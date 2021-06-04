Сначала он стал спрашивать ее, почему он должен ждать, «когда у него много дел, а зарплата копейки». На это Аверичева ответила, что ее не интересуют его проблемы в жизни, после чего, по словам девушки, началась словесная перепалка. Студентка рассказывает, что услышала оскорбления вроде „мартышка“, „ни один мужчина на такую не посмотрит“, „вокруг моего члена крутятся самые красивые женщины, а такие, как ты, мне не нужны“.