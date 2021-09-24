Итальянский падре украл церковные деньги и спустил их на наркотики и гей-вечеринки

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40-летний католический священник из Прато (Италия), отец Франческо Спаньези, задержан полицией и находится под домашним арестом. Его подозревают в краже 100 000 евро из церковных фондов, потраченных на покупку наркотиков для гей-вечеринок, которые он устраивал у себя дома.
Дело громкое и полиция проводит масштабное расследование: уже опрошены 200 человек, которые утверждают, что посещали вечеринки в доме отца Франческо более двух лет.
Расследование было начато после того, как полиция узнала о том, что сосед священника по квартире ввез из Нидерландов литр гамма-оксимасляной кислоты (ГОМК). Это вещество в виде оксибутирата натрия является ноотропом и считается препаратом, который используют насильники для воздействия на жертву. Его так неофициально и называют - "наркотик для изнасилования на свидании". Препарат не имеет цвета и запаха, и злоумышленники подмешивают его в напитки, если хотят, чтобы жертва не оказывала сопротивления.
Кроме того, за последние несколько месяцев приходской бухгалтер обнаружил, что с церковного банковского счета в неизвестном направлении пропало около 100 000 евро.
Есть также свидетели, утверждающие, что Спаньези в последнее время собирал отдельные пожертвования от богатых прихожан в пользу малоимущих и, судя по всему, клал их себе в карман. Он настолько преуспел в сборе пожертвований, что к нему потекли сотни евро. Некоторые прихожане сделали индивидуальные пожертвования на сумму до 1500 евро.
Расследование было начато после того, как полиция узнала о том, что сосед священника по квартире ввез из Нидерландов литр гамма-оксимасляной кислоты (ГОМК). Это вещество в виде оксибутирата натрия является ноотропом и считается препаратом, который используют насильники для воздействия на жертву. Его так неофициально и называют - "наркотик для изнасилования на свидании". Препарат не имеет цвета и запаха, и злоумышленники подмешивают его в напитки, если хотят, чтобы жертва не оказывала сопротивления.
Кроме того, за последние несколько месяцев приходской бухгалтер обнаружил, что с церковного банковского счета в неизвестном направлении пропало около 100 000 евро.
Есть также свидетели, утверждающие, что Спаньези в последнее время собирал отдельные пожертвования от богатых прихожан в пользу малоимущих и, судя по всему, клал их себе в карман. Он настолько преуспел в сборе пожертвований, что к нему потекли сотни евро. Некоторые прихожане сделали индивидуальные пожертвования на сумму до 1500 евро.
Адвокат обвиняемого говорит, что тот признался в покупке наркотиков и краже церковных средств и пожертвований. Расследование еще продолжается, и пока ни Спаньези, ни его соседу по квартире официальных обвинений не предъявлено.
По словам детективов, в вечеринках регулярно участвовали сам священник, его сосед по квартире, торгующий наркотиками, и по крайней мере еще один человек, которого они смогли найти через сайты знакомств для геев. Однако иногда эти еженедельные вечеринки становились более масштабными и тогда в них участвовали по 20-30 человек. В ходе обыска на "нехорошей квартире" также были обнаружены емкости, приспособленные для курения марихуаны.
По словам детективов, в вечеринках регулярно участвовали сам священник, его сосед по квартире, торгующий наркотиками, и по крайней мере еще один человек, которого они смогли найти через сайты знакомств для геев. Однако иногда эти еженедельные вечеринки становились более масштабными и тогда в них участвовали по 20-30 человек. В ходе обыска на "нехорошей квартире" также были обнаружены емкости, приспособленные для курения марихуаны.
Сначала падре заявил, что пропавшие деньги были переданы нуждающимся семьям, но позже признался, что страдает от наркотической зависимости.
Услышав об аресте Спаньези, прихожане подали в суд, чтобы вернуть свои деньги. Епископ Джованни Нербини назначил нового администратора прихода, который общается с прихожанами и пытается помочь им справиться с потрясением от произошедшего.
Услышав об аресте Спаньези, прихожане подали в суд, чтобы вернуть свои деньги. Епископ Джованни Нербини назначил нового администратора прихода, который общается с прихожанами и пытается помочь им справиться с потрясением от произошедшего.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Во-вторых, к примеру, недавний пермский убийца. Это тоже все, что нужно знать об атеизме? Или это другое?
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