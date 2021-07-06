После удаления ЛГБТ-рекламы тиктокеры атаковали супермаркеты "ВкусВилл"

Пару дней назад в Instagram-аккаунте "ВкусВилл" появился рекламный ролик с лесбийской парой. Однако, подписчики не оценили такого креатива и в комментариях устроили настоящий скандал. На следующий день представители сети удалили ЛГБТ-ролик и извинились. Однако, и этот ход не оценили. На этот раз тиктокеры поддержали ЛГБТ-сообщество.
4 июля на странице "ВкусВилл" появился рекламный ролик с ЛГБТ-парой. На нём четыре девушки сняты на кухне. Подтекст был понятен с первого кадра.
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Подписчики накинулись на представителей сети за популяризацию ЛГБТ. На следующий день в аккаунте появился новый ролик с обычной семьёй.
"Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников", - принесли свои извинения представители.
Однако, этот ход тоже имел последствия. Пользователи TikTok выразили своё негодование.
Уважаемое руководство «ВкусВилл», генеральный директор, если ваша компания считает самых беззащитных людей «ошибкой», то таких, как я, — людей, которые им сочувствуют, ваша компания больше не увидит, — обратился к представителям торговой сети молодой человек с ником glebvas.
@glebvash
Семья – это не политика и взгляды. Это люди, которым сейчас очень больно. Я был вашим клиентом 5 лет… Позор. #вкусвилл #реклама #лгбт♬ original sound - Tik Toker
Тиктокер наклеил на магазин плакаты с надписями «Вы — ошибка», «Позор». Пользователи с ником vashandreika вовсе предложил бойкотировать сеть.
@vashandreika
#мынеошибка Позор вам @vkusvill_ru 😡 К вам я больше ни ногой! И всех призываю объявить им бойкот! #лгбт🌈🌈🌈 #лгбтпарни🌈 #gay #геи #лгбт #вкусвилл♬ original sound - Tik Toker
Ещё одна блогерша наклеила плакат «Мы — не ошибка» и опубликовала это в TikTok.
Под роликами с хэштегами #мынеошибка разгораются нешуточные спорты о том, кто всё-таки прав в этом споре.
@kukuhapoehalatuda
Сами вы ошибка @vkusvill_ru #самивыошибка #мынеошибка #лгбтдевушки🌈♬ LETS GO LESBIANS - brrrr
Некоторые пользователи поддержали блогеров и призвали не посещать "ВкусВилл", но большинство встали на сторону супермаркета и отметили, что в России всё же пока не готовы к признанию ЛГБТ-сообщества.
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Ошибки, валите нахрен из этой страны... Мы вас, действительно, считаем ошибками!