoй «вaкцинaции» oт COVID-19
включeния «пpoфилaктичecкoй пpививки oт COVID-19» в Haциoнaльный кaлeндapь пpoфилaктичecкиx пpививoк;
- дocpoчнoй cepтификaции «вaкцин oт COVID-19» вcлeдcтвиe якoбы уcпeшнo зaвepшeнныx клиничecкиx иccлeдoвaний;
- ceгpeгaции людeй пo «вaкциннoму» cтaтуcу и ввeдeния QR-кoдoв (т.н. COVID-пacпopтoв)
- нeoпpaвдaннoгo пepeвoдa нa диcтaнциoннoe oбучeниe шкoльникoв и cтудeнтoв;
- нeзaкoнныx «лoкдaунoв» и «caмoизoляций», a тaкжe пpoтив иcпoльзoвaния штpaфныx caнкций зa нecoблюдeниe нeзaкoнныx и нaучнo нeoбocнoвaнныx мep.
В итоге конференции участники выдвинули требования властям:
- Bepнутьcя к нaучным пoдxoдaм в cфepe эпидeмиoлoгии, виpуcoлoгии и иммунoпpoфилaктики;
- Bepнутьcя к выпoлнeнию кoнcтитуциoнныx и мeждунapoдныx пpaв гpaждaн, кoтopыe oгpaничeны в peзультaтe гипoтeтичecкoй, a нe нaличнoй угpoзы здopoвью, тo ecть в oтcутcтвиe эпидeмии, чтo пpecтупнo;
- Ocущecтвлять диaгнocтику COVID-19 нe нa ocнoвaнии peзультaтoв ПЦP-тecтиpoвaния, a нa ocнoвaнии клиничecкoй кapтины зaбoлeвшиx;
- Bвиду cущecтвeннoгo чиcлa пocтвaкцинaльныx лeтaльныx иcxoдoв и тяжeлыx пocтвaкцинaльныx ocлoжнeний, cфopмиpoвaть бaзу дaнныx peгиcтpaции и cтaтиcтичecкoгo учётa пocтвaкцинaльныx ocлoжнeний и cмepтeльныx иcxoдoв в peзультaтe вaкцинaции любыми иммунoбиoлoгичecкими пpeпapaтaми, a eё вeдeниe пopучить нeзaвиcимoй oт пpaвитeльcтвa и фapмaцeвтичecкиx кoмпaний oбщecтвeннoй opгaнизaции;
- 5Ocтaнoвить oбcуждeниe в Гocудapcтвeннoй Думe PФ зaкoнoпpoeктa o внeceнии «пpoфилaктичecкoй пpививки oт COVID-19» в Haциoнaльный кaлeндapь пpoфилaктичecкиx пpививoк (в cтaтью 9 Фeдepaльнoгo зaкoнa «Oб иммунoпpoфилaктикe инфeкциoнныx бoлeзнeй» oт 17.09.1998 гoдa № 157-ФЗ) дo oкoнчaния шиpoкoгo oбcуждeния этoгo вoпpoca c пpивлeчeниeм нeзaвиcимыx учeныx и вpaчeй;
- He ocущecтвлять дocpoчную cepтификaцию вcex экcпepимeнтaльныx пpeпapaтoв (тaк нaзывaeмыx вaкцин oт COVID-19) дo oбнapoдoвaния peзультaтoв клиничecкиx иccлeдoвaний, иx дeтaльнoй пpoвepки и пocлeдующeгo вcecтopoннeгo oбщecтвeннoгo oбcуждeния;
- Пepeдaть функции эпидeмиoлoгичecкoй cлужбы oт Pocпoтpeбнaдзopa Mинздpaву PФ.
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Практически все высказывания профессора Павла Воробьева основаны на ложных данных и манипуляциях.
Несмотря на свой авторитет в российском научном сообществе, он уже давно отрицает реальную опасность вируса, эффективность вакцин и даже пандемию. Приведенные им утверждения уже неоднократно опровергались российским и мировым научным сообществом.
Перед нами классический случай «эффекта авторитета» информация воспринимается как достоверная, поскольку её распространяет известный учёный. Однако стоит отметить, что Воробьёв не является специалистом в области вирусологии, вакцинологии или эпидемиологии и, возможно, поэтому транслирует вводящую в заблуждение, а иногда попросту ложную информацию, в частности путает векторную технологию создания вакцин с технологией РНК, и свойства аденовирусов со свойствами ретровирусов.
Вот вам и "авторитетные медики".
Один из самых достоверных, йопта.
Достоверней только SPEED-инфо был
Во всем мире идут ограничения без ввода режима эпидемии. В России ежедневно умирают 1200+ чел, а эти считают угрозу гипотетической. Идиоты
Еще умудряются травить байки о высокой смертности среди вакцинированных без каких-либо подтвержденных данных, когда достаточно просто взглянуть на статистику смертей в странах, где вакцинировано более 80% населения.
Сборище шарлатанов и мракобесов, вперед "думающие люди" верьте подобным "экпертам"
Так вот тут - а что иначе?
В Санкт-Петербурге 20-21 октября состоялась конференция под названием «Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19 в России», объединившая несколько десятков независимых ученых и экспертов – прежде всего, медиков, биологов, а также юристов, политологов и психологов. Происходящая в России, как и во всем мире, кампания по принуждению населения к уколам экспериментальными ГМО-коктейлями оценена как очень опасная, по сути как глобальная диверсия, не имеющая объективных медицинских оснований и наоборот создающая новые риски для жизни и здоровья огромного количества людей. Помимо информации от медиков и биологов чуть ли не впервые на таком уровне прозвучали цифры количество умерших и пострадавших от «вакцин» (особенно на примере США и Великобритании, где в отличии от России, сбор такой информации ведут государственные структуры). Озвученные факты требуют срочной смены политики властей по «борьбе с ковидом» пока для всей страны не стало слишком поздно.
В первой части нашего материала-стенограммы мы расскажем преимущественно о ярких выступлениях членов медсообщества. Доктор медицинских наук, один из модераторов мероприятия Александр Редько, отметил во вступительном слове:
«Мы находимся в разгаре какого-то безумия, организаторы которого, прикрываясь целью защитить здоровье и жизни граждан Земли, на самом деле реализуют коммерческие и иные античеловеческие интересы. Трансгуманизм, который насаждается сверху – причина того, что мы все здесь собрались. И тут вопросы далеко не только вирусологии или иммунологии: речь идет о нарушении наших прав и свобод, о прямой угрозе нам и нашим детям, самому дальнейшему существованию человека на планете».
Д.м.н. Павел Воробьев рассказал, как его клиника успешно лечит и сам ковид (лечение мало отличается от лечения обычного ОРВИ), и поствакцинальный ковидоподобный синдром, который сегодня фиксируется у многих привитых:
«Наша организация – одна из немногих, курирующих поствакцинальные осложнения, занимаемся этим уже много лет. Мы применяем антикоагулянты, свежезамороженную плазму в тяжелых случаях при «долгом ковиде». Мы пытались пробиться через минздрав, много раз обращались к тем, кто писал эти рекомендации по лечению, но нас просто не воспринимают всерьез. Хотя основное наше предложение – применение антикоагулянтов – ныне активно используется во всем мире. В нашем медбюро прошли лечение более 3000 человек. Результаты терапии приближаются к 100% всего около 10 больных не удалось вылечить и то потому что они либо сами по какой-то причине отказались от лечения либо поехали в больницу и подхватили сальмонеллез или еще какую-то заразу.
Пока мы готовили рекомендации по постковидному синдрому, появилась тема поствакцинальных осложнений. Мы видим, что идут вспышки инфекции среди стран, где население хорошо вакцинировано. То же и у нас. В графиках по Москве и Белгородской области, например, четко видно, что новые всплески заболевания прямо коррелируют со стартом принудительной вакцинации.
Официальная информация по ПВО на сегодня закрыта и нам не доступна. Более того, нет полной информации и о третьей фазе испытаний «Спутника V». Есть информация, что предварительные испытания этого препарата проводились на основном на военнослужащих, что незаконно. Мы собрали худо-бедно свою статистику, опросили 30 тыс. вакцинированных и отметили в рекомендациях, что необходимо создать службу по сбору информации о ПВО. Совершенно очевидно, что тут есть прямая корреляция с ковид-вакцинацией: случаи тромбозов, миокардитов, перикардитов у вакцинированных в десятки раз выше по сравнению с принявшими другие вакцины. Более того, есть данные, говорящие о том, что привитые переносят ковид тяжелее непривитых», отметил профессор Воробьев.
Предприниматель Дина Гибсон рассказала о железно задокументированных осложнениях от вакцинации в США и Европе на примере базы данных VAERS и системы «желтых карт» в Великобритании (в России аналогичной системы просто нет ковидные власти запретили медикам собирать информацию о смертях и осложнениях после прививок и нагло врут что их нет РИА Катюша):
«Система регистрации ПВО VAERS была создана по предложению Конгресса США, за ложные сообщения в нее предусмотрено уголовное преследование. Единственная серьезная претензия к системе связана с тем, что она не показывает полную картину – в нее попадает от 1 до 10% всех возможных поствакцинальных осложнений. Зачастую подающим документацию врачам отказывают во включении в систему. С началом ковид-вакцинации в США и мире данные по ПВО в VAERS выросли минимум в два раза.
На 8 октября 2021 г. в системе были сведения о 16766 смертей (https://openvaers.com/)https://openvaers.com/) более 800000 осложнений разной степени тяжести, в том числе: 24805 постоянных инвалидностях, более 2000 выкидышей у женщин, 9470 миокардитов и т.д. Независимые аналитики считают, что на самом деле эти цифры занижены на порядок. (например известный израильский доктор Зеленко, вылечивший Трампа и многих других западных знаменитостей, только в США от вакцин уже умерло более 100 тысяч человек) И тем не менее, даже эти цифры сами по себе чудовищны. Они превышают количество умерших и пострадавших от всех 70 вакцин, существующих в США, за 30 лет, и как минимум в 500 раз (!!!) опаснее прививок от гриппа. (до ковида именно они считались самыми опасными)
Военный врач из США Тереза Лонг, которая отвечает за допуск к полетам экипажей военных самолетов, заявила под присягой, что она считает необходимым отстранять от полетов привитых пилотов и членов экипажей в связи с риском внезапной смерти и тяжелых поствакцинальных осложнений.
В Великобритании с 1964 г. существует система «желтая карта» 9 июня 2021 года врач Тереза Лори, получившая медицинское образование в ЮАР и переехавшая в Великобританию, где занимается частной медицинской практикой, написала открытое письмо директору британского Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.
Тереза Лори возглавляет консалтинговую фирму по так называемой доказательной медицине, то есть она профессионально занимается аналитикой эффективности статистики. Какой статистики? Статистики, которая выявляет эффективность тех или иных медицинских методов и их издержки, включая методы лечения инфекционных заболеваний. Она занимается изучением, насколько система VAERS хороша или плоха, или другие статистические инструменты. Это и называется «доказательной медициной».
В своем письме доктор Лори утверждает, что у британского Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения есть более чем достаточно доказательств, содержащихся в системе «Желтая карта», которые никто не проблематизирует вообще. Речь идет о доказательствах того, что вакцины против ковида небезопасны для применения на людях.
По данным «желтой карты», на начала октября 2021 г. только на территории Британии зафиксировано 1,2 млн. различных осложнений после «антиковидных» вакцин. Из них: 1700 смертей, 19000 сердечно-сосудистых осложнений, почти 44000 осложнений репродуктивной функции». Не понимаю почему в России нет такой системы как VAERS или «Желтая карта»» рассказала Дина Гибсон.
Да, это конечно все в США и Великобритании… но «наш» Гинцбург недавно хвалился: дескать, эффективность «Спутника» на уровне «Пфайзера» и «Модерны» а его менеджеры признавались что принцип действия у «Спутников» точно такой же как и у названных американских препаратов и разница только в механизме доставки. Так что пока главное отличие «российских вакцин» только в том что что в США и в Англии данные хоть как-то собираются. А в России нет VAERS, нам просто предлагают верить вранью Голиковой с Поповой и Гинцбургом. Вопреки здравому смыслу и объективной информации пострадавших от прививок друзей и родственников.
Правозащитник Денис Шульга привел очень важные сведения по смертям от т.н. «вакцинации от COVID-19» в РФ:
«По закону Росздравнадзор и Роспотребнадзор обязаны вести учет и контроль поствакцинальных осложнений. Но они этого либо не делают, либо скрывают информацию. В итоге нам предлагают верить Гинцбургу о том что «После вакцинации «Спутником V» смертельных случаев не зафиксировано» (https://tass.ru/obschestvo/12357333)https://tass.ru/obschestvo/12357333). На самом деле первые сообщения о смертях после экспериментальных ГМО-препаратов, по ошибке называемых вакцинами, начали появляться уже весной 2021 г. В начале их было немного, и граждане не уделяли им достаточно внимания. С июня 2021 г. таких сообщений стало поступать больше, потому что чиновники начали активно принуждать людей к эксперименту. С сентября 2021 г. в интернете стало появляться ежедневно в среднем не менее десятка новых сообщений о смертях граждан вскоре после вакцинации. Общественники, независимые исследователи стали собирать собственные базы данных. На сегодня этим занимаются «Лига защитников пациентов», ОД «Родители Москвы», ОД «Стопвакцизм», телеграм-канал «Жертвы вакцинобесия», после-вакцины.рф, отдельные блогеры. Наш проект «Стовакцизм» располагает базой из 430 подобных сообщений о летальных исходах после применения экспериментальных препаратов, которые якобы должны предотвращать смерти и тяжелое течение болезни. Это все истории с конкретными ФИО и документами. Анонимных сообщений приходит на порядок больше.
Чтобы оценить общую тенденцию мы обращались к данным иностранных источников, просили математиков смоделировать хотя бы примерно общее число возможных тяжелых ПВО в России. И у нас получилось, что количество имеющихся сведений у нас ниже на два-три порядка, чем реальные цифры. Мы провели опрос по ПВО в соцсети «ВКонтакте», в котором приняли участи 30000 тыс., и там около 10% ответили, что не готовы делать прививку из-за известных им лично тяжелых последствиях. Цифры получаются страшные», отметил Шульга.
Своей статистикой поделился и д.м.н. Денис Иванов. По его словам, из 744 пациентов одного из ковидных госпиталей столицы 94 человека (13%) ранее прошли вакцинацию (информация собиралась летом, когда ситуация была не такой острой как сейчас). Причем из общего числа уколотых 62% пациентов болели очень тяжело, а 10% умерли. (эти цифры вполне наглядно разоблачают ложь Голиковой-Поповой и прочих лоббистов модных уколов). По словам Дениса, 40% пострадавших от прививок поступают в больницу в течении месяца после укола, а абсолютное большинство осложнений (77%) приходится на уколотых «Спутником»
Заслуженный врач РФ Николай Бочаров аргументированно показал, почему ГМО-коктейли «от ковида» нельзя назвать вакцинами:
«Иммунопрофилактика, согласно законодательству, предназначена для создания специфической невосприимчивости к инфекционным заболеваниям. На сайте Роспотребнадзора подробно приводятся все особенности и правила проведения иммунопрофилактики: должны обеспечиваться все соцгарантии, защищаться права граждан. Ключевые критерии – безопасность, эффективность, информированность населения о ПВО. Однако сейчас препараты, которые в России применяются для вакцинации от коронавируса, не обеспечивают иммунной защиты от COVID-19 и не выдерживают никакой критики. После старта массовой вакцинации летальность от COVID-19 начала расти. Имеется средняя и высокая корреляция между заболеваемостью коронавирусом и вакцинацией. Наиболее явная степень корреляции была в Израиле и во Франции, менее значительная – в России. Данные показали рост летальности от COVID-19 на 16% за первые три месяца с начала массовой вакцинации в России. Сейчас этот показатель остается в нашей стране одним из самых высоких в мире. Все данные и графики показывают, что возрастает и смертность у вакцинированных… Можно сделать вывод, что разработанные препараты не являются иммунной защитой от заболевания COVID-19», – подытожил Николай Бочаров.
Еще одним голосом правды врачебного сообщества на конференции стала врач-терапевт Софья Науменко:
«Я более 15 лет работаю врачом-терапевтом, и такого количества больных после прививок (как после ковид-вакцинации), я никогда не видела. У нас всегда делались прививки, но осложнения были единичными. Сегодня ко мне ежедневно поступают пациенты с ПВО. Они делятся на два типа: срочные и отсроченные осложнения. Это могут быть как тяжелейшие состояния, так и такие, на которые многие сразу не обращают внимания. Огромный полиморфизм симптомов вызван особенностями самого вируса и прививки. Что самое страшное, вакцины, по всей видимости, вызывают те же симптомы, что и т.н. «постковидный синдром», который нередко проявляется у людей через какое-то время после перенесения COVID-19. Это говорит о следующем: либо вакцина не эффективна, либо она является причиной таких же симптомов – и тогда это основание для ее немедленного отзыва.
Даже если люди думают, что перенесли вакцину хорошо, нет никаких гарантий, что они через два месяца не столкнутся с такими же проблемам. К основным проблемам относятся поражения нервной ткани, ДВС-синдром (свертывание крови). Получается, что мы уже лечим людей от прививки, не от болезни. Возникшая сегодня ситуация крайне опасна. Фактически люди привитые могут оказаться опасными для своих близких. Человек, работающий в какой-то социальной структуре, ему навязывается эта прививка. Он ее делает в надежде обезопасить своих близких, в том числе стариков – и к сожалению, старики заболевают и погибают.
У меня уже было несколько таких случаев – пожилой человек сидит дома, никуда не выходит. Единственный, с кем он общается – родственник, который привился, чтобы защитить пенсионера. И вскоре после общения с родственником пожилой человек заболевает и умирает. Врачам сейчас приходится массово увольняться, потому что это является нарушением основного принципа медицины – не навреди. То есть врач, который сегодня работает в госструктуре, вынужден нарушать свою основную клятву. И это не может долго оставаться незамеченным медицинским сообществом. Я не понимаю, почему врачи до сих пор не могут ничего с этим сделать. Почему мы оказываемся бессильны против этого зла?
Когда главврач стационара, где я работала до декабря прошлого года, говорит, что ковид надо лечить арбидолом, что всем надо срочно прививаться, а также приказывает голосовать за «правильную партию» на выборах – это уже выглядит полным бредом. Медицинское сообщество уже разделилось на две группы – та, которая хочет помогать и лечить людей, которая помнит свою клятву, и противоположная сторона – как будто у нас побеждает какая-то иная форма жизни.
Кстати, мы с патологоанатомами рассматривали срезы ткани головного мозга умерших после вируса/вакцинации, и видели после окраски реагентом поражения вирусом нервной ткани, что и приводит к искажениям запахов, вкусов, слуха, колебания давления, психики и т.д. Я не знаю, кто и зачем эти вакцины делал, но это не имеет никакого смысла с точки зрения борьбы с вирусом», высказалась Науменко.
Д.м.н., профессор Владислав Шафалинов обратил внимание участников на железный факт – вакцины для «спасения человечества» по всей планете сегодня продвигают те, кто параллельно двигает столпы повестки глобалистов – депопуляцию и деиндустриализацию:
«Последние 15 лет активно публиковались разработки китайских и американских ученых в области генной инженерии – они модифицировали именно коронавирус. Главным местом исследований был Уханьский институт. После 2017 г. публикации сошли на нет, их как будто специально засекретили. Далее появились ПЦР-тесты, изобретатель которых говорил, что для массового тестирования ковида они просто не пригодны. Многие иностранные чиновники до сих пор говорят не на камеру, что живого вируса никто не видел, что он не выделен. Потом СМИ показали нам итальянский городок, заваленный трупами – а это оказались фото 2013 года. Очень рано – в начале февраля 2020 г. вышло постановление Правительства РФ, приравнявшее ковид к чуме и оспе по степени опасности. Какие для этого имелись основания?
Далее вирус начал плавно распространяться по всему миру, и самое страшное на сегодня – мы начинаем подкатывать к вакцинации детей. Вы просто подумайте – вакцины сегодня по всему миру толкают те люди, которые десятилетиями говорили о необходимости снижения численности населения. Ну куда дальше идти, ну все же понятно… Дети – это наше будущее, если наши дети начнут болеть массово или окажутся бесплодными – они решат «проблему перенаселения» за пару десятков лет.
Как этому всему противодействовать? Мы участвовали в шестичасовых судебных заседаний против масочного режима, против признания ковида особо опасной болезнью. Я был уверен, что Верховный суд примет нашу сторону – настолько невнятным было блеяние представителей Роспотребнадзора. Но нет – мы столкнулись с машиной, которая работает по всему миру, не только у нас в России. Сегодня надо максимально информировать научное сообщество, врачей и ученых. Нам нужно максимальное информирование населения. Хочу вам сказать – бояться сегодня уже просто нельзя, это опасно. На кону будущее народа. Очень надеюсь, что родители Москвы отстоят права своих детей и откажутся от экспресс-тестов. А мы их всячески поддержим», – резюмировал Шафалинов.
Доктор биологических наук, специалист по ГМО Ирина Ермакова подробно остановилась на недопустимости вакцинирования детей:
«Мы в свое время прошли все стадии, когда не дают говорить, оказывают давление на редакторов, публикующих в научных журналах статьи о негативном влиянии ГМО на животных. К чему приводили попытки внедрить чужеродные гены для выработки каких-то веществ в организмах животных? К онкологиям, бесплодию, смертям и болезням. Тем не менее, нам не удалось остановить этот процесс. Хотя во многих странах были приняты законы о запрете ГМО тогда, когда мы доказали, что они уничтожают биоту, негативно на нее влияют. Каково же было наше удивление, что после запрета на выращивание ГМО-продуктов в России здесь разрешили вливать в людей ГМ-вакцины, что намного опаснее!
Но самое страшное – вакцинация детей биотехнологическими «вакцинами». Фактически – это убийство. 6 июля в Москве стартовали испытания «Спутника» на детях 12-17 лет. Разработчики этой вакцины уже несколько раз ошибались. Говорили, что не будет серьезных последствий, а по факту люди после уколов болеют и умирают. Что же будет происходить с детьми, решили они проверить. При этом не были проведены достаточные лабораторные исследования «Спутника» на животных. Именно на животных надо было проверять иммунный ответ, особенности встраивания в них чужеродного генома, сроки образования антител и т.д. А опыты на детях запрещены международными правилами и конвенциями.
Дети болеют ковидом преимущественно в легкой форме, а ГМ-вакцинация может привести к катастрофическим изменениям в детском организме. Кто за это ответит? Изначально в противопоказаниях к «Спутнику» значились беременные, несовершеннолетние, люди с хроническими заболеваниями. Теперь они собираются вакцинировать всех.
По данным члена Ассоциации американских врачей и хирургов Джозефа Меркола в США по состоянию на 11 июня 2021 г. в возрастной категории 12-17 лет зарегистрировано 271 тяжелый побочный эффект и 7 смертей после вакцинации. Среди беременных – 2136 побочных реакций, 707 выкидышей или преждевременных родов. Среди подростков на 56% увеличилась смертность со стартом вакцинации от ковида в США.
Спайк-белки (точнее, их геном), входящие в состав «Спутника», являются ключами при вхождении ковида в клетку человека, они становятся частью программы генома человека и начинают синтезироваться нашим организмом. Работы иностранных ученых показывают, что сам по себе спайковый белок – генно- и цито-токсичен для человека, провоцирует тяжелые заболевания. Мы организовали петицию, которую подписали более 80 тыс. человек, с требованием запретить прививать детей любыми биотехнологическими вакцинами. Ситуация очень тяжелая, и нам надо срочно найти способ, чтобы остановить эти испытания на людях. Если здоровых невакцинированных людей у нас будет становиться все меньше, тогда вирус никуда не уйдет, и будет умирать все больше людей – вот эту информацию надо доносить до властей», – подчеркнула Ермакова.
Также в первой части конференции выступили ряд западных специалистов. Среди них профессор профессор Долорес Кахилл и доктор Хайко Шонинг из Германии, автор книги расследования «Ковид 19 как преступление». Последний заявил что многие мировые лидеры попали под влияние глобальной международной мафии, объединяющей «хозяев денег», биг-фарму и IT сферу. Особенно ярким было выступление экс-кандидата в президенты Болгарии Пламена Паскова: «Чтобы применять диагностику для регистрации этого вируса, у России до сих пор ничего своего нет. Никто в России не сделал ни изолированное выделение вируса, никто не проверял независимыми лабораторными средствами этот ковид. Диагностика проводится только палочками иностранных производителей, в качестве индикатора наличия вируса используется технология ПЦР, создатель которой прямо заявлял, что на ее основе нельзя выставлять диагнозы, особенно для выявления короткоцепочного РНК-вируса. Когда нам кто-то заявляет из телевизора каждый день, сколько людей умирают – как они исследовали патогенез, причины смерти и т.д., если главным критерием является тот же самый положительный ПЦР-тест?
Допустим даже, до этого уровня они говорят правду. Но все меры, которые они принимают якобы для победы над вирусом – это социальная дистанция, масочный режим. По-русски такого выражения нет. Значит, российским чиновникам приносили методичку со словами social distance и заставляли все это выполнять. И теперь на базе лживой статистики они назначают новые локдауны, новые ограничения прав – и их совершенно не волнует, сколько в это время умирает от рака, от сердечно-сосудистых заболеваний, да даже от гриппа. Мы должны поддерживать 4 инструмента, которые способны противостоять этому злу. Это подлинное медицинское знание, СМИ и интернет (где на всех уровнях против наших тоже ведут войну, цензуру и т.д.), это безусловно юридическое знание и, наконец – политический фактор: партии, политические силы, которые поддерживают нашу точку зрения. Без общего единения всех этих факторов у нас ничего не получится», заявил Пламен Пасков.
Естественно, эта информация достойна массового распространения, разбору на отдельные цитаты, и может восприниматься как руководство к действию в нашу мрачную эпоху биологической войны глобальных мировых «элит» с народом. Вторая часть наиболее интересных выступлений с мероприятия последует чуть позже.
Так и умер от ковида ненаё*анным.