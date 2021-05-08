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День Победы над нацизмом в нацистской оккупации

День Победы над нацизмом в нацистской оккупации (22 фото)

Автор:
08 мая 2021 17:22
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Победа   СССР   война   нацизм   
785
22
9 мая – великий праздник, это день, символизирующий Победу наших многонациональных предков – граждан Советского Союза над объединенной Гитлером Европой - над Европейским Союзом тех лет, над предыдущими нацистами.
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Метки: Победа   СССР   война   нацизм   
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16  комментариев
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5k
Александр Иванов 4 часа назад
Печально, что мы боимся перейти к решительным действиям и смести нацистский режим Киева. Наши деды и отцы не поняли бы нас...
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9k
Star Link 5 минут назад
Немного неудобных фоток. Наверно время такое было.

пс.

Но помни, что Украина во всем виновата. Вот.

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2k
Frank Borman 2 часа назад
А на Украине вместо Дня Победы 9-го мая неонацисты свое 8-е учредили – день скорби (от Победы над предыдущим нацизмом) и примирения (с нацистами нынешними) под лозунгом «никогда вновь» (Победы над нацизмом не будет) и с "заднеприводным" символом как бы мака.

Почему 8го мая гейропейцы и бандеровцы празднуют День скорби и примирения? Гейропейцы скорбят, что получили люлей в ВОВ и не смогли колонизировать СССР. Бандеровцы празднуют свое примирение с 4м Рейхом. Поэтому и символ Дня - разработанный анус гея.
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121k
Игорь 2 часа назад
С Днём великой Победы советского народа!
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564
Alex 3 часа назад
статья вроде про День Победы-а на самом деле про то,"как плохо на Украине"...
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4k
КремлеКот 3 часа назад
Facebook дважды заблокировал аккаунт журналиста ВГТРК Андрея Медведева за его пост о выступлении в Бундестаге. Текст отличный и по-хорошему очень русский, поэтому заслуживает, чтобы его прочли.

“Если бы мне пришлось выступать в Бундестаге, как мальчику Коле, то я, пожалуй сказал такие слова:
- Уважаемые депутаты. Сегодня я увидел чудо. И это чудо называется Германия. Я шел к вам и смотрел на красивые берлинские улицы, на людей, на замечательные памятники архитектуры, и теперь я стою тут, и смотрю на вас. И я понимаю, что всё это чудо. Что вы все родились на свет и живете в Германии. Почему я так думаю? Потому что учитывая то, что ваши солдаты сделали у нас, на оккупированных территориях, бойцы Красной Армии имели полное моральное право уничтожить весь немецкий народ.

Оставить на месте Германии выжженное поле, руины и только параграфы учебников напоминали бы о том, что была когда-то такая страна. Вы вероятно не помните всех подробностей оккупации, но это и не нужно. Я просто напомню вам о том, что солдаты Вермахта и СС делали с советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей.

Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в концлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто для развлечения.

Или вот вам два примера. Офицеру вермахта мешал спать младенец, он взял его за ногу и разбил его голову об угол печки. Ваши летчики на станции Лычково разбомбили эшелон, на котором пытались вывезти детей в тыл, и потом ваши асы гонялись за перепуганными малышами, расстреливая их в голом поле. Было убито две тысячи детей.

Только за одно то, что вы делали с детьми, повторюсь, Красная Армия могла уничтожить Германию полностью с ее жителями. Имела полное моральное право. Но не сделала.
Жалею ли я об этом? Конечно нет. Я преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами, какими были солдаты Вермахта.

На пряжках немецких солдат писалось «С нами Бог». Но они были порождением ада и несли ад на нашу землю. Солдаты Красной Армии были комсомольцами и коммунистами, но советские люди оказались куда большими христианами , чем жители просвещенной религиозной Европы. И не стали мстить. Смогли понять, что адом ад не победить.
Вам не стоит просить у нас прощения, ведь лично вы ни в чем не виноваты. Вы не можете отвечать за своих дедов и прадедов. И потом, прощает только Господь. Но я скажу честно – для меня немцы навсегда чужой, чуждый народ. Это не потому что лично вы плохие. Это во мне кричит боль сожженных Вермахтом детей. И вам придется принять, что как минимум еще моё поколение - для которого память о войне это награды деда, его шрамы, его фронтовые друзья - будет воспринимать вас так.

Что будет потом, я не знаю. Возможно, после нас придут манкурты которые все забудут. И мы многое для этого сделали, мы много что просрали сами, но я надеюсь, что еще не все потеряно для России.

Нам конечно нужно сотрудничать. Русским и немцам. Нужно вместе решать проблемы. Бороться с ИГИЛ и строить газопроводы. Но вам придется принять один факт: мы никогда не будем каяться за нашу Великую эту войну. И тем более за Победу. И тем более перед вами. Во всяком случае, повторюсь, моё поколение. Потому что мы тогда спасли не только себя. Мы спасли вас от вас самих. И я даже не знаю, что важнее”.
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4k
ZmeyUA 3 часа назад
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83k
InfoVoin Автор поста 4 часа назад
Мариуполь, 8 мая 2014.
Это видео - доказательство того что весь Донбасс восстал против нацистского режима и в 2014 только вооруженные зондеркоманды в противостоянии с невооружёнными гражданскими смогли НАСИЛЬНО предотвратить самоопределение ВСЕГО Донбасса.

Чтобы было понятнее читателям из других городов - вокруг этой площади жилые дома. С абсолютно мирными людьми. Автоматными пулями посекло стены и окна. А возле РОВД был убит мирный парень, вышедший на прогулку с собакой. Вот такие "захыстныкы". И это было только начало.
Ссылка youtu.be
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