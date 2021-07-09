Похоже, не только музыканта, но и представителя ЛГБТ обидеть может каждый, причём неумышленно

Совпадение с мистическим привкусом произошло, когда один из клиентов "Лавки" взглянул на полученный промокод. Убелённые сединами учёные мужи считают, что случайность, не что иное, как непонятая закономерность, или как сказал Винни-Пух: "Если пчёлы жужжат - это не просто так". Правда, Пух поначалу не знал, что перед ним неправильные пчёлы, которые несли неправильный мёд.
Из сообщения на Telegram-канале "Baza", стало известно, что одному из пользователей сети «Лавка» в качестве компенсации за опоздание доставки отправили промокод. Однако это его не только не умиротворило, но и, напротив — сильно раздосадовало. Дело в том, что клиент прочитал случайный набор букв промокода, как обычное слово и принял его на свой счёт. Возмущению гражданина не было предела. После того как его воспалённое воображение дополнило буквы кода: TYVAVFLRR, недостающими звуками, пользователь заявил, что оскорблен до глубины души. Клиенту показалось, что компании известна его принадлежность к ЛГБТ, а также все его тайные шалости и там решили поиздеваться над ним, закамуфлировав оскорбление под промокод.
Представители «Лавки» это отрицают. По их утверждению, промокоды генерируются в автоматическом режиме из случайных букв и цифр. Доступ в систему имеют лишь несколько сотрудников офиса, а поддержка, рассредоточенная по разным городам и подавно знать не знала об ориентации клиента. В конечном итоге гражданин умерил свой гнев, получив новый, не порочащий его промокод.
А как думают наши уважаемые читатели - это было совпадением, шуткой компании или вмешательством тайных сил?
Источник:
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5стадий принятия неизбежного:
с х у я ли
да ни ху я!
ну а ху ли
о ху е ть
по х у й
На буквах спалился.
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Ну не любим мы таких в нашей стране, есть такое - натуралы мы, женщин любим, а мужиков нет, Россия, дикий край.