"Жаловалась на одиночество": В Москве женщина с двумя детьми вышла из окна

На улице Левобережной на севере Москвы под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины и двух маленьких детей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в своём телеграм-канале.

"Тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружены под окнами жилого дома на улице Левобережной"

Позже стало известно, что в разговоре с управляющим домом Ольга рассказывала об одиночестве, сообщает телеграм-канал SHOT.

Мать двоих детей рассказала, что у неё нет ни подруг, ни знакомых. А муж постоянно на работе — он военный. В доме, рядом с которым нашли тело Ольги, семья проживает около года.