Парламент Венгрии запретил в школах пропаганду ЛГБТ

Виктор Орбан
Разношерстная реакция соцсетей
И у насъ, и у нихъ это полумѣры. Не знаю по поводу Удмуртіи-на-Дунаѣ, но въ Россіи давно стоитъ приравнять ЛГБТ къ экстремизму и запретить его распространеніе безъ удобныхъ оговорокъ про дѣтей.— Никитасъ ️️🇷🇺 (@nikitasio) June 15, 2021
Когда говорят про пропаганду ЛГБТ, то кажется, что ЛГБТ - это как секта какая-то, как Свидетели Иеговы. Запретил, закрыл, арестовал - и все, нет ЛГБТ. А вот хрен вам. Против природы не попрешь— Black cat owner (@matyuhin) June 15, 2021
Невозможно пропагандировать то, что заложено с рождения.— большой местный долбоёб (@SuvatosLabo) June 15, 2021
Точнее, пропагандировать-то можно, но это повлияет ровно ни на что
Что они себе позволяют? Менять пол надо в детстве, пока ещё психика не окрепла. Как они узнают, что родились не в том теле, если им об этом никто не расскажет? Испортят детям всю жизнь 😕— bews (@deltebews) June 16, 2021
Источник:
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Т.е. венгерские питорасы в открытую признали, что понимают, что общество против них, раз уж антигейский закон привлечет голоса к политику
Д - демократия. А, согласно определению, демократия основана на принятии решений большинством голосов и подчинении меньшинства большинству. Так что пусть ипут друг дружку в жопы молча.