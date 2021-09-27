Как вскрыть замок

Жмите на упрямый штифт, пока он не встанет на место. Нажмите на упертый штифт с достаточным давлением, чтобы превзойти давление пружины. Помните о том, что штифт состоит из двух частей. Отмычка давит на нижнюю часть штифта, которая давит в свою очередь на верхнюю часть. Ваша задача полностью вытолкнуть верхнюю половину штифта из цилиндра. После того как вы перестанете давить на штифт, нижняя часть должна вернуться вниз в исходное положение, а верхняя часть благодаря натяжению второй отмычкой, и небольшому запаху между отверстиями в корпусе и цилиндре, должна встать на место и остаться в корпусе. Вы должны услышать легкий щелчок, когда верхний штифт при падении ударится о поверхность цилиндра. Вы также можете проверить нижний штифт - он должен беспрепятственно подниматься вверх из-за отсутствия сопротивления пружины - в этом случае вам скорее всего удалось поставить верхний штифт в правильное положение.”