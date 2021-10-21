Художник DC Comics покинул должность из-за Супермена-бисексуала

"Робина, персонажа "Бэтмена и Робина", недавно тоже сделали геем, но честно говоря, чему удивляться? У меня были мысли, что это когда-нибудь случится. В комиксах Джон Кент борется с изменением климата и беженцами. Но почему они не заставят его бороться с несправедливостью, которая привела к появлению беженцев, против депортации которых он протестует? Вот это был бы храбрый шаг. Или бороться за права женщин посещать школу и иметь возможность работать. В нашем мире есть реальное зло, коррупция и злоупотребление властью - много вещей, с которыми по-настоящему нужно бороться. Такой комикс я бы почитал," - заявил актер.