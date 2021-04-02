Зацеперы: опасное развлечение нашего детства

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Помните, как весело было в детстве проехать зайцем на общественном транспорте? Сегодня подростки-экстремалы идут дальше, цепляясь не за трамваи, а за поезда метро, РЖД или рассекая по оживленной дороге. Проезд зайцем вышел из-под контроля!
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3. Все-таки проезд "зайцем" никто не отменял
4. Бесплатно прокатиться есть много желающих и сегодня
7. Проезд подорожал
10. За безбилетный проезд в общественном транспорте, кстати, предусмотрен штраф. В Москве от 1 тыс рублей
12. Для борьбы с такими экстремалами в Москве запускают специальные электрички, на которые нельзя будет забраться
13. Подростки-экстремалы - горе в семье
А вы ездили так в детстве?
Источник:
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Фото было изумительным.
Парниша, лет 15-ти, "прокатился" на сцепке трамваев.
Даже Аннушка не потребовалась.
Голова отдельно, остальное тоже было частично фрагментировано.