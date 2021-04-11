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Целый миллиард на ряженых клоунов. Вау. А на других реконструкторов кредитов не отпущено?

Целый миллиард на ряженых клоунов. Вау. А на других реконструкторов кредитов не отпущено? (5 фото)

Автор:
11 апреля 2021 07:45
Метки: Казачество   Кубань   госбюджет   казак   
808
5
Депутаты Заксобрания Краснодарского края получили отчет о выполнении государственной программы "Казачество Кубани". Согласно этому документу в прошлом году реестровые казаки получили 1 млрд 121 млн рублей.
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Метки: Казачество   Кубань   госбюджет   казак   
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суссик Час назад
"Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!"

Леонид Каганов
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8k
Vlad 3 минуты назад
да лаадно, чем бы дитя не тешилось...Главное чтоб деньги не получали за свои награды, а то на спине скоро будут их носить.
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8k
uehl 4 минуты назад
ссаные ряженые опойки
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8k
Иван Акимов 17 минут назад
Как то уже не по себе свои 2 боевых награды одевать. Как глянешь на этих цацконосцев...из пулемёта хрен пробьёшь.
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−22
alex 24 минуты назад
ну а ху.ли, жандармов уже больше полмиллиона, теперь других пи.дарасов умножили, сразу видно кого крыса боится
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11k
albedo Полчаса назад
Парад Победы.
1945 год.
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14k
Игорь Хомченко albedo Минуту назад
Тремя годами ранее. У Панвица.
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6k
Ф Ив Полчаса назад
Кто-нибудь знает за что дети казаков поучают награды? Да еще и в таком количестве.
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11k
albedo Полчаса назад
Просто напоминаю:
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1.7M
Иван Кемеров Автор поста 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
uehl Иван Кемеров 2 минуты назад
да уж..
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828
Вадим 41 минуту назад
Что уж про казачество говорить, если в обычных войсках уже награды налево и направо раздают за диванные заслуги, кто самый друг-на получи медальку..а уж про звания особо приближенным и говорить нечего
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−8
Виталий Дорошенко 42 минуты назад
в россие казачество это историческая данность и не поддерживать эти реали озночает отдать это движение под чужое финансированье ,а какую идиалогию будут там внедрять большой вопрос ,пост прапагондиста явно чужих идеалов , фото и текст разного толку ,тут не место прапагондонам
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8k
uehl Виталий Дорошенко 2 минуты назад
Научись писать без ошибок, чучело.
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3k
Roninsamuray 43 минуты назад
1 млрд 121 млн рублей - а это ведь наши с вами налоги, а по сути, нужно было бы с них самих налог истребовать, - за ношение клоунских одеяний и цацек на грудях, заплатил налог, - и гуляй смело, и в погонах, и в медалях, ан нет, оплачивай всю эту шизофрению.
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548
Артем 43 минуты назад
14.Государственная программа Краснодарского края "Казачество Кубани" - 16155,8 тыс руб. это из ЗАКОНа КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ от 23 декабря 2019 года N 4200-КЗ О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Откуда миллиард взялся расскажи, Ванек?
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1.7M
Иван Кемеров Автор поста Артем 23 минуты назад
Малышь, ты спрашиваешь меня "Откуда миллиард взялся". Рассказываю. - Из моих налогов, из недополученного твоими мамкой с папкой и недоплаченного твоей бабушке. Денежки из воздуха не берутся. Так-что когда какая-то ряженая фигня бухает за госСчет - она пропивает мои и твои деньги.

Если тебя в Гугле забанили или ты не в состоянии найти документы Законодательного собрания Краснодарского края - вот тебе ссылка на их отчет о потраченных денежках в размере миллиарда с лишним.

https://lp.kubzsk.ru/Users/PdfViewer/Index/549d44dd-00f9-41cb-bf55-af461e64a43f/c91fece2-20fd-4b62-a08c-e57dd62f9a04/CONTENT/httpshttps://lp.kubzsk.ru/Users/PdfViewer/Index/549d44dd-00f9-41cb-bf55-af461e64a43f/c91fece2-20fd-4b62-a08c-e57dd62f9a04/CONTENT/https

Там всего 8 страниц - осилишь?

Ну и подписан документ простыми русскими пацанами: С.А.Красюк, Е.Д.Шеендрик и Ю.А.Бурлачко.

И чтоб два раза не вставать.

Для сравнения – на дополнительное образование детей в том же году власти выделили 955 млн рублей, на скорую медицинскую помощь – 259 млн, на массовый спорт – 154 млн.

Согласно документу, в состав реестрового Кубанского казачьего войска входят 554 казачьих общества в Краснодарском крае, Адыгее и самопровозглашенной Абхазии. Всего в их составе почти 56 тысяч казаков. Вместе с семьями это более 150 тысяч. Для сравнения, согласно данным Росстата, в Краснодарском крае проживает 274 тысячи армян, 131 тысяча украинцев, 119 тысяч азербайджанцев, по 26 тысяч белорусов и греков, а также 25 тысяч татар. Если учитывать только официально состоящих в реестре казаков, они составляют 0,8% от населения региона.
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20k
sportage030 Артем 3 минуты назад
Нормальны ты ему на вентилятор кинул, аж пукан задымил!
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3k
ezhik 46 минут назад
как сказал классик
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−13
Evgeniy Gkyra 52 минуты назад
зачем, а главное на.уя
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27k
winergy2012 Час назад
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5k
Дельфин Красивый winergy2012 3 минуты назад
и что? казак это СОСЛОВИЕ, не национальность. правда этим клованам забыли сказать что сословия сто лет назад отменили.
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winergy2012 Час назад
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winergy2012 Час назад
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