Активисты из Тбилиси добились отмены ЛГБТ-марша

Представители ЛГБТ-сообщества, оценив сложность обстановки, решились на отказ от "Марша достоинства". Активисты "Тбилиси Прайда" заявили, что во всем виноваты власти страны, которые не обеспечили безопасность ЛГБТ-сообщества и их сторонников, а выходить на улицы "полные насильников, поддерживаемых властями и патриархатом" они не хотят.

Однако борьба за достоинство будет продолжена, и это "необратимый процесс!", – говорится в распространенной информации.