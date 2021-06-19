НАТО нас бережет. От "захвата" завода в Болгарии до

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Возле границ России, расположены силы НАТО.
Сюда прибывают лишь элитные солдаты.
Они часто проводят учения, и вот сводка за месяц, от "захвата" завода в Болгарии до ....
Сюда прибывают лишь элитные солдаты.
Они часто проводят учения, и вот сводка за месяц, от "захвата" завода в Болгарии до ....
1. 29 мая 2021 года. Американские военные "захватили" завод в Болгарии
Во время учений НАТО в Болгарии произошел скандал с участием американских военнослужащих, сообщает телеканал Nova.
Накануне они попали на видео, когда ворвались в цех по производству оливкового масла в районе города Пловдив, угрожая при этом его работникам оружием.
Как выяснилось, завод находится рядом с военным аэродромом, на котором проходили учения. Группа вооруженных солдат перелезла через забор и начала "штурмовать" предприятие. Ворвавшись внутрь, солдаты приказали сотрудникам не двигаться и обыскали помещение. Позже они объяснили, что посчитали эту территорию частью тренировочной зоны.
Хозяин цеха Марин Димитров назвал произошедшее унизительным и обратился в суд. "Для меня это серьезное оскорбление. Как будто я террорист какой-то", — добавил он.
Позже министр обороны республики Георги Панайотов извинился за инцидент, назвав его "явным недоразумением". Ведомство вместе с американской стороной заявило о готовности компенсировать пострадавшим материальный ущерб.
Накануне они попали на видео, когда ворвались в цех по производству оливкового масла в районе города Пловдив, угрожая при этом его работникам оружием.
Как выяснилось, завод находится рядом с военным аэродромом, на котором проходили учения. Группа вооруженных солдат перелезла через забор и начала "штурмовать" предприятие. Ворвавшись внутрь, солдаты приказали сотрудникам не двигаться и обыскали помещение. Позже они объяснили, что посчитали эту территорию частью тренировочной зоны.
Хозяин цеха Марин Димитров назвал произошедшее унизительным и обратился в суд. "Для меня это серьезное оскорбление. Как будто я террорист какой-то", — добавил он.
Позже министр обороны республики Георги Панайотов извинился за инцидент, назвав его "явным недоразумением". Ведомство вместе с американской стороной заявило о готовности компенсировать пострадавшим материальный ущерб.
2. 18 мая 2021 года. Солдаты НАТО устроили драку с тремя женщинами в Эстонии
18 мая издание Postimees со ссылкой на одного из очевидцев драки сообщило, что столкновение было более серьезным, чем его описали официальные представители альянса.
«Я видел, как местный житель и британский солдат ссорились друг с другом в Тапа у кафе Päts, а затем перебранка переросла в драку. <…> К сожалению, в драку втянули и женщину, которую солдаты также били. Всего в потасовке участвовали три женщины, две явно пошли защищать свою подругу от солдат», — цитирует издание местного жителя.
Он также добавил, что, поскольку стоял вдалеке, он не увидел каких-либо повреждений на ком-то из участников драки.
Мужчина уточнил, что подобное происходит не впервые: ранее он уже видел дерущихся между собой солдат Североатлантического альянса.
«Честно говоря, в Тапа больше нельзя выходить поесть в выходные дни, поскольку после обеда в четыре часа дня британские солдаты уже пьяны в стельку и цепляются к местным», — рассказал он.
В январе 2020 года стало известно, что военнослужащий сил НАТО, дислоцированных в Эстонии, устроил дебош в одном из SPA-центров Таллина: мужчина напал на одном из сотрудников центра. В штабе НАТО подтвердили факт инцидента, уточнив, что проводится расследование.
«Я видел, как местный житель и британский солдат ссорились друг с другом в Тапа у кафе Päts, а затем перебранка переросла в драку. <…> К сожалению, в драку втянули и женщину, которую солдаты также били. Всего в потасовке участвовали три женщины, две явно пошли защищать свою подругу от солдат», — цитирует издание местного жителя.
Он также добавил, что, поскольку стоял вдалеке, он не увидел каких-либо повреждений на ком-то из участников драки.
Мужчина уточнил, что подобное происходит не впервые: ранее он уже видел дерущихся между собой солдат Североатлантического альянса.
«Честно говоря, в Тапа больше нельзя выходить поесть в выходные дни, поскольку после обеда в четыре часа дня британские солдаты уже пьяны в стельку и цепляются к местным», — рассказал он.
В январе 2020 года стало известно, что военнослужащий сил НАТО, дислоцированных в Эстонии, устроил дебош в одном из SPA-центров Таллина: мужчина напал на одном из сотрудников центра. В штабе НАТО подтвердили факт инцидента, уточнив, что проводится расследование.
3. 8 мая 2021 года. Десять американских десантников пострадали во время прыжков в Эстонии
Травмы во время прыжков с парашютом в рамках учений Swift Response в Эстонии получили 10 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии армии Соединенных Штатов.
«Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе», — заявил в беседе с Postimees пресс-атташе посольства США Марк Нейлор.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 8 мая, когда в рамках учений на аэродром Нурмси был выброшен десант из порядка 600 парашютистов. Получившие при приземлении травмы были доставлены в ЭМО Северо-Эстонской региональной больницы.
На данный момент в медицинском учреждении остались только трое из получивших травмы военнослужащих — остальных отправили на службу.
«Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе», — заявил в беседе с Postimees пресс-атташе посольства США Марк Нейлор.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 8 мая, когда в рамках учений на аэродром Нурмси был выброшен десант из порядка 600 парашютистов. Получившие при приземлении травмы были доставлены в ЭМО Северо-Эстонской региональной больницы.
На данный момент в медицинском учреждении остались только трое из получивших травмы военнослужащих — остальных отправили на службу.
4. 7 июня 2021 года. Пьяных солдат НАТО сняли с поезда у российско-эстонской границы
В Эстонии задержали шестерых британских солдат за нарушение общественного порядка в поезде, пишет Daily Mirror.
Инцидент произошел в городе Йыгева неподалеку от границы с Россией. Пассажиры пожаловались на шумное поведение военнослужащих, которые, по словам очевидцев, были пьяны и агрессивны.
Проводники попытались решить проблему сами, однако это не подействовало и пришлось вызвать полицию. В результате солдат задержали и передали военной полиции НАТО. Теперь их ждет дисциплинарное взыскание.
Эксперт Брюс Джонс из издательства Jane's, в свою очередь, посчитал, что к инциденту могут быть причастны "агенты российской разведки". В Министерстве обороны заверили, что разбираются в обстоятельствах происшествия.
Это не первый скандал с участием солдат НАТО в Эстонии. В мае британские военные устроили потасовку с местными жителями, которым не понравилось, что солдаты разговаривают с одной из женщин. Конфликт перерос в уличную драку, но после прибытия полиции стороны не стали предъявлять друг другу обвинения.
Инцидент произошел в городе Йыгева неподалеку от границы с Россией. Пассажиры пожаловались на шумное поведение военнослужащих, которые, по словам очевидцев, были пьяны и агрессивны.
Проводники попытались решить проблему сами, однако это не подействовало и пришлось вызвать полицию. В результате солдат задержали и передали военной полиции НАТО. Теперь их ждет дисциплинарное взыскание.
Эксперт Брюс Джонс из издательства Jane's, в свою очередь, посчитал, что к инциденту могут быть причастны "агенты российской разведки". В Министерстве обороны заверили, что разбираются в обстоятельствах происшествия.
Это не первый скандал с участием солдат НАТО в Эстонии. В мае британские военные устроили потасовку с местными жителями, которым не понравилось, что солдаты разговаривают с одной из женщин. Конфликт перерос в уличную драку, но после прибытия полиции стороны не стали предъявлять друг другу обвинения.
5. 15 июня 2021 года. Немецкие солдаты в Литве устроили нацистскую вечеринку и изнасиловали сослуживца. Минобороны ФРГ из-за скандала выводит мотопехотный взвод из Литвы
Немецкие солдаты, расквартированные в Литве, устроили неонацистскую вечеринку, в ходе которой изнасиловали сослуживца. Об этом пишет Spiegel.
Взвод 92-го учебного танкового гренадерского батальона из миссии НАТО устроил «восстановительное мероприятие». 30 апреля подразделение заселилось в один из отелей в городе Рукла. Выяснилось, что в ходе вечеринки солдаты пели правые экстремистские и антисемитские песни. В частности, они исполнили «серенаду», посвященную Адольфу Гитлеру, при этом проигнорировали требование сержанта прекратить.
В тот же вечер один из солдат вложил свой пенис в рот спящему товарищу и снял это на видео.
Также выяснилось и о других случаях неуставного отношения в подразделении. В частности, один из солдат афганского происхождения в течение нескольких месяцев подвергался сексуальным издевательствам и оскорблениям, а в какой-то момент даже обнаружил вырезанное на своем оружии слово «шлюха». Кроме того, звучали уничижительные комментарии в адрес евреев.
15 июня министр обороны Германии Аннегрет Крам-Карренбауэр назвала поведение солдат «непростительным» и «постыдным». Весь взвод решили вернуть в Германию.
Взвод 92-го учебного танкового гренадерского батальона из миссии НАТО устроил «восстановительное мероприятие». 30 апреля подразделение заселилось в один из отелей в городе Рукла. Выяснилось, что в ходе вечеринки солдаты пели правые экстремистские и антисемитские песни. В частности, они исполнили «серенаду», посвященную Адольфу Гитлеру, при этом проигнорировали требование сержанта прекратить.
В тот же вечер один из солдат вложил свой пенис в рот спящему товарищу и снял это на видео.
Также выяснилось и о других случаях неуставного отношения в подразделении. В частности, один из солдат афганского происхождения в течение нескольких месяцев подвергался сексуальным издевательствам и оскорблениям, а в какой-то момент даже обнаружил вырезанное на своем оружии слово «шлюха». Кроме того, звучали уничижительные комментарии в адрес евреев.
15 июня министр обороны Германии Аннегрет Крам-Карренбауэр назвала поведение солдат «непростительным» и «постыдным». Весь взвод решили вернуть в Германию.
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