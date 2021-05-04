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Как американские корпорации помогали Гитлеру

Как американские корпорации помогали Гитлеру (9 фото)

Автор:
04 мая 2021 00:22
Метки: ВОВ   Германия   спонсирование   
566
9
Во время Нюрнбергского процесса бывший президент Имперского банка Ялмар Шахт в беседе с американским адвокатом заявил: «Если вы хотите предъявить обвинение промышленникам, которые помогли перевооружить Германию, то вы должны предъявить обвинение самим себе. Вы обязаны будете предъявить обвинение американцам. Автозавод «Опель», например, ничего не производил, кроме военной продукции.
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Метки: ВОВ   Германия   спонсирование   
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alex 3 часа назад
а как СССР торговал на свою глупость с Германией, когда она уже воевала с Европой, почему об этом ни слова?
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58k
Опиум для народа 58 минут назад
Война давно кончилась,хватит уже ныть. Или слезайте нах"й с БМВ и Фольксвагенов,работавших на Рейх и пересаживайтесь на УАЗики, повторяльщики.А еще лучше-не используйте всё европейское и амерское,включая ПО. Или слабо и "патриотизма" хватает только на моськин лай?
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21k
Батончик с маком Час назад
Я ох.уеваю от количества "историков" в комментах. Будто собрание в дурдоме. У каждого своя версия, но самое смешное это битва минусиками-плюсиками.
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64k
Максим 5 часов назад
Жаль автор не перевел в сегодняшние деньги а то 1 млрд. 2 млрд звучат совсем смешно.. а вот 15 млрд и 30 млрд звучат уже совсем по другому)
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66k
Холодненький 5 часов назад
Я был на американском заводе там очень сильно гордятся что делали сталь для СССР во времена войны..
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82
Елена 5 часов назад
Штаты боролись за мировую гигимонию. Сначала прикормили Гитлера. Потом, испугавшись его успехов, помогли Союзу его притопить. От первой и второй мировых войн амеры больше всех выиграли, вырвавшись из должников в кредиторы. Геополитика и бизнес - ничего личного.
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2k
ДК 6 часов назад
Автор этого пропагандистского бреда считает что если написать много букв и слов, то будет правдоподобно...

"За время Второй мировой войны ни один танкер «Стандарт ойл» не был потоплен немецкими подводными лодками." Просто ложь. Вот начало списка потопленных танкеров (всего 21 танкер):
1. "Charles Pratt" (8,982 брт) 20 октября 1939 Владелец: Panama Transport Co (Standard Oil Co), Panama Маршрут: Aruba (5 Dec) - Freetown груз: 96.069 barrels of fuel oil Потоплен U65 21.12.40
2. "I.C. White" (7,052 брт) 1940 Владелец: Panama Transport Co (Standard Oil Co), Panama Маршрут: Curaçao - Capetown груз: 62.390 barrels of crude oil Потоплен U66 27.09.41
...
Подробное развенчание мифа о массовой торговле Стандард ойл с немцами (там также полный список потопленных транспортов): https://olt-z-s.livejournal.com/195654.htmlhttps://olt-z-s.livejournal.com/195654.html

"Для этого всего лишь необходимо было обратиться для получения специального разрешения осуществлять хозяйственную деятельность с компаниями, находящимися под контролем нацистов или их союзников. Указ президента США от 13 декабря 1941 г. допускал подобные сделки, ведение бизнеса с вражескими компаниями, если на то не было особого запрета министерства финансов Америки." Это - ложь в абсолюнто чистом виде. Не слова правды. Автор может приведет ссылку на текст закона?

Практически все реальные данные - о торговле США с Германие до начала Второй Мировой. В это же время точно также торговал с Германиес и СССР. США полностью прекратили торговлю с Германией на несколько месяцев рнаьше чем СССР. Отдельные случаи могли быть (через несколько третьих стран), но они разыскивались американским государством.
Ну и насчет патентов США для Германии. Может, патенты на танк Кристи стоит вспомнить, который очень сильно использовался Т34? Точно также американцы продавали до войны все, что могли, и кому могли - СССР и Германии. С марта 41 года это стало абсолютно антизаконно в США, а с декабря - предательством.

Короче: текс на 100% составлен по заветам доктора Геббельса. Точно также можно написать и о финансировании Германии Советксим Союзом.
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189
Feropont ДК 22 минуты назад
<<<<<<<<<
"За время Второй мировой войны ни один танкер «Стандарт ойл» не был потоплен немецкими подводными лодками." Просто ложь. Вот начало списка потопленных танкеров (всего 21 танкер):
>>>>>>>>>>>
Это не просто ложь, это лютый п*и*з*д*ё*жь.
"Стандарт Оил" в то время в природе не существовала.
"Стандарт Оил" ещё в 1911 году раздробили на 34 мелкие фирмы.
Так что во время ВМВ никакого танкера "Стандарт Оил" просто не могло быть.
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1k
dranvlad Автор поста 6 часов назад
Мне чисто для себя, плюсы, там понятно, а за что юзеры минусы ставят? Можно развернутый ответ выслушать? Бендеры недобитые или сынки зеленого братства, которых Хрущев пощадил, или родственники нацистов недобитых, ну или потомки всех этих "рузвельтов, фордов" и т.п.
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