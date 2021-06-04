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"Ни один мужчина не посмотрит!": студентка МГИМО нарвалась на оскорбления и пощечину от курьера

"Ни один мужчина не посмотрит!": студентка МГИМО нарвалась на оскорбления и пощечину от курьера (12 фото + 1 видео)

Автор:
04 июня 2021 09:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Девушка   видео   доставка еды   еда   курьер   оскорбление   
2997
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Доставщик еды сначала высказал свое неудовольствие из-за ожидания заказчицы, а после принялся сыпать оскорблениями, а потом и вовсе ударил по лицу.

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Метки: Девушка   видео   доставка еды   еда   курьер   оскорбление   
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38  комментариев
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4k
magic32 2 часа назад
надо не в соцсети бежать, а в полицию заявлять.
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−1
Лучший Друг Полминуты назад
Мгимо? И эти курицы потом будут представлять Россию на международной арене?

D, B! ©Лавров
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6k
grimmsan 5 минут назад
ну и р*жа ))))
задержалась по причине того, что наносила боевой раскрас что бы не пугать окружающих?
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7k
Maddy8 7 минут назад
Сперва надо выслушать обе стороны конфликта, опросить свидетели и посмотреть записи с камер. Жить по принципу: нравиться/ не нравиться, это бред.
Сколько ждал курьер? что она ему сказала?
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1k
Алексей 8 минут назад
а самой приготовить не дано? Руки из зада ростут? Ах даааа...нуден контент !!! Порыдать. пожаловаться, попросить...
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0
Nik 17 минут назад
Все правильно сделал
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1k
Петр 18 минут назад
Анализ "морды лица" "потерпевшей" - "ну, наконец-то я засветилась". :)))))))
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17
Евгений Полчаса назад
Задержался, дай на чай малеху, и на этом все закончится, какие проблемы?
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−72
v-50 Полчаса назад
и первым дело ябидное видео снять
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4k
Дарвин и аморальная премия 43 минуты назад
Пусть сиськи покажет,а там уже решим: стоит или не стоит на нее смотреть
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940
Saplus 43 минуты назад
Не знаю, как там в МГИМО, но у меня есть пара знакомых куриц, которым каждый официант и таксист хочет леща отвесить ))
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9k
Alex 46 минут назад
100% там было не все так просто. Ждал видимо не 5 мин, а когда высказал, был просто послан... Эти же "звезды" продавцов, доставщиков да таксистов за людей не считают.
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17k
nobody® 51 минуту назад
Во-первых, это одностороннее изложение ситуации. Верить на слово?
Во-вторых, почему на видео она прикрывает рот рукой? Врёт? Это обычный признак.
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1k
Bobbus 52 минуты назад
Высосанная из пальца история. Скорей всего там обе стороны хороши, у нас в стране много дурачков, самоутверждающихся за счет обслуги. Наорать на дворника, продавца, водителя- на тех, кто не сможет дать отпора, таким образом повысить свое чсв. Но и курьер не прав, если руки распускал.
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91
Nane First NameLast Час назад
Странная ситуация. Девочка явно недоговаривает.

Я регулярно пользуюсь доставкой пива. Вкусное. Но у меня был период, когда нога травму перенесла. И пройти 2 метра было проблемой. И домофон, зараза не работал. Курьер мог даже 15 мин ждать под подъездом пока кто-то зайдёт или выйдет. Один раз звоню чтобы сделать заказ, а девочка говорит - я не приму у вас заказ потому что на вас жалуется доставка. Я ей говорю - я понимаю мой косяк. Я за это неудобство накину доставке две соточки. Всё. Доставка ко мне приезжала с улыбкой)
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1k
Bogdan Krasota Час назад
Тоесть курица обложила матом, сама призналась что послала, и отхватила пощечину. Никаких доказательств оскорбления или той же пощечины не предоставила. Хочет компенсацию.
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1k
Иван Иванов Час назад
Ох уж эта мода на публичное огорчение
Скоро поср..ть не заможет и в сеть свое измученное лицо
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715
Олег Шишкин Час назад
История, как всегда, только со слов женщины. Не девушка, кстати, а женщина. И с её слов она, конечно же, никого не провоцировала, а мужчина на неё набросился просто так. Ага... Верим...
Сдаётся мне, что он её ждал далеко не пять минут. И вела она себя, так что лещ это самое малое, что она заслужила.
И почему до сих кто-то считает, что женщине можно всё и безнаказанно? Например, сказать мужчине иди нахй? Наличие влагалища не даёт человеку никаких привилегий. Отвечай за свои слова, поступки и оскорбления.
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634
Татьяна Юсова Час назад
Попахивает обычным пиаром. Девице захотелось прославиться, а вот и повод. Я сомневаюсь в пощечине, но вот в том, что высокомерную девицу послали в некорректной форме, уверена. Видела я этих студенточек из МГИМО, которые считают себя высшей кастой. Кстати, у входа в общежитие МГИМО есть камера, и если бы было рукоприкладство, то видео давно бы стало достоянием общественности и правоохранительных органов.
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5k
Мистер Фикс Час назад
И обязательно выставить в соцсети свое огорченное рыло
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488
Игорь Меншиков Час назад
Могут здохнуть на камеру главное лайки. Встретились двое долбоклюя
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