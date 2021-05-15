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Виртуальная галерея. Искусство Советского Союза. Соцреализм

Виртуальная галерея. Искусство Советского Союза. Соцреализм (20 фото)

Автор:
15 мая 2021 21:48
Сообщество : Искусство
Метки: СССР   живопись   интересно   искусство   картины   художники   
423
20

Картины советских художников.

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Метки: СССР   живопись   интересно   искусство   картины   художники   
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5k
Александр Иванов 11 часов назад
Как молоды мы были...
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1k
Дмитрий 10 часов назад
"Ульянов Николай Павлович (1875 (Елец Орловской губернии) 5 мая 1949 (Москва). Снегири. Детский сад. 1964"

Автор, что означает этот текст?
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