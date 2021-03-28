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Авторский пост
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Я на своем личном опыте переключалась с нестерпимого страдания (непринятия реальности) в чуть ли не нирвану, либо просто покой, счастье и любовь, освободившись от того, что мне мешает эту реальность принять. А религия вот не учит, как искренне, внутренне полюбить то, что есть (кроме буддизма, похоже, но там своих ненужных вывертов куча), поэтому и получается, что рай религия обещать может только после смерти. Либо основатели религии снова не так всё поняли. Возможно, под смертью подразумевалась смерть (исчезновение) установок, мешающих принять реальность. В любом случае, эта религиозная возня вряд ли приведет в рай. Но, вижу, что некоторым людям в какой-то мере помогает держаться на плаву или пережить тяжелые моменты. Для этого многие и кидаются в религию, так как работа с установками и собственным восприятием у нас пока не в моде.
А вот это никогда актуальности не потеряет
Социализм и религия
Опубл.: «Новая жизнь» № 28, 3 декабря 1905. Источник: Ленин В. И. Полное собрание сочинений : в 55 т. / В. И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 5-е изд. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1968. Т. 12. Октябрь 1905 ~ апрель 1906. С. 142 147.
Я сам атесит, но забирать у матери безнадежно больного ребенка то последнее, что держит её на плаву я бы не посмел. И не дай боже оказаться вам на её месте. Да и признать, что Женя Радионов отдал свою жизнь просто так, я не желаю.
Мы в последнее время потеряли всякие берега, не видим границ дозволенного и красных линий, мешаем с дерьмом то, что ещё вчера считалось сокральным и незыблемым, а потом искренне удивляемся засилию бескультурья и безнравственности.
А теперь можете поржать, только не порвите глотки.
Человек несовершенен и разное понимание добра и зла ведет к извращению.
А человек всегда убивал человека, только поводы были разные.
Глумления над историей и не подразумевалось - заблуждаться позволено всем, но не пытаться силой доказывать остальным что это они заблуждаются. Лишь презрение к любой религии, как явлению - она, как таковая, унесла больше жизней чем все войны в истории. Ваши боги, вроде как, мир во всём мире проповедовали. Что-то пошло не так - либо люди идиоты, либо боги выдуманы.
Не дай бог тебе побывать у постели смертельно больных, дебил, или самому там оказаться.
Такие посты делают, люди. той же национальности что и эта ЖАБА сатанинская)