Оса против массивного паука-охотника: смертельная битва

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На заднем дворе дома в Австралии на камеру была запечатлена оса, эпично сражавшаяся с огромным пауком-охотником.
Reddit-пользователь опубликовал видео во вторник после того, как увидел, как пара столкнулась лицом к лицу на своей деревянной открытой террасе.
«Это дорожная оса. Они забирают пауков в свои норы в земле и откладывают яйца в их брюшко. Этот конкретный паук размером с мою ладонь», — подписал свой пост автор видеоролика.
На кадрах насекомое и паукообразное в ожесточённом противостоянии неоднократно толкаются назад и вперёд, пока в какой-то момент, по всей вероятности, оса не начинает одолевать паука, оттаскивая существо к краю деревянного настила.
Полосатым насекомым была дорожная оса, которая, как известно, обычно охотится на пауков и затаскивает их в нору в земле, чтобы накормить личинок посредством откладывания яиц в брюшко пауков.
Многие зрители были ошеломлены силой и размерами осы, при этом один из них даже посочувствовал паукообразному.
«Это большая оса! Я никогда не видел их такими большими», — написал один пользователь.
«Как бы я ни ненавидел пауков … даже они этого не заслуживают», — отметил другой.
Человек, записавший бой, пошутил, что им пришлось сжечь свой дом после того, как они стали свидетелями боя.
На кадрах насекомое и паукообразное в ожесточённом противостоянии неоднократно толкаются назад и вперёд, пока в какой-то момент, по всей вероятности, оса не начинает одолевать паука, оттаскивая существо к краю деревянного настила.
Полосатым насекомым была дорожная оса, которая, как известно, обычно охотится на пауков и затаскивает их в нору в земле, чтобы накормить личинок посредством откладывания яиц в брюшко пауков.
Многие зрители были ошеломлены силой и размерами осы, при этом один из них даже посочувствовал паукообразному.
«Это большая оса! Я никогда не видел их такими большими», — написал один пользователь.
«Как бы я ни ненавидел пауков … даже они этого не заслуживают», — отметил другой.
Человек, записавший бой, пошутил, что им пришлось сжечь свой дом после того, как они стали свидетелями боя.
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