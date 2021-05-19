Несколько невероятно жутких изображений из Google Earth

«Что за хрень эти странные здания-призраки из Google Maps», — написала в Twitter пользовательница, которую зовут Кимберли (Kimberley).

«Они просто врезаются в другие здания. Они не настоящие. Какого чёрта.»

Сразу стоит отметить, что девушка не является единственным человеком, который обнаружил в Google Earth нечто необычное. Были и другие.

Сцена «убийства»

Изображение, размещённое на Reddit, привело к началу расследования убийства после того, как люди в Сети стали предполагать, что на снимке кто-то был убит.

Интернет-пользователи заметили то, что, по их мнению, на аэрофотоснимке, сделанном в парке города Алмере, Нидерланды, было кровавым пятном.

Однако объяснение всего изображённого на кадре было гораздо менее зловещим — увеличив масштаб изображения, интернет-пользователи обнаружили, что на самом деле это была собака.

Хозяйка питомца Жаклина (Jacquelina) позже рассказала The Sun, что они вместе с другом плавали, а след остался после того, как её любящая воду собака спрыгнула с края причала, когда же она вышла обратно на берег, то просто побегала по пристани.

Кроваво-красное озеро

Это кроваво-красное озеро за пределами иракского города Мадинат-эс-Садр, обнаруженное ещё в 2007 году, вызвало самый настоящий восторг в Интернете.

На данный момент точно никто не в состоянии сказать, почему водоём приобрёл такой цвет, сообщает Live Science, однако некоторые предполагают, что это могло быть вызвано кровью, текущей с неподалёку располагающейся бойни.

Другие считают, что это могло быть связано с загрязнением окружающей среды или канализацией.

Жуткая скульптура

Скульптура была создана шотландским гангстером Джимми Бойлом (Jimmy Boyle), когда он сидел в тюрьме за убийство.

Находясь за решёткой, Бойл обнаружил скрытый художественный талант, тогда-то он и создал эту фигуру ребёнка, которая находится за пределами Эдинбурга.

Статуя длиной 30 метров по имени Gulliver the Gentle Giant (Гулливер Нежный Великан) была спроектирована Бойлом во время его пребывания в печально известной тюрьме Барлинни в Глазго.

Ракета

Что-то очень внешне напоминающее пролетающую над Ютой, США, ракету было замечено в программе Google Earth в 2006 году.

Многие пользователи, увидевшие снимок, предположили, что это крылатая ракета «Томагавк», тогда как другие отметили, что это мог быть реактивный авиалайнер с крыльями тёмного цвета, которые просто взяли и слились с землёй, отчего самолёт стал походить на ракету.

Бункер саентологов

Странные символы, найденные неподалёку от Меса Хаерфанита, Нью-Мексико, США, многие приняли за проделки инопланетян.

Правда на самом деле есть указатели, обозначающие бункер, построенный Саентологической церковью, который включает в себя огромное убежище, «встроенное в горный склон», по крайней мере так увиденное людьми в 2005 году объяснило здание The Washington Post.

Сообщается, что туннель был построен для хранения произведений Лафайета Рональда Хаббарда (Lafayette Ronald Hubbard), писателя-фантаста, основавшего церковь в 1950-х годах.

Согласно статье, бывшие саентологи, знакомые с учением Хаббарда о реинкарнации, говорят, что этот символ отмечает «точку возврата».

Это должно привести верных последователей туда, где они смогут найти его работы, когда в будущем будут прилетать сюда из других мест во Вселенной.

Крушение круизного судна

На этом жутком снимке изображён гигантский лайнер Коста Конкордия, лежащий на боку после затопления у берегов Италии.

Круизное судно перевернулось и затонул неподалёку от острова Джильо в январе 2012 года, в результате чего погибли 32 человека.

Роскошный корабль, на борту которого находилось 4252 человека, напоролся на скалы и пролежал на боку в течение многих месяцев.

Этого времени было достаточно для получения из космоса данного щекочущего нервы кадра.

Добавим, что в ходе судебного разбирательства, капитан лайнера Франческо Скеттино (Francisco Schettino) был осуждён за несколько непредумышленных убийств, поскольку именно его судьи и присяжные сочли виновным в случившемся.

Его приговорили к 16 годам за задержку эвакуации и то, что он оставил корабль ещё до того, как его покинули все пассажиры и экипаж.