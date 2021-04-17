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Костя-киборг с хорошим чувством юмора

Костя-киборг с хорошим чувством юмора (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 апреля 2021 09:38
Сообщество : Юмор
Метки: Bionic_russia   Константин Дебликов   Юмор   видео   комментарии   песня   протез   руки   самоирония   тик ток   
537
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Парень по имени Константин Дебликов лишился рук, но не унывает, он публикует смешные ролики.
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Метки: Bionic_russia   Константин Дебликов   Юмор   видео   комментарии   песня   протез   руки   самоирония   тик ток   
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446
Rakkaus 2 часа назад
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Фима Петров 11 минут назад
МОЛОДЦА!!!
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10k
El Niño 16 минут назад
Он наверняка не любит хороводы.
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