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Величайшая автогонка в истории: 21 тысяча километров на телегах с мотором

Величайшая автогонка в истории: 21 тысяча километров на телегах с мотором (26 фото)

Автор:
11 июля 2021 21:22
Метки: Величайшая автогонка   интересно   история   фотографии   
223
26
Студеным утром 12 февраля 1908 года четверть миллиона человек высыпали на улицы Нью-Йорка, чтобы своими глазами увидеть старт грандиозного автопробега. Конечным пунктом гонки, начавшейся на Таймс-сквер, был назначен Париж!
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Метки: Величайшая автогонка   интересно   история   фотографии   
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14k
Corvus Corax 3 часа назад
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Альтер Иго 2 часа назад
Не знал что была реальная гонка Нью Йорк - Париж. Фильм пересматривал много раз и тогда и недавно опять.

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18k
иванов дмитрий 2 часа назад
Интересно , где они брали топливо , от Владивостока до Урала ?
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2k
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Фантастично. Нереально круто.
Фильм Большие гонки-тоже супер. По реальным событиям
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