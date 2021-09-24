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Итальянский падре украл церковные деньги и спустил их на наркотики и гей-вечеринки

Итальянский падре украл церковные деньги и спустил их на наркотики и гей-вечеринки (3 фото)

Автор:
24 сентября 2021 16:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Католическая церковь   Священник   гей-скандал   и такое бывает   италия   ну и ну   скандал   
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40-летний католический священник из Прато (Италия), отец Франческо Спаньези, задержан полицией и находится под домашним арестом. Его подозревают в краже 100 000 евро из церковных фондов, потраченных на покупку наркотиков для гей-вечеринок, которые он устраивал у себя дома.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Католическая церковь   Священник   гей-скандал   и такое бывает   италия   ну и ну   скандал   
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15  комментариев
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11k
кира 2 часа назад
С потрясением прихожане, скорее всего, справятся, а вот деньги вернуть ни церковь, ни сам "святоша" точно не захочет. Вот что больше всего бесит во всех "церковных" историях, так это лицемерие и безграничный цинизм! Ладно, жадность, это порок человеческий, но бессовестная лживость, наглость и распущенность, прикрываемые именем божьим - это изощренное мошенничество, которое надо наказывать не церковным (ай-ай-ай и пальчиком погрозить), а реальным светским судом с реальными сроками лишения свободы.
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10k
El Niño 5 минут назад
Вот же воистину пи.арас!
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4k
Shtoppi 8 минут назад
Вот это сюрприз, правда!)))) Все эти святоши как под копирку.
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3k
Юрий Злой 8 минут назад
Ссылка youtu.be
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14k
Роберт Шекли Полчаса назад
Епископ Джованни Нербини назначил нового более опытного администратора прихода
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56k
pynh Полчаса назад
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12k
uutb 39 минут назад
Все, что нужно знать о религии...
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0
sergey starkov 41 минуту назад
Бог и дьявол- видимо, для многих, один другому не мешает...немного печально...
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4k
onebibis 48 минут назад
Неудивительно, большинство из этих святош лицемеры. Которые пришли в это профессию получать материальные блага, так как никакая религия для своих "слуг" не предполагает ни святости, ни подвижничества. Они п.и.з.д.я.т в глаза своим наивным прихожанам, что верят в бога. На самом деле зажрались давно. А вот такие как этот вообще берега потеряли от безнаказанности и сытости. Верить в бога и посещать церковь разные вещи. Зачем вообще нужны эти вороватые посредники?
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51k
alertol Час назад
- Что такое обратный экзорцизм ?
- Это когда демон просит священника выйти из ребёнка
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2k
Frank Borman Час назад
Папский поп в своем репертуаре. П@дорасия, наркотики, воровство денег и верующих. Святой человек, одним словом.
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27k
EvilHomer Час назад
Их человек
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22k
Ваня Час назад
питарас в рясе - ничего удивительного, зовите малышеву - это норма...
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