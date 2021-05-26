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В Тольятти вынуждают уволиться учительницу, отказавшуюся агитировать за «ЕР»

В Тольятти вынуждают уволиться учительницу, отказавшуюся агитировать за «ЕР» (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 мая 2021 16:18
Метки: выборы   тольяти   учитель   
325
2
1
В Тольятти учительницу английского языка в школе № 90 Алену Скворцову вынуждают написать заявление об увольнении из-за того, что она отказалась голосовать за «Единую Россию» и агитировать родителей учеников делать то же самое.

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Метки: выборы   тольяти   учитель   
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1k
Ловите наркомана! Час назад
Голосование превратилось в фарс после отмены графы "Против всех"
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12k
Агент Безопасной Национальности 11 минут назад
"вынуждают написать заявление об увольнении из-за того, что она отказалась голосовать за «Единую Россию»"
====================
Что-то я недопонял, поясните кто-нибудь: она не хочет вообще голосовать или не хочет голосовать за того, на которого ей указывают?
Некая Светлана (завуч?) ей отвечает, цитирую:
"Ваша гражданская позиция - проголосовать!!! А за кого - это Ваше ЛИЧНОЕ ДЕЛО."(с)
В переписке неи ни слова о том, что ее заставляют голосовать за ЕР. Наоборот - оставляют это на ее усмотрение.
Да, в РФ выборы - это право гражданина, а не обязанность. Но вместе с этим и все-таки гражданский долг...иначе говоря, проявление гражданской позиции "мне не покуй, как живет страна и как она будет жить".
Кстати, господа либералы, в ваших разлюбезных "демократических обществах" непроголосовавших штрафуют на немаленькие суммы. А кое-где могут и под суд отдать.
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10k
Bill Полчаса назад
В этот раз слабовато, Мехальсон.
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10k
ГородДомов 38 минут назад
не верю
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10k
Михалыч 39 минут назад
Перепись (дочерейофицеров)учителей - открыта. Хохлатая шваль Hunde Beißer2, Лучший Друг (Воробушек социофобушек), Ратибор уже отметились. Их в особо извращённой форме изнасиловал лично ВВП, заставив за себя проголосовать. Остальные дырявые потерпевшие хохлоботы - в очередь!
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−33
arcush 40 минут назад
Все знают, что едро это воры и вруны, враги России... Иго поганое!
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19k
Виталий Касандров 40 минут назад
Ну как бы громкий заголовок . Нашла коса на камень . Агитируют идти на голосование только и всего . Молодая считает что ей это на хрен не надо , таки её право . Обычные бабские дрязги на пустом месте.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 46 минут назад
о каких выборах идёт речь ,выборы 19 сентября если что
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17k
fanatik115 49 минут назад
уволить.
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−43
Лучший Друг 57 минут назад
Так и есть. Регулярно голосую на праймерис едра с отчётом и скрином, за кого проголосовал, родственница по умолчанию член едра (мы все команда президента, не нравится - увольняйся). На кажых выборах то с агитацией бегает, то наблюдателем, то в комиссии по голосованию на пеньках....
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10k
Karelian 59 минут назад
Смешнее всего, что учителя называют "госслужащим"
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408
Glassy Час назад
Ну из переписки я увидел только то, что ее призывают проголосовать, и не агитируют голосовать за ЕР!
Проголосовать надо, а за кого пусть уж сама выбирает - ее священное право.
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11k
Eltiftel Час назад
ну так х..ле - дерьмократия... свобода выбора! Хочешь работать - голосуй, не хочешь голосовать - не работай
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652
Hunde Beißer2 Час назад
Но как минимум одна здравомыслящая есть - уже хорошо
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