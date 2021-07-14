Россия обязана разрешить гей-браки

Европейский суд по правам человека признал, что отказ российских ЗАГСов заключать брачный союз между однополыми парами является нарушением статьи 8 Европейской конвенции о правах человека, устанавливающей право на уважение частной и семейной жизни и обязал Россию признавать однополые браки.

Решение суда опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Согласно ему в суд обратились три однополые пары в возрасте от 27 до 44 лет.

В разное время они подавали заявление в российские ЗАГСы, но им отказывали. Сначала они пытались обжаловать отказы в российских судах, но там приходили к выводу, что брак – это "добровольное согласие мужчины и женщины".

ЕСПЧ отклонил аргумент правительства России о том, что большинство россиян не одобряют однополые отношения и поэтому в стране отказывают в их регистрации. По решению суда Россия должна выбрать подходящую форму регистрации гомосексуальных браков, которая гарантировала бы сексуальному меньшинству такие же права, как разнополым парам.

Ранее Еврокомиссия потребовала от Венгрии отменить закон, направленным против ЛГБТ-пропаганды. Согласно закону, лицам, не достигшим совершеннолетия, запрещено показывать материалы, которые поощряют гомосексуальность или изменение пола. Также представители ЛГБТ-сообщества не могут сниматься в программах для детей. Вводятся ограничения и на уроки сексуального просвещения.