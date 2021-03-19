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Петарды? Да у мальчишек СССР было десяток самоделок покруче

Петарды? Да у мальчишек СССР было десяток самоделок покруче (26 фото)

Автор:
19 марта 2021 09:04
Метки: СССР   детство   развлечения   
1269
26

Прохожу мимо толпы школьников, кидающих в сугроб подожжённые петарды. Громкий хлопок и в глазах мальчишек дикий восторг. Видимо эти развлечения у всех мальчишек заложены в генах и все этим должны переболеть в детстве, как ветрянкой.

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Метки: СССР   детство   развлечения   
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7k
Вася 4 часа назад
брату ампула в глаз прилетела из костра, еле зрение спасли.. в соседнем дворе из лука пацану глаз выбило.. я себе на руку "капалкой" из целофаннового мешка попал, шрам остался..
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−58
Владимир 15 минут назад
>>14k Пумба Владимир Минуту назад Чё?!! И каким же >>макаром гаражи взлетели?!! Магний не взрывается вообще!

youtu . be / vOJt-nJYW-4
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20k
BillyBonzz 20 минут назад
Ну и свинец конечно плавили, где-нибудь в старых развалинах или на стройке, добытый из старых аккумуляторов, в консервной банке на костре. Отливали и пятаки для игры в вышибалочку на деньги и грузила для донок и булавки для блесен. Естессно не без ожогов и пролития расплавленного свинца на руки или одежду.
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−58
Владимир 21 минуту назад
>>14k Пумба Владимир Минуту назад Чё?!! И каким же
>>макаром гаражи взлетели?!! Магний не взрывается вообще!

ну пока он одним куском а не в виде пыле от обработки напильником ну да не взрывается
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−36
Evgeniy Gkyra 2 часа назад
* незаметно можно было позаимствовать* , как вы красиво слово спи.дить написали)))))
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2k
kca-opa Evgeniy Gkyra Час назад
Не совсем, после проведения работ карбид с водой просто вываливали из баллона, оставалось достаточно много неплохих кусков, главное успеть собрать, пока все не растворились
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4k
Kol Nik 2 часа назад
Щас начнется....как мы выжили,ангел-хранитель,и т.д,Баловались конечно,иногда неудачно.Мелкие травмы,ожоги,переломы были у всех.Мед помощь оказывалась своевременно.Кто реально выжил-подростки военного времени.Почитайте воспоминания Димы Горяйного,15 -летнего разминера из Курской области.Да и послевоенному поколению досталось,батя рассказывал..А тут спички,сера)
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17k
Luc72 3 часа назад
Вертолетик... Млэать...
Наподобие как на картинке, только просто крышка, подрезанная равномерно по кругу радиально. Края зазубрены.
В 70-е, мелкими баловались. При мне парнише глаз задело, месяц его не было, в городе на лечении был. Потом появился, без глаза, не спасли...
После этого в нашей деревне было табу на такие летательные средства, более наглядного урока не бывает, детишек толпа видела своими глазами.
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17k
Luc72 3 часа назад
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17k
Luc72 3 часа назад
Она, сука, после нескольких удачных стартов, ни с того н и с сего, вместо того, чтобы взмыть вверх, резко пошла вбок, любой мог пострадать.
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2k
Альберт Шавлаков 3 часа назад
Шрамы, ожоги, ушибы, переломы - это всё дело обычное =)
Вот, например, как за секунду сбрить брови с ресницами и сделать себе новую прическу? Правильно, посмотреть, почему порох (сворованный у деда) не загорается. А что надо делать, когда точишь магний на электроточиле? Правильно, поливать его водой, иначе по шее от деда получишь за чуть не сгоревший сарай.
Понятия не имею как мы выжили, но наши ангелы-хранители точно работали без перекуров...
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22k
Vazari 4 часа назад
У меня отец увлекался охотой, потом это стало слишком хлопотно и он забил. А ящик с порохом двух видов, коробкой капсюлей, гильзами и пыжами, перекочевал на чердак. Лет в 10 я его нашел. Что происходило последующие 3-4 года, и как это все закончилось малой кровью(всего один шрам на руке), для меня до сих пор загадка. Да, мое личное изобретение-это бикфордов шнур из шнурка от папок "Дело". вставляешь в заряд, поджигаешь и притушиваешь , чтобы тлело. Работает стопроцентно, даже в дождь)
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2k
kca-opa Vazari Час назад
Примерно также, "Жевело" были дорогими капсюлями и стырить можно было штучно, зато дымный порох все перестали использовать, а капсюлей у отца пара килограмм оставалась, прям если совсем лень, на балконе их молотком бил, но если было желание, циркулем "козья ножка" выковыривал тол из них, чтоб побольше собрать, правда, бывало, вспыхивали, лет десять тату из точек сгоревшей алюминиевой фольги, которой тол закрывался в капсюле, не сходили
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22k
Vazari kca-opa 40 минут назад
В этом ящике , капсюлей "жевело мощный" было пачек 10.Но это была валюта. Выменять на них можно было что угодно. Но мне больше всего нравился бездымный порох, я его засыпал в длинные трубки, поджигал и мы ими фехтовали с пацанами, как джедаи. Дымный порох иделально шел на бомбочки- любая коробочка, лучше всего из-под фотопленки, вместо запала охотничья спичка, и все туго обмотано изолентой. И грохот и вспышка и огромное облако дыма.
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20k
BillyBonzz Vazari 14 минут назад
в селитре вымачивали и сушили бумажную бечевку, для бикфордова шнура, второй вариант был идеальней но более трудоемкий: в пустой исписанный стержень от обыкновенной пишущей ручки, спичками наталкивали серы, начищенной со спичечных головок, получалась трубка набитая серой, горела как настоящий бикфордов шнур при любой погоде, жаль только длинна этого шнура ограничивалась длинной стержня от ручки, но нам хватало, чтобы отбежать)))
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3k
Константин 4 часа назад
Современным детям не понять наше детство
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20k
SerGProS Константин Час назад
Как нам не понять детство наших дедов, которые у станка стояли в 7-11лет
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12k
gavrosh 4 часа назад
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21k
Сибиряк gavrosh 3 часа назад
лучше аммиачная
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4k
Ыукп Сибиряк 2 часа назад
Нет, натриевая круче.
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21k
Сибиряк Ыукп Час назад
вы батенька в школе плохо химию изучали)
В изготовлении классического пороха используется калийная селитра. Смесь аммиачной селитры и алюминиевой пудры это уже почти аммонал, а натриевая из всех селитр самая хреновая, хотя тоже окислитель.
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14k
Пумба Сибиряк 24 минуты назад
Аммиачная как раз ни о чем! Вообще не горит. Идеал - калиевая. Натриевая хуже.
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−58
Владимир 4 часа назад
на пасху как то три гарожа взлетело
(пацаны магний точили,для петард)
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14k
Пумба Владимир 23 минуты назад
Чё?!! И каким же макаром гаражи взлетели?!! Магний не взрывается вообще!
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