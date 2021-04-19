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Сообщество Истории барона Мюнхгаузена 152 поста • 39 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 20
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Этот день в истории

Этот день в истории (1 фото)

Автор:
19 апреля 2021 00:56
Сообщество : Истории барона Мюнхгаузена
Метки: Дата   Крым   история   
237
1
19 апреля 1783 г. издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России

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Метки: Дата   Крым   история   
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12k
albedo 6 часов назад
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Алексей Полчаса назад
----Напомним, что это не единственный раз, когда Крым становился российской территорией---
________________
И не говорите...
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7k
перевозчик Алексей 14 минут назад
ну в 1944 было освобождение Крыма, да и в 1920 тоже
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21k
Батончик с маком Час назад
Радует когда хохлы воюют минусиками. Каждый минус в комментах это разорванный в клочья укропский пукан. Сидят бедолаги, истерят, воняют, а сделать ничего не могут. Всю свою "историю" эта недоделанная нация пресмыкается, предаёт, убивает мирных жителей даже своей страны. Они хуже цыганья, даже подаренное им Россией умудрились просрать. Такой народ не имеет права иметь свою территорию. Даже в "своей" укропии они ведут себя как паразиты. Превратили страну в помойку которая воняет на весь мир.
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1k
Скальпы Гуронов 2 часа назад
Нет национальности "украинец" - есть продажная малороссийская элитка, которая сама по себе враг своему народу и за трошки влады и грошей маму родную продаст.
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10k
котегRUS 5 часов назад
хохлам на заметку

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1.7M
Иван Кемеров котегRUS 3 часа назад
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7k
перевозчик Иван Кемеров Полчаса назад
все вышеперечисленные люди есть на украинских деньгах
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Барон Мюнхгаузен

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