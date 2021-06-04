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Доставщик еды сначала высказал свое неудовольствие из-за ожидания заказчицы, а после принялся сыпать оскорблениями, а потом и вовсе ударил по лицу.
Студентка МГИМО Наталия Аверичева рассказала, что столкнулась с недопустимым поведением курьера. Доставщик еды привез заказ к общежитию, где живет девушка и, т.к. посторонним в здание входить запрещено, стал ожидать, пока Наталья спустится ко входу. Когда клиентка вышла за заказом, курьер оказался взвинченным и высказал девушке свое неудовольствие.
Сначала он стал спрашивать ее, почему он должен ждать, «когда у него много дел, а зарплата копейки». На это Аверичева ответила, что ее не интересуют его проблемы в жизни, после чего, по словам девушки, началась словесная перепалка. Студентка рассказывает, что услышала оскорбления вроде „мартышка“, „ни один мужчина на такую не посмотрит“, „вокруг моего члена крутятся самые красивые женщины, а такие, как ты, мне не нужны“.
"Я послала его. И получила пощечину", — говорит Аверичева. После этого, как утверждает девушка, доставщик грозился «разбить ей *****», продолжил преследовать ее, снимал на камеру и даже пытался забрать заказ. Эту историю Аверичева рассказала на страничке своего Инстаграма, пожаловавшись на то, что из службы заказов ей так и не позвонили.
Через время представители сервиса Delivery Club все-таки связались с девушкой и принесли ей извинения.
Реакция соцсетей
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Метки: Девушка видео доставка еды еда курьер оскорбление
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D, B! ©Лавров
задержалась по причине того, что наносила боевой раскрас что бы не пугать окружающих?
Сколько ждал курьер? что она ему сказала?
Во-вторых, почему на видео она прикрывает рот рукой? Врёт? Это обычный признак.
Я регулярно пользуюсь доставкой пива. Вкусное. Но у меня был период, когда нога травму перенесла. И пройти 2 метра было проблемой. И домофон, зараза не работал. Курьер мог даже 15 мин ждать под подъездом пока кто-то зайдёт или выйдет. Один раз звоню чтобы сделать заказ, а девочка говорит - я не приму у вас заказ потому что на вас жалуется доставка. Я ей говорю - я понимаю мой косяк. Я за это неудобство накину доставке две соточки. Всё. Доставка ко мне приезжала с улыбкой)
Студентка решила и в России не отставать...
Сдаётся мне, что он её ждал далеко не пять минут. И вела она себя, так что лещ это самое малое, что она заслужила.
И почему до сих кто-то считает, что женщине можно всё и безнаказанно? Например, сказать мужчине иди нахй? Наличие влагалища не даёт человеку никаких привилегий. Отвечай за свои слова, поступки и оскорбления.
Всё вокруг иллюзия, которую усиленно строят.