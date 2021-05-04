«Дженерал моторс»



Один старший чиновник GM также получил медаль от Гитлера, видимо, за предоставленные и будущие заслуги. Втягивание GM в Германию началось в 1935 г., после открытия завода грузовиков возле Берлина. Через несколько лет грузовики, произведенные на этом заводе, станут частью немецких армейских конвоев, которые с грохотом пройдут через Польшу, Францию и Советский Союз.



После оккупации немцами Чехословакии в 1939 г. председатель GM А.П. Слоан сказал, что поведение нацистов «не должно рассматриваться как дело управляющих «Дженерал моторс». Завод GM в Германии был очень прибыльным. «Мы не имеем права прекращать работу на этом предприятии», — заявил Слоан.



GM и «Форд» были жизненными компонентами нацистских военных усилий. Немецкий «Форд» был вторым крупнейшим производителем грузовиков для нацистской военщины. Заводы GM строили тысячи бомбардировщиков и реактивных ускорительных систем для истребителей «Люфтваффе». В то же время они обогащались за счет производства авиамоторов для Воздушного корпуса Армии США.



«Внезапное начало войны в сентябре 1939 г. привело к полному переключению заводов GM и «Форд» в странах оси на производство самолетов и грузовиков», — отмечалось в докладе юридического комитета Сената США в 1974 г. — В общей сложности дочерние предприятия GM и «Форд» построили приблизительно 90% бронированных 3-тонных полугрузовиков и более 70% средних и больших грузовиков Рейха. Эти средства передвижения, в соответствии с донесениями американской разведки, служили «основой транспортной системы немецкой армии»".



«Дженерал моторс» была намного более важной для нацистской военной машины, чем Швейцария, — говорит исследователь Б. Снэлл. — Швейцария была только хранилищем награбленных фондов, в то время как GM была интегральной частью военных усилий Германии. Нацисты могли бы вторгнуться Польшу и Россию без Швейцарии. Но они не могли бы сделать это без GM».



Чиновники компании утверждали, что правительство Гитлера приняло на себя управление их немецкими заводами и что они «потеряли контроль» за ситуацией. Но документы, обнаруженные в немецких и американских архивах, показывают, что в некоторых случаях американские менеджеры как «Форд», так и GM продолжали перевод тех заводов на военное производство.



«Когда американские солдаты освободили заводы Форда» в Кельне и Берлине, они нашли бедных иностранных работников за колючей проволокой и документы компании, превозносящие ‘гений Фюрера’», — пишет М. Доббс.



После войны как GM, так и «Форд» нагло потребовали возмещения убытков от правительства США за повреждения их заводов в Германии, вызванные бомбежками авиации союзников. В 1967 г. GM получил компенсацию в размере 33 млн. долл. от правительства США за бомбежки завода «Руссельхейм».



По сравнению с компаниями «Форд» и GM, втягивание GE в сотрудничество с нацистской Германией представляется менее откровенным и обширным, чем этих автомобилестроителей. Но, тем не менее, оно является поучительным, так как показывает комплексное родство GE с «Третьим Рейхом».



Еще в 1904 г. GE начала объединять силы с главными иностранными «конкурентами», чтобы разделить мировые рынки критических товаров и технологий. В том же году GE заключила соглашение с AEG. В следующем году GE года установила отношения с «Токио Электрик». Ранний альянс GE с немецкими фирмами был только временно разорван первой мировой войной. GE приобрела 16% акций AEG и ввела 4 своих представителей в правление AEG. GE также получила долю в другой большой электротехнической компании «Сименс».



Соглашения GE о патентах и ее обладание меньшинством акций немецких и японских корпораций защитили внутренний рынок GE и в то же время открыли ей доступ на иностранные рынки.



Именно сговор GE с немецкой стальной компанией «Крупп» оказал воздействие на военные усилия США и привел ее в Нью-Йоркский суд.



Как GE, так и «Крупп», имели патенты на вольфрамовый карбид, твердый металлический состав, который высоко ценится за использование в режущих штампах и при обработке металла резанием. Ни один патент компании не был достаточным для того, чтобы установить монополию. Но совместно они могли влиять на мировой рынок.



Переговоры между GE и «Крупп» начались в апреле 1928 г. Представитель GE заявил, что готовность его компании войти в новое дело зависит от того, «в какой мере они смогут преодолеть конкуренцию». Через 8 месяцев они заключили соглашение, давшее право GE фиксировать цены. GE учредила дочернее предприятие «Карболой» для управления этим бизнесом.



Незамедлительно цена вольфрамового карбида поднялась с 48 до 453 долл. за фунт.



GE использовала это соглашение для того, чтобы причинить вред или выкупить долю внутренних конкурентов. Когда глава компании «Америкэн Каттинг Эллойс» обратился с просьбой к GE оставить ее в бизнесе, представитель GE сказал ему: «Мне кажется очевидным, что ситуация на американском рынке будет лучше, когда на нем будет пять поставщиков карбида, чем шесть».



GE в своем договоре с «Крупп» согласилась продавать вольфрамовый карбид (также известный как карболой) только в западном полушарии и платить авторские гонорары «Крупп». Владелец этой компании Густав Крупп был главным корпоративным сторонником Адольфа Гитлера. Как до, так и после прихода Гитлера к власти авторские гонорары GE косвенно субсидировали нацистов.



В 1935 г., когда правительство США начало оборонные приготовления, вольфрамовый карбид (по ценам GE) был признан слишком дорогим.



11 декабря 1939 г. (через 9 недель после нападения Гитлера на Польшу), представитель «Интернэшнл GE» телеграфировал из Берлина официальному чиновнику GE д-ру З. Джэффризу: «Наши друзья в «Oсрэм» [немецкая компания осветительной аппаратуры, связанная с GE] информировали меня вчера, что Крупп был бы заинтересован в капитализации авторских гонораров, получаемых теперь от «Карболой»… В связи с этим д-р Луис (официальный представитель «Крупп») хочет встретиться со мной в Цюрихе, где мы оба должны быть на следующей неделе. Они весьма заинтересованы, чтобы имя Круппа не употреблялось в переписке, особенно в телеграммах, которые могут попасть в ненужные руки, и, таким образом, я должен обращаться к ним в будущем или как к европейскому лицензиару в соответствии с контрактом «Карболой», или просто, как к д-ру Луису …».



«»Неподходящими руками» могли бы быть или правительство США, или правительства Европы, атакованные Гитлером», — сообщала газета «UE NEWS» в 1948 г. в статье «GE согласилась защищать нацистов».



«В 1940 г., когда американские оборонительные усилия были в полном разгаре, GE все еще сообщала нацистским представителям, перебравшимся в Цюрих в Швейцарии, сколько вольфрамового карбида использовалось в США. GE выплачивала авторские гонорары нацистам за каждый фунт, используемый здесь. Это были деньги для гитлеровского военного сундука».



Другими словами, Гитлер получал 12 фунтов вольфрамового карбида за такую же цену, какую правительство США платило за 1 фунт. За каждый фунт материала, проданный в США, Гитлер с помощью Круппа получал авторские гонорары, которые шли на покупку военного снаряжения.



В 1940 г., когда Европа находилась в состоянии войны, Крупп договорился о получении авторских гонораров от GE через швейцарского посредника.



В августе 1940 г., приблизительно через год после нападения Гитлера на Польшу, GE добивалась возобновления своего монопольного соглашения с «Крупп». Но сделка «GE-Крупп» подошла к концу в результате судебного процесса и эмбарго, наложенного правительством США на перевозку денег нацистам.



Компания «Ферс Стерлинг Стил», стремившаяся продавать токарные заготовки для артиллерийских снарядов армии США, вступила в конфликт с GE по вопросу уровня цены и подала жалобу в Министерство юстиции США.



В сентябре 1940 г. «ЮЭ ньюс» сообщала, что два федеральных антитрестовских обвинительных дела были возбуждены против GE и «Крупп». Они обвинялись в тайном заговоре, чтобы поддерживать всемирную монополию в производстве и продаже вольфрамового карбида. Однако вступление США во вторую мировую войну прервало это дело.



Большое значение для вооружения Германии и создания ее военной машины имели прямые вложения американского капитала в германскую промышленность. По официальным данным, прямые американские капиталовложения в германскую промышленность в 1930 г. составляли 216,5 млн. долларов. В Германии имелось до 60 филиалов американских концернов . Сенатор Килгор говорил в 1943 г.: «Огромные суммы американских денег шли за границу на строительство заводов, которые теперь являются несчастьем для нашего существования и постоянной помехой для наших военных усилий» . Килгор имел все основания сделать такое заявление, поскольку сенатская комиссия, возглавляемая им, определила сумму американских капиталовложений в Германии в 1 млрд. долларов. Комиссия Килгора установила также, что только часть американских компаний владела столь большой долей акционерных капиталов, которая позволяла контролировать 278 немецких акционерных обществ. Это показывает, насколько за годы гитлеровской диктатуры укрепились связи американских и германских монополистов и сколь велика была роль капитала США не только в воссоздании, но и в дальнейшем развитии военно-промышленного потенциала фашистской Германии.



Американские капиталовложения были направлены в первую очередь в машиностроительную, автомобильную, электротехническую, авиационную, нефтяную, химическую и прочие отрасли промышленности военного значения. Монополии США помогали Германии не бескорыстно. Их капиталовложения давали большие прибыли….



«Когда американские солдаты в июне 1944 г. вторглись в Европу на джипах, грузовиках и танках, произведенных «большой автомобильной тройкой» в результате осуществления одной из крупнейших, когда-либо реализованных военных программ, — отмечает Доббс, — они были неприятно удивлены тем, что противник также передвигается на грузовиках «Форд» и «Опель», изготовленных на 100-процентных дочерних предприятиях, принадлежащих GM, и летает на самолетах, построенных компанией «Опель».



Главные производители автомобилей в США (включая «Крайслер») учредили многонациональные операции еще в 1920-е и 1930-е гг., расположив заводы в Германии, Восточной Европе и Японии.