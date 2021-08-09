Обесчестили и раскрутили по ТВ: что стало с участницами самых громких секс-скандалов

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Героини данного поста в одночасье стали знаменитыми на всю страну. Но не благодаря каким-то личным достижениям, а самой настоящей грязи. Речь про изнасилования, прилюдный секс и избиения. Их истории разбирали на центральных телеканалах России, но сегодня про девушек все забыли. Итак, давайте узнаем, как живут "покалеченные души" в 2021 году. P.S. Пост 18+.
1. Диана Шурыгина
Многие помнят историю 2016 года, когда Ленинский районный суд Ульяновска признал 21-летнего местного жителя Сергея Семёнова виновным в совершении изнасилования шестнадцатилетней Дианы Шурыгиной. Парень тогда получил реальный срок, а история вызвала большой резонанс (благодаря эфирам на Первом канале). Как видите, сегодня девушка сделала себе грудь и демонстрирует свое обнаженное тело в интернете за деньги.
2. Маргарита Осадчая
На телепрограмму «Прямой эфир» пришла 14-летняя девочка, обвинившая парня, с которым познакомилась в интернете, в изнасиловании. По заявлению Маргариты, молодой человек надругался над ней на 25-м этаже жилого дома. Однако Александр говорил о другом. Он заявлял, что несовершеннолетняя девушка давно испорчена, распивает спиртные напитки и уже имела связи с мужчинами.
3. Ксения Смирнова
Студентка Мининского педагогического университета Ксения Смирнова стала печально знаменитой на всю страну после видео, на котором она занимается сексом прямо на танцполе в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода. Как утверждает девушка, все было по обоюдному согласию.
После того, как ситуация получила широкую огласку, Ксения Смирнова решила изложить свою точку зрения на случившееся в интернете. С этой целью она устроила двадцатиминутный прямой эфир в социальной сети Periscope.
«Мне не по кайфу. Я знаю, что я дурочка», - выразила девушка свое сожаление.
После того, как ситуация получила широкую огласку, Ксения Смирнова решила изложить свою точку зрения на случившееся в интернете. С этой целью она устроила двадцатиминутный прямой эфир в социальной сети Periscope.
«Мне не по кайфу. Я знаю, что я дурочка», - выразила девушка свое сожаление.
Та история произошла в 2017 году. Судя по страничке девушки в Instagram, сегодня она стала еще более раскрепощенной
4. Алена Ефремова
Зверское избиение Алены Ефремовой произошло на глазах у 100-тысячной публики в интернете во время очередного прямого эфира из элитных апартаментов в "Москва-Сити".
21-летняя модель приехала на вечеринку блогера, но вскоре трансляция стала перерастать в словесную перепалку. После чего ведущий стрима Андрей Бурим схватил девушку за шею и более пяти раз ударил головой об стол.
21-летняя модель приехала на вечеринку блогера, но вскоре трансляция стала перерастать в словесную перепалку. После чего ведущий стрима Андрей Бурим схватил девушку за шею и более пяти раз ударил головой об стол.
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Метки: жесть история шоу бизнес шурыгина
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- Но почему так жёстко, с чего вы взяли что они дебилы?
- Я точно знаю, я сам татуированный.
страшные и дешевые ш*л*вы и никакие не "жертвы". Шурыгина так вообще. Только совсем отбитые с самого начала этого бл*доцирка не понимали отлично, что эта дешевая шваль всё наврала, ни за что посадили парня, она с ее семейкой шантажировали его на деньги и т.д. гадюшное лживое разводилово на публику. Там дырка порвана еще лет с 10 если не раньше. Дешевая м*нда из семьи дешевой м*нды не вырастет ничем кроме такого же. В общем очередная лживая продажная мразь и потаскуха как и ее вся бл*дская семейка. В общем, тьфу! Словно в выгребной яме измазюкался. Пойду помоюсь с хлоркой от увиденного...