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Парламент Венгрии запретил в школах пропаганду ЛГБТ

Парламент Венгрии запретил в школах пропаганду ЛГБТ (9 фото)

Автор:
16 июня 2021 08:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: венгрия   дети   закон   запрет на пропаганду ЛГБТ   школа   
638
9
Принят специальный закон, запрещающий распространять в школах материалы о гомосексуальности и трансгендерности. Таким образом, в стране пытаются защитить права детей.
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Метки: венгрия   дети   закон   запрет на пропаганду ЛГБТ   школа   
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15  комментариев
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717
Электрик 19 минут назад
Да насрать мне на вашу "природу" питоры - ебпите себя куда хотите, но не хрен на весь белый свет кричать об этом и требовать какие-то права - какие вам, ущербным, ещё права-то нужны, радуйтесь, что человечество дожило до такой вот практически полной толерантности к вам.....
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13k
Агент Безопасной Национальности 6 минут назад
"принятый закон - популистский ход перед выборами"
====================
Т.е. венгерские питорасы в открытую признали, что понимают, что общество против них, раз уж антигейский закон привлечет голоса к политику

Д - демократия. А, согласно определению, демократия основана на принятии решений большинством голосов и подчинении меньшинства большинству. Так что пусть ипут друг дружку в жопы молча.
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1k
Павел 9 минут назад
И закон приняли и питора вычислили, Молодцы!
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9
Kirill Samuilov 13 минут назад
"Запретители" лгбт представитель которых в европарламенте был пойман сбегающим с гей-оргии, ну да, ну да. Блюстители ценностей мля.
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15k
KOSTELLO Полчаса назад
Ай да Угры, ну порадовали
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19k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
В очередной раз показательно, что лгбт нужен лишь повод поскандалить. Им не запретили однополые отношения, им не запретили е…ать друг друга в жопы, им просто запретили это пропагандировать. Если у тебя «природа», то тебе никто не запрещает найти такого же и делать друг с другом все что угодно у себя дома. Но нет, они чем-то недовольны и протестуют.
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5k
Александр Иванов Полчаса назад
Прозревает Европа.
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62k
Viktor 37 минут назад
Тёзка, Виктор Орбан - наш человек!
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7k
Bubba_Wash 46 минут назад
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Patmaz 48 минут назад
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Patmaz 49 минут назад
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