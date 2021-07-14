Россия обязана разрешить гей-браки

FISHKINET
Цекало рассорился с Мартиросяном и Светлаковым из-за молодой жены Цекало рассорился с Мартиросяном и Светлаковым из-за молодой жены Так вот он где! Женщина забыла про патрон в стволе пистолета Так вот он где! Женщина забыла про патрон в стволе пистолета "Скинь нюдсы": как мужчины просят интимные фото "Скинь нюдсы": как мужчины просят интимные фото В Тульской области мальчишки три часа тушили пожар и надеялись на подмогу В Тульской области мальчишки три часа тушили пожар и надеялись на... Казаки преградили дорогу к пляжу и требовали с отдыхающих деньги Казаки преградили дорогу к пляжу и требовали с отдыхающих деньги PAYDAY по-шведски PAYDAY по-шведски Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Классики литературы с очень необычными привычками Классики литературы с очень необычными привычками Почему советский батон был вкуснее современного? Почему советский батон был вкуснее современного? Как детишки в СССР украшали свои велосипеды Как детишки в СССР украшали свои велосипеды Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Советский брутализм: мощь городской архитектуры Советский брутализм: мощь городской архитектуры Вертолет бизнесмена снес палатки туристов и испортил им отдых Вертолет бизнесмена снес палатки туристов и испортил им отдых 15 ну очень высоких людей, которые всё время попадают в неловкие ситуации 15 ну очень высоких людей, которые всё время попадают в неловкие... 25 фотографий, сделанных точно в нужный момент 25 фотографий, сделанных точно в нужный момент Что похитил со станции Осташков сотрудник посольства США Уилсон Паркер и могло ли это нарушить безопасность движения? Что похитил со станции Осташков сотрудник посольства США Уилсон... Первая партия батыров, устроивших баттл в Кузьминках, сегодня поехала "мотать сутки" Первая партия батыров, устроивших баттл в Кузьминках, сегодня... Само небо окрысилось на образ "иконы Америки" Само небо окрысилось на образ "иконы Америки" Почему не стоит заводить дома енотов Почему не стоит заводить дома енотов
Россия обязана разрешить гей-браки

Россия обязана разрешить гей-браки (2 фото)

Автор:
14 июля 2021 10:25
Метки: Colonel Cassad   ЕСПЧ   Россия   гей-браки   
1432
2
ЕСПЧ обязал Россию разрешить гей-браки.
Ценные указания из благословенной Европы подъехали.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Colonel Cassad   ЕСПЧ   Россия   гей-браки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
45
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
45  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
53k
Dominus 5 часов назад
Верните народу 121-ю статью уголовного кодекса РСФСР
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 12)
500
Victor Chromov Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Атомный Крот Час назад
Ссылка на статью 8 Европейской конвенции о правах человека ничтожна, потому что на момент принятия этой конвенции в 1950 году зарегистрированных однополых браков не существовало нигде в мире, соответственно, такие браки не могли являться частью понятия "семейная жизнь".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Хмурый тапок Час назад
да ну их в жопу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−49
с миру по нитке Час назад
на пляжу в Нижнем Новгороде в очко уже долбятся не знаю пидо..ли или кто на факт, главное народ защищает яростно кому какое дело , не пройдет и 15 лет вырастут отмороженные подростки и таких клубов весь правый берег Москвы реки вот заживем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
624
catkav 2 часа назад
а нехер было , кажись 11 , статью Конституции принимать, где устанавливается колониальный статус нашей страны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
neyzak 3 часа назад
государственный гражданский брак - это прежде всего имущественные отношения и дележка имущества в случае развода. К нравственности и любви не имеет отношения. Так почему не дать однополым возможность вместе наживать и делить имущество?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей 3 часа назад
В России никогда не разрешат однополые браки ибо в России чтят слово Пророка, мир ему и благословение Аллаха о том, что прелюбодеяния двух мужчин это харам. Всякого же, кто станет призывать узаконить браки между мужчинами, жестоко покарает всемогущий Аллах милостивый и милосердный и шайтан утащит его в пучину ада.
Богомерские же европейцы отринули Священную книгу Коран и заповеди Пророка, да приветствует его Аллах и благословляет. Отсюда и все их беды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
204
Andrey Алексей 9 минут назад
Дырявые минусуют) ~~~n~~~
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван 3 часа назад
"учитывая даже не позицию властей, а отношение в обществе к этому вопросу."
Я так понимаю общество было не против ещё 5 лет до пенсии поработать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андрей 4 часа назад
Пусть эти граждане живут гражданским браком. Чтобы этого не происходило, даже кое-кого обнулили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
pynh 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Юра Гагарин 4 часа назад
а вот куй вам, а не гомосечные браки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
кира 5 часов назад
А почему ЕСПЧ считает возможным залезать в чужую постель? Не нарушает ли это права человека?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
895
AGold 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
azuver 5 часов назад
А не пойдёт ли ЕСПЧ на буй?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Совранский 5 часов назад
Песня для наших европейских "друзей"!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр 5 часов назад
Да нужно разрешить я считаю, но только в некоторых районах. В Чечне, Дагестане.. и перед бракосочетанием публично оглашать место и время проведения. Вроде и Европу порадуем и желание у говномесов расписываться отобьём
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Andrei 5 часов назад
А можно, простите, ссылочку? А то новости из "Панорамы" всё чаще кочуют в другие СМИ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Опаньки 5 часов назад
я не совсем понимаю, в европе во всех странах это узаконено что ЕСПЧ за Великую и Прекрасную Россию взялись своими немытыми от фалосов губами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Нанук Паналык 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Батя учит фишкян делать отверстие Батя учит фишкян делать отверстие В Ялте пытались отравить легендарного местного Хатико В Ялте пытались отравить легендарного местного Хатико Прилив досады у связанного дебошира закончился демонстративным отливом из мочевого пузыря Прилив досады у связанного дебошира закончился демонстративным отливом из мочевого пузыря В Кузьминках, у театра, мигранты устроили шоу: полиция аплодирует не покладая рук В Кузьминках, у театра, мигранты устроили шоу: полиция аплодирует не покладая рук В Ставропольском крае бронетранспортёр протаранил маршрутку: есть жертвы В Ставропольском крае бронетранспортёр протаранил маршрутку: есть жертвы Столичная ДПС задержала блогеров, нарушивших ПДД в общей сложности более 800 раз Столичная ДПС задержала блогеров, нарушивших ПДД в общей сложности более 800 раз
Netyn

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30948



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
5 любопытных фактов обо всём на свете
4
50
5 любопытных фактов обо всём на свете
30 фото, доказывающих, что продавцы продуктов - те еще хитрецы
2
137
30 фото, доказывающих, что продавцы продуктов - те еще хитрецы
﻿
Набирающие популярность
Якутия горит
0
40
Якутия горит
10 известных пар, которые познакомились во время киносъемок
0
6
10 известных пар, которые познакомились во время киносъемок
Батя учит фишкян делать отверстие
Батя учит фишкян делать отверстие
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
1
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ynews#история#аварии#СССР#картинки#дети#Москва#автомобили#прикольные
#Юмор#дтп#животные#подборка#фотографии#люди#сша##приколы#драка
#интересно#факты#прикол#Россия#авто аварии#в мире#Реакция#авария дня#смертельное дтп#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться