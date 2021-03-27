Я люблю Украину!

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Я Русский! Я люблю Украинцев!
Обожаю мелодичный Украинский язык, и Украинские песни!
Ненавижу тварей, забывших, что каждый шестой Украинец, был убит, в ходе боёв В.О.В., и карательных операций вермахта!
Авторский пост
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