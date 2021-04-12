В Москве топ-менеджера "Авито" обманули мошенники на "Авито"

В Москве индийского топ-менеджера "Авито" обвели вокруг пальца мошенники на той же площадке. Началось всё с того, что Амита Пурохита решил продать товар на площадке. Нашёлся покупатель, которому нужен был не товар, а деньги Пурохита.
Уроженец Индии Амита Пурохита, который является топ-менеджером "Авито" в Москве, решил продать товар на площадке бесплатных объявлений "Авито". Через сайт с ним связался некий покупатель, которые заявил, что хочет купить товар и оплатить его онлайн. Злоумышленник прислал продавцу письмо, где была ссылка с якобы информацией по зачислению денег.
Ни о чём не подозревающий топ-менеджер сайта перешёл на страницу по ссылке. Страницу нельзя было внешне отличить от основной страницы "Авито", и Амита Пурохита без сомнений ввёл реквизиты своей карты. Однако, вместо получения денег с карты индийца произошло списание средств 10 раз. Общая сумма ущерба составила 186 255 рублей. Полиция начала проверку, сообщает Life.
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