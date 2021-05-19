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Несколько невероятно жутких изображений из Google Earth

Несколько невероятно жутких изображений из Google Earth (7 фото)

Автор:
19 мая 2021 08:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: google earth   в мире   жуткое фото   интересно   снимок   фото   
1453
7

Место «убийства», жуткая скульптура и кроваво-красное озеро — это одни из самых жутких фотографий, которые можно найти в Google Earth.

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Метки: google earth   в мире   жуткое фото   интересно   снимок   фото   
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