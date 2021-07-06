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После удаления ЛГБТ-рекламы тиктокеры атаковали супермаркеты "ВкусВилл"

После удаления ЛГБТ-рекламы тиктокеры атаковали супермаркеты "ВкусВилл" (6 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 14:27
Сообщество : Истории
Метки: #вкусвилл   ynews   извинения   интересное   лгбт   реклама   тиктокеры   фото   
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Пару дней назад в Instagram-аккаунте "ВкусВилл" появился рекламный ролик с лесбийской парой. Однако, подписчики не оценили такого креатива и в комментариях устроили настоящий скандал. На следующий день представители сети удалили ЛГБТ-ролик и извинились. Однако, и этот ход не оценили. На этот раз тиктокеры поддержали ЛГБТ-сообщество.

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Метки: #вкусвилл   ynews   извинения   интересное   лгбт   реклама   тиктокеры   фото   
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7k
Wollas 57 минут назад
Ссылка youtu.be
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33k
Антон 57 секунд назад
Ошибка, это не лечить питоров!
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11k
Artem 4 минуты назад
Ой млять расстройство то какое..
Ошибки, валите нахрен из этой страны... Мы вас, действительно, считаем ошибками!
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25k
Вован 9 минут назад
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522
робт 11 минут назад
Ссылка coub.com
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3k
Brataxe 16 минут назад
Пропаганда педрастии запрещена законом. Это не ошибка - это ошибка в квадрате.
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1k
Гном 17 минут назад
Давайте все же посмотрим на это без эмоций и пропаганды - вся гомосятина это самая настоящая ошибка природа, которая не позволяет им оставлять потомство естественным путём. Их количество растёт только от передачи болезни от больных через «укус в жопу» здоровых
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6k
SR 18 минут назад
Есть банальный рекламный ход - реклама через скандал. ВкусВилл просто сделал на гомофобах хорошую рекламу, затратив на это копейки. Так что, господа - противники ЛГБТ, вас просто использовали, или, чтобы понятнее было, поимели.
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259
Онколог 22 минуты назад
Неформальные ЛГБТ индивиды не смогут бойкотировать "ВкусВилл", т.к. в шаговой доступности сложно найти всякие фалафели, нуты, хуммусы, экофрендли продукты, залупу на вортникукты и т.д., которые так горячо любит ЛГБТ братия...
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26k
winergy2012 Полчаса назад
А чо по английски то орет пи.дарешка?Для отчетности западным хозяевам?
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14k
vikklu Полчаса назад
Они не ошибки, они - мерзость.
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5k
Александр Зотов Полчаса назад
о, вкусвил теперь решил на заднехромосомных тиктокерах хайпануть в продолжение?)
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2k
V2.Smirnov Полчаса назад
В Tik-Tok - ни ногой!
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1k
Incognito Полчаса назад
Серьезно, вот эти 0.001% непойми кто и что, с мозгами как у улитки, угрожают с пеной у рта что будут типа бойкотировать магазин... ДА РАДИ БОГА! В России по закону (!) запрещена любая пропаганда ЛГБТ! Это раз! Во вторых: пусть бойкотируют нафиг: магазину же легче будет- он не потеряет БОЛЬШИНСТВО покупателей, обычных (!) гетеро людей, коих ПОДАВЛЯЮЩЕЕ МАКСИМАЛЬНО большинство в России, и которые в гробу видели это истеричное и дурное подавляющее меньшинство, которое внезапно решило устроить террор независимому магазину за его мнение и решение сохранить покупателя, чем вестись на поводу западно-европейских ультра-левых "ценностей". В конце, всегда всё решают ДЕНЬГИ, а не приверженность к той или иной идеологии! Особенно, когда дело касается прямой выручки и потенциальная возможная потеря огромного колличества потенциальных традиционных покупателей! Это действует и в США и в Европе и ВЕЗДЕ! "Любовь, мир, жвачка" ради ЛГБТ и т.д. всех "вечно обиженных" и "притесненных" уходит глубоко в ж*пу, когда на кон встают вопросы потери огромного колличества бабла из за неправильного выбора сети/фирмы приоритетов в плане покупателя. Эти ЛГБТ это 0,00001% от всего населения планеты, но они истерят и требуют к себе больше, громче и наглее всего чего они там себе понапридумывали, в разрез ПОДАВЛЯЮЩЕМУ БОЛЬШИНСТВУ нормальному населению планеты. И таки да, сегодня большинство представителей ЛГБТ это или психически нестабильные всякие молодые индивиды, которым шиза ударила в голову из за пропаганды ультра левых ЛГБТ из Запада и Европа и своего "мнения" как независимые люди они не имеют, а просто кинулись на "то что модно" и им капитально засрали мозги, или же это просто всякие действительно ЛГБТ придуркуватые, которые во всю сейчас истерят, лишь ради внимания и возможного бабла (приглашение на говнопередачки сортирного содержания, интервь из за скандалов, любая возможность засветить своё е*ало в интернете и на тв).
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500
Степан Матвеев 37 минут назад
Где-то было видео с алкашом -"Это разборки [мат]!"
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1k
BAMBRA 40 минут назад
Из-за чего вообще весь этот кипеш? Если я иду в магазин за котлетами, мне вообще насрать на сексуальную ориентацию продавца. Я ведь не продавца собираюсь жарить, а котлету. )))
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18k
Ego sum qui sum 46 минут назад
и первый и второй шаг сети скорее всего заранее продуманный пиар ход
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34k
Лесли 🥰 46 минут назад
А почему во втором ролике про нормальную семью, одни дочери? Где сыновья?))))
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541
сеньор Леонсио 50 минут назад
Что и требовалось доказать,тик-токеры - [мат]!
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19k
Виталий Касандров 50 минут назад
Ну как бы и раньше подозревал что тиктокеры ошибка природы, но из-за дебильностти а оказывается они еще и 3.14доры .
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6k
Летучий Мыш 51 минуту назад
ЛГБТ- самые беззащитные??!! "Ну извиниите"
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