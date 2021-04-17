Костя-киборг с хорошим чувством юмора

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Парень по имени Константин Дебликов лишился рук, но не унывает, он публикует смешные ролики.
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Метки: Bionic_russia Константин Дебликов Юмор видео комментарии песня протез руки самоирония тик ток
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