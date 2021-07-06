Активисты из Тбилиси добились отмены ЛГБТ-марша

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Суровые мужчины срывали радужные флаги, разгромили офис организаторов, перекрыли ряд центральных улиц и успели атаковать нескольких журналистов, приехавших освещать мероприятие.
В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой были проведены разнообразные мероприятия. Вишенкой на торте должен был стать гей-парад. Марш планировалось провести 5 июня в 17.00. Однако намеченное шествие так и не состоялось.
Протестующие устроили свой контрмарш, который ознаменовали перекрытием центральных улиц и погромами. Атаке подвергся офис организации "Тбилиси прайд".
Члены ультраконсервативных движений и представители Грузинской православной церкви с раннего утра собрались у здания законодательного органа республики, чтобы призвать жителей страны не допустить проведение марша, чуждого христианской морали.
Под раздачу первыми попали представители оппозиционной партии «Европейская Грузия». Ранее они декларировали целесообразность проведения "марша достоинства", поэтому радикалы не стали с ними церемониться и забросали оппозиционеров бутылками, палками, яйцами, выгнав их с территории, прилегавшей к зданию парламента.
Беснующаяся толпа набросилась и на журналистов, снимавших происходящее. Атаке подверглись сотрудники 5 телеканалов, 3 печатных СМИ, 2 журналистов радиовещания - об этом сообщили многие СМИ. "Тбилиси Прайд", организовывавшая марш, заявила о 40 пострадавших.
По всему городу активисты срывали "радужные" флаги и жгли символику ЛГБТ.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что проведение «марша достоинства» на сегодняшний день является нецелесообразным, однако заявил, что найдет для этой акции другое время и место. Пытаясь усидеть на двух стульях, он обратился к митингующим, заявив, что понимает их позицию. "Даже сегодня люди, которые протестуют, выражают свою позицию и хотят проводить определенные марши, это их право, естественно, мы понимаем это как данность и понимаем их желания, это их конституционное право".
Между тем, пока премьер-министр определялся со своими принципами, активисты спустили флаг Евросоюза на здании парламента Грузии и заменили его на флаг с грузинским крестом.
Представители ЛГБТ-сообщества, оценив сложность обстановки, решились на отказ от "Марша достоинства". Активисты "Тбилиси Прайда" заявили, что во всем виноваты власти страны, которые не обеспечили безопасность ЛГБТ-сообщества и их сторонников, а выходить на улицы "полные насильников, поддерживаемых властями и патриархатом" они не хотят.
Однако борьба за достоинство будет продолжена, и это "необратимый процесс!", – говорится в распространенной информации.
Однако борьба за достоинство будет продолжена, и это "необратимый процесс!", – говорится в распространенной информации.
"Западные партнеры" в лице США осудили происходящее в Тбилиси. Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс разместил в Твиттере заявление, в котором сказал, что руководство страны и ее правоохранительные органы должны защищать конституционные права на свободу выражения мнений и собраний. Кроме прочего, он призвал привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию.
We condemn the July 5 violent attacks in Georgia on civic activists, community members, and journalists. Georgia’s leaders and law enforcement are obligated to protect the Constitutional rights to freedom of expression and assembly and prosecute those participating in violence. https://t.co/gQj9goCsN7— Ned Price (@StateDeptSpox) July 5, 2021
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"выходить на улицы "полные насильников, поддерживаемых властями и патриархатом" они не хотят." Круто. А я не хочу выходить на улицу где ходят гомосеки.
Если вы хотите в ЕС и НАТО, то должны принимать их правила и порядки.
А если вас что-то не устраивает, то развивайте свою маленькую, гордую и независимую страну по своим правилам.
А то грузины хотят и рыбку съесть, и на сковородку не сесть!
А так не получится!
У нас всё плачевно, пи,дар.ас на пи,дар.асе и всем поху-й
Так и тут. в Грузии живут Грузины
Тут грузины молодцы, похвально.
2. Что хуже, геи или религиозные фундаменталисты? Вы за кого?
3.Сцука.В Грузии шизофрения во все поля.
Тут хотим в ЕС и НАТО. А вот тут не хотим. Тут РФ оккупант, а тут РФ партнер.
А все почему?
А потому что в Грузии издавна раплодилось интеллегентов-умников киздаболов- мыслителей.
А чем произошедшее не свобода выражения мнений и собраний? В Киеве ещё круче выражали и это нравилось западным кураторам.