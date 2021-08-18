Дизайнерское агентство отказалось делать логотип для ЛГБТ-группы, назвав их «пи***сами»

После такого ответа "апологеты" нетрадиционных ценностей обвалили рейтинг агентства. Ну, и кто они после этого?
Директор российской дизайн-студии Media Aid Design (MAD) обидел столичную инициативную ЛГБТ-группу "Стимул",
назвав вещи своими именами грубо выразившись в их адрес. Как рассказали в обиженной организации, они разослали письма пяти агентствам с предложением разработать им фирменный стиль. Причем попросили сделать это pro bono («ради общественного блага») - то есть забесплатно.
И ответ директора одного из дизайнерских студий их просто шокировал:
После такого ответа на страничку студии набежала радужная десантура и обрушила ее рейтинги
Но Андрей Алатин по этому поводу не переживает. По его словам, обвал рейтинга компенсировали люди с традиционным взглядом на семейные ценности.
«Мы видим, что какие-то такие вещи происходят, но, честно говоря, особо не переживаем. С нашими клиентами мы работали и работаем. И одновременно происходят противоположные процессы: к нам стали обращаться люди не потому, что им нравится работа нашего агентства, а потому, что разделяют наши ценности», - рассказал директор агентства.
Андрей Алатин добавил, что действительно довольно грубо выразился, но при этом не считает это слово оскорбительным для представителей ЛГБТ-движения.
«Я мог написать «педераст», но я хотел конкретно назвать людей, занимающихся тем видом деятельности. Причём, я прекрасно понимаю, что если назвать так человека, не занимающегося этими вещами, — это, безусловно, оскорбление. А я назвал так именно тех людей, которые этим занимаются».
Сейчас, как рассказал Алатин, его заваливают личными сообщениями. В одних матерят и рассказывают про проблемы ЛГБТ-людей в России, в других - хвалят. Но Андрей подчеркнул, что не относится к агрессивным гомофобам, которые его поддерживают. Он просто хотел доходчиво объяснить, что помогать движению не будет, поскольку эти ценности ни он, ни его команда не разделяют.
Источник:
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Зачем становиться известным за что то хорошее, когда можно быстро говна на вентилятор вбросить и получить известность на пару дней
Ничего,ни семьи ни друзей ,ни работы
Он один в этом мире как перст
Ничего,кроме порванной жопы,на Мальтийский,зазубренный крест
А ведь раньше ,бывало,когда то
Он востребован был,и у дел
К нему в гости ходили ребята и пред ними он жопой вертел
А любить не любили,едва ли
Просто свой мужеложеский пыл
на его спелой жопе срывали
потому,что он это любил
А теперь ничего не осталось,он совсем превратился в скота
Незаметно подъехала старость и уже гробовая черта
Он умрет,и его похоронят
В целлофановом,черном мешке
Не заплачет никто,не застонет
О его нежнотолстой кишке
На могилу его,смеха ради
кто сблюет,а кто сплюнет не раз
Ведь в земле этой нет человека
Тут всего лишь лежит ПИТОРАС
Мужик молодец!
Потому что культурный человек имеет "Толковый словарь живого великорусского языка" Владимира Даля, в котором слово "педераст" есть, а "гомосексуалист" - нет.
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Вот именно. Он же не обозвал, а назвал тем словом, которым они в реале являются.
Меня назови гетеросексуалом - я нисколько не обижусь.
Не понимаю я их..."Петорасы, сэр" (с)
Пи(оми)доры гнут свою линию, им всё можно, остальные шлак и отстой. Что остаётся нормально ориентированным ? Ну по крайней мере называть вещи своими именами.
Я тоже много чего не поддерживаю, но мне и в голову не придет оказывая какие-либо услуги, быть таким вот му**ком.
И тем не менее он работает в вполне цивилизованной стране.
Да и с какого перепугу ему бесплатно работать?
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На мой взгляд, учитывая ситуацию, он как раз и ответил максимально красиво и культурно.
Нет есть конечно те кто пытается обвинять в чем то этого дизайнера, но их аргументы ничтожны и имеют мало общего с реальностью. Но, были бы у них мозги, не впрягались бы за ЛГБТ. И их меньшинство, что не может не радовать.
Новое поколение, не смотря на вымышленные запреты, уже нормально к ним относятся и даже защищают.
Но весь этот пост .работа креатившика фирмы .И притом дешевого флирансера . Которого взяла очередная компания по раскрутки .
Когда писал комент увидел что такой же комент в лютом минусе ..Но чел прав .(жалко было ак я к нему привык )
Или они хотят "3,14дорсам везде дорога - 3,14дорасам везде почет"? Лимиты в приличных компаниях... Признательность властей... типа 3,14дорасы - небожители, а все остальные - их обслуживающие быдло? Так Россия признана как самая неудобная страна для них.
Но еще есть вариант отрабатывания западных грантов. Что наиболее реальное к действительности.