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Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое

Михаил Жванецкий: мудрые цитаты сатирика

Карикатурный Новый год, или Путешествие в новогоднее прошлое 2

Сатирические четверостишья Игоря Губермана

15 примеров для вывода о том, что девушкам следует воздержаться от чрезмерных возлияний