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Депутаты Заксобрания Краснодарского края получили отчет о выполнении государственной программы "Казачество Кубани". Согласно этому документу в прошлом году реестровые казаки получили 1 млрд 121 млн рублей.
На развитие и поддержку казачества на Кубани было потрачено 1,1 млрд.р.
На эти деньги проводились мероприятия, викторины, полевые сборы, соревнования по рукопашному бою, издание наглядной агитации, разрабатывали проектно-сметную документацию для капремонта кадетских учебных заведений в Новороссийске, Ейске и Кропоткине (общая сумма 4 млн 470 тыс рублей) и другое.
В документе, предложенном на рассмотрение депутатам Заксобрания сказано, что сейчас в Кубанском казачьем войске состоят 55 тыс 739 казаков. Из них 1272 казака в прошлом году работали дружинниками, 135 - помогали охранять госграницу".
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Всго же на реализацию государственной программы Краснодарского края «Казачество Кубани» в период с 2021 по 2023 года планируется направить 3,3 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах контроль-счетной палаты региона.
Предполагается, что финансирование мероприятий будет содействовать «культурном, физическом, патриотическом воспитании молодежи, сохранении и развитии самобытной казачьей культуры и духовных ценностей кубанского казачества».
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Метки: Казачество Кубань госбюджет казак
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На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
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«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!"
Леонид Каганов
1945 год.
Откуда миллиард взялся расскажи, Ванек?
Если тебя в Гугле забанили или ты не в состоянии найти документы Законодательного собрания Краснодарского края - вот тебе ссылка на их отчет о потраченных денежках в размере миллиарда с лишним.
https://lp.kubzsk.ru/Users/PdfViewer/Index/549d44dd-00f9-41cb-bf55-af461e64a43f/c91fece2-20fd-4b62-a08c-e57dd62f9a04/CONTENT/httpshttps://lp.kubzsk.ru/Users/PdfViewer/Index/549d44dd-00f9-41cb-bf55-af461e64a43f/c91fece2-20fd-4b62-a08c-e57dd62f9a04/CONTENT/https
Там всего 8 страниц - осилишь?
Ну и подписан документ простыми русскими пацанами: С.А.Красюк, Е.Д.Шеендрик и Ю.А.Бурлачко.
И чтоб два раза не вставать.
Для сравнения – на дополнительное образование детей в том же году власти выделили 955 млн рублей, на скорую медицинскую помощь – 259 млн, на массовый спорт – 154 млн.
Согласно документу, в состав реестрового Кубанского казачьего войска входят 554 казачьих общества в Краснодарском крае, Адыгее и самопровозглашенной Абхазии. Всего в их составе почти 56 тысяч казаков. Вместе с семьями это более 150 тысяч. Для сравнения, согласно данным Росстата, в Краснодарском крае проживает 274 тысячи армян, 131 тысяча украинцев, 119 тысяч азербайджанцев, по 26 тысяч белорусов и греков, а также 25 тысяч татар. Если учитывать только официально состоящих в реестре казаков, они составляют 0,8% от населения региона.