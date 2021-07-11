FISHKINET
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине 17 фотографий, которые заставят вас почувствовать себя крошечным муравьём 17 фотографий, которые заставят вас почувствовать себя крошечным... Из-за аномальной жары в Кувейте начали плавиться автомобили Из-за аномальной жары в Кувейте начали плавиться автомобили Большой воскресный Калейдоскоп прикольных фоток и просто - позитива Большой воскресный Калейдоскоп прикольных фоток и просто - позитива Фотографии, которые доставят вам только страдания Фотографии, которые доставят вам только страдания Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью Бдительный сосед спас ребенка от похитителя Бдительный сосед спас ребенка от похитителя Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В Шереметьево пассажир вскрыл аварийный выход из-за жары в самолете В Шереметьево пассажир вскрыл аварийный выход из-за жары в самолете Калейдоскоп отпускных приколов Калейдоскоп отпускных приколов Лучшие цитаты и афоризмы от Владимира Меньшова о жизни, олигархах и власти Лучшие цитаты и афоризмы от Владимира Меньшова о жизни, олигархах... Гифки Гифки Когда не было Петрова и Баширова Когда не было Петрова и Баширова О религии с юмором О религии с юмором 1982 год. Москва 1982 год. Москва Наш адрес — СССР Наш адрес — СССР 18 интересных фотографий со съемочных площадок известных фильмов 18 интересных фотографий со съемочных площадок известных фильмов Эти люди хотят казаться круче, чем они есть&nbsp; Эти люди хотят казаться круче, чем они есть 
О религии с юмором

О религии с юмором (30 фото)

Автор:
11 июля 2021 21:41
Метки: Юмор   религия   сатира   
1349
30
Подборка юмористических картинок о религии. Сильно верующим и суеверным просьба не заходить
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   религия   сатира   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
36
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Не боитесь оскорбить чувства верующих? За это статья полагается (148 УК РФ).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
fraxinus 6 минут назад
11. Отцом. Обними жену и спи дальше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
SAndre 13 минут назад
сборник глупостей от тех, кто Библию не читал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Duckk 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ss Час назад
Судя по выбитым зубам, она вампир. Значит зубы ей выбил сам Николай чудотворец.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ПаганецЪ 2 часа назад
Нэт! Там написано:"Вы должни ипать ишак!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
20k
hebpat 2 часа назад
Димон, ну вы бы с атеизмом были бы поосторожнее, "ещё ни один атеист не организовал военный поход", а тебе дурачку известно, что Гитлер был атеистом, атеизм это зло и это религия, которая ставит своей догмой отсутствие бога, вы понимаете - они ВЕРЯТ что бога нет, так как доказать обратное они не могут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
28k
Fat Lynx 2 часа назад
Спорно... для тех, кто помнит историю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
122
Отец Пигидий Fat Lynx Час назад
Пример в студию пожалуйста. Все походы против религий, были организованы последователями других религий. Таким образом на Руси исконно русское язычество,было заменено еврейской верой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
289k
Booharik 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
289k
Booharik 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
289k
Booharik 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
289k
Booharik 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
289k
Booharik 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Найти и забрать уникальный мяч ЧЕ-2020 на память: все подсказки в одном посте Найти и забрать уникальный мяч ЧЕ-2020 на память: все подсказки в одном посте Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое Михаил Жванецкий: мудрые цитаты сатирика Михаил Жванецкий: мудрые цитаты сатирика Карикатурный Новый год, или Путешествие в новогоднее прошлое 2 Карикатурный Новый год, или Путешествие в новогоднее прошлое 2 Сатирические четверостишья Игоря Губермана Сатирические четверостишья Игоря Губермана 15 примеров для вывода о том, что девушкам следует воздержаться от чрезмерных возлияний 15 примеров для вывода о том, что девушкам следует воздержаться от чрезмерных возлияний
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3771930



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Спасение щенка, увязшего в битуме
0
22
Спасение щенка, увязшего в битуме
Как живут потомки Чингизхана?
11
174
Как живут потомки Чингизхана?
﻿
Набирающие популярность
Учёный объяснил последствия бессимптомного течения коронавируса у супер-распространителей
0
32
Учёный объяснил последствия бессимптомного течения коронавируса у супер-распространителей
Все уколотые умрут в течении двух лет
0
59
Все уколотые умрут в течении двух лет
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#в мире#картинки#фотографии#жизнь#забавно#смешные#на различный вкус
#Юмор#СССР#кино#актеры#позитив#прикольные#Россия#китай#сша#память
#интересно#факты#подборка#животные#комментарии#ynews#gif#наука#монохром#собака

На что жалуетесь?

Вернуться