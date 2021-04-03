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​Пpaвила жизни Юрия Никулина

​Пpaвила жизни Юрия Никулина (2 фото)

Автор:
03 апреля 2021 21:53
Метки: Юрий Никулин   великий актер   клоун   
233
2
Я yже привык быть клоуном.
У мeня вceго лишь два недостатка. Плохая память и еще что-то.

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Метки: Юрий Никулин   великий актер   клоун   
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6k
Мадлен 2 часа назад
Великий актер!
Дар божий!
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18k
Luc72 5 минут назад
"У мeня вceго лишь два недостатка. Плохая память и еще что-то."
Сегодня еще одну шутку про первого второго слышал по телеку

Никулина однажды спросили, какое место он занимает в советском цирке. Никулин сказал:
Я второй клоун в Союзе.
А кто же первый? спросили его.
А первых до хрена, сказал он.
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3k
aleksander 47 минут назад
Юрий Никулин до пятидесяти лет жил в коммуналке!
Совкодрочеры, вы со своим нытьем про «бесплатное» жильё просто обязаны встать хором и свалить нахер в Северную Корею. Это последнее место на планете, где ещё можно получить это странное коммунистическое «счастье»
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен aleksander Полчаса назад
Есть фильм "Ип Ман", а ты Иб Лан....
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495
Kirfuin aleksander 2 минуты назад
Юрий Никулин жил как человек, в окопах под пулями фашистов, раненый в госпитале, начинающим актёром театра, клоуном в гримёрке цирка, звездой советского кино, любимым зрителями участником телепередач уже на российском ТВ... он всегда был человеком, и никогда не ныли не хаял судьбу... я в детстве был на его выступлении в цирке в Екатеринбурге, он ЧЕЛОВЕК.... а ты говно
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4k
Мистер Фикс Час назад
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3k
Tuskub Час назад
"Мое любимое занятие жить" (С)
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