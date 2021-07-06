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Активисты из Тбилиси добились отмены ЛГБТ-марша

Активисты из Тбилиси добились отмены ЛГБТ-марша (10 фото + 2 видео)

Автор:
06 июля 2021 09:19
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: видео   гей-парад   протест   тбилиси   
1455
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Суровые мужчины срывали радужные флаги, разгромили офис организаторов, перекрыли ряд центральных улиц и успели атаковать нескольких журналистов, приехавших освещать мероприятие.

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Метки: видео   гей-парад   протест   тбилиси   
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32  комментария
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55k
pynh 2 часа назад
Все правильно. Нахер тридварасов.

"выходить на улицы "полные насильников, поддерживаемых властями и патриархатом" они не хотят." Круто. А я не хочу выходить на улицу где ходят гомосеки.
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503
manul74 6 секунд назад
ну если ты п....рас и неисправить.... ну меси гавно дома, но махать своими принципами на улице... будь готов отгрести.
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40k
Александр Минуту назад
Грузины глупые! Надо было подождать начало марша и накрыть сразу всех!
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2k
VPJ 8 минут назад
Битва педерастов....а, что...это можно и ТВ-шоу организовать.
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1k
Татьяна Юсова 17 минут назад
Нельзя быть чуть-чуть беременным!
Если вы хотите в ЕС и НАТО, то должны принимать их правила и порядки.
А если вас что-то не устраивает, то развивайте свою маленькую, гордую и независимую страну по своим правилам.
А то грузины хотят и рыбку съесть, и на сковородку не сесть!
А так не получится!
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371
Семен 18 минут назад
Ну хоть здесь грузины не подкачали...
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6k
КОСТЯН 22 минуты назад
Активисты из Тбилиси приезжайте в Россию!!!
У нас всё плачевно, пи,дар.ас на пи,дар.асе и всем поху-й
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0
Alex Полчаса назад
Какой Шкандаль, нуу судя по всему видимо очко товарища
уступает в своих качествах очку ослика
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5k
Александр Иванов Полчаса назад
Пусть земля горит под ногами гомосеков!
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33k
Alex Полчаса назад
Обезьяны против пид**сов
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67k
Пётровыч Полчаса назад
Педики хотели внимания, они его получили))
Тут грузины молодцы, похвально.
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1k
Broscan 40 минут назад
Что бы там не говорили,но народ ещё не потерян!
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14k
Поручик 48 минут назад
"Овечки на горных пастбищах - они и привычные, и "безотказные". А тут предлагают каких-то волосатых мужиков в жопу драть..."
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9k
Максим 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Sergius SPb 52 минуты назад
1, Им что, не интересно увидеть лица и пересчитать геев и лесбиянок?
2. Что хуже, геи или религиозные фундаменталисты? Вы за кого?
3.Сцука.В Грузии шизофрения во все поля.
Тут хотим в ЕС и НАТО. А вот тут не хотим. Тут РФ оккупант, а тут РФ партнер.
А все почему?
А потому что в Грузии издавна раплодилось интеллегентов-умников киздаболов- мыслителей.
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27k
MatveiVainrub Час назад
Грузины молодцы . Так держать . Распространение 3.14дарастии в Грузии не прошло с чем я очень поздравляю эту страну . Надеюсь другие последуют этому здравому посылу .
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4k
Борис Карабанов Час назад
Фи, как не толерантно!
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55k
pynh Час назад
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33k
Alex Час назад
Это был пробный шар. Раз легли под амеров, приготовьтесь сменить и ориентацию еще, дол**бы
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15k
sgb66 Час назад
"Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс разместил в Твиттере заявление, в котором сказал, что руководство страны и ее правоохранительные органы должны защищать конституционные права на свободу выражения мнений и собраний."
А чем произошедшее не свобода выражения мнений и собраний? В Киеве ещё круче выражали и это нравилось западным кураторам.
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3k
Джордж. Вашингтон. Час назад
Переведите, пжлст
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