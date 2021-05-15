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Картины советских художников.
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Ульянов Николай Павлович (1875 (Елец Орловской губернии) — 5 мая 1949 (Москва). Снегири. Детский сад. 1964
Орлова Вера Александровна (1904-1993). Весна в Москве. 1948
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Автор, что означает этот текст?
Надеюсь вы поняли о чем речь....
Просто автор напутал: художник - Ульянов Николай Иванович (1922-1990)