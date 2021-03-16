"Бешеные табуретки" алапаевской узкоколейки

Алапаевская узкоколейная железная дорога на Урале - самая длинная в мире на сегодняшний день. Ее длина - больше 150 километров. Раньше она служила для вывоза сырья с уральских заводов, а теперь связывает дальние села с цивилизацией. За это ее прозвали "дорогой жизни". Для поездки по ней, чтобы не привязываться к редким поездам, жители собирают самодельные мотодрезины. Их сборка уже стала чем-то вроде местного народного искусства.

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0 Источник: Узкоколейки - реликт эпохи индустриализации. Узкие железнодорожные линии, по которым ходят, по преимуществу, мотодрезины, можно встретить в отдаленных уголках мира - в тайге или в районах добычи руды. Алапаевская узкоколейка считается одной из самых длинных в мире: когда-то ее протяженность достигала 600 километров, сегодня - 270.

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0 Источник: Дорога была построена в конце XIX века. Сегодня местные жители называют ее "дорогой жизни": для жителей лесных поселков узкоколейка - единственный способ связи с цивилизацией.

0 Источник: Маленькие мотодрезины - главный способ передвижения по "дороге жизни" для местных жителей, ведь поезда здесь ходят не каждый день. Раньше особой популярностью пользовались дрезины ТД-5У "Пионер", производившиеся в 1950-е годы. Здесь их любовно называют "бешеными табуретками". Такое транспортное средство способно разогнаться до 60 км/ч, и, хотя несчастных случаев с ними было немало, никого это не останавливало.

0 Источник: Наличие "Пионера" в здешних лесах долгие годы служило мерилом благосостояния. Состоятельной считалась семья, имевшая более одной дрезины. Местные жители часто дорабатывают "бешеные табуретки" - к примеру, устанавливая на них двигатели от мотоциклов "Минск".

0 Источник: Дрезины передаются от отца к сыну, а если парень сам сконструирует себе "бешеную табуретку" - это считается обрядом инициации, способом заявить о себе как о взрослом мужчине.

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