На 2м фото видно, как я отказываюсь от участия в подобном, на что мне говорят : так как я госслужащий, то обязана голосовать... Что?...



На следующий день я прихожу в школу и меня сразу ведут в кабинет к завучам (Смотри видео). На нём они говорят, что я была принята на место учителя в декрете. О чём мне совершенно не говорили, и в договоре это тоже не прописано. Поэтому всё вздор!



Я выкладываю свою историю сюда, чтобы показать, как система пытается прогнуть учителей и заработать таким грязным способом себе голоса. Надеюсь, Вы мне поможете, и особенно мои коллеги! Мы в ответе за будущее наших детей! Давайте начнём что-то менять!