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Карты и статистика

Карты и статистика (20 фото)

Автор:
12 сентября 2021 15:26
Метки: графики   карта   статистика   
1946
20
Подборка интересных карт и графиков.
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Метки: графики   карта   статистика   
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39  комментариев
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2k
Jānis 6 часов назад
В этом году отдал младшую в первый класс. Так у неё в классе две девочки ходят в хиджабах. Это писец какой-то! Нашим нацистам русские (которые здесь всё привели в порядок построив целые города, мосты, заводы, фабрики, порты, колхозы, гидроэлектростанции, школы, больницы и так далее) поперёк горла, а этих абреков-тунеядцев принимают за милую душу.
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7k
Чё 3 часа назад
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4k
fryazino 4 часа назад
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1k
-(0)_(0)- 4 часа назад
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15k
Alex ASK 4 часа назад
Уровень самоубийств от порнмап статистик? Автор, ты серьёзно?
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1k
-(0)_(0)- 4 часа назад
Карта размеров половых членов
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1k
-(0)_(0)- 4 часа назад
Количество ученых на 1 млн. человек
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34k
Гёз Уленшпигель 4 часа назад
Херня, полная! Страны Про.Е.балтики вкупе со Скандинавией ЗАНИМАЮТ УСТОЙЧИВОЕ 1 место в Европе по количеству самоубийств!!! Какая в жопу Россия?! Голимая, ЕСовская хернястатистика.
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441
Fisher1979 Гёз Уленшпигель 4 часа назад
Всегда знал что турки сыкливый народ, даже в такой херне как самоубийство на последнем месте.
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25k
Татьяна Юсова 5 часов назад
Фигня какая-то!
На карте про долю населения, которое не может позволить себе здоровое питание есть Россия, Белоруссия, США и Руанда, но нет Украины.
У них там со здоровым питанием лучше, чем в России и США?

На карте про обязательную вакцинацию детей, Россия обозначена, как «рекомендуется». Вообще-то у нас всероссийский обязательный календарь прививок и без них ни в садик, ни в школу, ни в пионерский лагерь не возьмут. Исключение – это освобождение по медицинским показателям.
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1k
Eugene 6 часов назад
Что за PornStatistic? Этому верить то можно?
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5k
Свирепый Бамбр 6 часов назад
Это победа!!!
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31k
Mamin Sibiriak 6 часов назад
Как обычно - средняя температура по палате.
По самоубийствам лидирует Литва – 31,9 человек.
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