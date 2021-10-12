"Жаловалась на одиночество": В Москве женщина с двумя детьми вышла из окна

В Москве женщина выпрыгнула из окна многоэтажки вместе с двумя детьми. Одному из малышей было всего несколько месяцев. Перед смертью женщина написала записку, в которой объяснила, зачем убила детей.
На улице Левобережной на севере Москвы под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины и двух маленьких детей.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в своём телеграм-канале.
"Тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружены под окнами жилого дома на улице Левобережной"
Позже стало известно, что в разговоре с управляющим домом Ольга рассказывала об одиночестве, сообщает телеграм-канал SHOT.
Мать двоих детей рассказала, что у неё нет ни подруг, ни знакомых. А муж постоянно на работе — он военный. В доме, рядом с которым нашли тело Ольги, семья проживает около года.
В том, что это самоубийство, не может быть сомнений. Перед смертью Ольга оставила записку, в которой попросила никого не винить и рассказала, зачем убила своих детей, сообщает SHOT.
Ольга написала, что решила покинуть этот мир раз и навсегда, но уйти одна она не может. Женщина написала, что она родила этих детей и оставлять их в "тяжёлом, угрюмом мире" не собирается.
Также Ольга попросила прощения у всех своих родных и мужа. Она была уверена, что детей они без неё не смогут воспитать. Как минимум у ребятишек будет психологическая травма из-за самоубийства матери.
В записке Ольга также рассказала, что раньше уже лечилась от депрессии, но в последнее время её жизнь стала невыносимой: "ленивой", "угрюмой", "неинтересной".
Как выяснилось, о депрессии муж знал. Но он думал, что мать двоих детей просто устаёт. Ольга последние несколько лет не работала, почти одного за другим родила двоих детей. «С малышами всегда тяжело», — рассуждал мужчина. Когда отец узнал о смерти жены и детей, он не смог вымолвить ни слова от шока.
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Нет друзей? Выйди во двор, такие же мамаши там гуляют с детьми. Общайся. Интернет отключили? В голове не укладывается. Мужика жалко. Потерять детей. Слов нет.
Ни друзей ни подруг, одни конкуренты
И да, духовности гораздо больше, чем при СССР...