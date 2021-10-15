Фильм про Майку с планеты Гурун, названия которого почти никто не помнит

Зато во время каникул непременно показывали что-нибудь для детей. Обычно что-то знакомое. Премьерами нас баловали нечасто, и каждая становилась событием. Особенно если фильм был снят за рубежом.

Этот чехословацкий фильм впервые показали на советском телевидении как раз во время каникул. Очевидно, именно поэтому ему дали такое незапоминающееся название - "Приключения в каникулы". И теперь, когда повзрослевшие советские школьники пытаются его отыскать, используют примерное описание: чехословацкий фильм про девочку Майку с другой планеты. А между тем в оригинале, по-словацки, он называется "Spadla z oblakov"(Упала с облаков).