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Гифки

Гифки (15 гиф)

Автор:
23 апреля 2021 04:10
Сообщество : Гифки
Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
1128
15
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Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
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7  комментариев
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61k
Viktor 4 часа назад
Тому, кто это делает надо руки оторвать (а так же поджигает прошлогоднюю траву) - там же столько жучков-паучков погибает, остаётся выжженная пустыня!

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18k
Lesha86 14 минут назад
Пфф, я быстрее в уме посчитаю 42*20 + 21Посмотреть
Пфф, я быстрее в уме посчитаю 42*20 + 21


Пфф, я быстрее в уме посчитаю 42*20 + 21
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17k
Anna 2 часа назад
на 8й: когда уже этот мужик снесет все к херам?
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61k
Viktor 4 часа назад
Каким надо быть дебилом (лкой), чтобы такое вытворять!?

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1k
Herr Mannelig Viktor 3 часа назад
Она это теперь тоже поняла
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5k
pilgrimnl Viktor Час назад
я думаю ей посоветовали добрые люди =)
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10k
ss Herr Mannelig 41 минуту назад
Она просто физически не может этого понять. Из-за отсутствия чем...
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