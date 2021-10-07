Пьяный участковый под Арзамасом врезался в трактор и сбежал, бросив пострадавшую пассажирку

На трассе Р-158 под Арзамасом Нижегородской области пьяный участковый не заметил трактор и врезался в него. Со Скрыльниковым в автомобиле находилась пассажирка, которая получила серьёзные травмы в аварии. Мужчина, вместо того, чтобы помочь женщине, сбежал с места ДТП.
Ранним утром Александр Скрыльников ехал пьяный по трассе Р-158. Вместе с ним в автомобиле находилась женщина. Скрыльников не заметил трактор и врезался в прицеп. Машину развернуло на дороге от столкновения. После аварии мужчина сбежал, несмотря на то, что женщина получила тяжёлые травмы, требующие срочной госпитализации.
Скорую помощь вызвали очевидцы, которые случайно проезжали мимо. Когда Анастасию доставили в больницу, у неё обнаружили открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Женщина впала в кому, а после и вовсе скончалась, пишет aif.ru.
Скрыльникова нашли дома. Его уволили из правоохранительных органов и завели уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом в состоянии алкогольного опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения").
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