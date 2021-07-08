Еврокомиссия бушует из-за принятого в Венгрии ЛГБТ-закона, но в Будапеште стоят на своём

И хотя массовую травлю Будапешта организовать не удалось: всё больше стран из чувства самосохранения сейчас пытается отказаться от навязанной толерантности, верхушка Евросоюза по-прежнему непоколебимо стоит на страже заявленных ценностей.

"Гомосексуальность приравнивается к порнографии. Этот закон использует защиту детей для дискриминации людей из-за их сексуальной ориентации. Это позор", - заявила председатель Еврокомиссии Урслула фон дер Ляйен.