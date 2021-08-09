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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5098 постов • 684 подписчика подписаться
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Обесчестили и раскрутили по ТВ: что стало с участницами самых громких секс-скандалов

Обесчестили и раскрутили по ТВ: что стало с участницами самых громких секс-скандалов (24 фото)

Автор:
09 августа 2021 13:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: жесть   история   шоу бизнес   шурыгина   
4029
24
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Героини данного поста в одночасье стали знаменитыми на всю страну. Но не благодаря каким-то личным достижениям, а самой настоящей грязи. Речь про изнасилования, прилюдный секс и избиения. Их истории разбирали на центральных телеканалах России, но сегодня про девушек все забыли. Итак, давайте узнаем, как живут "покалеченные души" в 2021 году. P.S. Пост 18+.

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Метки: жесть   история   шоу бизнес   шурыгина   
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15k
Maks Es 2 часа назад
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9k
Alex 40 секунд назад
Без комментариев.
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33k
Гёз Уленшпигель 2 минуты назад
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13
Flexx U 5 минут назад
Спустя какое-то время жизнь подтвердила что перед нами лживые ТП с элементами шлюшничества.
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15k
Пумба 23 минуты назад
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9k
Lev Asriev Полчаса назад
"А кто написал эти 2млн доносов?" Я имею ввиду, кто составляет им подписоту, за счет которой этот биомусор существует. Отпишитесь, и это говно исчезнет само собой.
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−2
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Тут сисек нет!
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23k
Сергей Алексеевич Полчаса назад
- Не приближайтесь к татуированным, они дебилы.
- Но почему так жёстко, с чего вы взяли что они дебилы?
- Я точно знаю, я сам татуированный.
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ Полчаса назад
В общем, страшные дешевые ш*л*вы просто доказали всем в очередной раз что они таки
страшные и дешевые ш*л*вы и никакие не "жертвы". Шурыгина так вообще. Только совсем отбитые с самого начала этого бл*доцирка не понимали отлично, что эта дешевая шваль всё наврала, ни за что посадили парня, она с ее семейкой шантажировали его на деньги и т.д. гадюшное лживое разводилово на публику. Там дырка порвана еще лет с 10 если не раньше. Дешевая м*нда из семьи дешевой м*нды не вырастет ничем кроме такого же. В общем очередная лживая продажная мразь и потаскуха как и ее вся бл*дская семейка. В общем, тьфу! Словно в выгребной яме измазюкался. Пойду помоюсь с хлоркой от увиденного...
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2k
Виктор 38 минут назад
Спасибо - автору поста
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7k
Владимир 41 минуту назад
Шлюха на шлюхе.
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283
Алексей Давыдов 53 минуты назад
картинки со шлюхами посмотрел! Мерси!)
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6k
Ivan 59 минут назад
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204k
Барон Мюнхгаузен Час назад
Нет ума - торгуют телом...
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8k
Alexander Час назад
Прошмандовки...
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9k
Majul Час назад
И все страшные как смерть
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1k
sedoisever 2 часа назад
Такое ощущение, что моделями становятся не красивые, а те кто посчитал себя красивыми и плюнул на приличия.
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1k
Диагноз 2 часа назад
Это тренд современности... Громко рассказывать о маньяках и женщинах с низкой социальной ответственностью...
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3k
Outcast 2 часа назад
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−41
Андрей 2 часа назад
А что, им в монастырь уходить сразу нужно было? Грехи замаливать? Шл.ха-она и в Африке шл.ха... Парней жалко, которым жизнь поломали и поломают в будущем...
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7k
insaider 2 часа назад
А с этой протестуньей что стало? Исчезла в подвалах Лубянки?!
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