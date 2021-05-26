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В Тольятти учительницу английского языка в школе № 90 Алену Скворцову вынуждают написать заявление об увольнении из-за того, что она отказалась голосовать за «Единую Россию» и агитировать родителей учеников делать то же самое.
На странице в соцсети «ВКонтакте» Скворцова написала пост, приложив скрины переписки из чата с коллегами и видеозапись разговора с завучами.
Я работаю учителем английского языка в г. Тольятти МБУ школа №90. В данный момент меня принуждают уволиться из-за того, что я отказалась в категоричной форме голосовать за Единую Россию и также проводить агитацию. Сейчас хочу придать случившемся огласку! И надеюсь, Вы поможете распространить данные материалы. Хочу, чтобы все видели, КАК заставляют учителей во многих школах голосовать и набивать рейтинги конкретным партиям и кандидатам.
А теперь расскажу подробнее....
Завучи школы (и непосредственно сам директор - Подоляко В.И.) требуют от учителей, чтобы те и родители учеников переходили по ссылке (https://pg.er.ru/), в которой голосование идёт лишь в рамках одной партии (Единой России)(фото 1). Но мне никто из них не симпатичен, почему я должна за кого-то голосовать?
Я работаю учителем английского языка в г. Тольятти МБУ школа №90. В данный момент меня принуждают уволиться из-за того, что я отказалась в категоричной форме голосовать за Единую Россию и также проводить агитацию. Сейчас хочу придать случившемся огласку! И надеюсь, Вы поможете распространить данные материалы. Хочу, чтобы все видели, КАК заставляют учителей во многих школах голосовать и набивать рейтинги конкретным партиям и кандидатам.
А теперь расскажу подробнее....
Завучи школы (и непосредственно сам директор - Подоляко В.И.) требуют от учителей, чтобы те и родители учеников переходили по ссылке (https://pg.er.ru/), в которой голосование идёт лишь в рамках одной партии (Единой России)(фото 1). Но мне никто из них не симпатичен, почему я должна за кого-то голосовать?
На 2м фото видно, как я отказываюсь от участия в подобном, на что мне говорят : так как я госслужащий, то обязана голосовать... Что?...
На следующий день я прихожу в школу и меня сразу ведут в кабинет к завучам (Смотри видео). На нём они говорят, что я была принята на место учителя в декрете. О чём мне совершенно не говорили, и в договоре это тоже не прописано. Поэтому всё вздор!
Я выкладываю свою историю сюда, чтобы показать, как система пытается прогнуть учителей и заработать таким грязным способом себе голоса. Надеюсь, Вы мне поможете, и особенно мои коллеги! Мы в ответе за будущее наших детей! Давайте начнём что-то менять!
На следующий день я прихожу в школу и меня сразу ведут в кабинет к завучам (Смотри видео). На нём они говорят, что я была принята на место учителя в декрете. О чём мне совершенно не говорили, и в договоре это тоже не прописано. Поэтому всё вздор!
Я выкладываю свою историю сюда, чтобы показать, как система пытается прогнуть учителей и заработать таким грязным способом себе голоса. Надеюсь, Вы мне поможете, и особенно мои коллеги! Мы в ответе за будущее наших детей! Давайте начнём что-то менять!
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Что-то я недопонял, поясните кто-нибудь: она не хочет вообще голосовать или не хочет голосовать за того, на которого ей указывают?
Некая Светлана (завуч?) ей отвечает, цитирую:
"Ваша гражданская позиция - проголосовать!!! А за кого - это Ваше ЛИЧНОЕ ДЕЛО."(с)
В переписке неи ни слова о том, что ее заставляют голосовать за ЕР. Наоборот - оставляют это на ее усмотрение.
Да, в РФ выборы - это право гражданина, а не обязанность. Но вместе с этим и все-таки гражданский долг...иначе говоря, проявление гражданской позиции "мне не покуй, как живет страна и как она будет жить".
Кстати, господа либералы, в ваших разлюбезных "демократических обществах" непроголосовавших штрафуют на немаленькие суммы. А кое-где могут и под суд отдать.
Проголосовать надо, а за кого пусть уж сама выбирает - ее священное право.
Во вторых если это внутрипартийное голосование то она наверное должна быть членом ЕР? чтото я не слышал чтобы не члены партии участвовали в праймериз...
В третьих не вижу тут никакого здравомыслия... здравомыслящий человек против ветра не ссыт))) я бы еще понял если бы это межпатрийные выборы были и ее заставили за ЕР голосовать, когда она хочет за другую партию...тут да. А внутри ЕР не похеру ей кто будет?