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Сообщество Жизнь в США 728 постов • 232 подписчика подписаться
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В США учитель предложила ученикам поклясться в верности флагу ЛГБТ

В США учитель предложила ученикам поклясться в верности флагу ЛГБТ (9 фото)

Автор:
29 августа 2021 11:19
Сообщество : Жизнь в США
Метки: дети   клятва   лгбт   сша   учитель   флаг   
1300
9
Улыбчивая учительница английского языка Кристин Питцен, преподающая в одной из школ Калифорнии публикует видеоролики в своем аккаунте в Tik Tok. Но только одно видео стало вирусным и вызвало бурю негодования как среди родителей, так и среди педагогов.
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Дело в том, что Кристин представительница ЛГБТ - сообщества и очень этим гордится. Вот только не все пользователи оказались рады такому учителю. На женщину обрушился шквал критики за оскорбление американского флага.

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Метки: дети   клятва   лгбт   сша   учитель   флаг   
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3k
Core Час назад
Гордится тем что лгбт, видимо больше в этой жизни она ничего добиться не смогла и гордиться ей нечем
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48
Vovkan 14 минут назад
Вот что происходит, когда давно члена между ног небыло , башка кирдык . А пидрильнолезбейским флагом только сортиры мыть.
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11k
Павел 16 минут назад
дно пробито?
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1k
Гарик 16 минут назад
Как задолбала уже эта голубятня. По прежнему, прошу педалек вернуть детям радугу и свалить с Земли, пока не поздно.
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3k
Leo 19 минут назад
На кол ведьму
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44k
zloykoyot Полчаса назад
Сейчас наверняка в этом аккаунте повылазят заднеприводные и начнётся ор в защиту этой недоучительницы. Если бы она не была уверена что её будут защищать - хрен бы она такое публиковала.
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54
Grand_irokez 39 минут назад
Присягая флагу или гербу или конституции или армии или правительству, вы тем самым принимаете знак зверя на руку и на лоб (Библия, книга Откровение 13:16-18).
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3k
aleksander 39 минут назад
Что-то тут не так. Нам доподлинно известно, что в пендосии одни только геи и лесбиянки. Значит всё население этой вечногниющей страны должно прийти в восторг от инициативы учителки-лесбиянки подрочить всей школой на радужный флаг.
А по факту реакция людей обратная. Где-то кому-то врут
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730
Hypnosis 51 минуту назад
Полный зашквар
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3k
Outcast 54 минуты назад
Знак коричневого кольца этому существу

Ссылка youtu.be
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11k
VM Varga 55 минут назад
У нас в Сибири есть такая поговорка: Если паук тихо сидит в углу его никто не тронет. Но если он выполз на свет, его давят...

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66k
Hе шути с Пушкиным. Час назад
Дело в том что в США 99% населения - это обычные и нормальные люди. Думаю надо убрать эту дуру от детей..
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267
Космос Autumn2015 Полчаса назад
это кентавр, и да - там дети и пляж. Что теперь запретить кентаврам показываться на пляже с детьми?

пс на всякий случай - это шутка. на фото наложились две фигуры
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321
Мурчелло Hе шути с Пушкиным. Полчаса назад
Вспомните ,в скольких конфликтах, за последние 60-70 лет учавствовала пиндосня.Это значит 70-80 процентов населения ветераны.То есть реально пи.доры.Приплюсуйте наркоманов.В сумме останется не больше 10%,которых не слышно и не видно.Потому ,что они понимают к чему может привести лишний вы.е.бон.Так что ваши порядочные люди куда то растаяли.
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2k
foggen2 Час назад
Что называется-"За что боролись-на то и напоролись".Со временем общественное мнение протрезвеет окончательно но будет поздно,"цирроз" толерантности сожрёт печень прежде здорового государства.
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