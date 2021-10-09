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Нетолерантный юмор. Подборка

Нетолерантный юмор. Подборка (8 фото)

Автор:
09 октября 2021 11:22
Сообщество : Юмор
Метки: #ЛГБТ   gender   Юмор   лгбт   пол   толерантность   
659
8

Для тех, кого уже тошнит от всяких дней Толерантности и прочего бреда...

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Источник: Группа ВК "Полезный юмор"

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Метки: #ЛГБТ   gender   Юмор   лгбт   пол   толерантность   
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RomaXz Час назад
А есть ли что то для тех, кого тошнит от убогих постов, которые создаёт любитель шапочек из фольги пол ником " влияние сми"?
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