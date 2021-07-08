Еврокомиссия бушует из-за принятого в Венгрии ЛГБТ-закона, но в Будапеште стоят на своём

7 июля вступил в силу закон, запрещающий ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних. Уже три недели назад, после окончательного утверждения, нововведение вызвало бурю негодования и угроз со стороны Еврокомиссии. Венгрию собираются обложить санкциями, вплоть до исключения из Евросоюза, однако правительство считает этот вопрос своим национальным делом и не намеренно отступать.
И хотя массовую травлю Будапешта организовать не удалось: всё больше стран из чувства самосохранения сейчас пытается отказаться от навязанной толерантности, верхушка Евросоюза по-прежнему непоколебимо стоит на страже заявленных ценностей.
"Гомосексуальность приравнивается к порнографии. Этот закон использует защиту детей для дискриминации людей из-за их сексуальной ориентации. Это позор", - заявила председатель Еврокомиссии Урслула фон дер Ляйен.
С ней полностью согласен президент Евросовета, как бы продолжая её мысли, он присваивает вопросам ЛГБТ высший паритет.
"Права ЛГБТ – это не второстепенная проблема. Это конкретный пример того, как общество относится к разнообразию и достоинству человека. Это касается наших самых личных мыслей и убеждений, наших фундаментальных свобод", - как сообщает источник, считает председатель Европейского совета Шарль Мишель.
В МИД Венгрии сдержанно отреагировали на критику Еврокомиссии, согласно заявлению главы ведомства Петера Сийярто, новый закон будет работать не только против пропаганды ЛГБТ, но и любой другой сексуальной информации, которую могут навязывать детям.
Сийярто отметил, что нововведение защитит детей от организаций, получающих "финансирование непонятно от кого", а после 18 лет граждане страны уже сами разберутся, кем быть и что делать.
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"Это должны быть не организации, получающие финансирование непонятно от кого, это должен быть я - отец - вместе с матерью ребенка. Этот закон запрещает сексуальную - не только гомосексуальную - пропаганду и продвижение идеи смены гендера среди детей. При этом он ничего не говорит о людях старше 18 лет, после этого возраста они могут делать всё, что хотят", - заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
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позор когда однополые друг-друга в сра.ки долбят.я сейчас одно понял,не зря их сцу.к раньше сажали.а сейчас разрешили друг-друга добить,так им этого мала,на улицы падл.ы вылазят.
Как мы видим из текста "самое личное" никто не трогает, никто не планирует врываться в койку к людям и проверять их ориентацию, никто не планирует бороться с гомосексуалистами.
Если народ поголовно "касается" и игнорирует "фундаментальные свободы", то быть может это не их "фундаментальные свободы", а что то навязанное извне.
Этот подход к ЛГБТ считаю наиболее правильным - бороться с ними мало того что бессмысленно (они были и будут всегда), так и по правде говоря действительно не нужно. А вот бороться с открытым проявлением их наклонностей вне коек и специализированных клубов, их желанием получить всякие внештатные ништяки и прочие преференции действительно надо.
Почему я должен уважать мужика трюхающегося в ...опу?
Почему у мужика трюхающегося в ...опу должны быть какие то преимущества?
Почему мужика трюхающегося в ...опу должны ставить в пример моим детям и говорить что это так надо?
Сколько анекдотов про грузин в этом ключе. (анекдоты на пустом месте не возникают)
Единственное объяснение - «верхушка» вся сама состоит из поехавших кукухой маниакальных гомиков.
А вообще я не понимаю Европу. Никто не занимается травлей геев, никто им ничего не запрещает. Живите как нормальные люди и проблем у вас не будет. Нафига им эта пропаганда? Что они с этого получают, моральное удовлетворение? Мое мнение - вся «пропаганда» должна сводиться к тому что да, знайте что есть люди с такими отклонениями, что поделать, но в остальном они нормальные люди и не надо их бояться. А если ты вдруг сам такой - то найди себе в пару такого же и живи с ним долго и счастливо, и не кричи об этом на каждом углу. Всё. А эти парады и радуги - выпендрёж чистой воды, который можно и нужно запрещать.
Даже в рамках евросоюза.