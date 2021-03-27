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Я люблю Украину!

Я люблю Украину! (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 марта 2021 06:25
Метки: Кьяны   Украина   киев   
575
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Я Русский! Я люблю Украинцев!

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Метки: Кьяны   Украина   киев   
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3k
Shtoppi 3 часа назад
Шо, в гейропу не приняли, теперь про советских героев вспоминать начали?
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13k
ЦСКА Автор поста Shtoppi 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
Добрый Алабай 37 минут назад
В хохляндии нормальных людей уже не осталось. Только бандерлоги и хатаскрайники. И те, и другие ненавидят Россию и русских. Хватит жить прошлым. Настоящее совсем другое.
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ЦСКА Автор поста Добрый Алабай 16 минут назад
Вы, уважаемый, видимо бессовестно молоды.....,если так просто, 42 миллиона Человек, под расход расписали!
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41
Алексей Ш 2 часа назад
Поговорка УБИЛ БОБРА СПАС ДЕРЕВО. Берем слова [мат] и УКРАИНА и опа новая поговорка.
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12k
Иван 3 часа назад
Автор, что такое "украина"? Я коренной киевлянин, малоросс, РУССКИЙ. Хохлы - сельское население Малороссии (подразумевается, жлобье). А выдуманных рас нам не надо, ещё б эльфов и клингонов приплёл. Мои предки жили в Киеве задолго до того как этих самых "украинцев" придумали
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13k
ЦСКА Автор поста Иван 2 часа назад
Вань, ты правда киевлянин?? Почему такой агрессивный??
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3k
ezhik Иван 2 часа назад
История украинского языка начинается с православного языкового единства (до VI в. н. э.)! Первоначальной литературой в основном были рукописи церковно-богослужебного и религиозного характера берет отсчет с 10 века. Как известно, первая Библия, которую можно «отследить» в Украине написана древне-украинским языком и датируется 15 веком.
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3k
ezhik Иван 2 часа назад
"юноша", опускаться до прямых оскорблений это ли не признак жлобства и невоспитанности? видимо твои суждения об Украине и людях которые здесь живут, взяты с круга твоего общения, а как мы знаем, с кем поведешься.....)) сидите спокойно, не напрягайтесь. картавого карлика не поднять! который кстати развалил Великую Империю...но это уже другая история :)
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19k
Добрый Алабай ЦСКА 39 минут назад
Он не агрессивный. Просто, он лучше тебя знает, что такое современный украинец.
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13k
ЦСКА Автор поста Добрый Алабай Полчаса назад
Мои друзья, украинцы, со мной( и я с ними) с горшка....Метафорически выражаясь! Они какие? В Вашем понимание?
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505
Monher 3 часа назад
+++но это уже в прошлом...
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