Обесчестили и раскрутили по ТВ: что стало с участницами самых громких секс-скандалов

Студентка Мининского педагогического университета Ксения Смирнова стала печально знаменитой на всю страну после видео, на котором она занимается сексом прямо на танцполе в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода. Как утверждает девушка, все было по обоюдному согласию.



После того, как ситуация получила широкую огласку, Ксения Смирнова решила изложить свою точку зрения на случившееся в интернете. С этой целью она устроила двадцатиминутный прямой эфир в социальной сети Periscope.



«Мне не по кайфу. Я знаю, что я дурочка», - выразила девушка свое сожаление.