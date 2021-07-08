Фото, на которых знакомые вещи выглядят загадочно и удивительно

В нашем мире полно необычных вещей, которые способны восхитить, напугать или вызвать восторг. Но порой неожиданным образом могут выглядеть и самые привычные вещи, которые и не надеешься увидеть в новом свете. Иные обстоятельства или другой угол зрения — и обыденность начинает играть новыми красками.

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У большинства птиц ресниц не бывает. Птица-секретарь — одно из немногих исключений 0

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Снежный ангел? Отпечаток совы, которая поймала в снегу свою добычу 0

Так выглядит нервная система человека, которая была препарирована двумя студентами-медиками в 1925 году. На все манипуляции у них ушло около 1 500 часов. 0

Дятлы нередко делают желудевые запасы. Иногда их заначки выглядят очень впечатляюще 0

Рентгенография руки, смоченной в йоде. Йод поглощает рентгеновские лучи и подсвечивает кожу вокруг костей, отчего она кажется прозрачной 0

Снежинка под сильным увеличением показывает, насколько природа умеет соблюдать геометрию 0

Когда кактус полностью высох, а колючки еще остались 0

Паутина тоже может замерзнуть 0

Птичка киви на самом деле куда крупнее, чем мы привыкли думать 0

По-настоящему оценить, насколько пуля опасна, можно только увидев ее в разрезе 0

Кошачий язык под микроскопом выглядит как множество маленьких язычков 0

Череп кита похож на череп огромной птицы 0

Под микроскопом можно увидеть, что кожа акулы на самом деле совсем не гладкая 0