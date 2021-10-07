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Пьяный участковый под Арзамасом врезался в трактор и сбежал, бросив пострадавшую пассажирку

Пьяный участковый под Арзамасом врезался в трактор и сбежал, бросив пострадавшую пассажирку (3 фото)

Автор:
07 октября 2021 12:28
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Арзамас   дтп   интересное   лейтенант полиции   ответственность   полицейский   фото   
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На трассе Р-158 под Арзамасом Нижегородской области пьяный участковый не заметил трактор и врезался в него. Со Скрыльниковым в автомобиле находилась пассажирка, которая получила серьёзные травмы в аварии. Мужчина, вместо того, чтобы помочь женщине, сбежал с места ДТП.

Ранним утром Александр Скрыльников ехал пьяный по трассе Р-158. Вместе с ним в автомобиле находилась женщина. Скрыльников не заметил трактор и врезался в прицеп. Машину развернуло на дороге от столкновения. После аварии мужчина сбежал, несмотря на то, что женщина получила тяжёлые травмы, требующие срочной госпитализации.

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Скорую помощь вызвали очевидцы, которые случайно проезжали мимо. Когда Анастасию доставили в больницу, у неё обнаружили открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Женщина впала в кому, а после и вовсе скончалась, пишет aif.ru.

Скрыльникова нашли дома. Его уволили из правоохранительных органов и завели уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом в состоянии алкогольного опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения").

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Метки: ynews   Арзамас   дтп   интересное   лейтенант полиции   ответственность   полицейский   фото   
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6  комментариев
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2k
просто программист 42 минуты назад
"Мужчина, вместо того, чтобы помочь женщине" - так это не мужчина, а просто гад
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12k
Евгений 17 минут назад
Натуральный мусор
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Nameless Полчаса назад
Такую красоту сгубил...
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