Чернополосый капуцин: целыми днями таскают и бьют тяжелые камни

Забавный факт — животные, которых принято считать более примитивными, утирают нос продвинутым существам на регулярной основе. И я говорю не только про физические характеристики, но и про интеллект. Вот, например, чернополосые капуцины умудряются выглядеть умнее шимпанзе!
Эти жители южноамериканских лесов выглядят хоть и мило, но неказисто, куда там до статных шимпанзе и горилл. 50 см роста, 5 кило веса, длинные лапки и маленькая головушка с ещё более маленьким мозгом внутри — вот и почти полное описание ребятишек. Отдельного упоминания заслуживают лишь длинный, цепкий хвост да забавная окраска — жёлтое тело и ,более тёмные лапки.
Но если бы всё было так просто, вы бы не читали эту статью. Лесной народец здорово обскакал других капуцинов по части интеллектуального развития, они освоили тонкое искусство использования инструментов.
И на каком уровне! Нашим героям мало выколупывать мёд при помощи палок или разбивать орехи. Эти приматы научились выкапывать питательные корневища при помощи камней подходящей формы, отпугивать хищников при помощи битья палкой по дереву и даже создавать каменные ножи!
Последнее звучит особенно крышесносно. Каждая стая из 15-20 особей имеет в распоряжении целую кучу острых каменных осколков, которыми можно воспользоваться для боя, разрезания фруктов и много чего ещё. Создаётся ощущение, что животины в своём познании настолько преисполнились, что вот-вот достигнут уровня древних людей.
Есть лишь одна проблема — они ими не пользуются. Красивые и хваткие каменные ножи являются побочным продуктом любимой деятельности чернополосых капуцинов — раскалывания камней. Каждый из них время от времени берёт камушек и начинает разбивать его об удобный выступ на стене, а после слизывает крошку со скола.
Мы понятия не имеем, зачем они это делают. В используемых обезьянами камнях нет и следа важных микроэлементов. Рацион у животин на редкость сбалансированный — немного фруктов с орехами, немного корешков и ящерицы с падалью. Может, им просто нравится хруст минерального песочка на зубах?
Вне зависимости от причины такого странного поведения, маленькие обезьянки настолько привыкли таскать предметы, что это повлияло на их тело. Чернополосые капуцины обладают на редкость крепкими ногами и мощной спиной, они самые прямоходящие среди цепкохвостых обезьян!
Наши герои настолько привыкли к использованию инструментов, что пользуются ими даже во время сезона размножения. Причём делают это максимально брутально и глупо: самцы кидают камни в самок. Для них это некий аналог дёрганья за косички. Помогает ли это? Обычно нет. Большинство самок предпочитают провести незабываемую ночь вместе с альфой своей стаи. Ну а самый популярный самец никому не отказывает.
Массовые роды случаются через 5,5 месяцев после дня Д. Естественно, альфачу не до детишек, ему нужно держать власть в стае и оборонять её территории от посягательств соседей. Самка сама ухаживает за единственным дитяткой. Целый год малыш питается маминым молоком, хотя и способен вести автономное существование уже с 6 месяца жизни. Но лишь спустя 9 месяцев молодой обезьян окончательно оторвётся от матери и начнёт вести собственную социальную жизнь.
Моя оценка чернополосым капуцинам: 9 расколотых камушков из 10. Интеллект из них так и прёт, осталось только направить его в нужно русло. Никто не хочет научить капуцин пользоваться ножами?
Источник:
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