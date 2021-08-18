Дизайнерское агентство отказалось делать логотип для ЛГБТ-группы, назвав их «пи***сами»

Но Андрей Алатин по этому поводу не переживает. По его словам, обвал рейтинга компенсировали люди с традиционным взглядом на семейные ценности.





«Мы видим, что какие-то такие вещи происходят, но, честно говоря, особо не переживаем. С нашими клиентами мы работали и работаем. И одновременно происходят противоположные процессы: к нам стали обращаться люди не потому, что им нравится работа нашего агентства, а потому, что разделяют наши ценности», - рассказал директор агентства.