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Еврокомиссия бушует из-за принятого в Венгрии ЛГБТ-закона, но в Будапеште стоят на своём

Еврокомиссия бушует из-за принятого в Венгрии ЛГБТ-закона, но в Будапеште стоят на своём (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 08:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Еврокомиссия   венгрия   видео   евросоюз   запрет   лгбт   пропаганда   толерантность   
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7 июля вступил в силу закон, запрещающий ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних. Уже три недели назад, после окончательного утверждения, нововведение вызвало бурю негодования и угроз со стороны Еврокомиссии. Венгрию собираются обложить санкциями, вплоть до исключения из Евросоюза, однако правительство считает этот вопрос своим национальным делом и не намеренно отступать.

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Метки: Еврокомиссия   венгрия   видео   евросоюз   запрет   лгбт   пропаганда   толерантность   
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685
Бэмсяра 2 часа назад
ну хоть у кого то начал мозг появляться... поняли что через жопу продолжения народа не будет...
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2k
Frank Borman 18 секунд назад
За что боролись, на то и напоролись. Венгры не хотели быть с коммунистами - теперь будут с п@дарасами. А если будут сопротивляться европ@дорасне, то их просто выкинут из ЕС.
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4k
Владимир 14 минут назад
Это позор", - заявила председатель Еврокомиссии Урслула фон дер Ляйен.
позор когда однополые друг-друга в сра.ки долбят.я сейчас одно понял,не зря их сцу.к раньше сажали.а сейчас разрешили друг-друга добить,так им этого мала,на улицы падл.ы вылазят.
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1k
Moon24 20 минут назад
У ребенка два родителя - отец и мать . Те , кто навязывает иное должны быть просто уничтожены , хватит уже церемониться с грязью и гнилью . За пропаганду ставить к стенке
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5k
Pravednik84 22 минуты назад
"Это касается наших самых личных мыслей и убеждений, наших фундаментальных свобод"
Как мы видим из текста "самое личное" никто не трогает, никто не планирует врываться в койку к людям и проверять их ориентацию, никто не планирует бороться с гомосексуалистами.
Если народ поголовно "касается" и игнорирует "фундаментальные свободы", то быть может это не их "фундаментальные свободы", а что то навязанное извне.
Этот подход к ЛГБТ считаю наиболее правильным - бороться с ними мало того что бессмысленно (они были и будут всегда), так и по правде говоря действительно не нужно. А вот бороться с открытым проявлением их наклонностей вне коек и специализированных клубов, их желанием получить всякие внештатные ништяки и прочие преференции действительно надо.
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5k
Фомич Полчаса назад
Как же достали этой гомопропагандой! Слово "демократия" звучит во всех выступлениях чаще остальных слов, вот и пускай в каждой стране вынесут эту проблему на референдум. Дайте людям решить! Но ведь тогда будет полный провал, нормальных людей в каждой европейской стране гораздо больше, чем этих ...даже слова не подобрать нематерного.
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351
Andiks Полчаса назад
Длинный у венгров, если стоять на нем могут, с такими не балуй.
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813
pitsilver 42 минуты назад
Здравомыслящих везде хватает в Европе, проблема заключается как раз в верхушки этой Еврокомиссии, так как ее не особо интересует мнение народа.
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50
Евгений Цымбалюк 46 минут назад
Здравомыслящие люди ещё остались, есть ещё свет в конце туннеля.
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2k
OLDer 46 минут назад
Никак не могу понять!
Почему я должен уважать мужика трюхающегося в ...опу?
Почему у мужика трюхающегося в ...опу должны быть какие то преимущества?
Почему мужика трюхающегося в ...опу должны ставить в пример моим детям и говорить что это так надо?
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4k
VL 48 минут назад
Мадьяры красавцы, хер свой вытерли об европидоров....
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21k
Влад 52 минуты назад
Пора менять еврокомиссию. Это что за демократия где меньшинство навязывает свое мнение большинству? Стоило бы радужным умерить свой пыл, чем наглее они будут продвигать свои идеи - тем жестче будет ответ. Грузины уже разогнали эту кодлу, это может начаться повсеместно, терпение не безгранично.
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19k
Ватаку Накомоде 53 минуты назад
«верхушка Евросоюза по-прежнему непоколебимо стоит на страже заявленных ценностей»
Единственное объяснение - «верхушка» вся сама состоит из поехавших кукухой маниакальных гомиков.
А вообще я не понимаю Европу. Никто не занимается травлей геев, никто им ничего не запрещает. Живите как нормальные люди и проблем у вас не будет. Нафига им эта пропаганда? Что они с этого получают, моральное удовлетворение? Мое мнение - вся «пропаганда» должна сводиться к тому что да, знайте что есть люди с такими отклонениями, что поделать, но в остальном они нормальные люди и не надо их бояться. А если ты вдруг сам такой - то найди себе в пару такого же и живи с ним долго и счастливо, и не кричи об этом на каждом углу. Всё. А эти парады и радуги - выпендрёж чистой воды, который можно и нужно запрещать.
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−5
scanncode scanncode Час назад
Венгры, Поляки, Румыны плевать хотели на права, а точнее агрессивную пропаганду пид*р*асов.
Даже в рамках евросоюза.
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33k
Антон Час назад
Чем быстрее питоров начнут лечить, тем здоровее будет общество!
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1k
Helimen Час назад
Мадьяры, почет вам и уважение за такую позицию!
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55k
pynh Час назад
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351
Andiks pynh Полчаса назад
Ложкин рулит!
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1k
Peter Griffin Час назад
Гомизм-не пройдёт!
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55k
pynh Час назад
питорасы совсем охренели
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40k
Raush Час назад
Хотелось бы надеяться, что они отстоят свое право решать самим, какие законы принимать внутри страны. И станут примером для других евро-стран, которые хотели бы того же, но просто не решились возражать...
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247
Mazter Час назад
Будем надеяться, что это первые всходы и дерево "традиционных ценностей" вновь вырастет, расцветет и будет благоухать не толькл в Венгрии
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