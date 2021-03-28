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О религии с юмором

О религии с юмором (40 фото)

Автор:
28 марта 2021 17:41
Метки: Юмор   религия   сатира   
2153
40
Подборка юмористических картинок о религии. Верунам и суеверным просьба не заходить

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4k
Diesel 2 часа назад
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27k
Acu900 13 минут назад
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2k
Дмитрий ! 13 минут назад
Как по мне, что от религии, что от исследования дальнего космоса толку 0. Считаю, что космос достаточно исследован. Знания должны улучшать качество жизни на земле. Сделали разные спутники: связи, метео и тд -достаточно. Орбитальные телескопы должны следить только за объектами угрожающими Земле. Все деньги, которые выделяются на "исследования" дальнего космоса нужно направить на другие цели: медицину, изучение мозга, океана, переработку отходов, очистки океана, рек, земель. Сказки про черные дыры и тд мне до одного места. Вы улететь хотите? Вам ресурсов не хватает? Земля -идеальное место для нашей никчемной жизни. Познаете себя, научитесь жить не разрушая всё вокруг, потребляете в меру, научитесь перерабатывать и всего будет хватать. А в космосе наше солнышко убьёт нас -кожаных мешков своей радиацией. Ржу над новостями типа "ученые открыли пригодную для жизни планету"...Так и вижу их следующую фразу :"дайте денег".
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8k
Васильевна 24 минуты назад
Сдаётся мне, основатели религии и их последователи всё не так поняли. А всё гораздо проще. Рай ведь - это когда ты счастлив и находишься в покое, а ад - когда несчастлив и страдаешь. Человек счастлив тогда, когда важные для него вещи идут так, как ему хочется, а страдает тогда, когда что-то идет "не так, как надо". Но, суть-то в том, что когда что-то идет "так, как надо", человек к этому внутренне открыт, принимает это таким, какое оно есть, любит это, пропускает реальность сквозь себя. А когда что-то идёт "не так, как надо", человек к реальности закрыт, внутренне ее отторгает и спорит с ней, отсюда-то и страдание. "Люби меня, или я тебя отправлю в ад" - означает - искренне люби (принимай) реальность, или будешь страдать.

Я на своем личном опыте переключалась с нестерпимого страдания (непринятия реальности) в чуть ли не нирвану, либо просто покой, счастье и любовь, освободившись от того, что мне мешает эту реальность принять. А религия вот не учит, как искренне, внутренне полюбить то, что есть (кроме буддизма, похоже, но там своих ненужных вывертов куча), поэтому и получается, что рай религия обещать может только после смерти. Либо основатели религии снова не так всё поняли. Возможно, под смертью подразумевалась смерть (исчезновение) установок, мешающих принять реальность. В любом случае, эта религиозная возня вряд ли приведет в рай. Но, вижу, что некоторым людям в какой-то мере помогает держаться на плаву или пережить тяжелые моменты. Для этого многие и кидаются в религию, так как работа с установками и собственным восприятием у нас пока не в моде.
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391
Юрий 24 минуты назад
Если есть желание критиковать религии, то рекомендую для начала, например трехтомник Элиаде Мирча - История веры и религиозных идей. Это даст базовые знания по теме религий и позволит грамотно вести атеистическую пропаганду. Успехов автору.
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26k
Netyn Юрий 12 минут назад
Херня какая-то
А вот это никогда актуальности не потеряет

Социализм и религия
Опубл.: «Новая жизнь» № 28, 3 декабря 1905. Источник: Ленин В. И. Полное собрание сочинений : в 55 т. / В. И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 5-е изд. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1968. Т. 12. Октябрь 1905 ~ апрель 1906. С. 142 147.
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5k
Jekis Полчаса назад
Может ли бог создать камень, который он сам не сможет поднять?
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18k
Андрей Иванов 43 минуты назад
Это реклама Дьявола?
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18k
Nik 47 минут назад
Вера и религия две разные вещи......
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3k
alex 48 минут назад
Как бы вы тут не кривлялись, но духовная составляющая всегда была нечто большим для русского человека и не только для русского. Вера, которая из века в век помогала жить и воевать и давала убежище отчаяшимся.
Я сам атесит, но забирать у матери безнадежно больного ребенка то последнее, что держит её на плаву я бы не посмел. И не дай боже оказаться вам на её месте. Да и признать, что Женя Радионов отдал свою жизнь просто так, я не желаю.
Мы в последнее время потеряли всякие берега, не видим границ дозволенного и красных линий, мешаем с дерьмом то, что ещё вчера считалось сокральным и незыблемым, а потом искренне удивляемся засилию бескультурья и безнравственности.

А теперь можете поржать, только не порвите глотки.
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26k
Антон alex 46 минут назад
Заставить человека шевелить мозгами - прямой путь к изменению ситуации, в которой мы все уже 30 лет пребываем. Нужно выдёргивать человека из болота заблуждения, а не смотреть, как он там тонет.
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3k
alex Антон 41 минуту назад
У наших/ваших правителей всё в порядке с мозгами, а вот с совестью не очень, а хороший человек живет по законам божьим, даже этого не подозревая.
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58k
Опиум для народа alex 19 минут назад
А по законам какого бога именно? Просто последователи авраамистских религий ради своих иешуа и аллаха поубивали столько народа за всё время их существования,что сатана в своём аду удавился от зависти.
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3k
alex Опиум для народа Минуту назад
Это частности, я повторюсь,я атеист, я не верю в существовании богов, но порой мы не в состоянии многое понять или объять, и тому что мы не можем понять мы придаем свои, порой примитивные формы.
Человек несовершенен и разное понимание добра и зла ведет к извращению.
А человек всегда убивал человека, только поводы были разные.
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26k
Антон 50 минут назад
за религию в комментариях высказываются в основном упоротые местные урапатриоты. Не удивительно, верить во всякую хрень они уже приучены.
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391
Юрий Час назад
Для того, чтобы высмеять предмет, нужно иметь о нем хотя бы базовое представление. А так просто скучно.
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1k
Smarter Юрий 17 минут назад
Латынина? - спасибо, я пас. Помимо религии, она наговорила достаточно, чтоб её ассоциировать с той субстанцией которой её заслуженно облили.

Глумления над историей и не подразумевалось - заблуждаться позволено всем, но не пытаться силой доказывать остальным что это они заблуждаются. Лишь презрение к любой религии, как явлению - она, как таковая, унесла больше жизней чем все войны в истории. Ваши боги, вроде как, мир во всём мире проповедовали. Что-то пошло не так - либо люди идиоты, либо боги выдуманы.
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58k
Опиум для народа Юрий 16 минут назад
Пусть мужики в платьях сидят по своим кельям и не лезут в светскую жизнь-и вопросов не будет. Лезут со своими советами-пусть выслушивают.
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391
Юрий Smarter 11 минут назад
Ой, как же вы любите винить во всем богов. Ваше право и ваш выбор.
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391
Юрий Опиум для народа 7 минут назад
Мне по боку. Просто тупое глумление не интересно. Если вам такое нравится, то ваш выбор. В том же христианстве есть масса расхождений между историческими событиями из светских источников или неканонических текстов и тем как события изложены в вошедших в Новый Завет например. И это действительно интересно.
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58k
Опиум для народа Юрий Полминуты назад
Конечно есть.Поэтому попов и не любят. За их "бучее лицемерие (один из грехов,кстати). Одного освящения оружия хватает за глаза.
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8k
Васильевна Час назад
Идеально!

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2k
Виталий Касандров Час назад
Ну что бы реально было смешно надо хоть немного разбираться в вопросе над которым пытаешься шутить а так больше необразованность шутников выпирает .
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4k
insaider 2 часа назад
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58k
Опиум для народа insaider 14 минут назад
Причем чем лучше и чище душа-тем она для Дьявола ценнее(во всяком случае так говорят церковники).Так кто лучше заботится о душах?)))
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249
Сергей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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506
grandNEW 2 часа назад
Упоротые атеисты о Боге начинают вспоминать у постели смертельно больных близких.
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9k
Antique computer grandNEW 2 часа назад
Вранье. В это время вся надежда на врачей.

Не дай бог тебе побывать у постели смертельно больных, дебил, или самому там оказаться.
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27k
АнтонПолднев grandNEW 53 минуты назад
И чё? Помомогает?
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113
робт 2 часа назад
димон, от этого бога ты точно не откажешься...

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6k
Doomer робт 49 минут назад
Угу. Остальное - наличными.
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9k
Александр 2 часа назад
Какое совпадение, только про христиан и в основном про православие
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249
Сергей Александр 2 часа назад
за приколы над Аллахом и пророком его Мухамадом могут и голову отпилить)))
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9k
Александр Сергей 2 часа назад
Есть еще иудеи.
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150k
☭Cheкаво☭ Александр Час назад
ЭТО ДРУГОЕ, ПОНИМАТЬ НАДО.
Такие посты делают, люди. той же национальности что и эта ЖАБА сатанинская)
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9k
Александр ☭Cheкаво☭ Час назад
Типичный ЕРЖ
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10k
ss 2 часа назад
Отлично! Местами даже смешно.
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