Россия обязана разрешить гей-браки

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ЕСПЧ обязал Россию разрешить гей-браки.
Ценные указания из благословенной Европы подъехали.
Ценные указания из благословенной Европы подъехали.
Европейский суд по правам человека признал, что отказ российских ЗАГСов заключать брачный союз между однополыми парами является нарушением статьи 8 Европейской конвенции о правах человека, устанавливающей право на уважение частной и семейной жизни и обязал Россию признавать однополые браки.
Решение суда опубликовано на сайте ЕСПЧ.
Согласно ему в суд обратились три однополые пары в возрасте от 27 до 44 лет.
В разное время они подавали заявление в российские ЗАГСы, но им отказывали. Сначала они пытались обжаловать отказы в российских судах, но там приходили к выводу, что брак – это "добровольное согласие мужчины и женщины".
ЕСПЧ отклонил аргумент правительства России о том, что большинство россиян не одобряют однополые отношения и поэтому в стране отказывают в их регистрации. По решению суда Россия должна выбрать подходящую форму регистрации гомосексуальных браков, которая гарантировала бы сексуальному меньшинству такие же права, как разнополым парам.
Ранее Еврокомиссия потребовала от Венгрии отменить закон, направленным против ЛГБТ-пропаганды. Согласно закону, лицам, не достигшим совершеннолетия, запрещено показывать материалы, которые поощряют гомосексуальность или изменение пола. Также представители ЛГБТ-сообщества не могут сниматься в программах для детей. Вводятся ограничения и на уроки сексуального просвещения.
Решение суда опубликовано на сайте ЕСПЧ.
Согласно ему в суд обратились три однополые пары в возрасте от 27 до 44 лет.
В разное время они подавали заявление в российские ЗАГСы, но им отказывали. Сначала они пытались обжаловать отказы в российских судах, но там приходили к выводу, что брак – это "добровольное согласие мужчины и женщины".
ЕСПЧ отклонил аргумент правительства России о том, что большинство россиян не одобряют однополые отношения и поэтому в стране отказывают в их регистрации. По решению суда Россия должна выбрать подходящую форму регистрации гомосексуальных браков, которая гарантировала бы сексуальному меньшинству такие же права, как разнополым парам.
Ранее Еврокомиссия потребовала от Венгрии отменить закон, направленным против ЛГБТ-пропаганды. Согласно закону, лицам, не достигшим совершеннолетия, запрещено показывать материалы, которые поощряют гомосексуальность или изменение пола. Также представители ЛГБТ-сообщества не могут сниматься в программах для детей. Вводятся ограничения и на уроки сексуального просвещения.
Разумеется, гей-браки в России не разрешат, учитывая даже не позицию властей, а отношение в обществе к этому вопросу.
Но вызывает недоумение, почему эти вопросы в принципе обсуждаются с кем-то за рубежом, в особенности с европейскими структурами (отношения с которыми по признанию обеих стороны находятся в состоянии системной деградации), проводящими откровенно враждебную внешнюю политику в отношении РФ.
Но вызывает недоумение, почему эти вопросы в принципе обсуждаются с кем-то за рубежом, в особенности с европейскими структурами (отношения с которыми по признанию обеих стороны находятся в состоянии системной деградации), проводящими откровенно враждебную внешнюю политику в отношении РФ.
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Метки: Colonel Cassad ЕСПЧ Россия гей-браки
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С точки зрения светской - вообще-то пофиг, пусть женятся. Однако система моральных ценностей в Европе и у нас в большой степени возникла под влиянием христианства. А христианство (во всяком случае - православие) до последнего времени к педерастии относилось крайне негативно. Это надо учитывать, поэтому, ИМХО, разрешать нельзя...
Богомерские же европейцы отринули Священную книгу Коран и заповеди Пророка, да приветствует его Аллах и благословляет. Отсюда и все их беды.
Я так понимаю общество было не против ещё 5 лет до пенсии поработать?
Сожительство - это гражданский брак.
А если, допустим, капитан живет с прапорщицей, то это военный брак.
"Я совместил бы с гей-парадом
Прекрасный праздник ВДВ.
Расходы будут вдвое меньше,
А шоу зрелищней втройне."