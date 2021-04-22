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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (19 фото)

Автор:
22 апреля 2021 20:51
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
807
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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13k
Corvus Corax 3 часа назад
Дирижабль в ангаре, а не в гараже...
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478k
Юганск Автор поста Corvus Corax 3 часа назад
Так будет вернее...

Э ллинг (нидерл. helling) сооружение для постройки или ремонта: в воздухоплавании сооружение, предназначенное для постройки, хранения, технического обслуживания и ремонта дирижаблей и аэростатов. Строились из металла, дерева и других материалов.
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18k
Андрей Иванов 3 часа назад
Хороший Добрыня мужик, но как напьётся...
То летаешь не так, то свистишь громко, то пеший поход самураев пинками...
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