Зацеперы: опасное развлечение нашего детства

Помните, как весело было в детстве проехать зайцем на общественном транспорте? Сегодня подростки-экстремалы идут дальше, цепляясь не за трамваи, а за поезда метро, РЖД или рассекая по оживленной дороге. Проезд зайцем вышел из-под контроля!

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1. В соцсетях часто мелькает подобная картинка с подписью: "Нашим детям не понять" 0 Источник:

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2. Но насколько она правдива? 0 Источник:

3. Все-таки проезд "зайцем" никто не отменял

4. Бесплатно прокатиться есть много желающих и сегодня

5. Способ этот небезопасный, зато халявный 0 Источник:

6. А кто еще любил кататься без билетика? 0 Источник:

7. Проезд подорожал

8. Старшее поколение тоже не прочь вспомнить молодость 0 Источник:

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10. За безбилетный проезд в общественном транспорте, кстати, предусмотрен штраф. В Москве от 1 тыс рублей 0 Источник:

11. Людей, которые цепляются за транспорт, называют "зацеперы" 0 Источник:

12. Для борьбы с такими экстремалами в Москве запускают специальные электрички, на которые нельзя будет забраться 0 Источник:

13. Подростки-экстремалы - горе в семье

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