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Фото, на которых знакомые вещи выглядят загадочно и удивительно

Фото, на которых знакомые вещи выглядят загадочно и удивительно (15 фото)

Автор:
08 июля 2021 16:55
Метки: загадочные явления   необычные вещи   фото   
892
15
В нашем мире полно необычных вещей, которые способны восхитить, напугать или вызвать восторг. Но порой неожиданным образом могут выглядеть и самые привычные вещи, которые и не надеешься увидеть в новом свете. Иные обстоятельства или другой угол зрения — и обыденность начинает играть новыми красками.
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Метки: загадочные явления   необычные вещи   фото   
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52k
Похабыч 2 часа назад
"Птичка киви на самом деле куда крупнее, чем мы привыкли думать" - неправда, у меня в холодильнике спит парочка
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14k
Corvus Corax 48 минут назад
"Рентгенография руки, смоченной в йоде. Йод поглощает рентгеновские лучи и подсвечивает кожу вокруг костей, отчего она кажется прозрачной"
В растворе йода. В самом йоде смочить руку невозможно. И не кажется, а прозрачна в рентгеновских лучах.
Кактус не высох, а сгнил.
Микроскоп для кожи акулы (и ската) не нужен, достаточно потрогать.
И что опасного в разрезе патрона?
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2k
Илья 54 минуты назад
Череп кита можно использовать, как значок к какой-нибудь игре
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35k
jonnyD 2 часа назад
Это череп то кита - знакомая и привычная вещь ... мдя ... Таню Юсову стоит опасаться .
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