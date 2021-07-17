Катастрофа: на Каннском кинофестивале не осталось здоровых

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Сцены нового фильма оказались столь тяжелы для просмотра, что потребовалось вмешательство службы скорой помощи.
Сцены нового фильма оказались столь тяжелы для просмотра, что потребовалось вмешательство службы скорой помощи, поскольку на сеансе фильма "Титан" Жюли Дюкорно (работа была отобрана на главный конкурс форума) нескольким десяткам зрителей стало плохо, им была нужна помощь медиков, в результате этих людей были вынуждены вывести из зала.
Лента Дюкорно "Титан" (речь не об античной мифологии, а о протезе из этого сверхпрочного материала) — это кровь, насилие, заказные убийства, бесконечные оргии, в которых участвует главный герой, он же героиня, этот он/она — трансгендер.
Лента Дюкорно "Титан" (речь не об античной мифологии, а о протезе из этого сверхпрочного материала) — это кровь, насилие, заказные убийства, бесконечные оргии, в которых участвует главный герой, он же героиня, этот он/она — трансгендер.
Если для вас это — непереносимый "жесткач", то вот есть другая картина, "Перелом", она про кризис больничной системы во Франции, совпавший с тогдашней "жакерией", манифестацией "желтых жилетов".
Пара обеспеченных парижских буржуа, привычная к бархатистости частных клиник, оказывается в аду парижского государственного стационара. Скромная "социалочка" в главном конкурсе главного фестиваля мира (как себя любит называть киномероприятие на Ривьере)?
Не совсем.
Пара буржуа — лесбиянки. Врачевательница, точнее медсестра, которая вытягивает одну из женщин из беды, — чернокожая непрофессиональная актриса, играющая саму себя.
Если "социалочка" не катит, то, может быть, любовная история?
Например, фильм некоронованного короля и всегдашнего фаворита форума Жака Одиара?
"Париж, 13-й округ" — еще раз про любовь. Она любит его (мы радуемся), однако он любит ее, но другую ее (мы растеряны), а еще он любит третью ее (мы озадачены), и вот эта третья она любит первую ее.
Одиар, пришедший в кино по стопам знаменитого отца Мишеля Одиара, начинавший монтажером у Романа Полански, написавший в соавторстве сценарий "Профессионала" (да, того самого, с Бельмондо), на этот раз решил заняться — в художественном смысле — полиаморностью.
Перечисленные ленты — вершины отборочной мысли организаторов мероприятия. А есть еще, разумеется, и работа Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" (все серое, унылое, галлюциногенное, но, надо отметить, семья все-таки традиционная, что по нынешним меркам — практически открытое диссидентство).
В главном конкурсе шесть лент рассказывают в том или ином ракурсе о жизни ЛГБТК.
Это четверть всех представленных в данном состязании картин, которое на самом деле — главная витрина тенденций кинематографа как в текущий момент, так и на несколько лет вперед.
Таков заданный тренд: те, кто мечтает прогуляться по Круазет и подняться по красной ковровой дорожке, теперь знают, что именно такой набор действующих лиц и схожая фабула могут и, главное, будут прокладывать дорогу к карьере и славе.
Пара обеспеченных парижских буржуа, привычная к бархатистости частных клиник, оказывается в аду парижского государственного стационара. Скромная "социалочка" в главном конкурсе главного фестиваля мира (как себя любит называть киномероприятие на Ривьере)?
Не совсем.
Пара буржуа — лесбиянки. Врачевательница, точнее медсестра, которая вытягивает одну из женщин из беды, — чернокожая непрофессиональная актриса, играющая саму себя.
Если "социалочка" не катит, то, может быть, любовная история?
Например, фильм некоронованного короля и всегдашнего фаворита форума Жака Одиара?
"Париж, 13-й округ" — еще раз про любовь. Она любит его (мы радуемся), однако он любит ее, но другую ее (мы растеряны), а еще он любит третью ее (мы озадачены), и вот эта третья она любит первую ее.
Одиар, пришедший в кино по стопам знаменитого отца Мишеля Одиара, начинавший монтажером у Романа Полански, написавший в соавторстве сценарий "Профессионала" (да, того самого, с Бельмондо), на этот раз решил заняться — в художественном смысле — полиаморностью.
Перечисленные ленты — вершины отборочной мысли организаторов мероприятия. А есть еще, разумеется, и работа Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" (все серое, унылое, галлюциногенное, но, надо отметить, семья все-таки традиционная, что по нынешним меркам — практически открытое диссидентство).
В главном конкурсе шесть лент рассказывают в том или ином ракурсе о жизни ЛГБТК.
Это четверть всех представленных в данном состязании картин, которое на самом деле — главная витрина тенденций кинематографа как в текущий момент, так и на несколько лет вперед.
Таков заданный тренд: те, кто мечтает прогуляться по Круазет и подняться по красной ковровой дорожке, теперь знают, что именно такой набор действующих лиц и схожая фабула могут и, главное, будут прокладывать дорогу к карьере и славе.
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Глядь,точно!Очередной высер от тани юсовой...
Последняя К ! Кто к этим [мат] ещё добавился?
А зритель кошельком голосует. Впрочем, толпа тоже не супер пример, ей подавай челопуков и прочих халков. Просто раньше тащились от настоящих качков, типа Шварцнегера или Сталлоне, а сейчас от нарисованных. Научная фантастика превратилась в комиксы. Впрочем, если попадается годная фантастика, то она выстреливает. Значит, не все потеряно, есть еще нормальный зритель.
А, Белоруссия еще остаётся в «друзьях»
Я конечно понимаю, что на глобусе Украины «весь мир» это сама Украина, Польша, США и Израиль. Но даже тут мы «разругались» не со всем миром. С Израилем у нас мир, дружба, жвачка.
Александр, не закапывайте себя всё глубже и глубже!
Каждый ваш последующий комментарий всё неадекватней и глупей.
Астанавитесь!!!