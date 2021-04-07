ТОП 10 лучших сайтов с бесплатными фильмами и сериалами

Мои Советы собрали самые лучшие сайты, где вы можете найти любой кинофильм и сериалы онлайн бесплатно, регистрироваться нигде не нужно!
Иви ivi.tv – Наслаждайтесь голливудскими шедеврами и новинками от ведущих студий мира, а также лучшими российскими и европейскими фильмами, сериалами и мультфильмами! Онлайн-кинотеатр ivi собрал в одну подписку всё самое яркое, интересное, популярное и любимое из мира кино, все жанры и виды кинематографа, чтобы они всегда были у вас под рукой!
ХД серия https://hdseria.pw — бесплатный и очень удобный сайт сериалов и фильмов. Наш отзыв по ресурсу – топчик! Отличный кинотеатр, превосходное изображение и качество звука, особенно, если у вас хороший телевизор – это реально новинка среди таких сайтов, показывать его в этом рейтинге точно стоит. В общем, здесь все условия для просмотра фильмов с удовольствием как в компании, так и самому. Заходите и находите все новинки, лучшие, популярные — тут есть все эти фильтры и разделы! Любой выпуск вашего любимого шоу, эпизод сериала или кинокартина тут скорее всего будет. Это сильное преимущество. Сайт хд серия нам уже очень давно полюбился!
Твигл https://www.tvigle.ru — российский сайт, здесь вы найдете много фильмов и сериалов, правда, много наших фильмов из СНГ, при этом зарубежных также очень много. В том числе есть и мультики, поэтому родителям на заметку! Подборка отличная. Практически любая популярная программа и шоу с нашего ТВ также тут есть. Сайт популярный и набирает число постоянных зрителей.
Онлайн-мультфильмы http://onlinemultfilmy.ru – очередной сайт в нашем ТОПе, но на этот раз для бесплатного просмотра мультиков, анимационных фильмов и аниме! Здесь есть любой мультфильм, есть удобная сортировка по годам выпуска и жанрам. Можно найти мультики как для ребенка, так и для себя. Ну и само собой, тут есть вся классика рисованных фильмов — старый Дисней, работы Pixar, анимация Ghibli и не только.
Джетфильм https://jetfilm.site – студия с невероятным количеством фильмов и сериалов, на котором просмотр доступен онлайн. Комедия, блокбастер, детектив, вестерн, ужасы, фантастика, мелодрама, документальный, анимационный контент – есть все! Киноиндустрия выпускает новинки, которые сразу же появляются на этом ресурсе. Подбор на любой вкус. Можно выбрать по жанрам и годам выпуска, есть любой полнометражный фильм.
Зетсериал https://zetserial.online/ – клевый сайт новых и старых сериалов. Смотреть сериалы онлайн бесплатно можно в любой момент, сайт не заблокирован, поиск работает, все удобно и понятно! Берем вкусняшки и топаем на сайт, чтобы найти что-то интересное). Сайт зет сериал онлайн – наш новый фаворит!
Сериалы Монстер http://serialy.monster/— ресурс, где любой сериал можно удобно рассортировать по странам, рейтингу, названию. Коллекция контента великолепна. Здесь есть любой современный и свежий сериал, любой сезон доступен для просмотра, а новые серии выходят через день-два. Интернет может в большом количестве предложить вам лучшие сайты сериалов онлайн, но этот сайт – один из лучших, чтобы скоротать время. Он опробован лично автором статьи и уже занесен в список постоянных, откуда можно загрузить любимый сериальчик. Сайт сериал монстер работает четко и не под запретом роскомнадзора!
Хит ХДрезка http://hithdrezka.com/ — новое зеркало известного сайта, где можно смотреть фильмы онлайн и все самые новые сериалы бесплатно на своем Смарт ТВ, правда не во всех странах он работает и некоторым нужно смотреть через любой VPN-клиент. Можно долго искать рабочее зеркало, но Роскомнадзор блочит их все ежедневно, поэтому если вас интересует рабочая версия hdrezka – пользуйтесь всегда ВПН-клиентами и надстройками в браузере, и будет все работать!
ХД топсериал онлайн http://hd.topserial.online/ — настоящая находка для сериаломана. Сайт доступный в нашей стране. Здесь вы можете смотреть сериалы онлайн бесплатно. Любой сериал доступен без регистрации и смс, а выбор впечатляет. Есть сериалы нескольких десятков жанров, которые легко отсортировать по году выхода и другим параметрам, и просматривать полный список всех новинок. Интерфейс сайта понятен, каталог очень обширен, а реклама не сильно отвлекает. Сайт топ сериал доступ всегда, переходи!
На Кинотан http://kinotan.top вы найдете интересные фильмы на любой вкус, доступен любой жанр: аниме, боевики, вестерны, документальные, детективы, драмы и комедии, а также сериалы. Любой зарубежный шедевр уже можно смотреть! Заходите на сайт – здесь очень удобная система навигации. Регистрация на сайте не нужна. Смотреть кино дома можно теперь в свое удовольствие совершенно бесплатно. Любить смотреть фильмы и сериалы – это клево! Давайте смотреть качественный контент вместе!
Х-сериал https://x-serial.ru/— прекрасный сайт. С тех пор как появился кинематограф, фильмы стали ярче и красочней. Мы все с большим удовольствием смотрим новинки, ждем очередного шедевра. Но что делать, если нет времени смотреть все, что выходит нового на большом экране? Не беда, вы, как пользователь интернета, быстро найдете выход. Любая кинолента уже тут.
Лордфильм https://n.lordfilm.wiki/ – еще один сайт с новыми фильмами и сериалами, которые можно смотреть бесплатно онлайн. Разбиты по жанрам, годам, рейтингу и популярности. Переходите и смотрите с удовольствием!
Сайт Сереал Клаб https://sereal.club – есть удобный фильтр сериалов по жанрам, годам и странам, по студиям и телеканалам, которые их снимают. Можно выбрать сериалы по темам, например, про путешествия или про врачей. А можно посмотреть онлайн и бесплатно все сериалы студии Лостфильм, которые легко найти в отдельном разделе. А также есть сериалы новинки 2021. Переходите и наслаждайтесь!
Сайт Киного HD https://kinogo-hd.net попал в нашу подборку как ресурс, где есть не только новинки, а и фильмы прошлых лет, а также фильмы по странам: американские, российские, белорусские, украинские, казахские, индийские, турецкие, европейские. Здесь вы можете каждый день смотреть как наши, так и зарубежные любимые фильмы и сериалы онлайн абсолютно бесплатно. А что еще удобно, есть раздел Netflix, где выкладываются все работы этой компании сразу же после их мирового выхода.
Слышали про новый https://smotret-multfilmi.info – сайт бесплатных мультфильмов для детей и взрослых? Рекомендуем всем, кто обожает смотреть новые мультфильмы и старую добрую классику онлайн бесплатно. Здесь вы найдете советские, диснеевские и все современные новинки мультфильмов и мультсериалов, которые уже вышли. Есть удобный фильтр и подборка по разным годам и жанрам, аниме и новинки 2021 года, рейтинговые и популярные – выбирайте на свой вкус, переходите и смотрите сами, с друзьями или всей семьей!
На сайте 2021 кино https://2021kino.co – вы можете смотреть фильмы 2021 года, новинки фильмов, которые уже вышли в наилучшем качестве, начиная от WEB-DL сперва, до HD, Full HD и BDRip впоследствии. Есть удобные разделы – Фильмы и Сериалы, а также Мультфильмы и Мультсериалы. Найдется контент для всех возрастов и любой аудитории. Все фильмы и сериалы онлайн разбиты по жанрам, что нам очень понравилось. Хотелось бы больше фильтров, но это уже мелочи.
Источник:
- Эти фильмы провалились в прокате, но позже обрели культовый статус
- 16 знаменитых персонажей, которые появлялись и в видеоиграх, и в фильмах
- Актеры, которые получили «Оскар» за воплощение на экране реальных исторических личностей
- 15 персонажей, которые появлялись в кадре совсем ненадолго, но оставили след в душе аудитории
- Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов
Понравилось18