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Оса против массивного паука-охотника: смертельная битва

Оса против массивного паука-охотника: смертельная битва (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2021 09:37
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   видео   животные   насекомые   оса   паук   природа   фото   
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На заднем дворе дома в Австралии на камеру была запечатлена оса, эпично сражавшаяся с огромным пауком-охотником.

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Метки: Австралия   видео   животные   насекомые   оса   паук   природа   фото   
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