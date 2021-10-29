Чернополосый капуцин: целыми днями таскают и бьют тяжелые камни

Есть лишь одна проблема — они ими не пользуются. Красивые и хваткие каменные ножи являются побочным продуктом любимой деятельности чернополосых капуцинов — раскалывания камней. Каждый из них время от времени берёт камушек и начинает разбивать его об удобный выступ на стене, а после слизывает крошку со скола.



Мы понятия не имеем, зачем они это делают. В используемых обезьянами камнях нет и следа важных микроэлементов. Рацион у животин на редкость сбалансированный — немного фруктов с орехами, немного корешков и ящерицы с падалью. Может, им просто нравится хруст минерального песочка на зубах?