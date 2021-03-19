Петарды? Да у мальчишек СССР было десяток самоделок покруче

Прохожу мимо толпы школьников, кидающих в сугроб подожжённые петарды. Громкий хлопок и в глазах мальчишек дикий восторг. Видимо эти развлечения у всех мальчишек заложены в генах и все этим должны переболеть в детстве, как ветрянкой.
У нас в детстве тоже были свои "петарды", не один десяток разных, но все они самодельные. В магазинах продавались только пистоны
До сих пор помню запах этих ленточек, хотя играл с ними только до начальных классов. На этом и пожалуй закончились невинные развлечения.
Коробок спичек и фольга от шоколада-мы уже азартно соревнуемся, чья ракета улетит дальше. Играли пока не закончится фольга.
можно было запускать "ракеты" и так
но это было менее эффектно.
У каждого в запасе лежало десяток спиц от велосипеда, как им мы пользовались, думаю, и так понятно
Кусок медной трубки, загнутый гвоздь и резинка от камеры велосипеда-готова персональная пугалка
Только прятать от взрослых надо было умело, ибо время от времени родители устраивали ревизию содержимого в карманов, особенно после длительной канонады с ближайшего оврага. Самым искусным считался пугач, безотказно срабатывающий от половинки головки спички.
Если кому удавалось достать шарики от подшипника, то из закромов доставались припрятанные рогатки. После уроков шли к старому складу, стена из досок которого служила нам мишенью. Мало того, что шарик оставлял приличную вмятину в дереве, ток он еще, отскочив, возвращался обратно
Игрушки серии "Ванька-встанька", "Неваляшка" и теннисные шарики превращались в замечательные "дымовушки".
Покупали в магазине кремний для зажигалок и нагревали докрасна спичкой. Щелчок пальцем по нему и кремний разлетается рассыпаясь на разноцветный сноп искр.
Покупали в хозмаге невинное удобрение "аммиачная селитра" и путем нехитрых манипуляций получали дымовые шашки, которые не тухнут даже под водой! Далее пытливый ум мальчишек научился забивать рулоны селитровой газеты в баллоны из-под дихлофоса и получались замечательные ракеты. Главное вовремя унести ноги в случай засорения сопла.
В аптеках был запрет на продажу мальчишкам марганцовки и глицерина. Приходилось просить девчонок. Зато алюминиевая пудра, нам на радость, продавалась без всяких ограничений
Только не подумайте, что мы были совсем уж "безбашенные"-старались максимально обезопасить наши химические эксперименты. Для дистанционного поджога применяли лампочки для фонариков 2,5 вольта. Колба аккуратно раздавливалась, оголяя нить накала и одноразовое изделие готово к применению.
Баллончики для газировки, спички, болт и костер. Впечатляло не сколько хлопок, сколько разлетающиеся во все стороны угольки и облако из пепла
Большой радостью было, если рядом проводили газосварочные работы. У рабочих незаметно можно было позаимствовать карбид.
Из всей огромной таблицы Менделеева, пожалуй самым любимым элементом был магний. Любой случайно попавший в наши руки кусок магния тут же превращался в порошок.
Два увесистых болта и гайка тут же превращались в шумовую гранату. Главное сделать "хвостик" для правильной ориентации в полете. Иногда заряд спичек оказывался излишним и болты после хлопка разлетались в неизвестном направлении.
Особая удача-незаметно прогуляться по стройке, пока сторож не вышел в обход территории. Набирали там полные карманы дюбелей, которые успешно потом применяли в "рыхлителях асфальта"
Особо глазастым частенько улыбалась удача-обнаружить среди строительного мусора случайно утерянный патрон. Так же ходила легенда, что однажды мальчишкам удалось найти целую сумку строительных патронов-мы в душе надеялись, что эта удача повторится
Ну и еще множество других, ныне забытых, креативных развлечений нашего детства. Листайте-тут комментарии излишни
Говорят, что любой мужчина - это случайно выживший мальчик. Когда Вам кажется, что не везет в жизни-вспомните эти времена и все сомненья сразу отпадут.
Источник:
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youtu . be / vOJt-nJYW-4
>>макаром гаражи взлетели?!! Магний не взрывается вообще!
ну пока он одним куском а не в виде пыле от обработки напильником ну да не взрывается
Наподобие как на картинке, только просто крышка, подрезанная равномерно по кругу радиально. Края зазубрены.
В 70-е, мелкими баловались. При мне парнише глаз задело, месяц его не было, в городе на лечении был. Потом появился, без глаза, не спасли...
После этого в нашей деревне было табу на такие летательные средства, более наглядного урока не бывает, детишек толпа видела своими глазами.
Вот, например, как за секунду сбрить брови с ресницами и сделать себе новую прическу? Правильно, посмотреть, почему порох (сворованный у деда) не загорается. А что надо делать, когда точишь магний на электроточиле? Правильно, поливать его водой, иначе по шее от деда получишь за чуть не сгоревший сарай.
Понятия не имею как мы выжили, но наши ангелы-хранители точно работали без перекуров...
В изготовлении классического пороха используется калийная селитра. Смесь аммиачной селитры и алюминиевой пудры это уже почти аммонал, а натриевая из всех селитр самая хреновая, хотя тоже окислитель.
(пацаны магний точили,для петард)