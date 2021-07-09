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Похоже, не только музыканта, но и представителя ЛГБТ обидеть может каждый, причём неумышленно

Похоже, не только музыканта, но и представителя ЛГБТ обидеть может каждый, причём неумышленно (1 фото)

Автор:
09 июля 2021 16:41
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Россия   буквы   доставка   лавка   лгбт   оскорбление   промокод   сочетание   
1418
1

Совпадение с мистическим привкусом произошло, когда один из клиентов "Лавки" взглянул на полученный промокод. Убелённые сединами учёные мужи считают, что случайность, не что иное, как непонятая закономерность, или как сказал Винни-Пух: "Если пчёлы жужжат - это не просто так". Правда, Пух поначалу не знал, что перед ним неправильные пчёлы, которые несли неправильный мёд.

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Метки: Россия   буквы   доставка   лавка   лгбт   оскорбление   промокод   сочетание   
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35  комментариев
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257
Олег 2 часа назад
Это значит что педераст обиделся на то что он педераст?
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−127
vova old Минуту назад
Да ладно вам прикидываться. человек написал жалобу- работник получил звездюлей, обиделся и послал ему такой промокод. Рассказывайте сказки про случайный набор цифр)))) это как кассирша которая случайно ошибается 100 раз в день но ни разу за свой счёт
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3k
Roman Doberman 2 минуты назад
Это было просто выдумкой автора
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5
Den Li 9 минут назад
Есть скрин ,объясняющий все происходящее, но кармы не хватает, ладно, перепишу:
5стадий принятия неизбежного:
с х у я ли
да ни ху я!
ну а ху ли
о ху е ть
по х у й
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1k
Digektor 17 минут назад
Здесь же написано, что это воспаленное сознание вафлëра...
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1k
Бендер Сгибатель Родригес 19 минут назад
Спермоглот подключил фантазию и бабскую обидчивость, чтоб найти на ровном месте яму с дерьмом и утонуть в ней. Браво, спермоежка! Если ты стыдишься своих гастрономических предпочтений, то зачем глотаешь? А если не стыдишься, то зачем обижаешься?
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593
Alex Zx Полчаса назад
Автор "окноовертонщик" обыкновенный, статье минус. Хрен вам на постном масле, омерзительна славянам толерастия и либерастия.
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6k
Alex 45 минут назад
а можно им всем такой код отправлять?
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3
Satis Faction 53 минуты назад
Педерасты - по жизни обиженные.
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2
Племянник Путина 55 минут назад
TYVAVFLRR ? И что оно в этих буквах увидело?
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211
Евгений Иванов Племянник Путина 41 минуту назад
ты вафлер
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2
Племянник Путина Евгений Иванов 37 минут назад
Похоже это могут рассмотреть только гомосеки..
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316
Гера 56 минут назад
Бог шельму метит
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178
korney Час назад
То есть теперь в каждой лавке знают, что он "не наш"?
На буквах спалился.
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8k
Ден Час назад
Вы часто стали писать об этом, это и есть то самое окно овертона.
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24k
Григорий Час назад
Назови умного дураком - не заметит, но если дурака так назвать, то проблем не оберешься. Ну назовите меня вафлёром и педерастом? Только улыбнусь в ответ, а его зацепило. Видать и вафлёр и педераст, любитель твердых предметов. Ну так чего уж - имя-фамилию и должность в фирме выставьте на всеобщее обозрение, ведь кампания, что доставила ему еду, отвечает своей фирмой и директор во главе, они не скрываются, они публичны, знать и он, педераст, пусть отвечает.
---
Ну не любим мы таких в нашей стране, есть такое - натуралы мы, женщин любим, а мужиков нет, Россия, дикий край.
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2k
Pechenegiatakuyt Час назад
Обидели бусечку заднеприводную, бл...
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20k
ПаганецЪ Час назад
Вот уж не в бровь, а в глаз!
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33k
Антон 2 часа назад
Бог шельму метит!
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Если пчёлы жужжат,значит кому-то улей разворошили.
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4k
RomaXz 2 часа назад
А что за слово? Я не смог понять.
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351
Sergejus Vasiljevas RomaXz 2 часа назад
"ты вафлёр".
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233k
Rusbond 2 часа назад
Обиделся? И [мат] с ним.
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827
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Палево.
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