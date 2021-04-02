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Зацеперы: опасное развлечение нашего детства

Зацеперы: опасное развлечение нашего детства (15 фото)

Автор:
02 апреля 2021 10:45
Сообщество : Жить в России
Метки: без билет   бесплатный проезд   зайцем   зацепер   зацеперы   опасный проезд   проезд зайцем   
1346
15
Помните, как весело было в детстве проехать зайцем на общественном транспорте? Сегодня подростки-экстремалы идут дальше, цепляясь не за трамваи, а за поезда метро, РЖД или рассекая по оживленной дороге. Проезд зайцем вышел из-под контроля!
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Метки: без билет   бесплатный проезд   зайцем   зацепер   зацеперы   опасный проезд   проезд зайцем   
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9  комментариев
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6k
Majul 2 часа назад
В названии поста ошибка: в слове д.о.л.б.о.е.б.ы куча ошибок.
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845
lobster 6 минут назад
Спецы, объясните почему некоторые поджариваются на крыше электрички, а некоторые - нет?
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7k
Волк русский - Президент США 52 минуты назад
Году в 87-м. Я был внештатником.
Фото было изумительным.
Парниша, лет 15-ти, "прокатился" на сцепке трамваев.
Даже Аннушка не потребовалась.
Голова отдельно, остальное тоже было частично фрагментировано.
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8k
Вася Час назад
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6k
AIRON_FIRST Час назад
Комментарий к фото
они не "В" они "НА" )))
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
идиотизм какой-то ...
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462
dranvlad 2 часа назад
В слове коржить туева хуча ошибок! Это относилось толькоик автобусу при неубранном снеге с дороги
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462
dranvlad 2 часа назад
До первой остановки или поворота гоняли)
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