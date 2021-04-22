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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Советский магистральный пассажирский паровоз типа 1-4-2. На момент создания являлся самым мощным пассажирским паровозом в Европе. Обладатель премии Гран-при на Всемирной парижской выставке. Самый мощный пассажирский паровоз в истории советского паровозостроения.
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Э ллинг (нидерл. helling) сооружение для постройки или ремонта: в воздухоплавании сооружение, предназначенное для постройки, хранения, технического обслуживания и ремонта дирижаблей и аэростатов. Строились из металла, дерева и других материалов.
То летаешь не так, то свистишь громко, то пеший поход самураев пинками...