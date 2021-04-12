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В Москве топ-менеджера "Авито" обманули мошенники на "Авито"

В Москве топ-менеджера "Авито" обманули мошенники на "Авито" (2 фото)

Автор:
12 апреля 2021 15:10
Сообщество : Мошенничество
Метки: Юмор   авито   интересное   мошенники   обман   ссылка   фото   
3331
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В Москве индийского топ-менеджера "Авито" обвели вокруг пальца мошенники на той же площадке. Началось всё с того, что Амита Пурохита решил продать товар на площадке. Нашёлся покупатель, которому нужен был не товар, а деньги Пурохита.

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Метки: Юмор   авито   интересное   мошенники   обман   ссылка   фото   
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18  комментариев
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1k
Чучело Мяучело 2 часа назад
"Так грустно, что хочется танцевать" - подумал Амито с Авито.
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Majul 13 минут назад
Лох интернационален )
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3k
Свирепый Бамбр 53 минуты назад
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17k
Vital Idol 54 минуты назад
опять очередной пи*здешь...
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564
Fenix174 2 часа назад
Уже опровергли
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9k
Kostick 2 часа назад
если это "топ-манагер", то я балерина)
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765
Карл Такойто Kostick 2 часа назад
Почему нет? Авито это голландская интернет площадка,и ее топ менеджеры должны быть хорошими айтишниками.В Индии как раз головастые айтишники)) Парень не халтурщик,сам проверяет как всё устроено. В России понятно привыкли к другим топ менеджерам которые обычно заседают в гос компаниях,с лоснящимися мордами, костюмами от Brioni, по образованию агроном но так вышло что в институте с кем то важным спортом занимался в одной секции поэтому теперь топ менеджрер банка или нефтяной компании,или Роскосмоса-Рогозин вот журналист по образованию
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Bogdan Krasota Карл Такойто 10 секунд назад
А не на секцию ли дзюдо тут намекают?
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2k
Natural Selection 2 часа назад
лошарик
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88
bogatiyded 2 часа назад
Ну может теперь они почешутся и сделают площадку более защищенной
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75k
Броненосец Потелкам bogatiyded Час назад
сами возглавят "движняк"
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bogatiyded Броненосец Потелкам 36 минут назад
так они уже во главе за данный рассадник))))
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