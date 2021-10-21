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Художник DC Comics покинул должность из-за Супермена-бисексуала

Художник DC Comics покинул должность из-за Супермена-бисексуала (7 фото)

Автор:
21 октября 2021 16:39
Сообщество : Комиксы
Метки: в мире   комикс   комиксы   лгбт   люди   общество   супермен   сша   
1366
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Не так давно американское издательство DC Comics объявило, что в новом выпуске комиксов Супермен Джон Кент станет бисексуальным. После этих новостей колорист Гейб Элтаеб, который все это время работал над комиксами, уволился. "Я устал от этого бреда. Я устал от того, что персонажей просто уничтожают," - высказался колорист.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   комикс   комиксы   лгбт   люди   общество   супермен   сша   
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15  комментариев
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3k
Том Сойер 2 часа назад
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738
Бич Бичовский 3 минуты назад
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2k
Роман Гамзалиев 6 минут назад
Лучший девиз :"Правда и [мат] это американский путь"
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5k
Bartello 23 минуты назад
Ну осталось только снять супермена, где главный герой черная лесба и проект "супермен" можно хоронить.
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14k
vikklu Полчаса назад
Уважаю.
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12k
gavrosh Полчаса назад
Пидрамен
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72
Михаил Андреев 49 минут назад
Чистой воды ТОТАЛИТАРНАЯ ПРОПАГАНДА ГОМОСЕКСУАЛИЗМА...

А ведь сколько разговоров было про демократичный запад...
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614
Diver 54 минуты назад
Крептонитовый хер ему в дупло...
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
Ну может у супергея скорости прибавится,когда ему сопло разработают.Быстрее будет на вызов вылетать и сжигать нетолерантных злодеев пламенем из пердака.
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8k
costa 2 часа назад
https://screenrant.com/superman-artist-quits-dc-wokeness-jon-kent-comics/https://screenrant.com/superman-artist-quits-dc-wokeness-jon-kent-comics/

Ну вообще-то сам художник сказал что он уходит после того как клич Супермена "За Правду, Справедливость и Американский Путь" изменили на "За Правду, Справедливость и Светлое Будущее".
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1k
Максим Алтадуков 2 часа назад
был SUPERMAN, станет SUPERGAY
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
Молодец! респект и уважуха
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
С именем-фамилией ему тоже как-то не везёт)))
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mercure

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