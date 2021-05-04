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Во время Нюрнбергского процесса бывший президент Имперского банка Ялмар Шахт в беседе с американским адвокатом заявил: «Если вы хотите предъявить обвинение промышленникам, которые помогли перевооружить Германию, то вы должны предъявить обвинение самим себе. Вы обязаны будете предъявить обвинение американцам. Автозавод «Опель», например, ничего не производил, кроме военной продукции.
Владела же этим заводом ваша «Дженерал моторс». Практически до окончания войны, имея специальное разрешение на торговлю с Германией, Италией, Японией, вела свой бизнес американская телекоммуникационная компания ITT. Не остановил производство во Франции после оккупации ее немцами автогигант «Форд», при этом особое покровительство деятельности «Форда» в Европе оказывал лично Герман Геринг, возглавлявший промышленный концерн «Рейхсверк Герман Геринг». О чем говорить, если даже далекая от военных дел компания «Кока-кола» наладила в Германии производство напитка «Фанта»!
Не помешала война «Стандарт ойл» заключить через британских посредников контракт с германским химическим концерном «И.Г.Фарбенидустри» на производство авиационного бензина в Германии. За время Второй мировой войны ни один танкер «Стандарт ойл» не был потоплен немецкими подводными лодками.
Как известно, Нюрнбергский трибунал признал Шахта невиновным
Давайте более пристальней посмотрим на этот вопрос
Выйдя на мировую арену после участия в Первой мировой войне, США большое внимание уделяли ситуации в Европе и особенно событиям в Германии. Еще в 1921–1922 гг. помощник американского военного атташе в Берлине капитан Трумэн Смит обратил внимание на эмоциональные и жесткие выступления в Мюнхене еще малоизвестного в стране политика Адольфа Гитлера, который с 1921 г. возглавлял немецкую национал-социалистическую рабочую партию (НСДАП). В 1922 г. американский дипломат познакомился с ним.
С 1923 по 1926 гг. финансирование Гитлера и его партии осуществлялось через швейцарские и шведские банки. С 1926 г. финансирование нацистов стало осуществляться напрямую через банки и промышленные концерны Германии. Осенью 1930 г. в США побывал глава Рейхсбанка Ялмар Шахт, который напрямую вел переговоры с представителями американского бизнеса. Им он в приватных переговорах поведал о сценариях прихода А. Гитлера к власти в Германии и о его концепции развития страны, стратегии борьбы с большевизмом… Вскоре атташе американского посольства в Берлине Д. Гордон сообщил в дипломатической депеше Госсекретарю США Г. Стимсону: «…Гитлер получил значительную финансовую поддержку от определенных кругов промышленников. Как раз сегодня до меня дошел слух из источника обычно хорошо информированного, что представленные здесь различные американские финансовые круги весьма активно действуют в том же направлении».
Не помешала война «Стандарт ойл» заключить через британских посредников контракт с германским химическим концерном «И.Г.Фарбенидустри» на производство авиационного бензина в Германии. За время Второй мировой войны ни один танкер «Стандарт ойл» не был потоплен немецкими подводными лодками.
Как известно, Нюрнбергский трибунал признал Шахта невиновным
Давайте более пристальней посмотрим на этот вопрос
Выйдя на мировую арену после участия в Первой мировой войне, США большое внимание уделяли ситуации в Европе и особенно событиям в Германии. Еще в 1921–1922 гг. помощник американского военного атташе в Берлине капитан Трумэн Смит обратил внимание на эмоциональные и жесткие выступления в Мюнхене еще малоизвестного в стране политика Адольфа Гитлера, который с 1921 г. возглавлял немецкую национал-социалистическую рабочую партию (НСДАП). В 1922 г. американский дипломат познакомился с ним.
С 1923 по 1926 гг. финансирование Гитлера и его партии осуществлялось через швейцарские и шведские банки. С 1926 г. финансирование нацистов стало осуществляться напрямую через банки и промышленные концерны Германии. Осенью 1930 г. в США побывал глава Рейхсбанка Ялмар Шахт, который напрямую вел переговоры с представителями американского бизнеса. Им он в приватных переговорах поведал о сценариях прихода А. Гитлера к власти в Германии и о его концепции развития страны, стратегии борьбы с большевизмом… Вскоре атташе американского посольства в Берлине Д. Гордон сообщил в дипломатической депеше Госсекретарю США Г. Стимсону: «…Гитлер получил значительную финансовую поддержку от определенных кругов промышленников. Как раз сегодня до меня дошел слух из источника обычно хорошо информированного, что представленные здесь различные американские финансовые круги весьма активно действуют в том же направлении».
Ялмар Шахт — президент Имперского банка Германии
В мае 1933 г. президент имперского банка Ялмар Шахт посещает вновь Америку, где проходит его встреча с президентом Ф. Рузвельтом и крупнейшими американскими финансистами. Вскоре Берлин получает инвестиции в германскую промышленность и займы из США на общую сумму свыше миллиарда долларов. Через месяц, в июне, на международной конференции в Лондоне Ялмар Шахт проводит также серию встреч и переговоры с главой британского банка Н. Монтегю. Как затем, во время Нюрнбергского процесса, заявил Я. Шахт, Великобритания предоставила кредиты Германии в объеме свыше миллиарда фунтов, что в долларовом эквиваленте составило два миллиарда долларов.
После пережитого Германией в 20-е годы экономического кризиса, который усугублялся выплатой репараций странам-победителям, американские промышленные корпорации и банки, воспользовавшись ситуацией, скупили активы многих ключевых предприятий страны. Например, принадлежащая семейству Рокфеллеров «Стандарт ойл» получила контроль над германской корпорацией «И. Г. Фербениндустри», которая активно финансировала избирательную кампанию А. Гитлера в 1930 г. Над «Опелем» с 1929 г. и по сей день свой контроль осуществляет американская автомобильная корпорация «Дженерал моторс», принадлежащая семейству Дюпона (Про Дюпона вообще можно писать отдельную историю, как он сторонник идеям Гитлера создавал в США националистические партии и идейно помогал фашистской Германии). Именно на заводах этой корпорации в Германии производились для немецкой армии известные грузовики Blitz. Американская компания телефонной связи «ИТТ» приобрела 40% телефонных сетей Германии.
То, что Соединенные Штаты не потеряются и не растеряются по ходу вспыхнувшей в Европе войны, было понятно еще до первых выстрелов. И действительно, не для того же американские бизнесмены и госструктуры на протяжении длительного времени скупали германскую экономику «оптом и в розницу», чтобы из-за каких-то там боевых действий поступиться прибылью…
В канун Второй мировой войны корпорации и банки США инвестировали 800 млн долл. в промышленность и финансовую систему страны. Сумма по тем временам огромная. Из них лидирующая четверка из Америки вложила в милитаризированную экономику Германии около 200 млн долл.: «Стандарт ойл» — 120 млн, «Дженерал моторс» — 35 млн, инвестиции «ИТТ» составили 30 млн, а «Форд» 17,5 млн долл.
Не может не шокировать тот факт, что даже после вступления США во Вторую мировую войну 11 декабря 1941 г. американские корпорации продолжали активно выполнять заказы фирм вражеских стран, поддерживали деятельность своих филиалов в Германии, Италии и даже Японии. Для этого всего лишь необходимо было обратиться для получения специального разрешения осуществлять хозяйственную деятельность с компаниями, находящимися под контролем нацистов или их союзников. Указ президента США от 13 декабря 1941 г. допускал подобные сделки, ведение бизнеса с вражескими компаниями, если на то не было особого запрета министерства финансов Америки. Очень часто американские корпорации без проблем получали разрешения на деятельность с вражескими фирмами и поставляли им необходимые сталь, двигатели, авиационное топливо, каучук, компоненты радиотехники… Так что мощь военной промышленности Германии и ее союзников поддерживалась экономической деятельностью США, чьи компании получали сверхприбыль за свои сделки с противником. Воистину, кому война, а кому мать родная…
После пережитого Германией в 20-е годы экономического кризиса, который усугублялся выплатой репараций странам-победителям, американские промышленные корпорации и банки, воспользовавшись ситуацией, скупили активы многих ключевых предприятий страны. Например, принадлежащая семейству Рокфеллеров «Стандарт ойл» получила контроль над германской корпорацией «И. Г. Фербениндустри», которая активно финансировала избирательную кампанию А. Гитлера в 1930 г. Над «Опелем» с 1929 г. и по сей день свой контроль осуществляет американская автомобильная корпорация «Дженерал моторс», принадлежащая семейству Дюпона (Про Дюпона вообще можно писать отдельную историю, как он сторонник идеям Гитлера создавал в США националистические партии и идейно помогал фашистской Германии). Именно на заводах этой корпорации в Германии производились для немецкой армии известные грузовики Blitz. Американская компания телефонной связи «ИТТ» приобрела 40% телефонных сетей Германии.
То, что Соединенные Штаты не потеряются и не растеряются по ходу вспыхнувшей в Европе войны, было понятно еще до первых выстрелов. И действительно, не для того же американские бизнесмены и госструктуры на протяжении длительного времени скупали германскую экономику «оптом и в розницу», чтобы из-за каких-то там боевых действий поступиться прибылью…
В канун Второй мировой войны корпорации и банки США инвестировали 800 млн долл. в промышленность и финансовую систему страны. Сумма по тем временам огромная. Из них лидирующая четверка из Америки вложила в милитаризированную экономику Германии около 200 млн долл.: «Стандарт ойл» — 120 млн, «Дженерал моторс» — 35 млн, инвестиции «ИТТ» составили 30 млн, а «Форд» 17,5 млн долл.
Не может не шокировать тот факт, что даже после вступления США во Вторую мировую войну 11 декабря 1941 г. американские корпорации продолжали активно выполнять заказы фирм вражеских стран, поддерживали деятельность своих филиалов в Германии, Италии и даже Японии. Для этого всего лишь необходимо было обратиться для получения специального разрешения осуществлять хозяйственную деятельность с компаниями, находящимися под контролем нацистов или их союзников. Указ президента США от 13 декабря 1941 г. допускал подобные сделки, ведение бизнеса с вражескими компаниями, если на то не было особого запрета министерства финансов Америки. Очень часто американские корпорации без проблем получали разрешения на деятельность с вражескими фирмами и поставляли им необходимые сталь, двигатели, авиационное топливо, каучук, компоненты радиотехники… Так что мощь военной промышленности Германии и ее союзников поддерживалась экономической деятельностью США, чьи компании получали сверхприбыль за свои сделки с противником. Воистину, кому война, а кому мать родная…
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Руководители «И.Г.Фарбениндустри» во время Нюрнбергского процесса -1946 год
Так, могущественная «Стандарт ойл» регулярно снабжала гитлеровскую армию различным топливом, а в промышленность поставляла синтетический каучук и различного рода сырье. Поставки шли также в Италию и в Австрию. При этом в США в годы войны существовали серьезные проблемы с поставками синтетического каучука для американской промышленности. Не помешала война «Стандарт ойл», используя британских посредников, заключить контракт с компанией «И. Г. Фербинидустри», который позволял производить авиационный бензин в Германии. Так что самолеты «люфтваффе», которые бомбили мирные города Советского Союза, Великобритании, убивали британских и американских солдат, получали бензин, созданный американской корпорацией. За время Второй мировой войны ни один танкер «Стандарт ойл» не был потоплен немецкими подводными лодками. Это и понятно — никто не рубит сук, на котором сидит.
Практически до окончания войны, имея специальное разрешение на торговлю с Германией, Италией, Японией, вела свой бизнес американская «ИТТ». Не остановил производство во Франции после немецкой оккупации автомобильный концерн «Форд». Особое покровительство деятельности концерна в Европе оказывал лично Герман Геринг, который возглавлял промышленный концерн «Рейхсверк Герман Геринг». Даже далекая от военных поставок компания «Кока кола» наладила в Германии производство напитка «Фанта». И это далеко не все примеры сотрудничества крупного бизнеса США и гитлеровской Германии во время войны. Впоследствии Яломир Шахт в беседе с американским доктором Джильбертом во время Нюрнбергского процесса заявит:«Если вы хотите предъявить обвинение промышленникам, которые помогли перевооружить Германию, то вы должны предъявить обвинение самим себе. Автозавод «Опель», например, ничего не производил, кроме военной продукции. Владела же этим заводом ваша «Дженерал моторс»… Как известно, Нюрнбергский трибунал признал Я. Шахта невиновным.
»Дженерал Электрик» (GE)
1946 год: Не первый и не последний раз гигантская компания «Дженерал Электрик» (GE) оказалась в федеральном суде по обвинению в нарушении антитрестовского закона. Правительство США обвинило GE и одного из ее компаньонов в сговоре с целью монополизации рынка, поднятия цен и вытеснения конкурентов.
Но это было неординарное антитрестовское дело. В первый послевоенный год GE предстала перед судом по обвинению в тайном сговоре с главной германской фирмой по производству вооружений «Крупп». Их партнерство искусственно подняло стоимость оборонных приготовлений США. В то же время оно помогало Гитлеру субсидировать перевооружение Германии. Сотрудничество между ними продолжалось даже после вторжения нацистских танков в Польшу.
GE не была одинокой в мире большого бизнеса США в деле заключения сердечных и прибыльных соглашений с корпорациями нацистской Германии. «Кодак», «Дюпон» и «Шелл Ойл» также известны дружественными деловыми отношениями с Германией. Благодаря недавним выплатам репараций, подобная деятельность компаний «Дженерал моторс» (GM) и «Форд» наиболее широко известна. И эти случаи поучительны.
Когда в 1939 г. разразилась война, GM и «Форд» с помощью дочерних предприятий контролировали 70% немецкого авторынка. Те компании «быстро переоснастили производство с тем, чтобы стать поставщиками боевой техники для армии Германии», — пишет М. Доббс в «Вашингтон Пост».
«Когда американские солдаты в июне 1944 г. вторглись в Европу на джипах, грузовиках и танках, произведенных «большой автомобильной тройкой» в результате осуществления одной из крупнейших, когда-либо реализованных военных программ, — отмечает Доббс, — они были неприятно удивлены тем, что противник также передвигается на грузовиках «Форд» и «Опель», изготовленных на 100-процентных дочерних предприятиях, принадлежащих GM, и летает на самолетах, построенных компанией «Опель».
Главные производители автомобилей в США (включая «Крайслер») учредили многонациональные операции еще в 1920-е и 1930-е гг., расположив заводы в Германии, Восточной Европе и Японии.
Печально известный антисемит Генри Форд создал своего рода общество взаимного восхищения с Адольфом Гитлером. Германский диктатор восторженно аплодировал американскому серийному производству. «Я рассматриваю Генри Форда, как мое вдохновение», — заявил Гитлер, который всегда держал портрет этого американского промышленника в натуральную величину над своим столом. В 1938 г. Форд принял наивысшую награду, которой нацистская Германия могла награждать иностранца, Большой Крест Германского Орла.
Форд сыграл определенную роль в наращивании военной мощи нацистской Германии до войны. Армейская разведка США сообщала, что «настоящей целью» завода по сборке грузовиков, открытого в Берлине в 1938 г., было производство «военных транспортных средств для вермахта».
Практически до окончания войны, имея специальное разрешение на торговлю с Германией, Италией, Японией, вела свой бизнес американская «ИТТ». Не остановил производство во Франции после немецкой оккупации автомобильный концерн «Форд». Особое покровительство деятельности концерна в Европе оказывал лично Герман Геринг, который возглавлял промышленный концерн «Рейхсверк Герман Геринг». Даже далекая от военных поставок компания «Кока кола» наладила в Германии производство напитка «Фанта». И это далеко не все примеры сотрудничества крупного бизнеса США и гитлеровской Германии во время войны. Впоследствии Яломир Шахт в беседе с американским доктором Джильбертом во время Нюрнбергского процесса заявит:«Если вы хотите предъявить обвинение промышленникам, которые помогли перевооружить Германию, то вы должны предъявить обвинение самим себе. Автозавод «Опель», например, ничего не производил, кроме военной продукции. Владела же этим заводом ваша «Дженерал моторс»… Как известно, Нюрнбергский трибунал признал Я. Шахта невиновным.
»Дженерал Электрик» (GE)
1946 год: Не первый и не последний раз гигантская компания «Дженерал Электрик» (GE) оказалась в федеральном суде по обвинению в нарушении антитрестовского закона. Правительство США обвинило GE и одного из ее компаньонов в сговоре с целью монополизации рынка, поднятия цен и вытеснения конкурентов.
Но это было неординарное антитрестовское дело. В первый послевоенный год GE предстала перед судом по обвинению в тайном сговоре с главной германской фирмой по производству вооружений «Крупп». Их партнерство искусственно подняло стоимость оборонных приготовлений США. В то же время оно помогало Гитлеру субсидировать перевооружение Германии. Сотрудничество между ними продолжалось даже после вторжения нацистских танков в Польшу.
GE не была одинокой в мире большого бизнеса США в деле заключения сердечных и прибыльных соглашений с корпорациями нацистской Германии. «Кодак», «Дюпон» и «Шелл Ойл» также известны дружественными деловыми отношениями с Германией. Благодаря недавним выплатам репараций, подобная деятельность компаний «Дженерал моторс» (GM) и «Форд» наиболее широко известна. И эти случаи поучительны.
Когда в 1939 г. разразилась война, GM и «Форд» с помощью дочерних предприятий контролировали 70% немецкого авторынка. Те компании «быстро переоснастили производство с тем, чтобы стать поставщиками боевой техники для армии Германии», — пишет М. Доббс в «Вашингтон Пост».
«Когда американские солдаты в июне 1944 г. вторглись в Европу на джипах, грузовиках и танках, произведенных «большой автомобильной тройкой» в результате осуществления одной из крупнейших, когда-либо реализованных военных программ, — отмечает Доббс, — они были неприятно удивлены тем, что противник также передвигается на грузовиках «Форд» и «Опель», изготовленных на 100-процентных дочерних предприятиях, принадлежащих GM, и летает на самолетах, построенных компанией «Опель».
Главные производители автомобилей в США (включая «Крайслер») учредили многонациональные операции еще в 1920-е и 1930-е гг., расположив заводы в Германии, Восточной Европе и Японии.
Печально известный антисемит Генри Форд создал своего рода общество взаимного восхищения с Адольфом Гитлером. Германский диктатор восторженно аплодировал американскому серийному производству. «Я рассматриваю Генри Форда, как мое вдохновение», — заявил Гитлер, который всегда держал портрет этого американского промышленника в натуральную величину над своим столом. В 1938 г. Форд принял наивысшую награду, которой нацистская Германия могла награждать иностранца, Большой Крест Германского Орла.
Форд сыграл определенную роль в наращивании военной мощи нацистской Германии до войны. Армейская разведка США сообщала, что «настоящей целью» завода по сборке грузовиков, открытого в Берлине в 1938 г., было производство «военных транспортных средств для вермахта».
«Дженерал моторс»
Один старший чиновник GM также получил медаль от Гитлера, видимо, за предоставленные и будущие заслуги. Втягивание GM в Германию началось в 1935 г., после открытия завода грузовиков возле Берлина. Через несколько лет грузовики, произведенные на этом заводе, станут частью немецких армейских конвоев, которые с грохотом пройдут через Польшу, Францию и Советский Союз.
После оккупации немцами Чехословакии в 1939 г. председатель GM А.П. Слоан сказал, что поведение нацистов «не должно рассматриваться как дело управляющих «Дженерал моторс». Завод GM в Германии был очень прибыльным. «Мы не имеем права прекращать работу на этом предприятии», — заявил Слоан.
GM и «Форд» были жизненными компонентами нацистских военных усилий. Немецкий «Форд» был вторым крупнейшим производителем грузовиков для нацистской военщины. Заводы GM строили тысячи бомбардировщиков и реактивных ускорительных систем для истребителей «Люфтваффе». В то же время они обогащались за счет производства авиамоторов для Воздушного корпуса Армии США.
«Внезапное начало войны в сентябре 1939 г. привело к полному переключению заводов GM и «Форд» в странах оси на производство самолетов и грузовиков», — отмечалось в докладе юридического комитета Сената США в 1974 г. — В общей сложности дочерние предприятия GM и «Форд» построили приблизительно 90% бронированных 3-тонных полугрузовиков и более 70% средних и больших грузовиков Рейха. Эти средства передвижения, в соответствии с донесениями американской разведки, служили «основой транспортной системы немецкой армии»".
«Дженерал моторс» была намного более важной для нацистской военной машины, чем Швейцария, — говорит исследователь Б. Снэлл. — Швейцария была только хранилищем награбленных фондов, в то время как GM была интегральной частью военных усилий Германии. Нацисты могли бы вторгнуться Польшу и Россию без Швейцарии. Но они не могли бы сделать это без GM».
Чиновники компании утверждали, что правительство Гитлера приняло на себя управление их немецкими заводами и что они «потеряли контроль» за ситуацией. Но документы, обнаруженные в немецких и американских архивах, показывают, что в некоторых случаях американские менеджеры как «Форд», так и GM продолжали перевод тех заводов на военное производство.
«Когда американские солдаты освободили заводы Форда» в Кельне и Берлине, они нашли бедных иностранных работников за колючей проволокой и документы компании, превозносящие ‘гений Фюрера’», — пишет М. Доббс.
После войны как GM, так и «Форд» нагло потребовали возмещения убытков от правительства США за повреждения их заводов в Германии, вызванные бомбежками авиации союзников. В 1967 г. GM получил компенсацию в размере 33 млн. долл. от правительства США за бомбежки завода «Руссельхейм».
По сравнению с компаниями «Форд» и GM, втягивание GE в сотрудничество с нацистской Германией представляется менее откровенным и обширным, чем этих автомобилестроителей. Но, тем не менее, оно является поучительным, так как показывает комплексное родство GE с «Третьим Рейхом».
Еще в 1904 г. GE начала объединять силы с главными иностранными «конкурентами», чтобы разделить мировые рынки критических товаров и технологий. В том же году GE заключила соглашение с AEG. В следующем году GE года установила отношения с «Токио Электрик». Ранний альянс GE с немецкими фирмами был только временно разорван первой мировой войной. GE приобрела 16% акций AEG и ввела 4 своих представителей в правление AEG. GE также получила долю в другой большой электротехнической компании «Сименс».
Соглашения GE о патентах и ее обладание меньшинством акций немецких и японских корпораций защитили внутренний рынок GE и в то же время открыли ей доступ на иностранные рынки.
Именно сговор GE с немецкой стальной компанией «Крупп» оказал воздействие на военные усилия США и привел ее в Нью-Йоркский суд.
Как GE, так и «Крупп», имели патенты на вольфрамовый карбид, твердый металлический состав, который высоко ценится за использование в режущих штампах и при обработке металла резанием. Ни один патент компании не был достаточным для того, чтобы установить монополию. Но совместно они могли влиять на мировой рынок.
Переговоры между GE и «Крупп» начались в апреле 1928 г. Представитель GE заявил, что готовность его компании войти в новое дело зависит от того, «в какой мере они смогут преодолеть конкуренцию». Через 8 месяцев они заключили соглашение, давшее право GE фиксировать цены. GE учредила дочернее предприятие «Карболой» для управления этим бизнесом.
Незамедлительно цена вольфрамового карбида поднялась с 48 до 453 долл. за фунт.
GE использовала это соглашение для того, чтобы причинить вред или выкупить долю внутренних конкурентов. Когда глава компании «Америкэн Каттинг Эллойс» обратился с просьбой к GE оставить ее в бизнесе, представитель GE сказал ему: «Мне кажется очевидным, что ситуация на американском рынке будет лучше, когда на нем будет пять поставщиков карбида, чем шесть».
GE в своем договоре с «Крупп» согласилась продавать вольфрамовый карбид (также известный как карболой) только в западном полушарии и платить авторские гонорары «Крупп». Владелец этой компании Густав Крупп был главным корпоративным сторонником Адольфа Гитлера. Как до, так и после прихода Гитлера к власти авторские гонорары GE косвенно субсидировали нацистов.
В 1935 г., когда правительство США начало оборонные приготовления, вольфрамовый карбид (по ценам GE) был признан слишком дорогим.
11 декабря 1939 г. (через 9 недель после нападения Гитлера на Польшу), представитель «Интернэшнл GE» телеграфировал из Берлина официальному чиновнику GE д-ру З. Джэффризу: «Наши друзья в «Oсрэм» [немецкая компания осветительной аппаратуры, связанная с GE] информировали меня вчера, что Крупп был бы заинтересован в капитализации авторских гонораров, получаемых теперь от «Карболой»… В связи с этим д-р Луис (официальный представитель «Крупп») хочет встретиться со мной в Цюрихе, где мы оба должны быть на следующей неделе. Они весьма заинтересованы, чтобы имя Круппа не употреблялось в переписке, особенно в телеграммах, которые могут попасть в ненужные руки, и, таким образом, я должен обращаться к ним в будущем или как к европейскому лицензиару в соответствии с контрактом «Карболой», или просто, как к д-ру Луису …».
«»Неподходящими руками» могли бы быть или правительство США, или правительства Европы, атакованные Гитлером», — сообщала газета «UE NEWS» в 1948 г. в статье «GE согласилась защищать нацистов».
«В 1940 г., когда американские оборонительные усилия были в полном разгаре, GE все еще сообщала нацистским представителям, перебравшимся в Цюрих в Швейцарии, сколько вольфрамового карбида использовалось в США. GE выплачивала авторские гонорары нацистам за каждый фунт, используемый здесь. Это были деньги для гитлеровского военного сундука».
Другими словами, Гитлер получал 12 фунтов вольфрамового карбида за такую же цену, какую правительство США платило за 1 фунт. За каждый фунт материала, проданный в США, Гитлер с помощью Круппа получал авторские гонорары, которые шли на покупку военного снаряжения.
В 1940 г., когда Европа находилась в состоянии войны, Крупп договорился о получении авторских гонораров от GE через швейцарского посредника.
В августе 1940 г., приблизительно через год после нападения Гитлера на Польшу, GE добивалась возобновления своего монопольного соглашения с «Крупп». Но сделка «GE-Крупп» подошла к концу в результате судебного процесса и эмбарго, наложенного правительством США на перевозку денег нацистам.
Компания «Ферс Стерлинг Стил», стремившаяся продавать токарные заготовки для артиллерийских снарядов армии США, вступила в конфликт с GE по вопросу уровня цены и подала жалобу в Министерство юстиции США.
В сентябре 1940 г. «ЮЭ ньюс» сообщала, что два федеральных антитрестовских обвинительных дела были возбуждены против GE и «Крупп». Они обвинялись в тайном заговоре, чтобы поддерживать всемирную монополию в производстве и продаже вольфрамового карбида. Однако вступление США во вторую мировую войну прервало это дело.
Большое значение для вооружения Германии и создания ее военной машины имели прямые вложения американского капитала в германскую промышленность. По официальным данным, прямые американские капиталовложения в германскую промышленность в 1930 г. составляли 216,5 млн. долларов. В Германии имелось до 60 филиалов американских концернов . Сенатор Килгор говорил в 1943 г.: «Огромные суммы американских денег шли за границу на строительство заводов, которые теперь являются несчастьем для нашего существования и постоянной помехой для наших военных усилий» . Килгор имел все основания сделать такое заявление, поскольку сенатская комиссия, возглавляемая им, определила сумму американских капиталовложений в Германии в 1 млрд. долларов. Комиссия Килгора установила также, что только часть американских компаний владела столь большой долей акционерных капиталов, которая позволяла контролировать 278 немецких акционерных обществ. Это показывает, насколько за годы гитлеровской диктатуры укрепились связи американских и германских монополистов и сколь велика была роль капитала США не только в воссоздании, но и в дальнейшем развитии военно-промышленного потенциала фашистской Германии.
Американские капиталовложения были направлены в первую очередь в машиностроительную, автомобильную, электротехническую, авиационную, нефтяную, химическую и прочие отрасли промышленности военного значения. Монополии США помогали Германии не бескорыстно. Их капиталовложения давали большие прибыли….
«Когда американские солдаты в июне 1944 г. вторглись в Европу на джипах, грузовиках и танках, произведенных «большой автомобильной тройкой» в результате осуществления одной из крупнейших, когда-либо реализованных военных программ, — отмечает Доббс, — они были неприятно удивлены тем, что противник также передвигается на грузовиках «Форд» и «Опель», изготовленных на 100-процентных дочерних предприятиях, принадлежащих GM, и летает на самолетах, построенных компанией «Опель».
Главные производители автомобилей в США (включая «Крайслер») учредили многонациональные операции еще в 1920-е и 1930-е гг., расположив заводы в Германии, Восточной Европе и Японии.
Один старший чиновник GM также получил медаль от Гитлера, видимо, за предоставленные и будущие заслуги. Втягивание GM в Германию началось в 1935 г., после открытия завода грузовиков возле Берлина. Через несколько лет грузовики, произведенные на этом заводе, станут частью немецких армейских конвоев, которые с грохотом пройдут через Польшу, Францию и Советский Союз.
После оккупации немцами Чехословакии в 1939 г. председатель GM А.П. Слоан сказал, что поведение нацистов «не должно рассматриваться как дело управляющих «Дженерал моторс». Завод GM в Германии был очень прибыльным. «Мы не имеем права прекращать работу на этом предприятии», — заявил Слоан.
GM и «Форд» были жизненными компонентами нацистских военных усилий. Немецкий «Форд» был вторым крупнейшим производителем грузовиков для нацистской военщины. Заводы GM строили тысячи бомбардировщиков и реактивных ускорительных систем для истребителей «Люфтваффе». В то же время они обогащались за счет производства авиамоторов для Воздушного корпуса Армии США.
«Внезапное начало войны в сентябре 1939 г. привело к полному переключению заводов GM и «Форд» в странах оси на производство самолетов и грузовиков», — отмечалось в докладе юридического комитета Сената США в 1974 г. — В общей сложности дочерние предприятия GM и «Форд» построили приблизительно 90% бронированных 3-тонных полугрузовиков и более 70% средних и больших грузовиков Рейха. Эти средства передвижения, в соответствии с донесениями американской разведки, служили «основой транспортной системы немецкой армии»".
«Дженерал моторс» была намного более важной для нацистской военной машины, чем Швейцария, — говорит исследователь Б. Снэлл. — Швейцария была только хранилищем награбленных фондов, в то время как GM была интегральной частью военных усилий Германии. Нацисты могли бы вторгнуться Польшу и Россию без Швейцарии. Но они не могли бы сделать это без GM».
Чиновники компании утверждали, что правительство Гитлера приняло на себя управление их немецкими заводами и что они «потеряли контроль» за ситуацией. Но документы, обнаруженные в немецких и американских архивах, показывают, что в некоторых случаях американские менеджеры как «Форд», так и GM продолжали перевод тех заводов на военное производство.
«Когда американские солдаты освободили заводы Форда» в Кельне и Берлине, они нашли бедных иностранных работников за колючей проволокой и документы компании, превозносящие ‘гений Фюрера’», — пишет М. Доббс.
После войны как GM, так и «Форд» нагло потребовали возмещения убытков от правительства США за повреждения их заводов в Германии, вызванные бомбежками авиации союзников. В 1967 г. GM получил компенсацию в размере 33 млн. долл. от правительства США за бомбежки завода «Руссельхейм».
По сравнению с компаниями «Форд» и GM, втягивание GE в сотрудничество с нацистской Германией представляется менее откровенным и обширным, чем этих автомобилестроителей. Но, тем не менее, оно является поучительным, так как показывает комплексное родство GE с «Третьим Рейхом».
Еще в 1904 г. GE начала объединять силы с главными иностранными «конкурентами», чтобы разделить мировые рынки критических товаров и технологий. В том же году GE заключила соглашение с AEG. В следующем году GE года установила отношения с «Токио Электрик». Ранний альянс GE с немецкими фирмами был только временно разорван первой мировой войной. GE приобрела 16% акций AEG и ввела 4 своих представителей в правление AEG. GE также получила долю в другой большой электротехнической компании «Сименс».
Соглашения GE о патентах и ее обладание меньшинством акций немецких и японских корпораций защитили внутренний рынок GE и в то же время открыли ей доступ на иностранные рынки.
Именно сговор GE с немецкой стальной компанией «Крупп» оказал воздействие на военные усилия США и привел ее в Нью-Йоркский суд.
Как GE, так и «Крупп», имели патенты на вольфрамовый карбид, твердый металлический состав, который высоко ценится за использование в режущих штампах и при обработке металла резанием. Ни один патент компании не был достаточным для того, чтобы установить монополию. Но совместно они могли влиять на мировой рынок.
Переговоры между GE и «Крупп» начались в апреле 1928 г. Представитель GE заявил, что готовность его компании войти в новое дело зависит от того, «в какой мере они смогут преодолеть конкуренцию». Через 8 месяцев они заключили соглашение, давшее право GE фиксировать цены. GE учредила дочернее предприятие «Карболой» для управления этим бизнесом.
Незамедлительно цена вольфрамового карбида поднялась с 48 до 453 долл. за фунт.
GE использовала это соглашение для того, чтобы причинить вред или выкупить долю внутренних конкурентов. Когда глава компании «Америкэн Каттинг Эллойс» обратился с просьбой к GE оставить ее в бизнесе, представитель GE сказал ему: «Мне кажется очевидным, что ситуация на американском рынке будет лучше, когда на нем будет пять поставщиков карбида, чем шесть».
GE в своем договоре с «Крупп» согласилась продавать вольфрамовый карбид (также известный как карболой) только в западном полушарии и платить авторские гонорары «Крупп». Владелец этой компании Густав Крупп был главным корпоративным сторонником Адольфа Гитлера. Как до, так и после прихода Гитлера к власти авторские гонорары GE косвенно субсидировали нацистов.
В 1935 г., когда правительство США начало оборонные приготовления, вольфрамовый карбид (по ценам GE) был признан слишком дорогим.
11 декабря 1939 г. (через 9 недель после нападения Гитлера на Польшу), представитель «Интернэшнл GE» телеграфировал из Берлина официальному чиновнику GE д-ру З. Джэффризу: «Наши друзья в «Oсрэм» [немецкая компания осветительной аппаратуры, связанная с GE] информировали меня вчера, что Крупп был бы заинтересован в капитализации авторских гонораров, получаемых теперь от «Карболой»… В связи с этим д-р Луис (официальный представитель «Крупп») хочет встретиться со мной в Цюрихе, где мы оба должны быть на следующей неделе. Они весьма заинтересованы, чтобы имя Круппа не употреблялось в переписке, особенно в телеграммах, которые могут попасть в ненужные руки, и, таким образом, я должен обращаться к ним в будущем или как к европейскому лицензиару в соответствии с контрактом «Карболой», или просто, как к д-ру Луису …».
«»Неподходящими руками» могли бы быть или правительство США, или правительства Европы, атакованные Гитлером», — сообщала газета «UE NEWS» в 1948 г. в статье «GE согласилась защищать нацистов».
«В 1940 г., когда американские оборонительные усилия были в полном разгаре, GE все еще сообщала нацистским представителям, перебравшимся в Цюрих в Швейцарии, сколько вольфрамового карбида использовалось в США. GE выплачивала авторские гонорары нацистам за каждый фунт, используемый здесь. Это были деньги для гитлеровского военного сундука».
Другими словами, Гитлер получал 12 фунтов вольфрамового карбида за такую же цену, какую правительство США платило за 1 фунт. За каждый фунт материала, проданный в США, Гитлер с помощью Круппа получал авторские гонорары, которые шли на покупку военного снаряжения.
В 1940 г., когда Европа находилась в состоянии войны, Крупп договорился о получении авторских гонораров от GE через швейцарского посредника.
В августе 1940 г., приблизительно через год после нападения Гитлера на Польшу, GE добивалась возобновления своего монопольного соглашения с «Крупп». Но сделка «GE-Крупп» подошла к концу в результате судебного процесса и эмбарго, наложенного правительством США на перевозку денег нацистам.
Компания «Ферс Стерлинг Стил», стремившаяся продавать токарные заготовки для артиллерийских снарядов армии США, вступила в конфликт с GE по вопросу уровня цены и подала жалобу в Министерство юстиции США.
В сентябре 1940 г. «ЮЭ ньюс» сообщала, что два федеральных антитрестовских обвинительных дела были возбуждены против GE и «Крупп». Они обвинялись в тайном заговоре, чтобы поддерживать всемирную монополию в производстве и продаже вольфрамового карбида. Однако вступление США во вторую мировую войну прервало это дело.
Большое значение для вооружения Германии и создания ее военной машины имели прямые вложения американского капитала в германскую промышленность. По официальным данным, прямые американские капиталовложения в германскую промышленность в 1930 г. составляли 216,5 млн. долларов. В Германии имелось до 60 филиалов американских концернов . Сенатор Килгор говорил в 1943 г.: «Огромные суммы американских денег шли за границу на строительство заводов, которые теперь являются несчастьем для нашего существования и постоянной помехой для наших военных усилий» . Килгор имел все основания сделать такое заявление, поскольку сенатская комиссия, возглавляемая им, определила сумму американских капиталовложений в Германии в 1 млрд. долларов. Комиссия Килгора установила также, что только часть американских компаний владела столь большой долей акционерных капиталов, которая позволяла контролировать 278 немецких акционерных обществ. Это показывает, насколько за годы гитлеровской диктатуры укрепились связи американских и германских монополистов и сколь велика была роль капитала США не только в воссоздании, но и в дальнейшем развитии военно-промышленного потенциала фашистской Германии.
Американские капиталовложения были направлены в первую очередь в машиностроительную, автомобильную, электротехническую, авиационную, нефтяную, химическую и прочие отрасли промышленности военного значения. Монополии США помогали Германии не бескорыстно. Их капиталовложения давали большие прибыли….
«Когда американские солдаты в июне 1944 г. вторглись в Европу на джипах, грузовиках и танках, произведенных «большой автомобильной тройкой» в результате осуществления одной из крупнейших, когда-либо реализованных военных программ, — отмечает Доббс, — они были неприятно удивлены тем, что противник также передвигается на грузовиках «Форд» и «Опель», изготовленных на 100-процентных дочерних предприятиях, принадлежащих GM, и летает на самолетах, построенных компанией «Опель».
Главные производители автомобилей в США (включая «Крайслер») учредили многонациональные операции еще в 1920-е и 1930-е гг., расположив заводы в Германии, Восточной Европе и Японии.
Standard Oil
В 1929 г. было заключено соглашение между американским нефтяным трестом «Стандард ойл» и германским химическим концерном «ИГ Фарбениндустри», сыгравшее важнейшую роль в подготовке гитлеровской Германии к мировой войне. Концерн «ИГ Фарбениндустри» получил от «Стандард ойл» свыше 60 млн. долларов для разработки технологии производства синтетического горючего в промышленных размерах . С приходом фашистов к власти связи монополий США и Германии стали еще более тесными.
При активной помощи американских фирм немецкие империалисты организовали в широких масштабах ввоз оружия из-за границы. Только за восемь месяцев 1934 г. американская авиационная фирма «Эйркрафт корпорейшн» увеличила экспорт своей продукции в Германию по сравнению с 1933 г. в 6,4 раза. Кроме «Эйркрафт корпорейшн» поставками самолетов занимались и другие американские фирмы. Компания «Юнайтед эйркрафт транспорт» ввозила части для постройки самолетов, фирма «Сперри жироскоп компани» — авиационную радиоаппаратуру. В широких масштабах направляли в Германию свою продукцию — в основном моторы и самолеты — американские компании «Кертисс райт», «Америкэн эйркрафт» и другие.
Особое значение для Германии имело предоставление ей американскими фирмами патентов на новейшие изобретения в области авиации. Фирма «Пратт энд Уитни» заключила с германской компанией «Байерише моторверке» договор о передаче Германии патента на авиадвигатели с воздушным охлаждением. Свои патенты на военные самолеты передала немецкой фирме американская компания «Юнайтед эйркрафт экспорт». Продала Германии патент на новый самолет крупнейшая американская компания «Дуглас».
В феврале 1933 г. американский химический трест Дюпона заключил соглашение с «ИГ Фарбениндустри» о продаже взрывчатых веществ и боеприпасов, которые направлялись в Германию через Голландию.
Уже в 1934 г. поставки оружия из США в Германию приняли такие размеры, что ими заинтересовалась сенатская комиссия по расследованию деятельности военных предприятий. Комиссия установила, что между американскими и немецкими фирмами существует множество секретных соглашений о взаимной информации и обмене патентами в области вооружения. Член комиссии сенатор Кларк заявил: «Если бы Германия проявила завтра активность в военном смысле, она оказалась бы более мощной благодаря патентам и техническому опыту, переданным ей американскими фирмами».
В 1940 г. морской министр США Фрэнк Нокс признал, что «в 1934 и 1935 гг. Гитлеру поставлялись сотни первоклассных авиационных моторов, изготовляемых в США», а сенатская комиссия в том же 1940 г. пришла к выводу, что «американские промышленники с согласия правительства США свободно продавали германскому правительству патенты и права на конструирование моторов…» .
«Стандард ойл» взял на себя финансирование строительства новых заводов синтетического горючего в Германии . О размахе финансирования можно судить по заявлению американского коммерческого атташе в Берлине, который в декабре 1935 г. в официальной беседе отметил, что «по истечении двух лет Германия будет производить нефть и газ из каменного угля в количестве, достаточном для длительной войны. «Стандард ойл» предоставил ей для этого миллионы долларов» .
Трест «Стандард ойл» не только активно помогал налаживать производство синтетического бензина, но и расходовал крупные суммы на разведку и организацию добычи нефти в Германии . Тресту принадлежало более половины капитала нефтяной компании, в собственности которой находилось более трети всех бензозаправочных станций. Германо-американская нефтяная компания владела нефтеперерабатывающими заводами, заводами минеральных масел. Когда началась мировая война, заводы по гидрогенизации угля имелись в Германии и Японии. Но их не было в США.
В 1935 г. вскоре после разрыва Гитлером военных статей Версальского договора и введения в Германии всеобщей воинской повинности американская компания «Этил газолин корпорейшн» передала с разрешения американского правительства патент, которым она владела монопольно, на производство тетраэтилсвинца — антидетонационной присадки в бензин. В одном из секретных документов, ставших известными после войны, эксперты «ИГ Фарбениндустри» следующим образом оценивали значение помощи американской фирмы: «Нет необходимости подчеркивать, что без тетраэтилсвинца современная война немыслима. Мы же с начала войны были в состоянии производить тетраэтилсвинец исключительно потому, что незадолго до этого американцы построили для нас завод, подготовили его к эксплуатации и передали нам необходимый опыт» . Столь же велика была помощь американского капитала и в разработке способов производства синтетического каучука.
В лабораториях «Джаско» и на ее опытном заводе в Батон-Руж (штат Луизиана) была разработана технология массового производства каучука «буна». Право собственности на этот патент перешло к германскому тресту. «Стандард ойл» разработал способ получения и технологию производства нового вида каучука — бутилового, более высокого по качеству, чем «буна».
Американские монополии помогали фашистской Германии и в производстве алюминия, магния, никеля, карбид-вольфрама, бериллия и других стратегических материалов.
В 1935 г. германское производство легких и цветных металлов уже превосходило французское и канадское в четыре раза, британское и норвежское — в шесть раз, на 16 тыс. тонн превышало американскую выработку .
Для успешной подготовки войны гитлеровцы считали крайне необходимым ослабить зависимость Германии от ввоза железной руды. В Германии имелось несколько железорудных месторождений с 20 — 25-процентным содержанием железа. Разработка таких бедных руд считалась нерентабельной. Тем не менее на базе этих месторождений началось строительство трех заводов с годовым производством стали 6 млн. тонн, что составляло треть всей выплавки стали в Германии. Официально работы производились концерном Германа Геринга, но в действительности их выполняла специально созданная американская фирма «Р. Брассерт». «Эта компания, — пишет английский экономист Н. Мюлен, — до того почти неизвестная в Германии… оказалась тесно связанной с «автаркией» рейха в области снабжения его железной рудой — одним из главных элементов экономической независимости в производстве вооружений» . Фирма «Р. Брассерт» была только филиалом крупной чикагской фирмы Брассерта, сотрудничавшей с американским трестом Моргана.
По условиям картельных соглашений американские фирмы должны были информировать своих немецких партнеров о всех интересующих их технических новинках. Так, фирма «Баушэнд Ломб» охотно предоставляла Цейсу военные секреты США и лишь просила хранить все сведения в тайне .
После войны, когда Standard Oil была расформирована, появились такие нефтегиганты, как ExxonMobil, Chevron и BP.
«ИТТ»
Тесные связи банкирского дома Моргана с немецкими фашистами были установлены через находившуюся под его полным контролем международную телефонно-телеграфную корпорацию — «ИТТ».
Вскоре после фашистского переворота в Германии председатель правления «ИТТ» был принят Гитлером. В результате беседы во главе всех трех немецких фирм, принадлежавших «ИТТ», был поставлен агент Риббентропа Г. Вестрик, который назначил на руководящие посты в правлениях фирм и на предприятиях главарей СС и других видных гитлеровцев .
Если через «ИТТ» дом Моргана установил контроль над многими предприятиями, производившими телеграфную и телефонную аппаратуру, а также над радиопромышленностью Германии и протянул щупальца к самолетостроению, то через другую крупную американскую фирму — «Дженерал электрик» он имел тесные связи с электропромышленностью Германии.
За годы фашистской диктатуры «Дженерал электрик» добилась полного контроля над «Альгемайне электрицитетс гезельшафт» (АЭГ) — крупнейшим германским электротехническим концерном с капиталом 120 млн. марок. Через АЭГ фирма «Дженерал электрик» приобрела косвенный контроль над значительной частью электропромышленности Германии, в том числе и над известным электроконцерном Сименса, компанией электроламп «Осрам» и т. п.
Hugo Boss
Hugo Boss принесли официальные извинения всем тем, кто пострадал из-за сотрудничества марки с нацистами во время второй мировой войны. Напомним, что в 30-е годы прошлого века фабрика по производству одежды Hugo Boss, открытая в 1923 году, получила большой заказ на пошив формы для членов нацистской партии. Кроме того, в апреле 1940-го года компания стала использовать принудительный труд на своих производствах – десятки работников были французскими военнопленными.
В 1929 г. было заключено соглашение между американским нефтяным трестом «Стандард ойл» и германским химическим концерном «ИГ Фарбениндустри», сыгравшее важнейшую роль в подготовке гитлеровской Германии к мировой войне. Концерн «ИГ Фарбениндустри» получил от «Стандард ойл» свыше 60 млн. долларов для разработки технологии производства синтетического горючего в промышленных размерах . С приходом фашистов к власти связи монополий США и Германии стали еще более тесными.
При активной помощи американских фирм немецкие империалисты организовали в широких масштабах ввоз оружия из-за границы. Только за восемь месяцев 1934 г. американская авиационная фирма «Эйркрафт корпорейшн» увеличила экспорт своей продукции в Германию по сравнению с 1933 г. в 6,4 раза. Кроме «Эйркрафт корпорейшн» поставками самолетов занимались и другие американские фирмы. Компания «Юнайтед эйркрафт транспорт» ввозила части для постройки самолетов, фирма «Сперри жироскоп компани» — авиационную радиоаппаратуру. В широких масштабах направляли в Германию свою продукцию — в основном моторы и самолеты — американские компании «Кертисс райт», «Америкэн эйркрафт» и другие.
Особое значение для Германии имело предоставление ей американскими фирмами патентов на новейшие изобретения в области авиации. Фирма «Пратт энд Уитни» заключила с германской компанией «Байерише моторверке» договор о передаче Германии патента на авиадвигатели с воздушным охлаждением. Свои патенты на военные самолеты передала немецкой фирме американская компания «Юнайтед эйркрафт экспорт». Продала Германии патент на новый самолет крупнейшая американская компания «Дуглас».
В феврале 1933 г. американский химический трест Дюпона заключил соглашение с «ИГ Фарбениндустри» о продаже взрывчатых веществ и боеприпасов, которые направлялись в Германию через Голландию.
Уже в 1934 г. поставки оружия из США в Германию приняли такие размеры, что ими заинтересовалась сенатская комиссия по расследованию деятельности военных предприятий. Комиссия установила, что между американскими и немецкими фирмами существует множество секретных соглашений о взаимной информации и обмене патентами в области вооружения. Член комиссии сенатор Кларк заявил: «Если бы Германия проявила завтра активность в военном смысле, она оказалась бы более мощной благодаря патентам и техническому опыту, переданным ей американскими фирмами».
В 1940 г. морской министр США Фрэнк Нокс признал, что «в 1934 и 1935 гг. Гитлеру поставлялись сотни первоклассных авиационных моторов, изготовляемых в США», а сенатская комиссия в том же 1940 г. пришла к выводу, что «американские промышленники с согласия правительства США свободно продавали германскому правительству патенты и права на конструирование моторов…» .
«Стандард ойл» взял на себя финансирование строительства новых заводов синтетического горючего в Германии . О размахе финансирования можно судить по заявлению американского коммерческого атташе в Берлине, который в декабре 1935 г. в официальной беседе отметил, что «по истечении двух лет Германия будет производить нефть и газ из каменного угля в количестве, достаточном для длительной войны. «Стандард ойл» предоставил ей для этого миллионы долларов» .
Трест «Стандард ойл» не только активно помогал налаживать производство синтетического бензина, но и расходовал крупные суммы на разведку и организацию добычи нефти в Германии . Тресту принадлежало более половины капитала нефтяной компании, в собственности которой находилось более трети всех бензозаправочных станций. Германо-американская нефтяная компания владела нефтеперерабатывающими заводами, заводами минеральных масел. Когда началась мировая война, заводы по гидрогенизации угля имелись в Германии и Японии. Но их не было в США.
В 1935 г. вскоре после разрыва Гитлером военных статей Версальского договора и введения в Германии всеобщей воинской повинности американская компания «Этил газолин корпорейшн» передала с разрешения американского правительства патент, которым она владела монопольно, на производство тетраэтилсвинца — антидетонационной присадки в бензин. В одном из секретных документов, ставших известными после войны, эксперты «ИГ Фарбениндустри» следующим образом оценивали значение помощи американской фирмы: «Нет необходимости подчеркивать, что без тетраэтилсвинца современная война немыслима. Мы же с начала войны были в состоянии производить тетраэтилсвинец исключительно потому, что незадолго до этого американцы построили для нас завод, подготовили его к эксплуатации и передали нам необходимый опыт» . Столь же велика была помощь американского капитала и в разработке способов производства синтетического каучука.
В лабораториях «Джаско» и на ее опытном заводе в Батон-Руж (штат Луизиана) была разработана технология массового производства каучука «буна». Право собственности на этот патент перешло к германскому тресту. «Стандард ойл» разработал способ получения и технологию производства нового вида каучука — бутилового, более высокого по качеству, чем «буна».
Американские монополии помогали фашистской Германии и в производстве алюминия, магния, никеля, карбид-вольфрама, бериллия и других стратегических материалов.
В 1935 г. германское производство легких и цветных металлов уже превосходило французское и канадское в четыре раза, британское и норвежское — в шесть раз, на 16 тыс. тонн превышало американскую выработку .
Для успешной подготовки войны гитлеровцы считали крайне необходимым ослабить зависимость Германии от ввоза железной руды. В Германии имелось несколько железорудных месторождений с 20 — 25-процентным содержанием железа. Разработка таких бедных руд считалась нерентабельной. Тем не менее на базе этих месторождений началось строительство трех заводов с годовым производством стали 6 млн. тонн, что составляло треть всей выплавки стали в Германии. Официально работы производились концерном Германа Геринга, но в действительности их выполняла специально созданная американская фирма «Р. Брассерт». «Эта компания, — пишет английский экономист Н. Мюлен, — до того почти неизвестная в Германии… оказалась тесно связанной с «автаркией» рейха в области снабжения его железной рудой — одним из главных элементов экономической независимости в производстве вооружений» . Фирма «Р. Брассерт» была только филиалом крупной чикагской фирмы Брассерта, сотрудничавшей с американским трестом Моргана.
По условиям картельных соглашений американские фирмы должны были информировать своих немецких партнеров о всех интересующих их технических новинках. Так, фирма «Баушэнд Ломб» охотно предоставляла Цейсу военные секреты США и лишь просила хранить все сведения в тайне .
После войны, когда Standard Oil была расформирована, появились такие нефтегиганты, как ExxonMobil, Chevron и BP.
«ИТТ»
Тесные связи банкирского дома Моргана с немецкими фашистами были установлены через находившуюся под его полным контролем международную телефонно-телеграфную корпорацию — «ИТТ».
Вскоре после фашистского переворота в Германии председатель правления «ИТТ» был принят Гитлером. В результате беседы во главе всех трех немецких фирм, принадлежавших «ИТТ», был поставлен агент Риббентропа Г. Вестрик, который назначил на руководящие посты в правлениях фирм и на предприятиях главарей СС и других видных гитлеровцев .
Если через «ИТТ» дом Моргана установил контроль над многими предприятиями, производившими телеграфную и телефонную аппаратуру, а также над радиопромышленностью Германии и протянул щупальца к самолетостроению, то через другую крупную американскую фирму — «Дженерал электрик» он имел тесные связи с электропромышленностью Германии.
За годы фашистской диктатуры «Дженерал электрик» добилась полного контроля над «Альгемайне электрицитетс гезельшафт» (АЭГ) — крупнейшим германским электротехническим концерном с капиталом 120 млн. марок. Через АЭГ фирма «Дженерал электрик» приобрела косвенный контроль над значительной частью электропромышленности Германии, в том числе и над известным электроконцерном Сименса, компанией электроламп «Осрам» и т. п.
Hugo Boss
Hugo Boss принесли официальные извинения всем тем, кто пострадал из-за сотрудничества марки с нацистами во время второй мировой войны. Напомним, что в 30-е годы прошлого века фабрика по производству одежды Hugo Boss, открытая в 1923 году, получила большой заказ на пошив формы для членов нацистской партии. Кроме того, в апреле 1940-го года компания стала использовать принудительный труд на своих производствах – десятки работников были французскими военнопленными.
Сам Хьюго Босс неоднократно утверждал, что сотрудничество с нацистами – сотрудники Hugo Boss даже вступали в ряды НСДАП – было необходимостью, но некоторые историки придерживаются другого мнения. Например, Роман Кестер, автор заказанной самой компанией книги «Hugo Boss: 1942-1945″ считает, что основатель фабрики сочувствовал курсу партии. Изобличительная история известного модного бренда выйдет в свет совсем скоро: возможно, после обнародования волнующих общественность и представителей компании уже более полувека фактов, шум вокруг нацисткого прошлого Hugo Boss, наконец, уляжется.
Kodak
Во время Второй мировой войны, немецкий филиал компании Kodak использовал рабов из концлагерей, но на самом деле многие из европейских компаний использовали связи с нацистским правительством для поставки рабов. Вильгельм Кеплер, один из ведущих экономических советников Гитлера, имел сотрудничал с компанией в Kodak. Когда в Германии началась пропаганда нацизма Кеплер посоветовал Kodak и ряду других американских компаний, использовать для работы еврейских «сотрудников». (Источник: The Nation)
Предприятия «Кодак» работали в фашистской Германии, используя бесплатный рабский труд. При это они выпускали не только кинопленку, которая шла на создание отечественных агитационных фильмов и роликов распространяющихся по всему миру (а так же на каждом истребителе люфтваффе был киноавтомат, помогавший в фиксации и дальнейшем разборе ситуации немецким летчикам), но и наладили выпуск детонаторов и других изделий военного назначения.
Во время Второй мировой войны, немецкий филиал компании Kodak использовал рабов из концлагерей, но на самом деле многие из европейских компаний использовали связи с нацистским правительством для поставки рабов. Вильгельм Кеплер, один из ведущих экономических советников Гитлера, имел сотрудничал с компанией в Kodak. Когда в Германии началась пропаганда нацизма Кеплер посоветовал Kodak и ряду других американских компаний, использовать для работы еврейских «сотрудников». (Источник: The Nation)
Предприятия «Кодак» работали в фашистской Германии, используя бесплатный рабский труд. При это они выпускали не только кинопленку, которая шла на создание отечественных агитационных фильмов и роликов распространяющихся по всему миру (а так же на каждом истребителе люфтваффе был киноавтомат, помогавший в фиксации и дальнейшем разборе ситуации немецким летчикам), но и наладили выпуск детонаторов и других изделий военного назначения.
Coca-cola сотрудничала с обеими сторонами в ходе Второй мировой войны. Поддерживали войска союзников, и в тоже время продавали свою газированую воду нацистам. Но, с 1941 году немецкий филиал Coca-cola перестал получать поставки из Америки из-за ограничений военного времени. Поэтому они изобрели новый напиток, специально для нацистов: фруктовую газированую воду Fanta. Задолго до того, Фанту начали рекламировать изнывающие от зноя экзотические красавицы — это был неофициальный напиток нацистской Германии. (Источник: New Statesman)
IBM
IBM создавали машины, что бы вести статистику поставок нефти, управлять банковскими счетами и следить за расписанием поездов в лагеря смерти. В сентябре 1939 года, когда Германия вторглась в Польшу, «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что три миллиона евреев должны быть »немедленно удалены» из Польши и, скорее всего, будут «уничтожены». Какова же была реакция IBM? Внутренний документ говорит, что, благодаря этой ситуации они увеличили производство оборудования для учёта в алфавитном порядке. (Источник: CNet)
Random House
Компания Random House, в составе Bertelsmann AG, занимались публикацией нацисткой пропаганды, в том числе была выпущена книга под названием «Стерилизация и эвтаназия: Вклад в христианскую этику». Bertelsmann AG по-прежнему владеет и управляет несколькими компаниями. Random House в 1997 году, решили расширить понятие «нацист, нацистский» в словаре Вебстера. В разговорной речи они смягчили это определение. (Источник: New York Observer, ADL)
Так, несмотря на то что фашизм в пределах США потерпел поражение, часть американских монополий придерживалась политики содействия вооружению гитлеровской Германии. На них лежит большая доля ответственности за то развитие событий, которое привело к мировой войне
IBM создавали машины, что бы вести статистику поставок нефти, управлять банковскими счетами и следить за расписанием поездов в лагеря смерти. В сентябре 1939 года, когда Германия вторглась в Польшу, «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что три миллиона евреев должны быть »немедленно удалены» из Польши и, скорее всего, будут «уничтожены». Какова же была реакция IBM? Внутренний документ говорит, что, благодаря этой ситуации они увеличили производство оборудования для учёта в алфавитном порядке. (Источник: CNet)
Random House
Компания Random House, в составе Bertelsmann AG, занимались публикацией нацисткой пропаганды, в том числе была выпущена книга под названием «Стерилизация и эвтаназия: Вклад в христианскую этику». Bertelsmann AG по-прежнему владеет и управляет несколькими компаниями. Random House в 1997 году, решили расширить понятие «нацист, нацистский» в словаре Вебстера. В разговорной речи они смягчили это определение. (Источник: New York Observer, ADL)
Так, несмотря на то что фашизм в пределах США потерпел поражение, часть американских монополий придерживалась политики содействия вооружению гитлеровской Германии. На них лежит большая доля ответственности за то развитие событий, которое привело к мировой войне
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Метки: ВОВ Германия спонсирование
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Статья ни о чём.
"За время Второй мировой войны ни один танкер «Стандарт ойл» не был потоплен немецкими подводными лодками." Просто ложь. Вот начало списка потопленных танкеров (всего 21 танкер):
1. "Charles Pratt" (8,982 брт) 20 октября 1939 Владелец: Panama Transport Co (Standard Oil Co), Panama Маршрут: Aruba (5 Dec) - Freetown груз: 96.069 barrels of fuel oil Потоплен U65 21.12.40
2. "I.C. White" (7,052 брт) 1940 Владелец: Panama Transport Co (Standard Oil Co), Panama Маршрут: Curaçao - Capetown груз: 62.390 barrels of crude oil Потоплен U66 27.09.41
...
Подробное развенчание мифа о массовой торговле Стандард ойл с немцами (там также полный список потопленных транспортов): https://olt-z-s.livejournal.com/195654.htmlhttps://olt-z-s.livejournal.com/195654.html
"Для этого всего лишь необходимо было обратиться для получения специального разрешения осуществлять хозяйственную деятельность с компаниями, находящимися под контролем нацистов или их союзников. Указ президента США от 13 декабря 1941 г. допускал подобные сделки, ведение бизнеса с вражескими компаниями, если на то не было особого запрета министерства финансов Америки." Это - ложь в абсолюнто чистом виде. Не слова правды. Автор может приведет ссылку на текст закона?
Практически все реальные данные - о торговле США с Германие до начала Второй Мировой. В это же время точно также торговал с Германиес и СССР. США полностью прекратили торговлю с Германией на несколько месяцев рнаьше чем СССР. Отдельные случаи могли быть (через несколько третьих стран), но они разыскивались американским государством.
Ну и насчет патентов США для Германии. Может, патенты на танк Кристи стоит вспомнить, который очень сильно использовался Т34? Точно также американцы продавали до войны все, что могли, и кому могли - СССР и Германии. С марта 41 года это стало абсолютно антизаконно в США, а с декабря - предательством.
Короче: текс на 100% составлен по заветам доктора Геббельса. Точно также можно написать и о финансировании Германии Советксим Союзом.
Военное сотрудничество СССР и Германии
Оно началось с 17 сентября 1939 года, когда вермахт и Красная Армия одновременно вели операции против польской армии на территории Польши. Военное сотрудничество определялось секретными соглашениями о вступлении Красной Армии на территорию Польши, военным соглашением от 20 сентября 1939 года, подписанным представителями советского и германского командования, секретным дополнительным протоколом от 28 сентября 1939 года, подписанным в Москве Риббентропом и Молотовым в качестве составной части договора о дружбе и границе. Завершение военных операций против Польши было отмечено затем совместными парадами вооруженных сил Германии и Советского Союза в Бресте и во Львове в первых числах октября. Дабы ни у кого не было сомнений в том, что Красная Армия активно участвовала в боевых операциях наряду с вермахтом, Молотов специально подчеркнул этот факт на сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1939 года. Депутаты бурно аплодировали. Военное сотрудничество было подчеркнуто и Сталиным в его ответе на поздравительную телеграмму Риббентропа в связи с 60-летием: Благодарю Вас, господин министр, за поздравление. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью(подчеркнуто мною. - А. Н.), имеет все основания быть длительной и прочной . По Москве ходила шутка: эта дружба действительно скреплена кровью, но только польской.
В начале октября 1939 года в 35 км северо-западнее Мурманска была создана немецкая военно-морская база для заправки и ремонта германских военных судов и подводных лодок. Немцы использовали базу во время кампании в Норвегии, с которой, как известно, у Советского Союза долгие годы были нормальные дипломатические отношения. (После оккупации Норвегии и Дании весной 1940 г. СССР закрыл их представительства в Москве.) Командующий военно-морским флотом Германии адмирал Редер письменно выразил благодарность Советскому правительству после того как База Норд была оставлена немцами в сентябре того же года в связи с прекращением военных операций в Норвегии. Когда началась война, советские власти задержали в гавани Мурманска суда Англии и ее союзников, чтобы дать возможность немецким судам благополучно добраться до своих портов в Германии. Германские корабли пользовались укрытием в гавани Мурманска и в ходе операций германского военно-морского флота. В Мурманске же заправлялись продовольствием и горючим немецкие вспомогательные крейсеры, ведущие военные операции против Англии. СССР снабжал немцев метеорологическими сводками, которые затем использовались Люфтваффе при бомбежке Англии. Со своей стороны, во время советско-финской войны немцы ограничили движение своих кораблей в Балтийском и Черном морях. Затем советские власти снова задержали в Мурманске на три дня все суда Англии и ее союзников, чтобы облегчить немецкому рейдеру Бремен прорыв сквозь английскую блокаду к германским берегам. Наконец, советский ледокол проделал сложный путь по Северному Ледовитому океану, чтобы провести через Берингов пролив германский рейдер Шиф-31 . Попав в Тихий океан, этот рейдер успешно послал на дно морское несколько кораблей Англии и ее союзников.
Германское правительство и гросс-адмирал Редер нашли повод, чтобы выразить благодарность командованию Советского Военно-Морского Флота. Народный комиссар Военно-Морского Флота Кузнецов обещал ответить на благодарность не пустыми словами, а делами .
Экономическое сотрудничество СССР и Германии
За несколько дней до заключения пакта о ненападении, 19 августа 1939 года, между СССР и Германией было подписано Торгово-кредитное соглашение. Оно было как бы прелюдией к заключению 11 февраля 1940 года Хозяйственного соглашения. В одном из документов, подготовленных Наркомвнешторгом для опубликования, значение Хозяйственного соглашения расценивалось как не имеющее по своему объему и значению прецедента в истории мировой торговли .
В Берлине в министерстве хозяйства Германии было создано специальное управление по немецко-советскому хозяйственному обороту. Немецкие деловые круги довольно тепло отнеслись к возможности расширения торговли и обмена с СССР, традиционным партнером 20-х и начала 30-х годов. В одном из своих выступлений на страницах журнала Дер Дойче Фольксвирт в июне 1940 года посланник Карл Шнурре, возглавлявший немецкие экономические делегации на переговорах в Москве, напоминал, что Германия была первой страной, возобновившей после революции регулярные экономические отношения с СССР. За 10 лет, с 1926 по 1936 год, в СССР было поставлено на 4 млрд марок промышленного оборудования и машин. СССР оплачивал их поставками сырья, сельскохозяйственными продуктами и золотом. Вывоз советского золота в Германию за этот период составил более миллиарда германских марок. Для Германии, подчеркивал в этой статье Шнурре, особенно ценны поставки сырья. Если Германии удалось прорвать английскую блокаду, то это было в значительной степени результатом экономических связей с СССР.
Выступая на открытии Германской Восточной ярмарки в Кенигсберге в середине августа 1940 года, тот же Шнурре, на этот раз в качестве особоуполномоченного германского МИДа отметил, что миллиардный оборот намного превзойден. С СССР, по его словам, заключены невиданные по масштабам сделки на поставку в германию 600 тыс. кип хлопка, 1 млн т зерна и 1 млн т нефти, и он ожидает значительного увеличения в будущем. Советский торгпред Бабарин специально подчеркнул, ссылаясь на выступление Молотова на VII съезде Советов, что отношения с Германией не носят конъюнктурного характера, а основываются на важных государственных интересах .
Немецкие индустриальные и финансовые круги, тесно связанные с военной экономикой, не скрывали своего удовлетворения интенсивностью и размахом советско-германских экономических связей. Германо-советская совместная хозяйственная работа стоит на продолжительной и твердой основе. Фундамент заложен, теперь остается только строить , - писал в связи с Восточной ярмаркой в Кенигсберге орган германской тяжелой индустрии Берлинер Берзенцайтунг 13 августа 1940 года.
Гауляйтер Эрих Кох в своей речи на открытии ярмарки отметил почти неограниченные возможности, покоящиеся на Хозяйственном соглашении, заключенном между Советским Союзом и Германией. А советский полпред Шкварцев подчеркнул, отвечая на приветствие нацистского лидера Восточной Пруссии, что тесная политическая и хозяйственная совместная работа СССР и Германии основана не на временных конъюнктурных интересах . У Сталина были основания негодовать, когда Гитлер вероломно порвал договор 22 июня 1941 года: перспективы совместного сотрудничества летом 1940 года казались вполне реальными даже несмотря на изменение ситуации в Европе после германских побед.
Осенью 1939 года Сталин еще играл с мыслью о возможности изменения позиций национал-социалистов. Он полагал, что поскольку мелкобуржуазные националисты не связаны с капиталистическими традициями, то они способны на крутой поворот, они гибки . Сталин рекомендовал своим соратникам (речь шла об этом во время обеда у Сталина, после ноябрьского парада на Красной площади; на обеде были Каганович, Молотов, Андреев, Микоян, Буденный, Кулик, Димитров) отбросить рутину, не держаться за установленные правила, видеть то новое, что диктуется изменившимися условиями . Мысли о возможности национал-социалистической перестройки, высказывавшиеся сталинскими приближенными (они несомненно отражали мысли самого ) летом 1939 года, сталинские установки (и Коминтерна тоже) о социал-демократии как враге № 1 (кстати, повторенные и после начала второй мировой войны в установках Коминтерна) содержали надежду на возможность перерождения нацистов в политическое течение, с которым, быть может, придется иметь в будущем дело и коммунистам.
Немецкая печать писала, что благодаря экономическому соглашению с СССР, подкрепленному пактом о ненападении, английский план блокады ( окружения Германии ) потерпел полное фиаско. Особенно подчеркивалась долговременная перспектива германо-советского экономического сотрудничества и естественные, пространственно-экономические отношения обеих стран. Все это связывалось в теоретическом плане с построением новой Европы, где на смену традиционному либерализму Англии и Франции придет социализм. Что же это за социализм ?
Новое учение, - писал в сентябрьско-октябрьском номере ежемесячник по национал-социалистической социальной политике, - на этот раз идет не с Запада, а из центра Европы... Мы, немцы, социалисты по природе... Теперь, при помощи огня и меча, должна родиться новая социальная эпоха... Но, конечно, национал-социализм не является экспортным товаром. Мы не хотим предписывать ни одному народу того, как этот социализм будет осуществляться . Итак, по мнению нацистов, Европу ожидает новая эра - социализма в его национал-социалистической интерпретации. Как это будет сделано в частностях, представляется свободному решению самих народов, но они не могут быть освобождены от долга реорганизации своей внутренней жизни .
Национал- социалисты не приглашали СССР в свой социализм , но старались использовать его ресурсы для этой цели. Практически речь шла не только о снабжении Германии советским сырьем и продовольствием в крупных масштабах, но и об услугах советской стороны для закупок в третьих странах и транспортировки в Германию, в том числе и по собственной территории, стратегического сырья, особенно каучука, вольфрама, олова и др., в котором германская военная экономика отчаянно нуждалась. В концерне Шкода после захвата Чехословакии произошла немецкая реорганизация и руководитель концерна Громадко посетил в Москве (30 сентября -8 октября 1939 г.) наркомов Ванникова и Тевосяна (последний был затем в Германии с ответным визитом в 1940 г.). Громадко предложил гаубицы, зенитные пушки, морские пушки, оборудование, станки и прессы для производства стрелкового и артиллерийского вооружения, а также бронеплиты, дизели и компрессоры для подводных лодок и многое другое в обмен на советские поставки железной и марганцевой руд, железа, стали, ферросплавов, никеля, вольфрама, меди, олова, свинца, шарикоподшипников, а также продовольственных товаров. Шкода просила также разрешить транзит через СССР в ряд стран Востока и Маньчжоу-Го.
Во время одного из визитов в Москву Шнурре и других немецких представителей, Сталин, раздраженный замедлением в немецких поставках, заметил в сердцах, что он рассматривает советско-германские соглашения как соглашения о взаимной помощи. Кстати, Молотов высказывал сожаление депутатам Верховного Совета СССР при ратификации пакта о ненападении, что был подписан только(подчеркнуто мной. - А. Н.) такой пакт...
Поставки вооружения и других товаров немецкого производства становились с течением времени все неаккуратное. В бумагах Наркомвнешторга можно обнаружить длинные списки немецких фирм, задерживающих производство и выполнение договорных советских заказов. К концу 1940 года таких списков становилось все больше. То был действительно резкий контраст между точностью выполнения советской стороной договорных обязательств и бесконечными отсрочками с немецкой стороны, своеобразный сигнал, что не все ладно в отношениях с Германией.
В течение 17 месяцев, прошедших между подписанием советско-германского пакта и нападением на СССР, германская военная машина получила от Советского Союза 865 тыс. т нефти, 140 тыс. т марганцевой руды, 14 тыс. т меди, 3 тыс. т никеля, 101 тыс. т хлопка-сырца, более 1 млн т лесоматериалов, 11 тыс. т льна, 26 тыс. т хромовой руды, 15 тыс. т асбеста, 184 тыс. т фосфата, 2736 кг платины и 1 млн 463 тыс. т зерна. Через советскую территорию осуществлялся транзит стратегического сырья и продовольствия из стран Тихоокеанского бассейна, Ближнего Востока и др.
Расцвет советско-нацистской дружбы пришелся на осень 1939 - весну 1940 года, до начала немецкого наступления на Западном фронте. Немцы поставляли оборудование и машины, Советский Союз - главным образом стратегическое сырье. Об уровне отношений можно судить по тому, что советские специалисты побывали на немецких авиационных заводах - Мессершмитта, Юнкерса, Хейнкеля. Среди советских визитеров были авиаконструктор А.С. Яковлев, директор одного из авиационных заводов П.В. Дементьев и первый заместитель наркома авиастроения В.П. Баландин - специалист по моторостроению. Советским гостям, по словам бывшего наркома авиапромышленности А.И. Шахурина, немцы показывали все, включая заводы и конструкторские бюро, знакомили с новейшей авиатехникой на земле и в воздухе - вплоть до того, что советские летчики-испытатели летали на немецких самолетах. Больше того, немцы разрешили приобрести несколько боевых самолетов новейших конструкций - истребители мессершмитт-109 , мессер-шмитт-110 , хейнкель-100 , бомбардировщики юнкерс-88 , дорнье-215 . Естественно, что советские инженеры и конструкторы тщательно изучали немецкие боевые машины. Немцы, в свою очередь, приезжали знакомиться с советской авиапромышленностью. И, по словам Шахури-на, оказались под впечатлением от неожиданного для них высокого уровня советского авиационного производства.
Вывод, к которому пришли в СССР, был неприятным: немцы имели более мощную авиационную промышленность. Естественно, последовали решения о модернизации промышленности и создании новых заводов: 300 решений в 1940 году и 488 - в 1941- м.
Страсть к решениям, постановлениям, а позднее к указам была характерным стилем советского руководства во все времена; даже в наше время повестки дня советских законодательных органов стонут от количества законопроектов. Объяснение тому следует искать в практике советского государства: недоверии к слову, подозрительности ( каждый норовит обмануть ). Дело доходило до того, что Сталин требовал письменных обязательств от Шахурина и его заместителей, что они увеличат суточное производство самолетов до 50.
Политическое сотрудничество СССР и Германии
Вскоре после завершения военных операций в Польше Германия начала мирное наступление , предлагая Англии и Франции вступить в мирные переговоры. Советский Союз немедленно включился в эту кампанию, объявил Англию и Францию агрессорами, Молотов назвал абсурдом войну под лозунгом борьбы против германского фашизма. Одновременно в унисон с немецкой пропагандистской кампанией и советская печать начала убеждать Соединенные Штаты не вступать в войну на стороне Великобритании. После оккупации немцами Норвегии и Дании представительства этих государств в Москве были закрыты советскими властями. Хотя неожиданное поражение Франции оказалось тяжелым ударом и для Советского Союза, Молотов не преминул поздравить германское правительство с победой. Под предлогом оптации населения гестапо были выданы немецкие и австрийские граждане - антифашисты, нашедшие в свое время политическое убежище в Советском Союзе. Их было 800 человек, среди них организатор австрийской компартии Фриц Коричонер. Наконец, кульминационным пунктом стал визит Молотова в Берлин в ноябре 1940 года и его переговоры о возможности присоединения СССР к Тройственному пакту Германии, Италии и Японии. Многие стороны сотрудничества между правительственными агентствами обоих государств еще ожидают своих исследователей. Известно, например, по немецким материалам, о встрече между представителями советских и немецких органов госбезопасности в сентябре 1940 года в Закопанах, близ Кракова. Ждет своего исследователя и существовавшая, как видно из отрывочных сведений, секретная переписка между Сталиным и Гитлером.
Особого внимания заслуживает отношение Коминтерна к советско-германскому пакту. Как явствует из опубликованных недавно материалов из архивов Коминтерна, он целиком и полностью, безропотно выполнял указания Сталина. Коминтерн, хотя и одобрил советско-германский договор как инструмент мира, все же в конце августа и начале сентября 1939 года, когда война уже вспыхнула, продолжал оценивать ее как войну империалистическую с обеих сторон. Из этого со всей очевидностью вытекало, что народы воюющих стран согласно ленинским заветам должны воевать против своих правительств, как в Англии и Франции, так и в Германии и Италии. Но, вступив в дружеские отношения с Гитлером, Сталин вовсе не собирался ставить их под угрозу из-за какого-то Коминтерна, который он, в свое время назвал лавочкой , а его функционеров наемниками . Все же Сталин, по настоянию Димитрова, вынужден был дать точные указания, как поступать коммунистическим партиям и их головной организации в новых условиях. И он действительно такие указания дал. В их основе лежало твердое намерение ни в коем случае не повредить новым советско-германским отношениям.
Его установки были ясны: война идет между двумя группами капиталистических стран за передел мира и господство над ним. Мы не прочь, - сказал Сталин (заметим, что разговор был 7 сентября 1939 года, то есть еще до вступления Красной Армии в пределы Польши), - чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга . Сталин сказал, что необходимо отказаться от установок VII Конгресса Коминтерна о фашизме, как главном источнике агрессии , снять лозунг Народного фронта: война империалистическая, рабочим необходимо выступить против нее и ее виновников . Это означало призыв к англичанам, французам и др. саботировать военные усилия в их странах. Но эта установка никак не касалась немецких рабочих, поскольку Германия изображалась теперь советским руководством не как агрессор, а как... жертва агрессии Англии и Франции. В то же время Сталин обозначил Польшу как фашистское государство, подлежащее уничтожению. В середине октября Сталин выдвинул новые лозунги. Они полностью отвечали главной линии его политики в то время - сотрудничеству с гитлеровской Германией. Среди лозунгов был и такой: Прогнать правительства, которые за войну! А для того, чтобы не было неясностей, Сталин уточнил в своей беседе с Димитровым в присутствии Жданова 25 октября 1939 года: Мы не будем выступать против правительств, которые за мир! , иначе говоря против гитлеровского правительства - ведь оно, согласно установкам Сталина, выступает с мирными предложениями .
В дальнейшем, во всех конкретных случаях, связанных с германской агрессией (Дания и Норвегия, Франция) Советский Союз выступал с пониманием и одобрением акций Германии, а Коминтерн вторил ему. В апреле 1941 года, когда внешнеполитическое положение Советского Союза начало быстро ухудшаться, Сталин был даже готов пойти на роспуск Коминтерна. Попытку роспуска Коминтерна в этой ситуации, - пишут авторы аналитического материала о Коминтерне и советско-германском пакте, - следует оценить как стремление Сталина ценой прекращения деятельности Коминтерна сохранить дружественные отношения с Германией . Напомним, что разменять Коминтерн ради соглашения с западными государствами, партнерами СССР, он был готов всегда. В конечном счете Сталин приказал в мае 1943 года распустить Коминтерн, дабы сохранить на будущее дружественные отношения с Соединенными Штатами Америки.
Переговоры начались в апреле, однако долгое время продвижения вперёд на них не отмечалось. Лишь 24 мая Великобритания наконец приняла решение идти на союз с СССР. 27 мая Чемберлен, опасаясь, что Германии удастся нейтрализовать СССР, направил послу в Москве инструкцию, предписывающую согласиться на обсуждение пакта о взаимопомощи, военной конвенции и гарантий государствам, которые подвергнутся нападению Гитлера. Англо-французский проект был разработан на основе советских предложений от 17 апреля.
31 мая на сессии Верховного Совета СССР в выступлении Молотова прозвучала критика позиции Великобритании и Франции, которые, по его словам, лишь демонстрировали уступки и не хотели дать гарантии прибалтийским государствам. В этих условиях, отметил Молотов, «мы вовсе не считаем необходимым отказываться от деловых связей» с Германией и Италией. Тем самым Москва стремилась оказать давление как на Великобританию и Францию, так и на Германию.
Согласно англо-французскому проекту соглашения от 27 мая (с советскими поправками от 2 июня), который был взят за основу дальнейших переговоров, вступление союза в силу предусматривалось в следующих случаях:
в случае нападения одной из европейских держав (то есть Германии) на одну из договаривающихся сторон;
в случае германской агрессии против Бельгии, Греции, Турции, Румынии, Польши, Латвии, Эстонии или Финляндии (предполагалось, что договаривающиеся стороны дадут гарантии защиты всем этим государствам);
в случае, если одна из сторон будет вовлечена в войну из-за предоставления помощи по просьбе третьей европейской страны.
1 июля Великобритания и Франция согласились дать гарантии прибалтийским государствам.
8 июля Великобритания и Франция констатировали, что договор с СССР в целом согласован, однако советская сторона выдвинула новые требования (речь идёт о расширенной формулировке понятия «косвенная агрессия», не соответствовавшей международному праву), отказавшись идти на какие-либо уступки. Кроме того, СССР настаивал на одновременном заключении политического договора и военной конвенции. 19 июля британское руководство решило согласиться на военные переговоры для того, чтобы затруднить советско-германские контакты и усилить свои позиции в отношении Германии.
"За время Второй мировой войны ни один танкер «Стандарт ойл» не был потоплен немецкими подводными лодками." Просто ложь. Вот начало списка потопленных танкеров (всего 21 танкер):
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Это не просто ложь, это лютый п*и*з*д*ё*жь.
"Стандарт Оил" в то время в природе не существовала.
"Стандарт Оил" ещё в 1911 году раздробили на 34 мелкие фирмы.
Так что во время ВМВ никакого танкера "Стандарт Оил" просто не могло быть.