На Урале руководство лагеря обвиняют в пропаганде ЛГБТ из-за мальчиков в платьях

"Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными прическами и ужимками? Что в нем пробуждается, к чему это его подталкивает? "— удивляется руководитель областного Совета отцов Вячеслав Бальцевич. "Мать ребенка говорит, что это происходит не первый год, что этот «День наоборот» закреплен в программе лагеря. Может быть, сами сотрудники, воспитатели по своей недалекости просто не задумывались над происходящим? Но сто процентов там есть люди, которые прекрасно знают, что они делают и с какой целью они это делают", - резюмирует он.