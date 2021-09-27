Как вскрыть замок

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Оказались перед запертой дверью своей квартиры без ключей среди ночи? Или потеряли ключ к навесному замку амбара? Прежде чем потратиться на слесаря, попробуйте вскрыть замок самостоятельно.
Самый распространенный вид домашних и офисных замков - это штифтовый цилиндровый замок, который относительно легко можно открыть при помощи отмычек (крючка и натяжителя), которые можно сделать из подручных средств. Хотя этот процесс и несложный, и с опытом становиться проще, вскрытие замка требует большого терпения. Чтобы вскрыть замок, требуется вставить в замочную скважину толстый металлический стержень или иглу и вращать ее, пока не услышите щелчок или поворот механизма. В этой статье мы расскажем, как это сделать.
1.
Выясните, как устроен ваш замок. Замок со штифтовым цилиндровым механизмом состоит из цилиндра, который вращается в своем корпусе (см. иллюстрацию ниже). Когда замок закрыт, цилиндр зафиксирован на месте при помощи нескольких штифтов, разделенных на две части. Верхняя часть штифта в каждой паре проходит сквозь цилиндр и сквозь корпус, препятствуя повороту цилиндра. Когда вставлен правильный ключ, штифты выдвигаются вверх в точное положение, при котором верхняя часть штифтов больше не препятствует повороту цилиндра и замок можно открыть. Обратите внимание на пять штифтов, состоящих из двух частей. Желтые штифты проходят сквозь цилиндр и серебристый корпус вокруг него. Пружины удерживают штифты на месте. Когда вставлен правильный ключ, бороздки и зубцы на ключе выталкивают штифты в правильное положение, при котором желтые штифты полностью выходят за пределы цилиндра, позволяя повернуть его и тем самым открыть замок.
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2.
Купите набор отмычек (крючок и натяжитель). Каждая отмычка служит своей цели. Натяжитель используется для создания давления на цилиндр при повороте. Отмычки и натяжители профессионального класса можно приобрести в наборе (см. иллюстрацию), но многие люди, для которых вскрытие замков - это хобби, делают качественные отмычки самостоятельно. Обратитесь ниже к секции “Что вам понадобится” за информацией о том, как сделать отмычки и натяжители самостоятельно.
4.
Определите в каком направлении должен вращаться цилиндр, чтобы открыться. Если вы часто пользуетесь замком, то должны знать в каком направлении он вращается. Если вы не знаете, то сначала пробуйте натянуть отмычку по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки. Вначале цилиндр повернется буквально на несколько миллиметров до упора. Попробуйте почувствовать, насколько устойчиво остановился цилиндр. Если цилиндр повернут в неправильном направлении, он резко и жестко упрется, если же цилиндр повернут в правильном направлении, то вы почувствуете свободное место для колебания. Некоторые замки, особенно навесные замки, открываются независимо от направления поворота цилиндра.
5.
Слегка закрутите натяжитель в правильном направлении и удерживайте. Напряжение крутящего момента может изменятся в разных замках, или при работе с разными штифтами может потребоваться несколько попыток. Начните с небольшого давления.
6.
Вставьте отмычку-крючок в верхнюю часть замочной скважины и почувствуйте штифты. Вставив отмычку в скважину, вы должны уметь чувствовать и нажимать на отдельные штифты кончиком крючка. Вы должны уметь подталкивать штифты вверх и чувствовать давление пружин, когда опускаете отмычку вниз. Попробуйте поднять каждый штифт до упора вверх. Определите, какой из штифтов тяжелее всего поднять. Если они все легко поддаются давлению, то усильте натяжение нижней отмычки (натяжителя). Если один из штифтов вообще не двигается, то ослабьте натяжение до тех пор, пока штифт не начнет двигаться.
7.
Жмите на упрямый штифт, пока он не встанет на место. Нажмите на упертый штифт с достаточным давлением, чтобы превзойти давление пружины. Помните о том, что штифт состоит из двух частей. Отмычка давит на нижнюю часть штифта, которая давит в свою очередь на верхнюю часть. Ваша задача полностью вытолкнуть верхнюю половину штифта из цилиндра. После того как вы перестанете давить на штифт, нижняя часть должна вернуться вниз в исходное положение, а верхняя часть благодаря натяжению второй отмычкой, и небольшому запаху между отверстиями в корпусе и цилиндре, должна встать на место и остаться в корпусе. Вы должны услышать легкий щелчок, когда верхний штифт при падении ударится о поверхность цилиндра. Вы также можете проверить нижний штифт - он должен беспрепятственно подниматься вверх из-за отсутствия сопротивления пружины - в этом случае вам скорее всего удалось поставить верхний штифт в правильное положение.”
8.
Продолжая удерживать натяжитель, повторите два последних шага с остальными штифтами. Удерживание натяжителя очень важно, иначе “поставленные на место” верхние штифты упадут в цилиндр и все придется начать сначала. Вам будет необходимо подгонять натяжение под каждый определенный штифт (усилить/ослабить давление).
9.
Поверните цилиндр при помощи натяжителя до конца и откройте замок. Как только все верхние штифты “встанут на место”, вы сможете повернуть цилиндр и открыть замок. Это учитывая то, что все это время вы натягивали цилиндр в правильном направлении. Если окажется, что вы работали не в том направлении, то придется вернуть все штифты в исходное положение и начать сначала.
Советы
- Если вы очень ленитесь, то можете просто заказать готовый набор отмычек в интернете.
- Иногда замки устанавливают вверх ногами (особенно в Европе). Штифты в таких замках находятся внизу, а не вверху цилиндра. Процесс вскрытия таких замков идентичный, с одним отличием: на штифты нужно будет давить сверху вниз а не снизу вверх. Если ключ вставляется в замок зубцами вниз, значит штифты будут внизу цилиндра. Как только вы вставите отмычку в замочную скважину, вы легко определите, находятся ли штифты вверху или внизу.
- Если вы имеете дело с простым замком, как например кассовый ящик, то вам скорее всего даже не понадобиться отмычка-крючок. Просто вставьте что-то плоское металлическое до самого конца и, двигая “отмычкой” вверх-вниз, поверните. Если повезет, то через несколько секунд замок будет открыт.
- Гладко отполированные отмычки легче вставить в замочную скважину и маневрировать ими внутри.
- Техника, которая называется “расчесывание” или “прочесывание” замка представляет собой упрощенную методику вскрытия. Для этого вставьте отмычку (предпочтительно отмычку-расческу или канцелярскую скрепку согнутую в нескольких местах) до упора в замочную скважину без натяжения цилиндра. Затем быстрым движением вытащите отмычку прикладывая давление по направлению к штифтам и одновременно легко поворачивая цилиндр. Теоретически можно открыть замок, “расчесав” штифты один-два раза, но обычно этот способ поставит на место несколько несколько штифтов, и вам в ручную надо будет поставить остальные.
- Любители по взламыванию замков, обычно, не приветствуют использование скрепок, булавок и шпилек для волос в этом деле. В основном, потому что этими подручными средствами сложнее открыть замок, чем специальными отмычками. Хоть это и так, при особом усердии и терпении можно приспособиться эффективно открывать замки и ими.
- Вскрытие замков стало популярным хобби у любителей головоломок. Если вы хотите попробовать себя в этом хобби, то лучше тренироваться с простыми, дешевыми замками, или даже с замками с вынутыми, кроме одного, штифтами. Поищите старые замки в интернете или антикварных магазинах.
- В разных замках разное количество штифтов. В навесных замках обычно 3-4, а в дверных замках чаще от 5 до 8 штифтов.
- Вы не можете заглянуть внутрь замка, поэтому пользуйтесь слухом и касательным ощущением, чтобы понять, что происходит внутри. Будьте терпеливы и методичны, прислушивайтесь к слабым щелчкам и к сопротивлению, которое вы чувствуете. При помощи полученной таким образом информации, вы можете визуально представить, внутреннее устройство замка.
- Штифты обычно становятся на место по порядку от первого к последнему или наоборот; вам будет необходимо поэкспериментировать, чтобы найти верное направление в замке. Хотя большинство замков и открывается от последнего к первому штифту, иногда вам понадобится попробовать обратный порядок.
Предупреждения
- Если правильно вскрывать замок, то он не будет поврежден, но при слишком сильном натяжении цилиндра или слишком большом давлении на штифты, есть риск повреждения механизма замка.
- Если штифт не сдвигается с места, когда вы давите на него отмычкой, то возможно вы слишком сильно натягиваете цилиндр, и отверстия на нем и корпусе расходятся. Попробуйте ослабить накручивание цилиндра. При этом есть риск, что поставленные на место штифты упадут в цилиндр. К сожалению другого выхода нет. Попробуйте при следующей попытке изменить порядок штифтов с которыми вы работаете.
- Существует много различных законов о взламывании замков, о владении отмычками, об использовании подручных инструментов. В России отмычки (приспособления, позволяющие открыть замок без его физического разрушения) расцениваются как технические средства, предназначенные для негласного получения информации, изготовление, приобретение и сбыт которых подлежит лицензированию. Незаконный оборот (т. е. изготовление, приобретение или сбыт при отсутствии лицензии) таких изделий является уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет. Ну и помимо этого не стоит и говорить о том, что вскрывайте только свои собственные замки!
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Метки: замок как вскрыть замок полезно факты фото
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Спасибо автор )))
Таарищь майор ФСБ, я честно зашел сюда, чтоб узнать как булавкой открыть свой замок на холодильник, а не сейф соседа....
Лучше бы и не появлялось...