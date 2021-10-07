Пьяный участковый под Арзамасом врезался в трактор и сбежал, бросив пострадавшую пассажирку

На трассе Р-158 под Арзамасом Нижегородской области пьяный участковый не заметил трактор и врезался в него. Со Скрыльниковым в автомобиле находилась пассажирка, которая получила серьёзные травмы в аварии. Мужчина, вместо того, чтобы помочь женщине, сбежал с места ДТП.