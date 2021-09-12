Карты и статистика

Все началось с того, что в январе 2019 года Бритни внезапно отменила свои постоянное шоу в Лас-Вегасе Domination, сказав, что берет бессрочный отпуск и уходит от дел после того, как ее отец серьезно заболел и чуть не умер. После этого в ее "Инстаграме" полностью прекратилась всяческая деятельность.



Месяц спустя появились сообщения, что Бритни на почве болезни отца добровольно легла в психиатрическую клинику, чтобы немножко подлечиться и прийти в себя.



Во время пандемии Бритни проявила небывалую активность в соцсетях, регулярно выкладывая видеоролики, всякие цитаты. И внешний вид её настораживал подписчиков.



В комментариях ее попросили надеть желтый кроп-топ, если её держит в заложниках опекун. И на следующий день она выложила видео где просто ходит вперед-назад в этом самом кроп-топе.



То же самое произошло и с призывом к певице разместить фото голубя, если она попала в беду.