НАТО нас бережет. От "захвата" завода в Болгарии до

18 мая издание Postimees со ссылкой на одного из очевидцев драки сообщило, что столкновение было более серьезным, чем его описали официальные представители альянса.



«Я видел, как местный житель и британский солдат ссорились друг с другом в Тапа у кафе Päts, а затем перебранка переросла в драку. <…> К сожалению, в драку втянули и женщину, которую солдаты также били. Всего в потасовке участвовали три женщины, две явно пошли защищать свою подругу от солдат», — цитирует издание местного жителя.



Он также добавил, что, поскольку стоял вдалеке, он не увидел каких-либо повреждений на ком-то из участников драки.



Мужчина уточнил, что подобное происходит не впервые: ранее он уже видел дерущихся между собой солдат Североатлантического альянса.



«Честно говоря, в Тапа больше нельзя выходить поесть в выходные дни, поскольку после обеда в четыре часа дня британские солдаты уже пьяны в стельку и цепляются к местным», — рассказал он.



В январе 2020 года стало известно, что военнослужащий сил НАТО, дислоцированных в Эстонии, устроил дебош в одном из SPA-центров Таллина: мужчина напал на одном из сотрудников центра. В штабе НАТО подтвердили факт инцидента, уточнив, что проводится расследование.