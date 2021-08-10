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На Урале руководство лагеря обвиняют в пропаганде ЛГБТ из-за мальчиков в платьях

На Урале руководство лагеря обвиняют в пропаганде ЛГБТ из-за мальчиков в платьях (5 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2021 08:00
Сообщество : Жить в России
Метки: ЛГБТ-пропаганда   Талый ключ   видео   лагерь   салют   скандал   
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Один из мальчиков отказался надевать женскую одежду и краситься на мероприятии "День наоборот", которое проводится в лагере ежегодно. Он записал видео и прислал его своей матери. Общественники считают, что если это не театральная постановка, то нельзя заставлять детей участвовать в этой "вакханалии".

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Метки: ЛГБТ-пропаганда   Талый ключ   видео   лагерь   салют   скандал   
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37  комментариев
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62k
Доктор Джонс Час назад
"День наоборот" нужно проводить так: дети становятся администрацией, а администрация - их подопечными...
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8k
Сергей Попов Полминуты назад
С переодеванием и накрашиванием мальчиков все очевидно: платье и косметика. В советское время еще и прическа, могла отличаться. Но как современную девочку переодеть в мальчика? Они и так все поголовно носят шорты, брюки, рубашки. Делают короткие стрижки. И так далее.

В общем на сегодня такие переодевания актуальные только для мальчиков в девочек, но не наоборот. А это уже теряет всякий смысл. И вообще правильно говорят, что "День наоборот" не обязательно был связан с переодеванием. Довольно часто такие дни проводили в виде перемены местами руководителей и подчиненных. Это касалось и школы и пионерских лагерей. Кстати, даже в армии в некоторых частях распространен был "экватор", когда деды и духи менялись местами на один день.
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3k
aleksander Минуту назад
С учетом того что сейчас в России национальная идея - это ненависть к несчастным геям, такие мероприятия лучше не устраивать
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2k
Виктор 5 минут назад
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2k
Виктор 7 минут назад
Детский санаторий «Талый ключ»
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531
ZixiT 12 минут назад
Каждое лето ездил в лагерь, в 2000-х. И каждой год был вот такой вот "день наоборот". Но у нас это ни когда не было обязательным. Кто хотел, тот переодевался, кто не хотел, того не заставляли и ни чего не говорили. В то время ни кто не знали даже слово "транс" или "гей" и не было этого "3,14 да ского" контекста.
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10k
Кыся 22 минуты назад
Ну и молодец пацан. У нормального мальчика переодевание в женскую одежду ничего, кроме стыда, не вызывает. Пусть эта администрация идет в жопу, ой, в Голубую устрицу, и там такие мероприятия проводит.
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331
Олег Полчаса назад
В смысле пацанов в платья и накраситься? Что вообще епанутые эти организаторы? В школе у нас учителя в учеников становились в подобные мероприятия, а это что за ужас?
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1k
rezus_44 48 минут назад
Не думаю что организаторы что то плохое сделать , но надо быть осторожнее , в мире сейчас везде пропагандируется п@д@растия и идёт противостояние между нормальными и лгбт , можно было бы понять что такое без внимания не останется .
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855
Акан 48 минут назад
Кто какой контекст ищет, тот его и находит.
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14k
ВОВЧЕГ 56 минут назад
Молодец пацан, есть башка на плечах, не зря яйца с хером носит!
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724
Лимонадный Джо 57 минут назад
Я понимаю,когда в позапрошлом веке мальчики и девочки носили одинаковую одежду. Но сегодня времена другие и надо соотносить "хотелки" и действительность. Это просто унижение человеческого достоинства.
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17k
KOSTELLO 57 минут назад
Руководство детских учереждений следует проверять многократно и тщательно, ибо нередки те случаи, когда там сидят педофилы и извращенцы.
Примеров масса
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3k
Юлия Ч Час назад
Всегда на ура были номера, когда мальчишки в пионерлагере танцевали канкан или танец маленьких лебедей в концертах. Это же карнавальный номер по сути, все хохотали до упаду. Сексуальный подтекст появляется, когда кто то начинает видеть в этом секс. А девочек в брюках тогда как расценивать? Как же засрали нам мозги (((( как трудно стало жить , если ты не извращенец((
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23k
Батончик с маком Час назад
И так уже мальчиков от девочек не отличить. Не пойму как можно ходить в штанишках в обтяжку, яйцам же неудобно. Да и причесочки каре как-то не мужественно, особенно когда волосья крашены и маникюр как у секретутки.
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647
Игорь Меншиков Час назад
Чтоб не было подтекста, пацану нужно надеть клетчатую юбку до колен и дать валынку
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7k
vitenok Час назад
Времена такие, контекст поменялся. Раньше многое можно было то, что сейчас из за этой пи.до.рос.ни поменяло смысл. И это надо учитывать.
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11k
Кархародон Час назад
Мы сами в пионерлагере ставили шутливый «танец маленьких лебедей», надевали платья девчонок. И никто тогда ничего дурного в этом не видел. Правда, это было ещё до перестройки, когда радуга была радугой.
Т.н. представители секс-меньшинств были всегда, но именно идиотская борьба с гей-пропагандой создаёт им самую большую рекламу.
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17
Александр Поляков Час назад
и так полно гомиков в соцсетях. зачем это дерьмо?
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−22
гжегош цыбуля 2 часа назад
БЛМ, ЛГБТ
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7k
Ф Ив 2 часа назад
С этим ЛГБТ уже совсем народ с ума сошел. Помню у нас в школе для смеха Деда Мороза играла девочка, а Снегурочку мальчик, и ни у кого даже в мыслях не было о том, что это какая-то пропаганда трансвестизма и гомосексуализма. И актерам, и зрителям было просто весело. И после сценки все с новогодним настроением пошли пить чай.
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