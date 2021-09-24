Итальянский падре украл церковные деньги и спустил их на наркотики и гей-вечеринки

Дело громкое и полиция проводит масштабное расследование: уже опрошены 200 человек, которые утверждают, что посещали вечеринки в доме отца Франческо более двух лет.



Расследование было начато после того, как полиция узнала о том, что сосед священника по квартире ввез из Нидерландов литр гамма-оксимасляной кислоты (ГОМК). Это вещество в виде оксибутирата натрия является ноотропом и считается препаратом, который используют насильники для воздействия на жертву. Его так неофициально и называют - "наркотик для изнасилования на свидании". Препарат не имеет цвета и запаха, и злоумышленники подмешивают его в напитки, если хотят, чтобы жертва не оказывала сопротивления.



Кроме того, за последние несколько месяцев приходской бухгалтер обнаружил, что с церковного банковского счета в неизвестном направлении пропало около 100 000 евро.



Есть также свидетели, утверждающие, что Спаньези в последнее время собирал отдельные пожертвования от богатых прихожан в пользу малоимущих и, судя по всему, клал их себе в карман. Он настолько преуспел в сборе пожертвований, что к нему потекли сотни евро. Некоторые прихожане сделали индивидуальные пожертвования на сумму до 1500 евро.