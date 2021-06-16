Парламент Венгрии запретил в школах пропаганду ЛГБТ

Премьер-министр страны Виктор Орбан, внесший закон на рассмотрение, считает, что принятое решение архиважно для защиты прав детей. "Есть содержание, которое дети в определенном возрасте могут неправильно понять и которое может оказать пагубное влияние на их развитие в данном возрасте, или которое дети просто не могут переварить, и которое поэтому может запутать их развивающиеся моральные ценности или из образ себя или мира".