День Победы над нацизмом в нацистской оккупации

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9 мая – великий праздник, это день, символизирующий Победу наших многонациональных предков – граждан Советского Союза над объединенной Гитлером Европой - над Европейским Союзом тех лет, над предыдущими нацистами.
"Все флаги в гости к нам"
Если бы последние тогда победили СССР – нас всех или не было, или мы стали бы рабами «высшей расы». Впрочем, на отмайданенной Украине это и происходит. К примеру, в результате «реформ» от местечковых смотрителей глобального гегемона в колонии «Юкрейн» потеря численности населения Украины (9-12 млн. жителей) вследствие майданомора уже превзошла потерю численности населения УССР в годы ВОВ. А число современных украинских «гастарбайтеров» выше числа «остарбайтеров» сороковых годов прошлого века.
Только методы нацистского геноцида сменились – физическое уничтожение и голод уступили место созданию невыносимых жизненных условий.
Впрочем, смена методов геноцида для глобального результата депопуляции народа Украины не существенна. Как не суть и смена названий с украинских «остарбайтеров» на «гастарбайтеров» или «заробитчан» - народ разбегается от «еврощастя» (тогда «угоном», сейчас «добровольно»). В результате «жизненное пространство» Украины ныне, как и в 1941-1944-м, «очищается» от славян.
Для оставшихся на Родине нацистская оккупация сопровождается нищетой, тарифомором, ковидомором, безработицей и насильственной нацификацией: дерусификацией с рагулизацией (даже не украинизацией, аналогичной 20 —х годов прошлого века от большевика Кагановича, а именно галицкой от униатско-томососной Рагуличины, «освященной» и натовским офицером из Стамбула Варфоломейкой, и фашингтонским Дедом Бидоном), борьбой нацистов с любым инакомыслием - с коммунистами, с истинным православием, с оппозицией, с неподкотрольными судами, начиная с Конституционного и Киевского административного (зато для «нациков» - теперь свое, избранное «судопроизводство»). При этом «туземцам» глобалистской колонии уже запрещены символы Победы их предков над предыдущими «евроинтеграторами» - георгиевские ленты и красные флаги (за них, как и за «не те лайки» в виртуале – и реальные сроки, и террор бродячих «эскадронов смерти» нацистов). Оттого что нельзя «холопам», в том числе на клубничных и иных «плантациях», вспоминать про победное освобождение их предков от европейских «панов».
Если бы последние тогда победили СССР – нас всех или не было, или мы стали бы рабами «высшей расы». Впрочем, на отмайданенной Украине это и происходит. К примеру, в результате «реформ» от местечковых смотрителей глобального гегемона в колонии «Юкрейн» потеря численности населения Украины (9-12 млн. жителей) вследствие майданомора уже превзошла потерю численности населения УССР в годы ВОВ. А число современных украинских «гастарбайтеров» выше числа «остарбайтеров» сороковых годов прошлого века.
Только методы нацистского геноцида сменились – физическое уничтожение и голод уступили место созданию невыносимых жизненных условий.
Впрочем, смена методов геноцида для глобального результата депопуляции народа Украины не существенна. Как не суть и смена названий с украинских «остарбайтеров» на «гастарбайтеров» или «заробитчан» - народ разбегается от «еврощастя» (тогда «угоном», сейчас «добровольно»). В результате «жизненное пространство» Украины ныне, как и в 1941-1944-м, «очищается» от славян.
Для оставшихся на Родине нацистская оккупация сопровождается нищетой, тарифомором, ковидомором, безработицей и насильственной нацификацией: дерусификацией с рагулизацией (даже не украинизацией, аналогичной 20 —х годов прошлого века от большевика Кагановича, а именно галицкой от униатско-томососной Рагуличины, «освященной» и натовским офицером из Стамбула Варфоломейкой, и фашингтонским Дедом Бидоном), борьбой нацистов с любым инакомыслием - с коммунистами, с истинным православием, с оппозицией, с неподкотрольными судами, начиная с Конституционного и Киевского административного (зато для «нациков» - теперь свое, избранное «судопроизводство»). При этом «туземцам» глобалистской колонии уже запрещены символы Победы их предков над предыдущими «евроинтеграторами» - георгиевские ленты и красные флаги (за них, как и за «не те лайки» в виртуале – и реальные сроки, и террор бродячих «эскадронов смерти» нацистов). Оттого что нельзя «холопам», в том числе на клубничных и иных «плантациях», вспоминать про победное освобождение их предков от европейских «панов».
Новым «господам» нужно разорвать связь поколений народа – победителя. Чтобы новые восточнославянские (то есть – русские) рабы своими предками и героями считали не выиграших войну с нацизмом Ковпаков-Малиновских-Кожедубов и миллионы других украинцев, а проигравших гитлеровских «галицаев» типа эсэсовца Шухевича и абверовца Бандеры (бандеровцы вон якобы «тоже» против вермахта воевали, только немецкие архивы об этом «забыли»). Нужно «панам», чтобы забыли не архивы, а люди о массовом подвиге советского народа (героев которого хватило бы с избытком для всех народов мира). Этот подвиг советского народа и спас планету от предыдущего фашизма, пока континентальная Европа нежилась в гитлеровской постели, а «наглосаксы» в самые тяжкие годы отсиживались за морями-океанами (зато «отличились» исключительно массовым уничтожением бомбами мирных жителей Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы, Нагасаки…и массовым взятием на службу гитлеровских недобитков).
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Дрезден после бомбардировки "союзников"
Забудем ли и мы о подвиге наших предков? Ведь время неумолимо – поколение победителей почти ушло, ветеранов Великой Отечественной осталось исчезающе мало.
Например, участников освобождения Одессы в начале 2015-го было шестнадцать, а в начале 2021-го осталось всего четверо. Все меньше тех «ватников», благодаря которым мы и живем, тех, «кто в штыки поднимался как один», тех, кто «раньше думал о Родине, а потом о себе». Поколение победителей уходит в вечность…
Забудем ли и мы о подвиге наших предков? Ведь время неумолимо – поколение победителей почти ушло, ветеранов Великой Отечественной осталось исчезающе мало.
Например, участников освобождения Одессы в начале 2015-го было шестнадцать, а в начале 2021-го осталось всего четверо. Все меньше тех «ватников», благодаря которым мы и живем, тех, «кто в штыки поднимался как один», тех, кто «раньше думал о Родине, а потом о себе». Поколение победителей уходит в вечность…
Это наши с вами отцы, деды, прадеды…
Глядя на их старые фото в семейных архивах, первое на что обращаешь внимание – не на одежду (она в большинстве случаев не броска), а на взоры людей. Людей, мерилом жизни которых были: патриотизм, любовь к Родине, вера, героизм, дружба, знания, другие истинные ценности.
Глядя на их старые фото в семейных архивах, первое на что обращаешь внимание – не на одежду (она в большинстве случаев не броска), а на взоры людей. Людей, мерилом жизни которых были: патриотизм, любовь к Родине, вера, героизм, дружба, знания, другие истинные ценности.
Сейчас даже произносить эти слова зачастую неловко – их испоганили. Неужели не осталось в нас ничего от поколений предков, поколений победителей - самого важного, самого главного? Неужели все наши жизненные цели: это «урвать и оторваться»?
Спросим себя прямо: предали мы их память или нет?
А ведь наша общая Русь вновь приняла на себя основной удар глобального сатанизма. Люди многонационального русского мира снова на передовой: на Донбассе, в Сирии, в других местах сражаются с мировым злом. Они – в одном строю всех поколений «бессмертного полка».
Спросим себя прямо: предали мы их память или нет?
А ведь наша общая Русь вновь приняла на себя основной удар глобального сатанизма. Люди многонационального русского мира снова на передовой: на Донбассе, в Сирии, в других местах сражаются с мировым злом. Они – в одном строю всех поколений «бессмертного полка».
Одесса, "Бессмертный полк" в нацистской окупации
Поэтому несомненно победят, иного выхода нет: ведь глобалистский Запад мечтает «окончательно решить русский вопрос». Осуществит сатанист свой план– и вся наша история, все многовековые подвиги наших предков станут напрасными: и Ильи Муромца, и Дмитрия Донского, и «чудо-богатырей» Суворова, и героя первой севастопольской обороны винничанина Петра Кошки, и полных георгиевских кавалеров Первой мировой, и москвички Зои Космодемьянской, и десятков «матросовых», закрывших собой вражеские амбразуры.
В тылу у противостоящей Западу России, как и восемь десятилетий назад, вой паникеров/«всепропальщиков»/«хатаскрайников» и предателей, но на этот раз по новому трафарету: «Кремль заигрался в геополитику: поэтому все дорожает – это катастрофа! На кой ляд мне все эти крымы-новороссии-сирии? Путин на гиперзвуковые ракеты бюджет тратит, а я новый айфон без кредита купить не могу! Геть диктатора, предлагаю сдаться цивилизованному миру!».
О том, что окружение России «цветными» колониями, военными базами (в том числе Пентагона для биологической войны), атаки на нее прикормленных террористов и «либерастов» начались задолго до украинских событий, что страна не сдается под санкционным давлением многократно более экономически могущественных «партнеров» (как и объединенная Гитлером Европа кратно превосходила СССР, впрочем, как и по количеству населения) – умалчивается. Как молчат «светлозадые дерьмократы» и о нацистском терроре на Украине, и о том, что в «мире чистогана» нет «милости победителей» - слабых добивают. Начнешь уступать глобалистам – загонят в могилу, «отдемократизируют» по полной, как миллионы «освобожденных» в могилы разрушенных югославий-афганистанов-ираков-ливий-сирий-украин…
Поэтому несомненно победят, иного выхода нет: ведь глобалистский Запад мечтает «окончательно решить русский вопрос». Осуществит сатанист свой план– и вся наша история, все многовековые подвиги наших предков станут напрасными: и Ильи Муромца, и Дмитрия Донского, и «чудо-богатырей» Суворова, и героя первой севастопольской обороны винничанина Петра Кошки, и полных георгиевских кавалеров Первой мировой, и москвички Зои Космодемьянской, и десятков «матросовых», закрывших собой вражеские амбразуры.
В тылу у противостоящей Западу России, как и восемь десятилетий назад, вой паникеров/«всепропальщиков»/«хатаскрайников» и предателей, но на этот раз по новому трафарету: «Кремль заигрался в геополитику: поэтому все дорожает – это катастрофа! На кой ляд мне все эти крымы-новороссии-сирии? Путин на гиперзвуковые ракеты бюджет тратит, а я новый айфон без кредита купить не могу! Геть диктатора, предлагаю сдаться цивилизованному миру!».
О том, что окружение России «цветными» колониями, военными базами (в том числе Пентагона для биологической войны), атаки на нее прикормленных террористов и «либерастов» начались задолго до украинских событий, что страна не сдается под санкционным давлением многократно более экономически могущественных «партнеров» (как и объединенная Гитлером Европа кратно превосходила СССР, впрочем, как и по количеству населения) – умалчивается. Как молчат «светлозадые дерьмократы» и о нацистском терроре на Украине, и о том, что в «мире чистогана» нет «милости победителей» - слабых добивают. Начнешь уступать глобалистам – загонят в могилу, «отдемократизируют» по полной, как миллионы «освобожденных» в могилы разрушенных югославий-афганистанов-ираков-ливий-сирий-украин…
Да, Украина вновь оказалась в нацистской оккупации. Но вследствие возможностей современной глобальной пропаганды (другая при «свободе слова» исключена) - многие жители неоколонии пока не видят очевидного - ее захвата глобалистами. Потому не осознают, что уже предали и свою страну (в которой украинцам не принадлежат ни власть, ни собственность), и своих предков. Разумеется, за исключением потомков бандеровцев и полицаев, – те своих не предавали, а «свидомо» строят нацистский протекторат – американскую колонию (аналог германского «рейскомиссариата»).
30.06.1941 г. Львов встречает "освободителей" (на северо-западе области еще держится застава Лопатина).
Глобалистам также нужно, чтобы жители Украины отреклись от русской сути своих предков, тысячу лет считавших себя русами, русичами, малоросами, русинами, то есть – русскими людьми. Чтобы стали либо безродной нерусью/вырусью, либо неким суррогатом – «русскоязычными украинцами» (как будто есть чехоязычные поляки либо франкоязычные немцы). «Украиноязычных» тоже «переучивают» с родного, понятного вплоть до Тихого океана малорусского наречия («свидомитами» презрительно называемого «суржиком») на искусственную, часто изменяемую (от слова «измена» - лишь бы подальше от русских корней, чтобы русский «нерусского» понять не смог) «литературну мову», созданную на основе диалектов галицких рабов польских «панов». Вот как далеко ушла «кулишовка». Еще в 19 веке П.Кулиш понял свою ошибку, раскаялся, да поздно было – раскололи Русь враги, в том числе благодаря его «твору». А в 21 веке происходят в новой нацистской оккупации и геноцид, и дерусификация, и переписывание истории, и изменение «генетического кода» окраинных русских. Именно сейчас идет невиданный в истории социальный «эксперимент» мировых управителей (глобалистов) над окраинной (украинской) частью русского народа по его «переформатированию» («реформированию») в «вырусь» (выродков), а его земли – в Антироссию. Этап переделки Украины и ее жителей в Нероссию/нерусь уже пройден.
Но и в РФ современным нацистам - глобалистам хочется, чтобы и россияне покаялись за «ватных» дедов - прадедов своих, посмевших сломать шею фашистам, в то время как Европа под них легла, расслабилась и удовольствие получала, отрабатывая оное не только на заводах 3-го рейха, но и массовым пополнением гитлеровских войск на Восточном фронте. И нужно было ей, удовлетворенной, освобождение от фашистов? Риторика… «Правильно» обученных «кацами» внуков – правнуков этих «глупых», не сдавшихся солдат, не обеспечивших своим потомкам баварское пиво с сосисками (часть унтерменшей «высшая раса» ведь могла сберечь для сбора зерна и кедровых орехов, пока предки зеленских-гордонов поголовно пошли бы на абажюры), посылали в Берлин каяться за «ватников»,
не пустивших немцев, венгров, румын, финнов, голландцев, бельгийцев, французов, норвежцев, датчан, чехословаков, поляков, итальянцев, хорватов, испанцев, прибалтов, галицких рогулей и прочих «демократизаторов, войны не желавших», к Волге и далее к нефтеносным Баку с Уренгоями.
А на Украине вместо Дня Победы 9-го мая неонацисты свое 8-е учредили – день скорби (от Победы над предыдущим нацизмом) и примирения (с нацистами нынешними) под лозунгом «никогда вновь» (Победы над нацизмом не будет) и с "заднеприводным" символом как бы мака.
Для нас же День Победы над предыдущими нацистами вызывает двоякие чувства – гордости за отцов/дедов/прадедов и стыда за наше поколение.
Да, именно мы - кто вольно, кто не вольно, кто аполитичностью (как я до 02.05.2014 г.), кто верой в «демократов», кто любовью к «родному» дивану, но все разом (кроме Крыма и Донбасса) «прискакали» в новую нацистскую оккупацию. А для многих еще и до сих пор на пути в могилизацию висит перед носом европейская «морковка», нарисованная как глобалистскими СМИ, так и их местечковыми прислужниками. К сожалению, майдаунизм не лечится - майдауна «лишь могила исправит». Только изредка бывают исключения трудотерапией на «панских» плантациях.
Мы же - сторонники русского мира, прекрасно помним и кто стрелял на прошлой войне нашим дедам/прадедам в спину, и кто сегодня сжигал одесситов так же, как восемь десятилетий назад их предки - «херои» сжигали белорусскую Хатынь, и кто стрелял ракетами, кассетными боеприпасами, системами залпового огня по жилым кварталам Донбасса, и кто убивал наших горловских Мадонн, пытавшихся (напрасно) в последние минуты жизни спасти своих деток, и зверски, именно по фашистски, пытал перед смертью пленных и раненых ополченцев…
Скакуасы считают, что если Запад с ними – он спасет. Вот так же и Бандера считал, что за Гитлером вся Европа, а впереди – лишь «нищая, лапотная Московия». Но «облом» бандерлогам вышел - разбил СССР и Гитлера, и всех его пособников. Россия же со сторонниками прикончат Шерхана с Табаки. Так что, бандерлоги, помните – у нациков путь один, позорный и последний. И День Победы 9 мая - это навсегда символ не только прошлой Победы над нацизмом, но и напоминание о неотвратимости будущей!
Да, именно мы - кто вольно, кто не вольно, кто аполитичностью (как я до 02.05.2014 г.), кто верой в «демократов», кто любовью к «родному» дивану, но все разом (кроме Крыма и Донбасса) «прискакали» в новую нацистскую оккупацию. А для многих еще и до сих пор на пути в могилизацию висит перед носом европейская «морковка», нарисованная как глобалистскими СМИ, так и их местечковыми прислужниками. К сожалению, майдаунизм не лечится - майдауна «лишь могила исправит». Только изредка бывают исключения трудотерапией на «панских» плантациях.
Мы же - сторонники русского мира, прекрасно помним и кто стрелял на прошлой войне нашим дедам/прадедам в спину, и кто сегодня сжигал одесситов так же, как восемь десятилетий назад их предки - «херои» сжигали белорусскую Хатынь, и кто стрелял ракетами, кассетными боеприпасами, системами залпового огня по жилым кварталам Донбасса, и кто убивал наших горловских Мадонн, пытавшихся (напрасно) в последние минуты жизни спасти своих деток, и зверски, именно по фашистски, пытал перед смертью пленных и раненых ополченцев…
Скакуасы считают, что если Запад с ними – он спасет. Вот так же и Бандера считал, что за Гитлером вся Европа, а впереди – лишь «нищая, лапотная Московия». Но «облом» бандерлогам вышел - разбил СССР и Гитлера, и всех его пособников. Россия же со сторонниками прикончат Шерхана с Табаки. Так что, бандерлоги, помните – у нациков путь один, позорный и последний. И День Победы 9 мая - это навсегда символ не только прошлой Победы над нацизмом, но и напоминание о неотвратимости будущей!
Станем же достойны памяти наших великих предков! И ради нее, как и ради будущих поколений мы обязаны освободить свою землю от нацизма! Поэтому у нас впереди – решающие битвы с новым «европейским» неонацизмом – глобализмом. А так как вновь: «наше дело правое» то вновь: «враг будет разбит, Победа будет за нами!»
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пс.
Но помни, что Украина во всем виновата. Вот.
Почему 8го мая гейропейцы и бандеровцы празднуют День скорби и примирения? Гейропейцы скорбят, что получили люлей в ВОВ и не смогли колонизировать СССР. Бандеровцы празднуют свое примирение с 4м Рейхом. Поэтому и символ Дня - разработанный анус гея.
“Если бы мне пришлось выступать в Бундестаге, как мальчику Коле, то я, пожалуй сказал такие слова:
- Уважаемые депутаты. Сегодня я увидел чудо. И это чудо называется Германия. Я шел к вам и смотрел на красивые берлинские улицы, на людей, на замечательные памятники архитектуры, и теперь я стою тут, и смотрю на вас. И я понимаю, что всё это чудо. Что вы все родились на свет и живете в Германии. Почему я так думаю? Потому что учитывая то, что ваши солдаты сделали у нас, на оккупированных территориях, бойцы Красной Армии имели полное моральное право уничтожить весь немецкий народ.
Оставить на месте Германии выжженное поле, руины и только параграфы учебников напоминали бы о том, что была когда-то такая страна. Вы вероятно не помните всех подробностей оккупации, но это и не нужно. Я просто напомню вам о том, что солдаты Вермахта и СС делали с советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей.
Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в концлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто для развлечения.
Или вот вам два примера. Офицеру вермахта мешал спать младенец, он взял его за ногу и разбил его голову об угол печки. Ваши летчики на станции Лычково разбомбили эшелон, на котором пытались вывезти детей в тыл, и потом ваши асы гонялись за перепуганными малышами, расстреливая их в голом поле. Было убито две тысячи детей.
Только за одно то, что вы делали с детьми, повторюсь, Красная Армия могла уничтожить Германию полностью с ее жителями. Имела полное моральное право. Но не сделала.
Жалею ли я об этом? Конечно нет. Я преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами, какими были солдаты Вермахта.
На пряжках немецких солдат писалось «С нами Бог». Но они были порождением ада и несли ад на нашу землю. Солдаты Красной Армии были комсомольцами и коммунистами, но советские люди оказались куда большими христианами , чем жители просвещенной религиозной Европы. И не стали мстить. Смогли понять, что адом ад не победить.
Вам не стоит просить у нас прощения, ведь лично вы ни в чем не виноваты. Вы не можете отвечать за своих дедов и прадедов. И потом, прощает только Господь. Но я скажу честно – для меня немцы навсегда чужой, чуждый народ. Это не потому что лично вы плохие. Это во мне кричит боль сожженных Вермахтом детей. И вам придется принять, что как минимум еще моё поколение - для которого память о войне это награды деда, его шрамы, его фронтовые друзья - будет воспринимать вас так.
Что будет потом, я не знаю. Возможно, после нас придут манкурты которые все забудут. И мы многое для этого сделали, мы много что просрали сами, но я надеюсь, что еще не все потеряно для России.
Нам конечно нужно сотрудничать. Русским и немцам. Нужно вместе решать проблемы. Бороться с ИГИЛ и строить газопроводы. Но вам придется принять один факт: мы никогда не будем каяться за нашу Великую эту войну. И тем более за Победу. И тем более перед вами. Во всяком случае, повторюсь, моё поколение. Потому что мы тогда спасли не только себя. Мы спасли вас от вас самих. И я даже не знаю, что важнее”.
Это видео - доказательство того что весь Донбасс восстал против нацистского режима и в 2014 только вооруженные зондеркоманды в противостоянии с невооружёнными гражданскими смогли НАСИЛЬНО предотвратить самоопределение ВСЕГО Донбасса.
Чтобы было понятнее читателям из других городов - вокруг этой площади жилые дома. С абсолютно мирными людьми. Автоматными пулями посекло стены и окна. А возле РОВД был убит мирный парень, вышедший на прогулку с собакой. Вот такие "захыстныкы". И это было только начало.