Фото, на которых знакомые вещи выглядят загадочно и удивительно

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В нашем мире полно необычных вещей, которые способны восхитить, напугать или вызвать восторг. Но порой неожиданным образом могут выглядеть и самые привычные вещи, которые и не надеешься увидеть в новом свете. Иные обстоятельства или другой угол зрения — и обыденность начинает играть новыми красками.
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Так выглядит нервная система человека, которая была препарирована двумя студентами-медиками в 1925 году. На все манипуляции у них ушло около 1 500 часов.
Рентгенография руки, смоченной в йоде. Йод поглощает рентгеновские лучи и подсвечивает кожу вокруг костей, отчего она кажется прозрачной
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Метки: загадочные явления необычные вещи фото
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В растворе йода. В самом йоде смочить руку невозможно. И не кажется, а прозрачна в рентгеновских лучах.
Кактус не высох, а сгнил.
Микроскоп для кожи акулы (и ската) не нужен, достаточно потрогать.
И что опасного в разрезе патрона?
Ну, когда болгаркой его режешь...
Дык, ничего, собственно, если не пилить его болгаркой...
Нахрена эту фигню тащить на сайт?