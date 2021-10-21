Художник DC Comics покинул должность из-за Супермена-бисексуала

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Не так давно американское издательство DC Comics объявило, что в новом выпуске комиксов Супермен Джон Кент станет бисексуальным. После этих новостей колорист Гейб Элтаеб, который все это время работал над комиксами, уволился. "Я устал от этого бреда. Я устал от того, что персонажей просто уничтожают," - высказался колорист.
Колорист DC Comics Гейб Элтаеб объявил, что покидает свою должность в прямом эфире YouTube. Это случилось после того, как издательство решило сделать Супермена в новом выпуске комикса бисексуалом, а также сменить девиз с "Правда, справедливость и американский путь" на "Правда, справедливость и лучшее завтра". В ответ на эти изменения художник заявил: "Я устал от этого д*рьма". Решение компании отказаться от старого девиза он назвал "чертовым бредом".
"Я устал от того, что персонажей просто уничтожают. Они не имеют права так поступать. Мой дедушка чуть не умер во время Второй мировой войны - это еще раз доказывает то, что люди не могут уничтожать то, за что другие боролись годами. [...] Они называют нас фанатиками и расистами, но сами не позволяют людям иметь собственный голос. [...] Я держал это в себе пять лет, поэтому прошу меня извинить," - высказался Элтаеб.
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Напомним, компания приняла решение, что супермен Джон Кент (сын Кларка и Лоис Лейн) по сюжету комикса вступит в отношения с журналистом. Решение изменить классический девиз и ориентацию любимого многими супергероя вызвало неоднозначную реакцию поклонников комиксов и даже актеров. Высказался бывший актер Дин Кейн, игравший Супермена в телесериале "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена".
"Робина, персонажа "Бэтмена и Робина", недавно тоже сделали геем, но честно говоря, чему удивляться? У меня были мысли, что это когда-нибудь случится. В комиксах Джон Кент борется с изменением климата и беженцами. Но почему они не заставят его бороться с несправедливостью, которая привела к появлению беженцев, против депортации которых он протестует? Вот это был бы храбрый шаг. Или бороться за права женщин посещать школу и иметь возможность работать. В нашем мире есть реальное зло, коррупция и злоупотребление властью - много вещей, с которыми по-настоящему нужно бороться. Такой комикс я бы почитал," - заявил актер.
Кроме того, по слухам, в следующем фильме о Супермене главный герой станет чернокожим. Ранее сообщалось, что продюсером проекта будет Джей Джей Абрамс, а инсайдеры Hollywood Reporter сообщили, что компании собираются нанять и чернокожего продюсера. В последний раз фильм, посвященный Кларку Кенту, вышел на большой экран в 2013 году - это был "Человек из стали" с Генри Кавиллом. Фанаты надеялись на возвращение Кавилла и в следующем фильме, поэтому многие из них не в восторге от нового образа любимого героя.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А ведь сколько разговоров было про демократичный запад...
Ну вообще-то сам художник сказал что он уходит после того как клич Супермена "За Правду, Справедливость и Американский Путь" изменили на "За Правду, Справедливость и Светлое Будущее".
Он заявил что ушел после того как узнал о изменении девиза супермена с "За Правду, Справедливость и Американский Путь" изменили на "За Правду, Справедливость и Светлое Будущее".
Во время подкаста ЕлтАеб сказал "Мой дед почти умер во Вторую Мировую Войну; Мы не имеем права уничтожать говно по типу того что люди умирали за нас. Это йобанный бред".
На его ютуб странице он написал "я не могу оставаться в стороне и наблюдать как они унижают наследие тех кто платил за него кровью."
Короче ЕлтАеб один из тех кто считает что Америка победила в Второй Мировой Войне и Американский Путь - единственный правельный. Вон у него дедушка почти что умер, теперь ему все должны...