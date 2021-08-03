В шведской армии громкий скандал

Эдакие, боевые киборги!



И все бы ничего, шведы давно испоганили свое общество толерантностью, но жаркие дискуссии в интернете вызвал слоган «Флаг, который стоит защищать».



И под ним мелким шрифтом: «Мы защищаем права человека, равенство для всех и наше право жить так, как хотим».



Таким образом вооруженные силы Швеции поддержали главный праздник ЛГБТ-шников – Стокгольмский фестиваль гордости. «Гордиться» шведы будут целую неделю августа.



Здравомыслящие граждане королевства возмутились тем, что им предлагают защищать не национальный флаг Швеции, а флаг некоего сомнительного сообщества.



Вот наиболее яркие комментарии шведских граждан и их ЛГБТ-оппонентов:



«Мы содержим нашу армию не ради подобных акций».



«Разве армия не должна защищать границы Швеции? Права пусть защищают политики!»



«У нас возможно существование хотя бы одного института, не пронизанного политической толерантностью?»



«Мне стыдно быть частью вооруженных сил»



«Наша армия это худшее что у нас есть!»



«Мне стыдно за то, что я проходил военную службу и был профессиональным офицером. Очень жаль».



Единственное знамя, которым должны размахивать Вооруженные силы Швеции это сине-желтое знамя нашей страны».



«Разве плохо что целуются двое мужчин?»



«Не забывайте, что такие как Путин, угнетают гомосексуалистов. Мы должны дать им защиту».



«Красные Путина празднуют победу. Подобные действия ослабляют нашу армию и сплачивают русских солдат».



«Ужасно, конечно. Это не флаг Швеции. Шведские вооруженные силы, вероятно, были захвачены группой жестких идеологов, а затем остальная часть руководства поняла, в какую сторону дует ветер, и адаптировалась».



«А в чем гордость этого цветного флага, кто мне объяснит?»



«Вот что за бред? Ну давайте наша налоговая будет рекламировать ЛГБТ, ремонтники дорог, больницы! Зачем это делать?»



«Наше королевство давно движется не в том направлении. Это стоит всем признать».



Я не удивлен, что и в этих вопросах не обошлось без России и президента Владимира Путина. Но обнадеживает тот факт, что подавляющее большинство комментариев все-таки выступают за традиционные семейные ценности. Другой вопрос, что уже может быть поздно решать и вопросы семьи, и вопросы мигрантов. Швеция тонет в уличном насилии со стороны приезжих и продолжает убивать нормы морали так называемым гендерным равенством. Меньшинство продолжает управлять здравомыслящим шведским большинством.+



Владимир Карасёв