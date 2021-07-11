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Подборка юмористических картинок о религии. Сильно верующим и суеверным просьба не заходить
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Авторский пост
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Шарманка - быстрая халтура, основное занятие - изготовление кукол, поэтому и Сизый Нос - друг и коллега.