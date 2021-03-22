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В рядах английского ЛГБТ-сообщества произошёл скандал – дирекция оказалась расистами

В рядах английского ЛГБТ-сообщества произошёл скандал – дирекция оказалась расистами (3 фото)

Автор:
22 марта 2021 11:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Black Lives Matter   blm   ЛГБТ-сообщество   англия   лгбт   лондон   парад   скандал   
1283
3
Есть в Англии такой ежегодный фестиваль как Pride in London. ЛГБТ-сообщество считает его своей гордостью, ведь в докоронавирусные времена его посещало более 1 млн человек.
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Метки: Black Lives Matter   blm   ЛГБТ-сообщество   англия   лгбт   лондон   парад   скандал   
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9k
Сергей Час назад
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4k
Durnopes 3 секунды назад
Вот это у уголька мозк вскипел! Копы-гомосеки отсреливают ниггеров. С одной стороны глиномесы вроде бы как свои, а с другой, нещадно производят контроль популяции ниггеров! Так чьи все таки жизни важнее, а права правее: ниггеров или гомосеков?! Гомосеки и так терпят столько лишений и притеснений и порой единственная отдушина и радость, это нашпиговать грязного ниггера пулями! Почему именно ниггера?! Да во всех тирах, всех стран мира мишени черного цвета! Это уже рефлекс! Так заложено самой природой! Так хочет Господь!
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12k
KOSTELLO 4 секунды назад
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390
EM 4 минуты назад
[мат] =негры против [мат] - полицейских, а белые [мат] с этим не согласны.... МАРАЗМ!
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7
wr2x2 17 минут назад
чем им хуже, тем нам лучше
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1k
Andrey 17 минут назад
Истинный англичанин: господь, жги к куям их всех, черных, голубых цветных и особенно цыган
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661
ccarrot Полчаса назад
Диктат меньшинства в пределах другого меньшинства. Не люди, людены прям :)
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260k
Booharik 47 минут назад
Мало, что эти пит.ар.асы опоганили радугу, они ещё и термин прайд опоганили. Парйдом всегда назвали семью львов. Но! В их среде начались расистские разборки! Запасаемся попкорном и наблюдаем, как аскариды поедают себе подобных.
Кажется, я несправедлив к аскаридам, они, вроде, двуполые.
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6k
Pillin Alex Booharik 39 минут назад
Справка: прайд слово иноязычное, в русском языке аналог- гордость. Семья львов это п*зд*ц. Прайд это лев и львицы(возможно с львятами).
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260k
Booharik Pillin Alex Полчаса назад
Лев и львицы с львятами - не львиная семья?
Пока не придёт другой альфа-лев, претендент, не убьёт старого льва и всех его детей - это семья или прайд.
P-s: по правилам русского языка все иноязычные слова, используемые в русском языке, называются "заимствованные".
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6k
Pillin Alex Booharik 21 минуту назад
"Парйдом всегда назвали семью львов" Лев и лев это п*зд*ц. Лев и львица это хорошо.
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260k
Booharik Pillin Alex 18 минут назад
Простите! Не узнал председателя общества зануд.
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1
Smith 48 минут назад
... ЛГБТ-активисты требовали отказать геям-полицейским участвовать в параде.
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7
wr2x2 Smith 16 минут назад
ага, своих же притесняют по профессиональной принадлежности. Дискриминация ))
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10k
Великий Кормчий 51 минуту назад
Судя по тому что терминатор не прилетал в 1984, злосчастный процессор для Скайнет так и не был изобретён в 1995 году учёным-негром.
А все потому что негр стал ЛГБТ-БЛМ активистом и положил на работу.
Вот так вот через жопу гомосеки спасли человечество от апокалипсиса...
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9k
Kostick 53 минуты назад
гм, как так! дискриминация по цвету жопы! бггггг_))))
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3k
Vladimir Taranovich 55 минут назад
расисты-гомодрилы.... что-то новое)))
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3k
insaider Час назад
Мало того что питарасы,так ещё и расисты!
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743
DeDsmile Час назад
когда-то давным-давно, я не понимал библейскую легенду о Содоме и Гоморре, которые якобы были уничтожены господом за грехи их жителей, в частности за распутство.
последнее время начинаю понимать...
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3k
Мистер Фикс Час назад
Проблемы пuдоpoв в том, что они пuдopы
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