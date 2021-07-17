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Катастрофа: на Каннском кинофестивале не осталось здоровых

Катастрофа: на Каннском кинофестивале не осталось здоровых (2 фото)

Автор:
17 июля 2021 13:18
Метки: Каннский кинофестиваль   лгбт   фильм Титан   
1632
2
Сцены нового фильма оказались столь тяжелы для просмотра, что потребовалось вмешательство службы скорой помощи.

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Метки: Каннский кинофестиваль   лгбт   фильм Титан   
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54k
Нанук Паналык 8 часов назад
Чуствую говном на Фишках завоняло...
Глядь,точно!Очередной высер от тани юсовой...
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1k
a_komolow 3 часа назад
жизни ЛГБТК.

Последняя К ! Кто к этим [мат] ещё добавился?
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9k
Кыся 4 часа назад
Так это ж конкурсные фильмы, снятые как раз с прицелом на фестивали. Их никто смотреть не будет, кроме этих самых гламуров.
А зритель кошельком голосует. Впрочем, толпа тоже не супер пример, ей подавай челопуков и прочих халков. Просто раньше тащились от настоящих качков, типа Шварцнегера или Сталлоне, а сейчас от нарисованных. Научная фантастика превратилась в комиксы. Впрочем, если попадается годная фантастика, то она выстреливает. Значит, не все потеряно, есть еще нормальный зритель.
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4k
tamin 6 часов назад
Ну, если уж совсем быть справедливым, в этой кхламурной тусовке всегда через постель и жопу делается. По крайней мере судя по кол-ву скандалов....а что про лгбт....каков запрос, такие и фильмы. До этого был запрос на силу, чужие. Терминатор, хищник. На справкдливость в виде автора и кучи фильмов один побеждает всех. А сейчас запрос на жирных тёток, которые типа тоже все могут. Ну и лгбт...
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3k
aleksander 7 часов назад
Из 24 фильмов в 6 упоминается что-то про ЛГБТ. Автор видит почему-то именно эти 6 фильмов. По-любому автор - латентный педик
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3k
Outcast 7 часов назад
Какова буржуазная элита таково и творчество её богемной части.
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19k
Ватаку Накомоде 7 часов назад
Я понимаю вечно обиженные на жизнь лгбт прыгают с радужными флажками, требуя сами не знаю чего. Но зачем киношникам под них прогибаться? С чего к ним вообще стали прислушиваться? Что будет если снять фильм без негров, геев, лесби и трансов? Его одобрят все, кроме кучки визжащих дебилов. Так почему все слушают эту кучку, а не остальных нормальных людей? Почему бы Голливуду не сказать «нам срать на вашу толерантность, хоть оборитесь, от того что несколько педиков не пойдут на фильм, где нет педиков - не обеднеем».
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 8 часов назад
Редкостная мерзость.
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