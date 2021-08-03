FISHKINET
Сообщество Калейдоскоп 755 постов • 32 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Калейдоскоп 
В шведской армии громкий скандал

В шведской армии громкий скандал (2 фото)

Автор:
03 августа 2021 16:12
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: армия   европа   лгбт   
1061
2
Довоевались!
Шведские вооруженные силы проплатили ЛГБТ-рекламу в ведущей газете страны

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Калейдоскоп"
Метки: армия   европа   лгбт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
40
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Владимир 2 часа назад
Какие млять права должны быть у педерастов, про какое равенство они говорят? Пялить друг друга во все места им вообще никогда никто и не запрещал то в основном, ну кроме стран типа Саудовской Аравии. Но им же нужны парады, нужно влияние на чужих детей, своих то нет и быть не может. И о каком "равенстве" тут может идти разговор? Нормальные, адекватные люди не ходят с парадами "я сплю со своей женой, а я передергиваю на соседку", нормальные люди не устраивают пропагандистких а акций в школах, рассказывая детям как правильно дрочить и с кем спать.
И вот и получается, что все эти разговоры о "равенстве" на деле являются разговорами о дискриминации. Дискриминации и унижении. О дополнительных правах для кучки извращенцев, которые даже жопы то не знают для чего на самом деле нужны, но считают себя чуть ли солью любой нации.. Причем только на основании того, что они друг друга пялят во всякие места, это все их достижения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
17k
KOSTELLO 5 минут назад
Ну в Европе и житуха!
- беженцы имеют прав больше чем коренные
- питерасты имеют прав больше чем натуралы
- и вишенкой на торте разврата ювенальная юстиция.

С интересом наблюдаю за продолжением вакханалии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
a_komolow 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Moon24 12 минут назад
Неполнойенные подонки эти ЛГБТ , только и всего . И нужно не давать им забывать об этом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Олег 48 минут назад
Лозунг "Русские не сдаются!", заиграл (простите за калабур) "новыми красками" ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Воронихин А.Н. 52 минуты назад
Похоже, что кроме выражения "шведская семья" появится ещё выражение "шведская армия" :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Garpia121 53 минуты назад
И чем они гордятся? Дальше что? Общество зоофилов, некрофилов пойдут парадом с флагами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Федор Час назад
Пять пид.....оров минуснули.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр Час назад
А мне вот интересно. В России борятся с пропагандой гомосексуализма. Почему тогда у нас в крупных городах официально работают ГЕЙ- Бары? Почему организация ЛГБТ не запрещена как ИГИЛ или Талибан, вместе с символикой? Почему вообще такие посты появляются, которые каждый день напоминают про ЛГБТ? Почему не сажают сотни блогеров гомиков, которые на всю страну показывают свою сущность? Почему не запрещены зарубежные фильмы, типа горбатой горы и прочих пропагандирующих гомосексуализм?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
smakido Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ivan Час назад
В шведской армии громкий скандалПосмотреть
В шведской армии громкий скандал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Антон Час назад
У них все уже давно через жопу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 2 часа назад
Боевые петухи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
Может это такой хитрый план по утилизации п.и.даров в армии? Их не жалко, мол, будем посылать их в афганистан и сирию?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
284
Алексей Давыдов Евгений Кондратьев Час назад
что теперь и радугу запретить!? Любой советский ребенок знал, что "каждый охотник желает знать где сидит фазан")))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
П@дорасы и п@дораски не способны размножаться, это закон природы. Так пусть же Гейропа продолжает защищать права п@дорасов и п@дорасок. Чем больше п@дорасов в Гейропе - тем выстрее она вымрет и население будет заменено муслимами. Которые муслимы, как известно, не страдают п@дорасией и плодятся, как кролики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
дед Сергей 2 часа назад
А почему только флаг? Надо уже и форму в таких цветах шить, и на парад хорошо и на учения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Александр 2 часа назад
Так пусть объявят войну Саудовской Аравии. Там гомогеям смертная казнь.
Еще и Путина приплели, ДБ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Замечаю что у этого автора ,90% выдуманных постов про питорав...
Меня терзают смутные сомнения.Ледаруб латентный?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Мистер Фикс 2 часа назад
чем громче крик - тем хуже товар
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Батончик с маком 2 часа назад
Всё через жопу....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 9 комментариев
Показать ещё
Попытка жены возбудить мужа закончилась весьма трагично (2 фото) Попытка жены возбудить мужа закончилась весьма трагично (2 фото) В Москве на пересечении Садового кольца и Сретенки перевернулся военный грузовик В Москве на пересечении Садового кольца и Сретенки перевернулся военный грузовик И что это они там себе думают, в этой Небесной канцелярии И что это они там себе думают, в этой Небесной канцелярии Хляби небесные разверзлись над Германией и устроили водяной апокалипсис: видео Хляби небесные разверзлись над Германией и устроили водяной апокалипсис: видео Двухэтажный бункер советской армии под старинной немецкой воинской частью Двухэтажный бункер советской армии под старинной немецкой воинской частью Натурал, ты не пройдешь! В Европе продолжают устанавливать ЛГБТ-светофоры Натурал, ты не пройдешь! В Европе продолжают устанавливать ЛГБТ-светофоры
LedorubTroszkogo
так себе
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

149314



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Любопытные закулисные снимки Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора
3
89
Любопытные закулисные снимки Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора
"Косарь - или напишу заявление об изнасиловании": девушка решила заработать, не прилагая усилий
4
158
"Косарь - или напишу заявление об изнасиловании": девушка решила заработать, не...
﻿
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#фотографии#дтп#люди#Россия#ynews#животные#сша#знаменитости
#фото#кино#автомобили#олимпиада#СССР#интересное#история#актер#жизнь#прикольные
#интересно#факты#автомир#аварии#подборка#авто аварии#фильм#новости#роль#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться