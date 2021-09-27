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Как вскрыть замок

Как вскрыть замок (10 фото)

Автор:
27 сентября 2021 09:31
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: замок   как вскрыть замок   полезно   факты   фото   
1461
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Оказались перед запертой дверью своей квартиры без ключей среди ночи? Или потеряли ключ к навесному замку амбара? Прежде чем потратиться на слесаря, попробуйте вскрыть замок самостоятельно.

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Советы

  • Если вы очень ленитесь, то можете просто заказать готовый набор отмычек в интернете.
  • Иногда замки устанавливают вверх ногами (особенно в Европе). Штифты в таких замках находятся внизу, а не вверху цилиндра. Процесс вскрытия таких замков идентичный, с одним отличием: на штифты нужно будет давить сверху вниз а не снизу вверх. Если ключ вставляется в замок зубцами вниз, значит штифты будут внизу цилиндра. Как только вы вставите отмычку в замочную скважину, вы легко определите, находятся ли штифты вверху или внизу.
  • Если вы имеете дело с простым замком, как например кассовый ящик, то вам скорее всего даже не понадобиться отмычка-крючок. Просто вставьте что-то плоское металлическое до самого конца и, двигая “отмычкой” вверх-вниз, поверните. Если повезет, то через несколько секунд замок будет открыт.
  • Гладко отполированные отмычки легче вставить в замочную скважину и маневрировать ими внутри.
  • Техника, которая называется “расчесывание” или “прочесывание” замка представляет собой упрощенную методику вскрытия. Для этого вставьте отмычку (предпочтительно отмычку-расческу или канцелярскую скрепку согнутую в нескольких местах) до упора в замочную скважину без натяжения цилиндра. Затем быстрым движением вытащите отмычку прикладывая давление по направлению к штифтам и одновременно легко поворачивая цилиндр. Теоретически можно открыть замок, “расчесав” штифты один-два раза, но обычно этот способ поставит на место несколько несколько штифтов, и вам в ручную надо будет поставить остальные.
  • Любители по взламыванию замков, обычно, не приветствуют использование скрепок, булавок и шпилек для волос в этом деле. В основном, потому что этими подручными средствами сложнее открыть замок, чем специальными отмычками. Хоть это и так, при особом усердии и терпении можно приспособиться эффективно открывать замки и ими.
  • Вскрытие замков стало популярным хобби у любителей головоломок. Если вы хотите попробовать себя в этом хобби, то лучше тренироваться с простыми, дешевыми замками, или даже с замками с вынутыми, кроме одного, штифтами. Поищите старые замки в интернете или антикварных магазинах.
  • В разных замках разное количество штифтов. В навесных замках обычно 3-4, а в дверных замках чаще от 5 до 8 штифтов.
  • Вы не можете заглянуть внутрь замка, поэтому пользуйтесь слухом и касательным ощущением, чтобы понять, что происходит внутри. Будьте терпеливы и методичны, прислушивайтесь к слабым щелчкам и к сопротивлению, которое вы чувствуете. При помощи полученной таким образом информации, вы можете визуально представить, внутреннее устройство замка.
  • Штифты обычно становятся на место по порядку от первого к последнему или наоборот; вам будет необходимо поэкспериментировать, чтобы найти верное направление в замке. Хотя большинство замков и открывается от последнего к первому штифту, иногда вам понадобится попробовать обратный порядок.

Предупреждения

  • Если правильно вскрывать замок, то он не будет поврежден, но при слишком сильном натяжении цилиндра или слишком большом давлении на штифты, есть риск повреждения механизма замка.
  • Если штифт не сдвигается с места, когда вы давите на него отмычкой, то возможно вы слишком сильно натягиваете цилиндр, и отверстия на нем и корпусе расходятся. Попробуйте ослабить накручивание цилиндра. При этом есть риск, что поставленные на место штифты упадут в цилиндр. К сожалению другого выхода нет. Попробуйте при следующей попытке изменить порядок штифтов с которыми вы работаете.
  • Существует много различных законов о взламывании замков, о владении отмычками, об использовании подручных инструментов. В России отмычки (приспособления, позволяющие открыть замок без его физического разрушения) расцениваются как технические средства, предназначенные для негласного получения информации, изготовление, приобретение и сбыт которых подлежит лицензированию. Незаконный оборот (т. е. изготовление, приобретение или сбыт при отсутствии лицензии) таких изделий является уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет. Ну и помимо этого не стоит и говорить о том, что вскрывайте только свои собственные замки!

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Метки: замок   как вскрыть замок   полезно   факты   фото   
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45k
zloykoyot 2 часа назад
Спасибо, автор, поржал. "Оказались перед запертой дверью своей квартиры без ключей среди ночи?" И что же нужно делать? А, ёпрст! Выход есть! "Купите набор отмычек (крючок и натяжитель)". Дальше эту хрень читать не стал. Можно ещё знакомому медвежатнику позвонить. Или подождать утра.
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7k
Сергей Минуту назад
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3k
Виктор 19 минут назад
Пойду по соседям пройдусь ....
Спасибо автор )))
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57
Albe Час назад
я думал с помощью булавки откроют, а так - купи комплект и открывай
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16k
Александр Час назад
Оборот(покупка\продажа) отмычек, хранение, и уж тем более, непосредственное ковыряние отмычкой в замке, это уголовно наказуемое преступление. 138.1 УК РФ . Автор какой то мудак или дурак- ща насоветует тут.

Таарищь майор ФСБ, я честно зашел сюда, чтоб узнать как булавкой открыть свой замок на холодильник, а не сейф соседа....
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210k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
Тебя не было с 6 августа...
Лучше бы и не появлялось...
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32k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Советы по открыванию замков из того же ряда, что и советы по заточке ножниц: пишет кто ни попадя и одну и ту же хренотень.
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13k
aalexey3 2 часа назад
...и небольшому запаху между отверстиями...
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Следующий пост будет про угон машины.
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