Оса против массивного паука-охотника: смертельная битва

«Это дорожная оса. Они забирают пауков в свои норы в земле и откладывают яйца в их брюшко. Этот конкретный паук размером с мою ладонь», — подписал свой пост автор видеоролика.



На кадрах насекомое и паукообразное в ожесточённом противостоянии неоднократно толкаются назад и вперёд, пока в какой-то момент, по всей вероятности, оса не начинает одолевать паука, оттаскивая существо к краю деревянного настила.



Полосатым насекомым была дорожная оса, которая, как известно, обычно охотится на пауков и затаскивает их в нору в земле, чтобы накормить личинок посредством откладывания яиц в брюшко пауков.



Многие зрители были ошеломлены силой и размерами осы, при этом один из них даже посочувствовал паукообразному.



«Это большая оса! Я никогда не видел их такими большими», — написал один пользователь.

«Как бы я ни ненавидел пауков … даже они этого не заслуживают», — отметил другой.

Человек, записавший бой, пошутил, что им пришлось сжечь свой дом после того, как они стали свидетелями боя.