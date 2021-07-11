Величайшая автогонка в истории: 21 тысяча километров на телегах с мотором

14.

Вскоре случился новый малоприятный сюрприз. Дирекция гонки решила, что участники должны все же самостоятельно добраться до западного побережья.

5 марта больше не сулило временного избавления от невзгод.

При этом на борту «Протоса» практически не осталось запчастей, поскольку большую их часть путешественники отправили в Сиэтл, когда стало известно об изменении маршрута.

Казалось бы, не было ничего зазорного в том, чтобы на этом сдаться. Тем более американцы к тому моменту оторвались уже на 1300 километров. Но не таков был поручик Кеппен. «Протос» остался в гонке.