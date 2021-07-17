Катастрофа: на Каннском кинофестивале не осталось здоровых

Если для вас это — непереносимый "жесткач", то вот есть другая картина, "Перелом", она про кризис больничной системы во Франции, совпавший с тогдашней "жакерией", манифестацией "желтых жилетов".



Пара обеспеченных парижских буржуа, привычная к бархатистости частных клиник, оказывается в аду парижского государственного стационара. Скромная "социалочка" в главном конкурсе главного фестиваля мира (как себя любит называть киномероприятие на Ривьере)?



Не совсем.



Пара буржуа — лесбиянки. Врачевательница, точнее медсестра, которая вытягивает одну из женщин из беды, — чернокожая непрофессиональная актриса, играющая саму себя.



Если "социалочка" не катит, то, может быть, любовная история?



Например, фильм некоронованного короля и всегдашнего фаворита форума Жака Одиара?



"Париж, 13-й округ" — еще раз про любовь. Она любит его (мы радуемся), однако он любит ее, но другую ее (мы растеряны), а еще он любит третью ее (мы озадачены), и вот эта третья она любит первую ее.



Одиар, пришедший в кино по стопам знаменитого отца Мишеля Одиара, начинавший монтажером у Романа Полански, написавший в соавторстве сценарий "Профессионала" (да, того самого, с Бельмондо), на этот раз решил заняться — в художественном смысле — полиаморностью.



Перечисленные ленты — вершины отборочной мысли организаторов мероприятия. А есть еще, разумеется, и работа Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" (все серое, унылое, галлюциногенное, но, надо отметить, семья все-таки традиционная, что по нынешним меркам — практически открытое диссидентство).



В главном конкурсе шесть лент рассказывают в том или ином ракурсе о жизни ЛГБТК.



Это четверть всех представленных в данном состязании картин, которое на самом деле — главная витрина тенденций кинематографа как в текущий момент, так и на несколько лет вперед.



Таков заданный тренд: те, кто мечтает прогуляться по Круазет и подняться по красной ковровой дорожке, теперь знают, что именно такой набор действующих лиц и схожая фабула могут и, главное, будут прокладывать дорогу к карьере и славе.