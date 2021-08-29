В США учитель предложила ученикам поклясться в верности флагу ЛГБТ

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Улыбчивая учительница английского языка Кристин Питцен, преподающая в одной из школ Калифорнии публикует видеоролики в своем аккаунте в Tik Tok. Но только одно видео стало вирусным и вызвало бурю негодования как среди родителей, так и среди педагогов.
Во время третьего урока дети должны были произнести клятву верности флагу США. Но так как учителю было стыдно «за действия властей», то она убрала государственный флаг еще в начале пандемии. А когда дети поинтересовались, на что же им смотреть во время прочтения клятвы, педагог предложила присягнуть флагу ЛГБТ-сообщества.
Teacher mocks the American Flag and suggests to students they can say the Pledge of Allegiance to the pride flag: pic.twitter.com/1QTS5xjPln— Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) August 27, 2021
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Дело в том, что Кристин представительница ЛГБТ - сообщества и очень этим гордится. Вот только не все пользователи оказались рады такому учителю. На женщину обрушился шквал критики за оскорбление американского флага.
She shows off all the pride flags in her classroom and says “I pledge allegiance to the queers” pic.twitter.com/eQXe1OfPoW— Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) August 27, 2021
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14 И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив.
15 И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.
16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
Откровение Иоанна 13 глава Библия: https://bible.by/syn/66/13/https://bible.by/syn/66/13/
То есть где то вы то ли солгали, то ли ошиблись (подозреваю что солгали).
Присяга есть ничто иное как обещание следовать заветам, чьим символом является герб/флаг/конституция. Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
А по факту реакция людей обратная. Где-то кому-то врут
но только по меркам США
пс на всякий случай - это шутка. на фото наложились две фигуры