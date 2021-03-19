Петарды? Да у мальчишек СССР было десяток самоделок покруче

До сих пор помню запах этих ленточек, хотя играл с ними только до начальных классов. На этом и пожалуй закончились невинные развлечения.

Коробок спичек и фольга от шоколада-мы уже азартно соревнуемся, чья ракета улетит дальше. Играли пока не закончится фольга.