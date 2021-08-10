На Урале руководство лагеря обвиняют в пропаганде ЛГБТ из-за мальчиков в платьях

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Один из мальчиков отказался надевать женскую одежду и краситься на мероприятии "День наоборот", которое проводится в лагере ежегодно. Он записал видео и прислал его своей матери. Общественники считают, что если это не театральная постановка, то нельзя заставлять детей участвовать в этой "вакханалии".
Детский санаторий «Талый ключ», где работает летний лагерь «Салют», в Артемовском районе попал в скандальную историю. Его руководителей обвиняют в ЛГБТ-скандале из-за "Дня наоборот". Это мероприятие, которое проводится ежегодно, подразумевает переодевание девочек в мужскую одежду, а мальчиков - в женскую. Целый день дети входят в непривычные для себя роли. Мальчики красятся, делают прически, девочки ведут себя так, как по их мнению, пристало представителям сильного пола.
Один из детей категорически отказался переодеваться и позвонил своей маме. "В нашей семье не принято женскую одежду надевать мужчинам. Попросила его не участвовать в этой вакханалии и прислать видео", - цитирует женщину местное СМИ. Мать ребенка, да и общественники углядели в этом мероприятии намеки на ЛГБТ-пропаганду.
"Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными прическами и ужимками? Что в нем пробуждается, к чему это его подталкивает? "— удивляется руководитель областного Совета отцов Вячеслав Бальцевич. "Мать ребенка говорит, что это происходит не первый год, что этот «День наоборот» закреплен в программе лагеря. Может быть, сами сотрудники, воспитатели по своей недалекости просто не задумывались над происходящим? Но сто процентов там есть люди, которые прекрасно знают, что они делают и с какой целью они это делают", - резюмирует он.
— Для нас «Дни наоборот» — это когда ребенка могли назначить классным руководителем или директором школы. Но чтобы мальчиков заставляли заниматься подобным? Люди, которые организовали это, должны понести ответственность в соответствии с законодательством, — заявляет Вячеслав Бальцевич. Он направил в прокуратуру запрос с просьбой проверить действия лагеря на предмет ЛГБТ-пропаганды.
Реакция соцсетей
В соцсетях мнения, как водится, разделились Некоторые вспомнили свое школьное детство. Такие мероприятия проводились и много лет назад, вот только ни о какой пропаганде тогда никто и не думал. Другие пользователи Сети уверены, что в наше время с такими праздниками лучше к детям не приставать.
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Метки: ЛГБТ-пропаганда Талый ключ видео лагерь салют скандал
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В общем на сегодня такие переодевания актуальные только для мальчиков в девочек, но не наоборот. А это уже теряет всякий смысл. И вообще правильно говорят, что "День наоборот" не обязательно был связан с переодеванием. Довольно часто такие дни проводили в виде перемены местами руководителей и подчиненных. Это касалось и школы и пионерских лагерей. Кстати, даже в армии в некоторых частях распространен был "экватор", когда деды и духи менялись местами на один день.
Примеров масса
это та же самая ситуация.
Т.н. представители секс-меньшинств были всегда, но именно идиотская борьба с гей-пропагандой создаёт им самую большую рекламу.