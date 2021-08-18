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Дизайнерское агентство отказалось делать логотип для ЛГБТ-группы, назвав их «пи***сами»

Дизайнерское агентство отказалось делать логотип для ЛГБТ-группы, назвав их «пи***сами» (5 фото)

Автор:
18 августа 2021 16:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   дизайн   курьез   лгбт   скандал   
11116
5

После такого ответа "апологеты" нетрадиционных ценностей обвалили рейтинг агентства. Ну, и кто они после этого?

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Метки: Москва   дизайн   курьез   лгбт   скандал   
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172  комментария
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3k
RomaXz 6 часов назад
Очередной идиот решил убого попиариться?
Зачем становиться известным за что то хорошее, когда можно быстро говна на вентилятор вбросить и получить известность на пару дней
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6k
Ковыль Перистый 3 минуты назад
Радует, что пидотолерастия большинству из наших ещё неприемлема.
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9k
Сережа 9 минут назад
Я знаю только две ориентации: книжная и альбомная.
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6k
Урусшайтан 19 минут назад
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11k
info-kozirev Полчаса назад
А ведь можно было в стихах ответить этой публике:
Ничего,ни семьи ни друзей ,ни работы
Он один в этом мире как перст
Ничего,кроме порванной жопы,на Мальтийский,зазубренный крест
А ведь раньше ,бывало,когда то
Он востребован был,и у дел
К нему в гости ходили ребята и пред ними он жопой вертел
А любить не любили,едва ли
Просто свой мужеложеский пыл
на его спелой жопе срывали
потому,что он это любил
А теперь ничего не осталось,он совсем превратился в скота
Незаметно подъехала старость и уже гробовая черта
Он умрет,и его похоронят
В целлофановом,черном мешке
Не заплачет никто,не застонет
О его нежнотолстой кишке
На могилу его,смеха ради
кто сблюет,а кто сплюнет не раз
Ведь в земле этой нет человека
Тут всего лишь лежит ПИТОРАС
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2k
The Royal aegis Полчаса назад
А не тот самый ли это капитан? уж больно похож...

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1k
vagon1 38 минут назад
Красавчег!!!
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11k
Великий Кормчий 39 минут назад
Если педиков не прижать, то скоро прочие извращенцы вроде педофилов начнут права качать.
Мужик молодец!
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11k
info-kozirev 40 минут назад
Да пусть радуются что он называет их теми,кем они и являются,а не огнемета выжигает всю эту заразу (а таких желающих много)
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22k
MrGod 56 минут назад
Странно, что п.....сы обижаются когда их так называют, они же сами захотели стать п....сами и теперь обижаются - больные люди))
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13k
Михаил Гривин Час назад
Я, как человек культурный, всё же заменил бы слово "пидарасы" на "гомосексуалисты". Это все равно, что дурику говорить, что он дурик в лицо. Оно как бы понятно, но не культурно указывать на отклонения в психическом здоровье.
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299
Akmor Okmas Час назад
Жечь всех [мат] и лесбух.
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1k
Краснодар Час назад
18 пи....сов отметились. Уже 19. Идите на ... вас тут не любят.
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9k
Некто 2 часа назад
Есть разница.
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79
Михайло Потапыч 2 часа назад
Оно, конечно, хозяин-барин и вольному воля. Но хамить незнакомым людям на пустом месте - это просто таки фи донк.
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3k
constriktor97 2 часа назад
Отчего же педераста не назвать педерастом? Его естество от этого изменится? Сто лет назад слово "педераст" было вполне себе комильфо и просто отражало положение дел. Таперча вот те нате.
Пи(оми)доры гнут свою линию, им всё можно, остальные шлак и отстой. Что остаётся нормально ориентированным ? Ну по крайней мере называть вещи своими именами.
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490
Lii Wai 2 часа назад
Директор компании дол**б. Не хочешь делать логотип, найди красивую и культурную причину для отказа. То, что он показал себя быд**м, не делает ему чести. В цивилизованной стране он бы уже не работал.

Я тоже много чего не поддерживаю, но мне и в голову не придет оказывая какие-либо услуги, быть таким вот му**ком.
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341
Sergo Sz Lii Wai 2 часа назад
"В цивилизованной стране он бы уже не работал."
И тем не менее он работает в вполне цивилизованной стране.
Да и с какого перепугу ему бесплатно работать?
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341
Sergo Sz 2 часа назад
Радует, что в комментах, в основном, адекватные люди.
Нет есть конечно те кто пытается обвинять в чем то этого дизайнера, но их аргументы ничтожны и имеют мало общего с реальностью. Но, были бы у них мозги, не впрягались бы за ЛГБТ. И их меньшинство, что не может не радовать.
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3k
Александр 3 часа назад
вот и дожили, до времён, когда кого-то за это критикуют. Скоро будет как на западе, брать на работу не лучших, а просто что педик. И увольнять за критику.
Новое поколение, не смотря на вымышленные запреты, уже нормально к ним относятся и даже защищают.
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490
да пох 3 часа назад
41 обрушили рейтинг компании ?! .Сразу говорю мне совершено плевать на все эти сообщества .Я к ним безразличен .Хотя иногда геи и ведут себя как п.расты .
Но весь этот пост .работа креатившика фирмы .И притом дешевого флирансера . Которого взяла очередная компания по раскрутки .
Когда писал комент увидел что такой же комент в лютом минусе ..Но чел прав .(жалко было ак я к нему привык
)
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24k
Мойша 3 часа назад
Мне таки очень интересно, а что эти хотят? Им что, в кровать лезут? Или как то притесняют?
Или они хотят "3,14дорсам везде дорога - 3,14дорасам везде почет"? Лимиты в приличных компаниях... Признательность властей... типа 3,14дорасы - небожители, а все остальные - их обслуживающие быдло? Так Россия признана как самая неудобная страна для них.
Но еще есть вариант отрабатывания западных грантов. Что наиболее реальное к действительности.
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