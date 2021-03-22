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Есть в Англии такой ежегодный фестиваль как Pride in London. ЛГБТ-сообщество считает его своей гордостью, ведь в докоронавирусные времена его посещало более 1 млн человек.
Одноимённое общество занимается подготовкой фестиваля.
Так вот. Некий 26-летний Раммел Аффлик ушёл из этого общества, потому что посчитал руководство несправедливым по отношению в черных.
"Я лично был свидетелем того, как руководство игнорирует голоса черных в наших общинах и среди наших собственных добровольцев, когда они высказываются. Я не могу и не буду мириться с такой политикой", – пожаловался англичанин.
Так вот. Некий 26-летний Раммел Аффлик ушёл из этого общества, потому что посчитал руководство несправедливым по отношению в черных.
"Я лично был свидетелем того, как руководство игнорирует голоса черных в наших общинах и среди наших собственных добровольцев, когда они высказываются. Я не могу и не буду мириться с такой политикой", – пожаловался англичанин.
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Главная обида Раммала заключается в том, что после смерти Джорджа Флойда и протестов Black Lives Matter, многие ЛГБТ-активисты требовали отказать геям-полицейским участвовать в параде. Но руководство не согласилось с неграми.
В итоге после обвинений и скандала совет ЛГБТ-сообщества ушёл в отставку.
Что вообще происходит? Теперь геев уже делят на черных и белых. А белых ЛГБТ обвиняют в притеснении черных ЛГБТ. Это когда-нибудь закончится?
В итоге после обвинений и скандала совет ЛГБТ-сообщества ушёл в отставку.
Что вообще происходит? Теперь геев уже делят на черных и белых. А белых ЛГБТ обвиняют в притеснении черных ЛГБТ. Это когда-нибудь закончится?
"Королевская семья белая - и это расизм": британский активист предъявил претензии к БКС
Тема расизма в последнее время так извращена, что к белым не предъявляют претензии лишь самые ленивые. Известный активист и борец за права человека Питер Гэри Тэтчелл решил навесить ярлыки расистов и на королевскую семью Британии.
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Кажется, я несправедлив к аскаридам, они, вроде, двуполые.
Пока не придёт другой альфа-лев, претендент, не убьёт старого льва и всех его детей - это семья или прайд.
P-s: по правилам русского языка все иноязычные слова, используемые в русском языке, называются "заимствованные".
А все потому что негр стал ЛГБТ-БЛМ активистом и положил на работу.
Вот так вот через жопу гомосеки спасли человечество от апокалипсиса...
последнее время начинаю понимать...