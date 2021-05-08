День Победы над нацизмом в нацистской оккупации

Для нас же День Победы над предыдущими нацистами вызывает двоякие чувства – гордости за отцов/дедов/прадедов и стыда за наше поколение.



Да, именно мы - кто вольно, кто не вольно, кто аполитичностью (как я до 02.05.2014 г.), кто верой в «демократов», кто любовью к «родному» дивану, но все разом (кроме Крыма и Донбасса) «прискакали» в новую нацистскую оккупацию. А для многих еще и до сих пор на пути в могилизацию висит перед носом европейская «морковка», нарисованная как глобалистскими СМИ, так и их местечковыми прислужниками. К сожалению, майдаунизм не лечится - майдауна «лишь могила исправит». Только изредка бывают исключения трудотерапией на «панских» плантациях.



Мы же - сторонники русского мира, прекрасно помним и кто стрелял на прошлой войне нашим дедам/прадедам в спину, и кто сегодня сжигал одесситов так же, как восемь десятилетий назад их предки - «херои» сжигали белорусскую Хатынь, и кто стрелял ракетами, кассетными боеприпасами, системами залпового огня по жилым кварталам Донбасса, и кто убивал наших горловских Мадонн, пытавшихся (напрасно) в последние минуты жизни спасти своих деток, и зверски, именно по фашистски, пытал перед смертью пленных и раненых ополченцев…



Скакуасы считают, что если Запад с ними – он спасет. Вот так же и Бандера считал, что за Гитлером вся Европа, а впереди – лишь «нищая, лапотная Московия». Но «облом» бандерлогам вышел - разбил СССР и Гитлера, и всех его пособников. Россия же со сторонниками прикончат Шерхана с Табаки. Так что, бандерлоги, помните – у нациков путь один, позорный и последний. И День Победы 9 мая - это навсегда символ не только прошлой Победы над нацизмом, но и напоминание о неотвратимости будущей!