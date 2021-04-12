В Москве топ-менеджера "Авито" обманули мошенники на "Авито"

Ни о чём не подозревающий топ-менеджер сайта перешёл на страницу по ссылке. Страницу нельзя было внешне отличить от основной страницы "Авито", и Амита Пурохита без сомнений ввёл реквизиты своей карты. Однако, вместо получения денег с карты индийца произошло списание средств 10 раз. Общая сумма ущерба составила 186 255 рублей. Полиция начала проверку, сообщает Life.