Похоже, не только музыканта, но и представителя ЛГБТ обидеть может каждый, причём неумышленно

Из сообщения на Telegram-канале "Baza", стало известно, что одному из пользователей сети «Лавка» в качестве компенсации за опоздание доставки отправили промокод. Однако это его не только не умиротворило, но и, напротив — сильно раздосадовало. Дело в том, что клиент прочитал случайный набор букв промокода, как обычное слово и принял его на свой счёт. Возмущению гражданина не было предела. После того как его воспалённое воображение дополнило буквы кода: TYVAVFLRR, недостающими звуками, пользователь заявил, что оскорблен до глубины души. Клиенту показалось, что компании известна его принадлежность к ЛГБТ, а также все его тайные шалости и там решили поиздеваться над ним, закамуфлировав оскорбление под промокод.



Представители «Лавки» это отрицают. По их утверждению, промокоды генерируются в автоматическом режиме из случайных букв и цифр. Доступ в систему имеют лишь несколько сотрудников офиса, а поддержка, рассредоточенная по разным городам и подавно знать не знала об ориентации клиента. В конечном итоге гражданин умерил свой гнев, получив новый, не порочащий его промокод.





А как думают наши уважаемые читатели - это было совпадением, шуткой компании или вмешательством тайных сил?