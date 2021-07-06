После удаления ЛГБТ-рекламы тиктокеры атаковали супермаркеты "ВкусВилл"

Пару дней назад в Instagram-аккаунте "ВкусВилл" появился рекламный ролик с лесбийской парой. Однако, подписчики не оценили такого креатива и в комментариях устроили настоящий скандал. На следующий день представители сети удалили ЛГБТ-ролик и извинились. Однако, и этот ход не оценили. На этот раз тиктокеры поддержали ЛГБТ-сообщество.