Фильм про Майку с планеты Гурун, названия которого почти никто не помнит

Это сейчас любой фильм можно найти в интернете. И посмотреть тогда, когда тебе удобно. А во времена моего детства выбор был ограничен двумя телевизионными программами.
Зато во время каникул непременно показывали что-нибудь для детей. Обычно что-то знакомое. Премьерами нас баловали нечасто, и каждая становилась событием. Особенно если фильм был снят за рубежом.
Этот чехословацкий фильм впервые показали на советском телевидении как раз во время каникул. Очевидно, именно поэтому ему дали такое незапоминающееся название - "Приключения в каникулы". И теперь, когда повзрослевшие советские школьники пытаются его отыскать, используют примерное описание: чехословацкий фильм про девочку Майку с другой планеты. А между тем в оригинале, по-словацки, он называется "Spadla z oblakov"(Упала с облаков).
Здравствуйте!
Интернет утверждает, что фильм впервые показали в СССР в 1984 году. Но сняли его гораздо раньше - в 1978. Тогда на карте Европы была страна Чехословакия, где снимали замечательные детские фильмы.
Нынешним детям и подросткам не понять этого чувства: когда, получив газету с программой телевидения на следующую неделю, внимательно изучаешь её в поисках чего-то интересного. И найдя пометку "Фильм - детям", обводишь красным карандашом, чтобы в указанное время усесться перед телевизором. Мы своей компанией собирались в гостях у подружки - в их семье телевизор был цветным - и ждали, что предложат нам чехословацкие кинематографисты, известные своими красочными киносказками.
В 5 сериях фильма "Приключения в каникулы" нам показали обычную жизнь чехословацких школьников. Вернее, словацких. Но мы тогда думали, что в Чехословакии живут чехословаки.
У словацких детей в фильме то самое социалистическое детство, о котором сейчас так любят тосковать. На каникулах они ведут научную работу: одна компания выращивает породистых кроликов, другая - строит рабочую модель ракеты. А в свободное время кидаются друг в друга землёй - такое развлечение.
Удивительно, но у ребят всё получается - кролики редких пород растут и хорошеют, а самопальная ракета отправляется в полёт. Невысоко, недалеко, но упорные школьники мыслят перспективно.
Ребята живут в провинциальном городке Чабовиц. Название вымышленное, на карте вы его не найдёте. Роль Чабовца исполнила Татранска Ломница.
Мечты о космосе оказались столь яркими, что вызвали отклик - на месте неудачного старта ракеты обнаружился пришелец, выглядевший как странная девочка.
Пришелец сообщил точные координаты своей планеты:
Гурун — второй эпицентр постсекундарной парагалактики Майка
Ребята решили, что именно так и зовут девочку - Майка. Обычное словацкое имя.
Вот так школьники из маленького городка попали во все мировые новости.
Пришелица из космоса обладала необычными способностями - могла сделать полноценные копии любых предметов, записывать и воспроизводить аудио- и видеоинформацию. А ещё - умела летать.
Нам, с волнением следившим за приключениями Майки и её друзей, так приятно было думать, что важные события мирового масштаба могут произойти не только в столице, но и на соседней улице: прилетит вдруг девочка из далёкого космоса и бесплатно накормит пирожными, а ещё покатает на ракете.
Потому что благодаря Майке исполнилась мечта - самодельная ракета не только взлетела, но и отвезла ребят в путешествие по стране. Две конкурирующие компании - кролиководы и космонавты - объединились ради помощи странной девочке - чтобы пережить незабываемые приключения в каникулы.
В детстве мы об этом не думали, но наверное, инопланетянка Майка была всё же роботом - ей периодически требовалась подзарядка.
Тем не менее, под влиянием искренних словацких школьников она научилась плакать и смеяться, огорчаться и любить.
Но, конечно, появление пришельца с уникальными способностями, не могло не привлечь внимания коварных иностранных спецслужб. В сериале есть все сюжетные перипетии, свойственные детским фильмам эпохи социализма: враги, вооружённые шпионской техникой, похищают ребёнка из корыстных побуждений, а отважные ребята с помощью добропорядочных взрослых приходят на помощь. Но снято всё это без назидания, в лёгкой комедийной манере.
А ещё в фильме есть чудесные виды Праги образца 1978 года, снятые с высоты - глазами ребят, парящих над городом с помощью Майки.
Я помню, как мы завидовали детям, которым повезло сняться в таком потрясающем фильме - кто же им не завидовал. Они в кадре ели вкусные блюда, катались на каруселях и летали над землёй.
В Чехословакии они стали звёздами, и судьба юных актёров сложилась по-разному. Думаю, они и сами иногда завидуют себе - тогдашним. Юным, беззаботным, уверенным в том, что будущее обязательно будет счастливым.
В конце фильма Майка улетает на свой далёкий Гурун. Но обещает вернуться.
А ребята спохватываются:
Похоже, все забыли, что каникулы закончились. В понедельник в школу.
Хотя мы давно вышли из школьного возраста, давайте вместе погрустим о том, что заканчиваются летние каникулы - время, когда с нами случаются самые добрые чудеса.
Этот фильм сейчас относится к популярной категории "Не все поймут, немногие вспомнят".
Если вы среди тех, кто поймёт и вспомнит - поделитесь комментариями.
Если не видели этот фильм - самое время окунуться в светлую атмосферу счастливых каникул.
Источник:
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