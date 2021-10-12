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"Жаловалась на одиночество": В Москве женщина с двумя детьми вышла из окна

"Жаловалась на одиночество": В Москве женщина с двумя детьми вышла из окна (3 фото)

Автор:
12 октября 2021 13:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Послеродовая депрессия   Россия   депрессия   дети   интересное   мать   фото   
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В Москве женщина выпрыгнула из окна многоэтажки вместе с двумя детьми. Одному из малышей было всего несколько месяцев. Перед смертью женщина написала записку, в которой объяснила, зачем убила детей.

На улице Левобережной на севере Москвы под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины и двух маленьких детей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в своём телеграм-канале.

"Тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружены под окнами жилого дома на улице Левобережной"


Позже стало известно, что в разговоре с управляющим домом Ольга рассказывала об одиночестве, сообщает телеграм-канал SHOT.

Мать двоих детей рассказала, что у неё нет ни подруг, ни знакомых. А муж постоянно на работе — он военный. В доме, рядом с которым нашли тело Ольги, семья проживает около года.

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В том, что это самоубийство, не может быть сомнений. Перед смертью Ольга оставила записку, в которой попросила никого не винить и рассказала, зачем убила своих детей, сообщает SHOT.

Ольга написала, что решила покинуть этот мир раз и навсегда, но уйти одна она не может. Женщина написала, что она родила этих детей и оставлять их в "тяжёлом, угрюмом мире" не собирается.
Также Ольга попросила прощения у всех своих родных и мужа. Она была уверена, что детей они без неё не смогут воспитать. Как минимум у ребятишек будет психологическая травма из-за самоубийства матери.
В записке Ольга также рассказала, что раньше уже лечилась от депрессии, но в последнее время её жизнь стала невыносимой: "ленивой", "угрюмой", "неинтересной".

Как выяснилось, о депрессии муж знал. Но он думал, что мать двоих детей просто устаёт. Ольга последние несколько лет не работала, почти одного за другим родила двоих детей. «С малышами всегда тяжело», — рассуждал мужчина. Когда отец узнал о смерти жены и детей, он не смог вымолвить ни слова от шока.

Источник:

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Метки: Москва   Послеродовая депрессия   Россия   депрессия   дети   интересное   мать   фото   
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4k
Максим 3 часа назад
Допустим для кого-то самоубийство выход, в любом случае личный выбор. Но зачем детей?
Нет друзей? Выйди во двор, такие же мамаши там гуляют с детьми. Общайся. Интернет отключили? В голове не укладывается. Мужика жалко. Потерять детей. Слов нет.
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49
Fedor 5 минут назад
детей жаль. выпилилась бы сама
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574
Ольга 14 минут назад
Мужик потерял все из-за одной трусихи, которая поленилась справиться с собственными проблемами. Не в лесу же жила, и интернет есть. На сайтах знакомств женщины порой ищут не мужика себе, а подруг, и успешно. И какое право она имела распоряжаться судьбой детей?
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1k
Константин 51 минуту назад
Когда Анну Каренину читал, все никак не мог понять, что ей не хватало? Зачем под поезд-то? Потом понял - от безделья. Здесь, конечно, не совсем так, двое детей та еще работенка. Но причины где-то в одном месте спрятаны. Или нет? женщины, как думаете?
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6k
Sergey 51 минуту назад
это просто какой то пи..дец.... сил и терпения мужику! врагу такого не пожелаешь...
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889
diag Час назад
Не зря самоубийц хоронили за территорией кладбища. А для такого поступка даже такого наказания мало. Распылить на атомы и вымарать всякое упоминание изо всех источников и документов.
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300
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Дура какая-то... Завела бы любовника ну или спортом бы занялась.
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300
Сигизмунд Лазаревич Злодей Полчаса назад
был ребёнок. Один хрен раз выкинулась значит идиотка
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4k
tamin Час назад
Трагедия. Депрессия-тяжелая болезнь(если ею не прикрывают лень. Её лечат таблетками, профильными врачами. А тут ещё и послеродовая. Хуже всего, что в состоянии пика человек вообще не осознает что делает. Тут и вина мужа есть, что не увидел. И стечение обстоятельств. И это трагедия жуткая. А мужику только держаться. Больше ему ничего не остается
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4k
Олег Данилов Час назад
Яркий пример как капитализм влияет на расстройства аффективного спектра.

Ни друзей ни подруг, одни конкуренты
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7k
sivanov1079 Час назад
Жесть. Вот такая изредка бывает послеродовая дипрессия...
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7k
кот базилий 2 часа назад
Башню сорвало от безделья.
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3k
OLDer 2 часа назад
дура!
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4k
livaneth 2 часа назад
Фишки нет, сайт хорошего, сука, настроения.
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2k
Александр Едигаров 2 часа назад
сука сука сука гори в аду мразь!
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
Дома пересидела вот крышу и снесло.. И скорей всего муж воин её привез с собой из какой нить глубины, иначе не понятно почему ни друзей ни подруг... У меня тоже была жена из Краснодара, года 2 жили нормально а потом начались слёзы/сопли, по маме папе соскучилась, по друзьям соскучилась, погода здесь вечное говно, солнце светит 3 раза в год, жизнь не в радость... Я потерпел пол-годика и отправил её к родителям, достала, домой приходишь каждый день, тебя встречает зарёванная сопливая морда, самому уже захотелось в окно сигануть. Плюнул и развёлся... Она там вышла замуж и родила и я тут женился и сына родили.
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24
VasyaN 2 часа назад
Жить в человейниках, да еще и с двумя малышами сложно, но это не повод выпиливать себя и детей. Хреново.
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2k
tessio 2 часа назад
РФ на 3 месте в мире по самоубийствам после Гайаны и Лесото. А по мужикам отдельно - на первом. Наверно от стабильности и перспектив.
И да, духовности гораздо больше, чем при СССР...
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52
Критерий Коши 2 часа назад
Страшно представить что у неё в голове происходило... Преодолеть инстинкт самосохранения, с двумя детьми на рука... на это надо решиться. Видимо, в голове всё было очень плохо на тот момент. Думаю, хороший психолог проблему смог бы решить, если бы она к нему обратилась
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57k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Пока отечественную психиатрию не восстановят, подобное будет продолжаться.
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9k
kaboza 2 часа назад
Ипанутая, ну убейся сама, тебе же в принципе будет совершенно фиолетово кто и как детей воспитает-приютит. У меня даже обзывательства для этого существа нету.
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856
Autumn2015 2 часа назад
Да, после родовая депрессия она вот такая... Страшно, но она уже себя не контролировала.
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WhiteRat

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