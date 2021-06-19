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НАТО нас бережет. От "захвата" завода в Болгарии до

НАТО нас бережет. От "захвата" завода в Болгарии до (7 фото + 1 видео)

Автор:
19 июня 2021 14:09
Метки: болгария   нато   скандалы   учения   
443
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Возле границ России, расположены силы НАТО.
Сюда прибывают лишь элитные солдаты.
Они часто проводят учения, и вот сводка за месяц, от "захвата" завода в Болгарии до ....

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Метки: болгария   нато   скандалы   учения   
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814
Электрик 2 часа назад
Так и есть, так и есть.....
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etheral Час назад
Ради удобства можно было и хронологию сохранить.
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etheral Чёрный кот Полчаса назад
Ага, хронология не в датах, а жизнь не в бытие.
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Это всё ветер виноват. Знаете ли близость с Россией...постоянно задувает какую-нибудь хрень...Вот и не выдерживают солдатики. То тоску, то скуку, то просто ностальгию по родине...
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63k
Чёрный кот Автор поста 2 часа назад
Русские виноваты :)

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26
meufknbo 2 часа назад
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