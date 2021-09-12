Карты и статистика

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Подборка интересных карт и графиков.
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Популярность запроса "Свободу Бритни" в 2021 году.
Все началось с того, что в январе 2019 года Бритни внезапно отменила свои постоянное шоу в Лас-Вегасе Domination, сказав, что берет бессрочный отпуск и уходит от дел после того, как ее отец серьезно заболел и чуть не умер. После этого в ее "Инстаграме" полностью прекратилась всяческая деятельность.
Месяц спустя появились сообщения, что Бритни на почве болезни отца добровольно легла в психиатрическую клинику, чтобы немножко подлечиться и прийти в себя.
Во время пандемии Бритни проявила небывалую активность в соцсетях, регулярно выкладывая видеоролики, всякие цитаты. И внешний вид её настораживал подписчиков.
В комментариях ее попросили надеть желтый кроп-топ, если её держит в заложниках опекун. И на следующий день она выложила видео где просто ходит вперед-назад в этом самом кроп-топе.
То же самое произошло и с призывом к певице разместить фото голубя, если она попала в беду.
Месяц спустя появились сообщения, что Бритни на почве болезни отца добровольно легла в психиатрическую клинику, чтобы немножко подлечиться и прийти в себя.
Во время пандемии Бритни проявила небывалую активность в соцсетях, регулярно выкладывая видеоролики, всякие цитаты. И внешний вид её настораживал подписчиков.
В комментариях ее попросили надеть желтый кроп-топ, если её держит в заложниках опекун. И на следующий день она выложила видео где просто ходит вперед-назад в этом самом кроп-топе.
То же самое произошло и с призывом к певице разместить фото голубя, если она попала в беду.
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Метки: графики карта статистика
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На карте про долю населения, которое не может позволить себе здоровое питание есть Россия, Белоруссия, США и Руанда, но нет Украины.
У них там со здоровым питанием лучше, чем в России и США?
На карте про обязательную вакцинацию детей, Россия обозначена, как «рекомендуется». Вообще-то у нас всероссийский обязательный календарь прививок и без них ни в садик, ни в школу, ни в пионерский лагерь не возьмут. Исключение – это освобождение по медицинским показателям.
Посмотри перечень документов, который необходим для садика, школы и летнего лагеря. Везде в списке обязательных документов есть прививочный сертификат.
По самоубийствам лидирует Литва – 31,9 человек.
2011 год - 21 суицидов на 100 тыс населения
2014 - 18
2016 - 15
2019 - 10
Для сравнения: США - 10, Франция - 15.
Впрочем, на самом деле, цифры могут отличаться в два раза в обе стороны, во всех странах. Потому что самоубийцы очень редко оставляют записки. Так что подобная статистика сильно политизирована.
http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0869/suicide.phphttp://www.demoscope.ru/weekly/2020/0869/suicide.php
"Однако, с учетом того, что в стране сохраняется высокий уровень смертности от «повреждений с неопределенными намерениями» (далее – ПНН) (рубрики Y10-Y34 Международной классификации болезней и причин смерти), в составе которой, по мнению экспертов, может учитываться часть самоубийств, качество официальной статистики по-прежнему вызывает сомнения.
Возможный недоучет самоубийств в рамках официальной статистики особенно заметен на уровне регионов, где разница в уровне смертности от самоубийств и ПНН достигает беспрецедентных масштабов. "
Вы не понимаете очевидного.
Воз ПО ВСЕМ Странам стичает условно по 10 показателям. Россия посчитала только по 5 из 10. Суть понятна?