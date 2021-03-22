Одноимённое общество занимается подготовкой фестиваля.



Так вот. Некий 26-летний Раммел Аффлик ушёл из этого общества, потому что посчитал руководство несправедливым по отношению в черных.



"Я лично был свидетелем того, как руководство игнорирует голоса черных в наших общинах и среди наших собственных добровольцев, когда они высказываются. Я не могу и не буду мириться с такой политикой", – пожаловался англичанин.