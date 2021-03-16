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"Бешеные табуретки" алапаевской узкоколейки

"Бешеные табуретки" алапаевской узкоколейки (9 фото)

Автор:
16 марта 2021 16:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Алапаевская дорога   бешеные табуретки   железная дорога   интересно   мотодрезины   необычно   самоделки   узкоколейка   
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9
Алапаевская узкоколейная железная дорога на Урале - самая длинная в мире на сегодняшний день. Ее длина - больше 150 километров. Раньше она служила для вывоза сырья с уральских заводов, а теперь связывает дальние села с цивилизацией. За это ее прозвали "дорогой жизни". Для поездки по ней, чтобы не привязываться к редким поездам, жители собирают самодельные мотодрезины. Их сборка уже стала чем-то вроде местного народного искусства.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Алапаевская дорога   бешеные табуретки   железная дорога   интересно   мотодрезины   необычно   самоделки   узкоколейка   
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8  комментариев
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9
Дедуля 47 минут назад
В 1973 году в стройотряде 2 месяца ремонтировали узкоколейку,заработал 2 тыс,сумасшедшие деньги по тем временам! Ну и наездился на этих тарантасах. Село Окунево,там почти к каждому дому был отвороток,проложены рельсы,2 человека спокойно поднимали дрезину и ставили на рельсы. А при встрече одну дрезину снимали с рельс,встречная проезжала и снова ставили на место другую.даже прицепляли к ним 3-4 тележки.
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−123
LoginNaFishkah Минуту назад
Интересно, как у них приоритет, кому снимать встречную? Или таки вместе снимают и ставят более лёгкую
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27k
a.fey 9 минут назад
Похоже, кто-то из наших дипломатов, которые недавно вернулись из КНДР в Россию, из этих мест.
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3k
Петрович 43 минуты назад
Походу по пьяни лоб в лоб у них обычное дело.
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3k
Lola Час назад
" Ее длина - больше 150 километров...когда-то ее протяженность достигала 600 километров, сегодня - 270..."
Автор, отсыпь грибов.
А так, что я могу сказать, экономическо-политическое направление ельцина-немцова-чубайса рождает "бешенные табуретки", а не инновации ПК.
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1k
Алексей Lola Час назад
---Автор, отсыпь грибов.---

А чё не так-то? Раньше было 600 километров, потом часть разобрали и осталось 270. Бывает и такое.
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3k
Lola Алексей Полчаса назад
А 150км. откуда?
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Алексей Lola 21 минуту назад
Там написано, что длина железной дороги больше 150 километров. А ведь 270 больше, чем 150. Не так ли?
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